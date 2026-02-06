Uber plătește 8,5 milioane de dolari în cazul violului unei pasagere

19:30

Kievul revendică o lovitură majoră asupra armatei ruse, după ce terminalele Starlink utilizate de trupele ruse au fost dezactivate. Ministrul Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, a declarat că acesta este un moment critic pe câmpul de luptă, deoarece operațiunile de asalt rusești au fost oprite. Ucraina a dezactivat terminalele Starlink utilizate de forțele ruse, afectând … Articolul Kievul anunță o lovitură decisivă asupra armatei ruse cu ajutorul unei firme americane apare prima dată în Main News.