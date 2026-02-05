Sondaj BNR: Care sunt cele mai mari riscuri la care ne expunem în 2026
Jurnalul.ro, 6 februarie 2026 00:50
Conform Chestionarului BNR privind riscurile sistemice, cele mai importante instituții de credit din România au identificat șase riscuri sistemice ridicate și cinci riscuri sistemice moderate.
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
01:10
WhatsApp este aplicația preferată a spaniolilor pentru comunicare.
Acum o oră
00:50
00:30
După data de 6 februarie 2026, singurătatea începe să se risipească pentru trei zodii.
Acum 2 ore
00:20
Scenariul de criză: România ia în calcul redeschiderea temporară a centralelor pe cărbune # Jurnalul.ro
Aflată într-o situație energetică dificilă, care a transformat-o într-un importator de energie și cu marile proiecte de construire a noilor termocentrale pe gaze întârziate, România a ajuns într-o criză energetică fără precedent.
00:00
Administrația Trump a finalizat joi reforma sistemului funcției publice din cadrul guvernului SUA, potrivit unui comunicat al guvernului, acordând președintelui puterea de a angaja și concedia aproximativ 50.000 de angajați federali de carieră.
5 februarie 2026
23:40
Centrala electrică pe gaze naturale construită pe locul fostei termocentrale de la Mintia, de Mass Global Energy Rom, compania irakiană care investește 1,4 miliarde euro, va intra în producție în luna septembrie a acestui an, după cum a anunțat Guvernul.
23:30
Gruparea care ducea români la cerșit, destructurată în Grecia. 12 victime așteaptă să fie repatriate # Jurnalul.ro
În Grecia a fost destructurată o rețea care ducea români la cerșit în Atena. Românii erau obligați să cerșească la semafoare în zonele aflate la periferia Atenei. În prezent, 12 români se află sub protecție și așteaptă să fie raptriați.
23:30
Universitatea Craiova își păstrează prima poziție în clasament în Superliga de fotbal, după încheierea etapei a 25-a, joi seară.
Acum 4 ore
23:20
Lovitură! DNA îi interzice lui Robert Negoiță să mai exercite funcția de Primar al Sectorului 3 # Jurnalul.ro
Procurorii DNA l-au pus în această seară pe primarul sectorului 3 sub control judiciar pe cauțiune, după o zi întreagă de percheziții în 11 locații din București și Ilfov dar și de audieri maraton.
23:10
Kremlinul a ironizat joi speculaţiile conform cărora infractorul sexual american Jeffrey Epstein ar fi putut avea legături cu serviciile de informaţii ruseşti, în urma publicării în Statele Unite a unei serii de documente compromiţătoare din dosarul acestuia, relatează AFP şi Reuters.
23:00
Dragoș Petrescu, proprietarul grupului City Grill, a cumpărat Berăria Gambrinus din zona Cișmigiu, într-o tranzacție care vizează în principal preluarea clădirii, nu doar a brandului, iar în spațiul de pe strada Ion Brezoianu plănuiește lansarea unui concept orientat către generațiile Z și Y.
23:00
Miruță, despre pensiile militarilor: E o nedreptate care a început în 2017 și o voi corecta # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că pensiile militarilor trebuie să fie corecte și echilibrate, indiferent de anul pensionării, și că sistemul actual a creat diferențe între cei aflați în activitate și cei ieșiți deja la pensie
22:40
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat, joi, că nu are nicio informație cu privire la vreo intenție de retragere a americanilor din România.
22:40
Șase semne zodiacale chinezești atrag bogăție și abundență pe 6 februarie 2026. Vinerea poartă energia Zilei de Primire a Porcului de Metal, așa că abundența nu vine din efort. Vine din sincronizare.
22:30
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat că Guvernul a aprobat hotărârea inițiată de minister care permite transferul a patru terenuri necesare construirii Magistralei 6 de metrou.
22:30
Tânără desfigurată într-un SPA al unui hotel din Brașov. Dosarul, trimis în judecată după 4 ani # Jurnalul.ro
O tânără de 29 de ani a fost desfigurată în martie 20233 la un hotel din Brașov și cere în instanță 4,5 milioane de euro.
22:10
Relansare economică. Ministerul Finanțelor propune investiții strategice și simplificări fiscale # Jurnalul.ro
Ministerul Finanțelor a publicat un proiect legislativ care vizează relansarea economică prin stimulente pentru investiții private și strategice, simplificarea fiscală pentru IMM-uri și persoane fizice, sprijin pentru piața de capital și programe pentru românii din străinătate
22:00
Mirută: Zidul anti-drone este o utopie. Așa ceva nu există nici în Polonia, nici în țările nordice # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Mirută, afirmă că așteptarea ca orice obiect zburător să fie oprit la graniță este corectă, dar „zidul anti-drone” este o utopie care nu există nicăieri.
22:00
România își consolidează Apărarea! 2000 de militari voluntari vor fi prinși în bugetul pe 2026 # Jurnalul.ro
În bugetul pe anul 2026 vor fi alocați bani pentru 2.000 de militari voluntari, numărul urmând să fie reconsiderat în anii următor, în funcție de acest prim an în care se va organiza acest proiect.
22:00
Ministrul Finanțelor: taxa pe colete este o taxă logistică ce protejează antreprenorii români # Jurnalul.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat că la nivelul Guvernului nu s-a luat o decizie în privința unei eventuale suprapuneri a taxelor pe coletele din afara Uniunii Europene, taxe care au fost introduse în România, dar care urmează să fie aplicate și la nivelul UE.
21:40
Judecător CCR despre anularea alegerilor: Nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși # Jurnalul.ro
Judecătorul Curții Constituționale Dacian Dragoș a negat categoric orice interferență externă în decizia de anulare a alegerilor prezidențiale și a susținut că judecătorii „și-au scrutat conștiințele” pentru a decide ce a fost bine pentru țară.
21:40
Demonizarea tratamentelor, promovarea regimurilor alimentare drastice sau a suplimentelor alimentare, „reprogramarea celulară” sunt câteva dintre informațiile false și tratamentele alternative care abundă în domeniul cancerului, distanțând pacienții de îngrijirea eficientă.
21:30
Fotografii nud, numele și fețele victimelor abuzurilor sexuale, numerele de cont bancar și de asigurări sociale sunt la vedere. Toate aceste lucruri au apărut în muntele de documente publicat de Departamentul de Justiție al SUA.
21:30
Judecător CCR despre contestarea lui Busuioc: Există o decizie CCR care îi recunoaște vechimea # Jurnalul.ro
Judecătorul CCR Dacian Dragoș a declarat că nu înțelege de ce colegul său Mihai Busuioc este contestat în instanță, deși există o decizie clară a Curții Constituționale care îi validează vechimea profesională.
Acum 6 ore
21:10
Ce răspunde un judecător CCR când e oprit pe stradă și întrebat de tăierea pensiilor speciale # Jurnalul.ro
Judecătorul CCR Dacian Dragoș a recunoscut că i se întâmplă să fie întrebat pe stradă și la magazin de cetățeni despre tăierea pensiilor speciale. Oamenii vor să știe de ce nu sunt tăiate aceste pensii.
21:10
Semafoarele cu roșu, galben și verde ne ghidează zilnic în trafic dar alegerea acestor culori ascunde o istorie fascinantă, pornită din semnalizarea feroviară și perfecționată în Secolul al XX-lea pentru a reduce haosul rutier.
21:00
Moment legendar: Cristi Chivu poartă torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina # Jurnalul.ro
Antrenorul clubului italian de fotbal FC Internazionale Milano, românul Cristian Chivu, este protagonistul unui moment emblematic și emoționant: el poartă torța olimpică pentru Milano Cortina 2026. Imagini cu Chivu devin virale pe social media.
21:00
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că sancțiunile și măsurile recente adoptate de Statele Unite împotriva Rusiei sunt în contradicție directă cu discursul oficial al Washingtonului privind dorința de îmbunătățire a relațiilor bilaterale și dezvoltarea unei cooperări economice.
21:00
Alertă în Craiova: Avarie la o conductă de gaz pe bulevardul Nicolae Romanescu. Zeci de persoane evacuate # Jurnalul.ro
Avarie la o conductă de gaz pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. 30 de persoane au fost evacuate, iar circulația a fost restricționată.
20:50
Țoiu poziționează România ca partener transatlantic de bază în domeniul securității economice # Jurnalul.ro
În calitate de Partener Strategic al Statelor Unite ale Americii și membru cheie al Uniunii Europene în domeniul mineralelor rare, România a participat la prima reuniune ministerială de profil, la invitația secretarului de stat Marco Rubio.
20:40
În România vor fi înființate 42 de ghișee la nivel național care vor oferi servicii de consiliere în domeniul energiei.
20:40
Daniel David: România riscă s-ajungă colonie științifică și/sau de societate eșuată în obscurantism # Jurnalul.ro
Rapoarte Unicef pe copiii români cu rezultate catastrofale: doar 0,2% au înalte competențe digitale, iar 43% sunt sub nivelul literației științifice. Deși problema analfabetismului funcțional nu e nouă, Daniel David atrage atenția că aceste disfuncții afectează societatea în esența ei.
20:30
Un număr de 11 persoane au murit săptămâna trecută în ţară din cauza gripei, a informat, joi, Institutul Naţional de Sănătate Publică.
20:30
CRE avertizează: intervenția statului în adaosul comercial la gaze poate distorsiona piața # Jurnalul.ro
Centrul Român al Energiei (CRE) consider că decizia Guvernului de a continua plafonarea prețului la gaze pentru consumatorii casnici până în primăvara anului viitor trebui fundamentată solid.
20:10
Ivan, despre prețul energiei electrice: Avem deja oferte sub pragul psihologic de un leu # Jurnalul.ro
Bogdan Ivan a anunțat că piața de energie electrică dă semne clare de ieftinire, după măsurile luate în colaborare cu autoritățile de reglementare și producători. Acesta a subliniat că eliminarea plafonului de la 1 iulie nu a adus scumpiri, ci dimpotrivă, a generat oferte mai competitive.
20:00
Moneda naţională s-a depreciat joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0945 lei, în urcare cu 0,02 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0943 lei.
19:40
„Fantoma de la Operă”, spectacolul grandios al Operei Naționale București a deschis în forță noul an cultural. Toate cele 13 reprezentații au fost vândute într-un timp record # Jurnalul.ro
Opera Națională București a deschis anul 2026 cu un tur de forță al musicalului fenomen „Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber, în fața unui public care a epuizat, în timp record, toate cele 13 reprezentații programate. Un debut de an sub semnul excelenței artistice, reconfirmat de interesul excepțional al publicului.
19:40
Spania va interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare și va obliga platformele să verifice vârsta utilizatorilor.
19:30
Povestea incredibilă a unui băiat de 13 ani care și-a salvat întreaga familie de la înec # Jurnalul.ro
O zi la plajă care ar fi trebuit să aducă relaxare și distracție s-a transformat într-un coșmar. Un băiat de 13 ani a devenit erou după ce și-a salvat toată familia de la înec.
Acum 8 ore
19:20
TVR este o instituție strategică, menită să funcționeze în momente critice pentru România, precum războiul sau dezastrele naturale. Însă tocmai instituția însăși se află acum într-o situație critică.
19:10
Creștere alarmantă a ratei mortalității infantile în România: cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani # Jurnalul.ro
Rata mortalității infantile a crescut în 2024 (date definitive INS) de la 5,6 (pentru anul 2023) la 6,6 la mia de copii născuți vii. Marchează cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani (din 2016, rata mortalității infantile a scăzut de la 6,8 la 5,6 la mie, în 2023).
19:00
Joi, 5 februarie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
18:40
Cât de înalt va fi un copil la vârsta adultă este una dintre cele mai frecvente întrebări ale părinților, dar și o curiozitate firească pentru copii și adolescenți.
18:30
Dreptul la moștenire nu este absolut. Codul Civil prevede decăderea din drepturi în anumite situații. Astfel că, indiferent de gradul de rudenie, poți rămâne fără averea la care ai dreptul în mod normal.
18:10
Ministra Mediului, Diana Buzoianu a convocat, joi, Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (C.M.S.U). Ședința extraordinară a fost organizată în urma avertizărilor meteorologice de Cod Galben de ploi, transmise de ANM și cele hidrologice, de Cod Galben și Cod Portocaliu, emise de INHGA.
18:00
Avocata Adriana Georgescu și cel ce se dădea drept „general SIE” au fost arestați la domiciliu # Jurnalul.ro
Avocata Adriana Georgescu și Gheorghe Iscru, bărbatul care s-ar fi recomandat drept „general SIE”, au fost plasați, joi, în arest la domiciliu pentru 22 de zile.
17:50
Negoița, pe lista „rebelilor” la ANAF: Ce datorii a acumulat și în ce anchete penale e implicat # Jurnalul.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei, este implicat în mai multe proceduri judiciare și fiscale importante care afectează imaginea și situația sa financiară. Anchetele și litigiile merg de ani de zile, iar autoritățile continuă să urmărească recuperarea unor sume mari de la el.
17:40
Bogdan Ivan despre criza apei din Argeș: Nu avem în obiectul nostru de activitate furnizarea de apă # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că ministerul său nu are atribuții în furnizarea apei potabile, reacționând la solicitarea USR de a se prezenta în Parlament pentru a oferi explicații privind criza apei din județul Argeș.
17:30
Un bărbat din Hârșova, județul Constanța, a fost arestat preventiv după ce a împușcat un câine cu o armă de vânătoare, pentru care nu avea autorizație. Bărbatul consumase alcool și s-a urcat băut la volanul mașinii sale.
Acum 12 ore
17:20
Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” vă invită într-o incursiune fascinantă în lumea muzicală a lui Johann Strauss-fiul și a lui Emmerich Kálmán # Jurnalul.ro
Programul lunii februarie cuprinde șapte reprezentanții ale celor mai iubite spectacole de operetă din întreaga lume – Voievodul țiganilor, Sânge vienez și Liliacul – pe muzica vibrantă a lui Johann Strauss – fiul, alături de Prințesa Circului – pe ritmuri tradiționale maghiare, în nota personală a lui Emmerich Kálmán.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
