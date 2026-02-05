Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei, și Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare şi Ioan din Gaza (Harți)

12:50

Zeci de clădiri și obiective simbol din București și din alte localități din țară vor fi iluminate în portocaliu cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva Cancerului. Evenimentul va avea loc miercuri, între orele 18:00 și 22:00 și va cuprinde 70 de clădiri simbol, din București și alte 33 de localități din țară, anunță Asociația Magic…