Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei, și Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare şi Ioan din Gaza (Harți)
Basilica.ro, 6 februarie 2026 00:50
Calendar ortodox, 6 februarie Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei A fost sfinţit episcop al oraşului Smirna (Asia Mică) de către Sfântul Ioan Evanghelistul. Înainte de trecerea la cele veşnice, Episcopul Vucol şi-a încredinţat eparhia vrednicului său urmaş Policarp. Ca episcop, Vucol a apărat învăţătura apostolică împotriva ereziei lui Marcian. Troparul, glas 4: Îndreptător credinţei şi…
Destin basarabean: 125 ani de la nașterea Pr. Alexie Bârcă, descendent al unei familii care a dat un sfânt # Basilica.ro
Vineri se împlinesc 125 de ani de la nașterea Părintelui Alexie Bârcă, basarabean din neam de preoți până la a șasea generație și descendent al unei familii care a dat un sfânt. A trăit într-o epocă frământată și într-o regiune peste care a trecut tăvălugul istoriei, cunoscând ocupația rusă de la început de secol XX,…
La Editura Institutului Biblic a apărut ediția a doua a volumului de Cântări la Sfânta Liturghie al Sf. Nectarie Protopsaltul # Basilica.ro
La Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române a apărut a doua ediție a volumului „Cântări la Sfânta Liturghie” al Sfântului Nectarie Protopsaltul Ediția a fost îngrijită și diortosită de Arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București, și de Cezar Florin Cocuz. „Lucrarea Cântări la Sfânta Liturghie de Nectarie, Protopsaltul Sfântului…
Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei reunit la București: Agenda a inclus chestiuni administrative # Basilica.ro
Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s-a întrunit joi la Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Pe agenda ședinței au figurat mai multe chestiuni de ordin administrativ, precum și aspecte legate de învățământul teologic și de funcționarea unei comisii a Patriarhiei Române. Membrii Sinodului Mitropolitan au avut de avizat cereri de schimbare a statutului…
La Catedrala Patriarhală a fost oficiat ultimul parastas pentru cele 16 femei românce canonizate | Galeria foto # Basilica.ro
La Catedrala Patriarhală a avut loc joi, 5 februarie 2026, ultima slujbă de pomenire pentru cele 16 femei românce cu viață sfântă canonizate anul trecut (mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare). Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Parastas pentru cele 16 sfinte femei românce: Sfințenia este accesibilă creștinului care o dorește și o caută în orice timp # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat joi seară ultima slujbă de Parastas pentru cele 16 sfinte femei românce. „Sfințenia este accesibilă creștinului care o dorește și o caută în orice timp”, a subliniat episcopul vicar patriarhal. Parastasul a fost oficiat la Catedrala Patriarhală, fiind precedat de slujba Vecerniei Mari. Preasfințitul Părinte Varlaam a arătat că…
Prevenția salvează vieți: Campania „Sănătate pentru Sate” s-a întors într-o comunitate din județul Prahova # Basilica.ro
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au revenit, sâmbătă, în localitatea Cioceni, județul Prahova, unde au desfășurat o nouă acțiune a campaniei „Sănătate pentru Sate”. Astfel, cetățenii au beneficiat de consultații gratuite oferite de medici specialiști în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, psihiatrie, chirurgie generală, medicină internă și ginecologie. De asemenea, pacienții au…
Evenimentele anului 2025 din Patriarhia Română au fost prezentate la Adunarea Națională Bisericească # Basilica.ro
Ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești a fost deschisă joi dimineață de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Preafericirea Sa a menționat principalele evenimente care au avut loc în anul 2025. Ședința a fost precedată de o slujbă de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop…
Copiii unei grădinițe din Cahul au sărbătorit frumusețea lecturii de Ziua Internațională a Cititului Împreună # Basilica.ro
Copiii de la Grădinița nr. 8 „Prichindel” din Cahul au participat miercuri la activități dedicate Zilei Internaționale a Cititului Împreună. La invitația conducerii instituției, părintele Andrei Apetrei, consilier eparhial, a fost prezent alături de cei mici, cărora le-a lecturat povestea „Punguța cu doi bani” de Ion Creangă. Invitatul a vorbit copiilor despre valori precum hărnicia,…
În imagini: Ședința anuală a Adunării Naționale Bisericești, condusă de Patriarhul Daniel (2026) # Basilica.ro
Ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești a avut loc joi, 5 februarie, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Ședința a fost precedată de o slujbă de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela…
Încep lucrările de construcție la Centrul de îngrijiri paliative al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului # Basilica.ro
Episcopia Maramureșului și Sătmarului a anunțat începerea lucrărilor de construcție la Centrul de îngriji paliative „Sf. Pantelimon” de la Satu Nou de Jos, județul Maramureș. Scopul centrului este de a oferi sprijin, îngrijire și alinare persoanelor aflate în suferință și familiilor lor, în spiritul grijii și compasiunii creștine, a transmis Asociația „Filantropia Maramureșeană” . Ideea…
La Editura Institutului Biblic a apărut ediția a doua a volumului de Cântări la Sfânta Liturghie # Basilica.ro
La Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române a apărut a doua ediție a volumului „Cântări la Sfânta Liturghie” de Schimonahul Nectarie, Protopsaltul Sfântului Munte Athos. Ediția a fost îngrijită și diortosită de Arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București, și de Cezar Florin Cocuz. „Lucrarea Cântări la Sfânta Liturghie de…
O familie nemțeană cu 10 copii a primit în dar o casă construită printr-un program al Arhiepiscopiei Iașilor # Basilica.ro
O familie cu 10 copii din Ruseni, județul Neamț, locuiește acum într-o casă extinsă și înnoită și a primit în dar un autoturism cu 9 locuri – toate realizate printr-un program al Arhiepiscopiei Iașilor dedicat familiilor numeroase. Familia Rica este alcătuită din 12 membri: cel mai mic copil, Filofteia, are 8 luni, iar cea mai…
Strategia Națională pentru Digitalizare în Sănătate 2026 – 2030, pusă în dezbatere publică # Basilica.ro
Ministerul Sănătății a pus în consultare publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale de Digitalizare în Sănătate 2026–2030, document strategic care vizează modernizarea profundă a sistemului sanitar românesc prin integrarea soluțiilor digitale. Strategia își propune reorientarea sistemului de sănătate către furnizarea de îngrijiri integrate, centrate pe pacient, cu sprijinul tehnologiilor digitale, facilitând…
Cultura și gastronomia românească vor fi promovate la nivel internațional de Charlie Ottley, realizatorul seriilor Wild Carpathia și Flavours of Romania, în colaborare cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe. Potrivit Ministerului Economiei, turneul internațional va include proiecții ale producției de succes Flavours of Romania, difuzată în prezent pe…
Patriarhul Ierusalimului l-a primit în vizită pe Președintele Camerei Deputaților din Parlamentul României # Basilica.ro
Dep. Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, s-a întâlnit miercuri cu Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului. Întâlnirea a făcut parte dintr-un turneu oficial pe care deputatul l-a făcut în Israel împreună cu o delegație compusă din Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, și alți parlamentari români. „Prima vizită a fost la Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea…
Îmbrățișează un bunic: Cum poți susține activitățile sociale dedicate vârstnicilor din Episcopia Hușilor # Basilica.ro
Asociația „Filantropia Ortodoxă” a Episcopiei Hușilor a lansat recent proiectul social „Îmbrățișează un bunic” pentru cei care doresc să poată sprijini activitățile sociale ale organizației. Filantropia Ortodox Huși dispune de o rețea extinsă de servicii dedicate persoanelor vârstnice, precum centre de zi, cantine sociale, programul „Masa pe roți”, cămine, servicii medicale și de ambulanță. Prin…
Copiii din Hârja, județul Bacău, au participat la activități dedicate Zilei Internaționale a Tineretului Ortodox # Basilica.ro
Copiii de la Centrul de zi din Hârja au participat miercuri la o serie de activități educativ-formative cu prilejul Zilei Internaționale a Tineretului Ortodox. Evenimentul s-a desfășurat prin campania „Tânărul ortodox, un copil plăcut lui Dumnezeu și oamenilor”. Întâlnirea a fost dedicată copiilor beneficiari ai centrului înscriși în ciclul primar. Tema principală a activității a…
Biserica în slujba vieții: O parohie din Craiova a donat aparatură medicală Secției de Neonatologie a Spitalului Filantropia # Basilica.ro
Parohia Brândușa din Craiova a donat miercuri aparatură medicală Secției de Neonatologie a Spitalului Clinic „Filantropia”. Evenimentul a reunit cadrele medicale ale secției, precum și reprezentanți ai parohiei și ai Asociației „Vasiliada” a Arhiepiscopiei Craiovei. Părintele Gabriel Sorescu, reprezentant al Parohiei Brândușa, a mulțumit cadrelor medicale pentru colaborare și deschidere și a subliniat faptul că…
Excelența în Jurnalism: Centrul de Presă Basilica a fost nominalizat la Gala Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România # Basilica.ro
Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române a fost nominalizat la Premiul special oferit de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România la Gala „Excelența în jurnalism”. Evenimentul va avea loc în data de 16 februarie, de la ora 19:00, la Teatrul „Ion Creangă” din București. La același premiu au fost nominalizați Doina Dabija de la publicația…
Anul „Iancu de Hunedoara” la Hunedoara: programul celebrării voievodului care a apărat Europa creștină # Basilica.ro
Autoritățile locale și instituțiile de cultură din municipiul Hunedoara au pregătit un program de amploare pentru a celebra Anul „Iancu de Hunedoara” și, implicit, pentru a-i cinsti memoria marelui voievod al Transilvaniei și apărător al creștinătății în Europa. Potrivit Primăriei Hunedoara, evenimentele se vor desfășura sub egida „Iancu de Hunedoara: erou, voievod, legendă”, în intervalul…
Ioan Ianolide a trecut la cele veșnice în urmă cu 40 de ani, în data de 5 februarie 1986. A fost unul dintre mărturisitorii Ortodoxiei în temnițele comuniste. S-a născut în data de 27 ianuarie 1919, în localitatea Dobroteşti, județul Teleorman. Era originar dintr-o familie înstărită, în care tatăl avea origini aromâne. După ce a…
S-a lansat platforma discoverpestisani.ro, dedicată locurilor natale ale lui Constantin Brâncuși # Basilica.ro
O platformă online dedicată locurilor natale ale lui Constantin Brâncuși a fost lansată duminică, pentru a marca 150 de ani de la nașterea sculptorului. Platforma Discover Peștișani este dedicată promovării comunei natale a lui Constantin Brâncuși din județul Gorj și se înscrie în Anul „Constantin Brâncuși” decretat la nivel național, informează Agerpres. Potrivit Isabelei Coară,…
Parohia „Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Colman” din Kildare, Irlanda, a organizat la finalul săptămânii trecute, un program duhovnicesc în care credința, rugăciunea și pelerinajul s-au împletit pentru a marca sărbătoarea Sfintei Brigita din Kildare. „Zilele Sfintei Brigita – Candela ortodoxiei pe pământ irlandez” au debutat sâmbătă, cu proiecția filmului „Unde ești, Adame?”. Evenimentul a…
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat miercuri raportul sinteză cu activitățile Bisericii Ortodoxe Române în anul 2024, la întrunirea Consiliului Național Bisericesc. Raportul prezintă activitatea pe domeniile pastoral-liturgic și administrativ, cultural-misionar și social-filantropic. Sinteza centralizează raportările făcute de toate eparhiile din Biserica Ortodoxă Română. Pentru susținerea întregii activități de asistență socială și filantropică şi pentru…
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Consiliul Național Bisericesc, întrunit la București: Patriarhul Daniel a prezentat raportul anual de activitate al Bisericii Consiliul Național Bisericesc s-a întrunit miercuri la Reședința Patriarhală din București. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel…
Calendar Ortodox, 5 februarie Sfânta Muceniță Agata Sfânta Agata s-a născut în cetatea Panorm (astăzi Palermo) din Sicilia. Fiind fecioară de neam ales şi bogată de averi pământeşti, era strălucită şi cu frumuseţea trupului, iar dragostea pentru Hristos era podoaba sufletului ei. În acea vreme, împărăţind păgânul Deciu (249-251), iar Cvintilian fiind pus dregător al…
Icoanele sfintelor recent canonizate se găsesc atât online, cât și la punctul mobil de vânzare de pe Dealul Patriarhiei # Basilica.ro
În preajma proclamării canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă, icoanele lor litografiate pot fi achiziționate atât online, cât și din magazinele Arhiepiscopiei Bucureștilor. Un punct mobil de vânzare a fost deschis pe Dealul Patriarhiei. Pentru cumpărături online, accesați colportaj.ro și căutați numele sfintei în bara de căutare din partea de sus a site-ului.…
„Foarte rar ni se dăruiește bucuria de a cunoaște oameni bineplăcuți lui Dumnezeu prin însăși mărturia fiilor lor”, scrie Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, într-un material care va fi tipărit în ediția din 8 februarie a săptămânalului Lumina de Duminică. „Istoria Bisericii păstrează, ca într-un vas de mir, un asemenea exemplu…
România, mai adecvată pentru formarea celor 8 copii ai ei: „Nu regret nicio clipă că m-am întors” # Basilica.ro
În revista Cuvinte pentru tineri editată de Mănăstirea Putna, bucovineanca Zamfira Chelba povestește de ce s-a întors de la Londra, pentru a-și crește în România cei opt copii. Ea explică faptul că deschiderea pentru a avea o familie numeroasă se moștenește din generație în generație, enumeră câteva intuiții duhovnicești probate în timp despre viața de…
PS Benedict către tinerii din Sălaj: Sunteți viața Bisericii și cei care îi dați dinamică # Basilica.ro
Episcopul Benedict al Sălajului s-a întâlnit luni cu voluntarii din Asociația Tinerilor Ortodocși din Sălaj (ATOS), subliniind rolul lor esențial în viața eclezială: „Voi sunteți viața Bisericii și cei care îi dați dinamică”. Preasfinția Sa a săvârșit slujba Paraclisului Maicii Domnului, cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului Ortodox, în biserica Parohiei Ortelec I din municipiul…
Trinitas TV se află pe locul al șaselea în lista CNA: Este în topul celor mai urmărite posturi tematice din România # Basilica.ro
Trinitas TV se află pe locul al șaselea în lista must-carry publicată de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Este în topul celor mai urmărite posturi tematice din România și cel mai bine clasat canal de televiziune cu profil religios. Consiliul Național al Audiovizualului a publicat lista stațiilor de televiziune care vor fi retransmise obligatoriu de distribuitorii…
Consiliul Național Bisericesc, întrunit la București: Patriarhul Daniel a prezentat raportul anual de activitate al Bisericii # Basilica.ro
Consiliul Național Bisericesc s-a întrunit miercuri la Reședința Patriarhală din București. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat raportul de activitate al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2025. Raportul-sinteză a fost intitulat „Centenarul Patriarhiei Române, noii sfinți români și sfințirea picturii Catedralei Naționale” și reflectă activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025, proclamat drept Anul omagial-comemorativ…
Povestea de dragoste și credință a unui tată a șase copii care are nevoie de ajutorul nostru # Basilica.ro
Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale este ca o mare familie. Recent, Arhid. Mihail Bucă, fondatorul și dirijorul grupului, a demonstrat că și Grupul psaltic de copii Tronos Junior face parte din familia Tronos – inclusiv părinții micilor psalți. Arhid. Mihail Bucă a redistribuit recent pe Facebook informații despre cazul medical al lui Valeriu Paloș,…
Membrii Consiliului Național Bisericesc s-au întrunit miercuri, 4 februarie 2026, în ședință anuală sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Capodopere ale artei universale vor fi expuse la Târgu Jiu, într-un omagiu adus lui Constantin Brâncuși # Basilica.ro
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu va găzdui din 19 februarie o expoziție dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român, Constantin Brâncuși. Evenimentul este intitulat „Marele omagiu adus lui Brâncuși” și va aduce în prim-plan lucrări ale unor maeștri ai artei universale, alături de obiecte de colecție provenite din prestigioase…
Întâmpinarea Domnului este o sărbătoare a întâlnirii personale cu Hristos, a subliniat Episcopul Daciei Felix # Basilica.ro
Episcopul Ieronim al Daciei Felix a evidențiat luni importanța sărbătorii Întâmpinării Domnului ca moment al întâlnirii personale a omului cu Hristos. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinți Împărați Constantin și Elena” din localitatea Ovcea, Serbia. Preafințitul Părinte Ieronim a explicat că „Dreptul Simeon nu Îl vede pe Hristos doar ca pe un prunc…
Ministerul Sănătății, acord de colaborare cu Asociația Telefonul Copilului: Apelul să fie începutul unui parcurs de îngrijire # Basilica.ro
Ministerul Sănătății și Asociația Telefonul Copilului au semnat luni un protocol de colaborare menit să transforme un apel la 116111 într-un „parcurs real de îngrijire”. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a evidențiat importanța unui apel la numărul unic: „Poate opri un gest extrem. Dar responsabilitatea adevărată începe după acel moment”. Acesta a subliniat că prin acest…
IPS Atanasie, despre Întâmpinarea Domnului: Hristos nu vine niciodată fără să fie așteptat # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a vorbit, duminică, la Parohia „Întâmpinarea Domnului” din Glasgow (Scoția) despre întâlnirea dintre Dreptul Simeon și Hristos, arătând că Domnul nu vine niciodată fără să fie așteptat. În cuvântul rostit, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat legătura dintre hramul parohiei și începutul Triodului, marcat de Duminica Vameșului…
Constanța: Universitatea Ovidius organizează ședințe de pregătire la matematică pentru Bacalaureat, în mod gratuit # Basilica.ro
Universitatea „Ovidius” din Constanța organizează gratuit ședințe de pregătire la disciplina „Matematică” pentru examenul de Bacalaureat, pe o perioadă de patru luni, a anunțat, luni, instituția de învățământ. Ședințele au loc la Facultatea de Matematică și Informatică (FMI) din cadrul Universității, în perioada 7 februarie – 30 mai. Acestea sunt destinate elevilor de clasa a…
Vaslui: Unitățile de învățământ care au primit titlul de „Școală Europeană” în 2025 au fost premiate de Consiliul Județean # Basilica.ro
Unitățile de învățământ din Vaslui care au primit în 2025 titlul de „Școală Europeană” au fost premiate marți de Consiliul Județean. Decernarea premiilor a avut loc într-un cadru festiv la în Amfiteatrul Școlii Gimnaziale „Constantin Parfene” Vaslui, unde Cristiana Botan, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, a înmânat certificatele de „Școală Europeană”. Distincțiile au…
Episcopul Nicolae Ivan a fost comemorat la Cluj-Napoca, la 90 de ani de la mutarea la Domnul # Basilica.ro
Episcopul Nicolae Ivan a fost comemorat marți la Cluj-Napoca, la 90 de ani de la trecerea la Domnul. Ierarhul a fost reîntemeietorul Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului și ctitorul Catedralei Mitropolitane. Evenimentul s-a desfășurat la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul catedralei, unde a avut loc sesiunea științifică intitulată „Episcopul Nicolae Ivan la nouă decenii…
Pr. Vasile Gavrilă va conferenția la Comănești despre familia creștină în contextul „însingurării colective” # Basilica.ro
Părintele profesor Vasile Gavrilă va susține luni, 9 februarie, conferința „Familia creștină în era însingurării colective” la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Comănești, județul Bacău. Conferința are loc în contextul proclamării anului 2026 ca An omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română. Manifestarea se adresează familiilor, tinerilor, părinților, cadrelor didactice, dar și…
Numai dragostea părintească face din copil om: Un preot maramureșean explică de ce construiește centre pentru familii # Basilica.ro
Părintele Ioan Ardelean, parohul comunității din Desești (județul Maramureș), a spus într-un interviu că un copil are nevoie, în primul rând, de dragoste părintească și din acest motiv s-a implicat în realizarea de proiecte pentru familiile în dificultate. Părintele afirmă că atunci când alinăm suferința cuiva, Îl putem vedea pe Dumnezeu în persoana respectivă. „Dacă…
Raportul activităților din 2025 în Arhiepiscopia Chișinăului a fost prezentat la Adunarea Eparhială # Basilica.ro
Mitropolitul Petru al Basarabiei a prezidat luni Adunarea Eparhială, forul deliberativ al Arhiepiscopiei Chișinăului, întrunire în cadrul căreia a fost prezentat raportul activităților din eparhie în anul care s-a încheiat. Lucrările au fost precedate de rugăciune, o slujbă de Te Deum fiind oficiată în Paraclisul Reședinței Mitropolitane „Sfântul Ioan Teologul”, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Petru,…
Zeci de clădiri vor fi iluminate în portocaliu de Ziua mondială de luptă împotriva Cancerului # Basilica.ro
Zeci de clădiri și obiective simbol din București și din alte localități din țară vor fi iluminate în portocaliu cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva Cancerului. Evenimentul va avea loc miercuri, între orele 18:00 și 22:00 și va cuprinde 70 de clădiri simbol, din București și alte 33 de localități din țară, anunță Asociația Magic…
Acțiune filantropică în Episcopia de Bălți: 65 de persoane vârstnice au primit produse alimentare # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a desfășurat o acțiune filantropică în comuna Bălășești, Republica Moldova, unde 65 de persoane vârstnice au primit produse alimentare. Evenimentul, căruia i s-au alăturat clerici din Episcopia de Bălți și autorități locale, a avut loc la Centrul Comunitar Bălăşeşti. Părintele Nicodim Gheorghiță, stareț la Mănăstirea Hadâmbu, s-a ocupat cu…
Veneția celebrează Anul Național Brâncuși printr-o expoziție dedicată marelui sculptor român # Basilica.ro
Institutul Cultural Român prin Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova și alte instituții, organizează la Veneția, în data de 19 februarie, vernisajul expoziției de artă contemporană „ELYSIUM”, a artistului Vasile Fuiorea, în contextul Anului Național „Constantin Brâncuși”. Evenimentul va fi…
Parohia românească din orașul german Aschaffenburg a aniversat duminică trei decenii de la înființare. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, împreună cu Episcopul Macarie al Europei de Nord. Înaltpreasfințitul Părinte Serafim a evocat momentele de început ale acestei parohii, amintind credincioșilor cum a fost înființată comunitatea. În…
Parohia Timișoara Dacia a oferit, duminică, o masă caldă pentru 60 de oameni fără adăpost din oraș, continuând, astfel, o campanie începută anul trecut. Cu ajutorul voluntarilor și membrilor parohiei, părintele Zaharia Pereș a reușit să ajute oamenii străzii aflați în supravegherea centrelor de suport pentru situații de urgență ale Primăriei Timișoara. „Pornind de la…
