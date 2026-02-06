Anul Constantin Brâncuși: România și Germania celebrează relațiile diplomatice prin cultură

17:50

Trinitas TV se află pe locul al șaselea în lista must-carry publicată de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Este în topul celor mai urmărite posturi tematice din România și cel mai bine clasat canal de televiziune cu profil religios. Consiliul Național al Audiovizualului a publicat lista stațiilor de televiziune care vor fi retransmise obligatoriu de distribuitorii…