Marius Croitoru crede că FCSB a descoperit o „nestemată”: „E foarte talentat, are un viitor frumos!”

Joao Paulo (27 de ani), ultimul transfer al celor de la FCSB, a debutat în victoria campioanei împotriva Botoșaniului, scor 2-1. La final, a spus care este jucătorul bucureștenilor pe care îl apreciază cel mai mult. Joao Paulo s-a declarat foarte fericit de transferul la FCSB și a spus care este colegul său preferat. Este vorba despre Darius Olaru, pe care l-a apreciat încă de când l-a avut ca adversar. ...