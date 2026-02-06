Accident pe E85: Adolescentă de 15 ani, găsită pe câmp după un impact violent la Săbăoani
IasiTV Life, 6 februarie 2026 05:10
Un grav accident rutier s-a produs joi după amiază pe drumul european E85, pe raza localității Traian din județul Neamț. În eveniment au fost implicate două autoturisme în care se aflau, în total, patru persoane. Impactul a fost de o violență extremă: o adolescentă de 15 ani a fost aruncată din habitaclu, fiind găsită de [...] The post Accident pe E85: Adolescentă de 15 ani, găsită pe câmp după un impact violent la Săbăoani first appeared on IasiTV Life.
• • •
Alte ştiri de IasiTV Life
Acum 10 minute
05:30
Focuri de armă lângă București: Fiul unui fost ofițer MAI și alți doi bărbați, opriți cu gloanțe într-un dosar de trafic de droguri # IasiTV Life
O captură record de droguri s-a lăsat cu focuri de armă și polițiști răniți la periferia Capitalei. Principalul suspect, fiul unui fost cadru MAI, a fost imobilizat după ce a încercat să spulbere un blocaj rutier în localitatea Gruiu. Deși se afla sub influența substanțelor interzise, bărbatul a pornit la drum cu un „arsenal” de [...] The post Focuri de armă lângă București: Fiul unui fost ofițer MAI și alți doi bărbați, opriți cu gloanțe într-un dosar de trafic de droguri first appeared on IasiTV Life.
Acum 30 minute
05:20
Tânăr arestat preventiv după ce a sfidat un ordin de protecție: Victima, o tânără de 21 de ani, a fost amenințată prin mesaje # IasiTV Life
Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost trimis în spatele gratiilor pentru 30 de zile, după ce a încălcat în mod flagrant măsurile de protecție impuse de Judecătoria Iași. Deși avea interdicție de a comunica sau de a se apropia de o tânără de 21 de ani, acesta a contactat-o în cursul [...] The post Tânăr arestat preventiv după ce a sfidat un ordin de protecție: Victima, o tânără de 21 de ani, a fost amenințată prin mesaje first appeared on IasiTV Life.
05:10
Accident pe E85: Adolescentă de 15 ani, găsită pe câmp după un impact violent la Săbăoani # IasiTV Life
Un grav accident rutier s-a produs joi după amiază pe drumul european E85, pe raza localității Traian din județul Neamț. În eveniment au fost implicate două autoturisme în care se aflau, în total, patru persoane. Impactul a fost de o violență extremă: o adolescentă de 15 ani a fost aruncată din habitaclu, fiind găsită de [...] The post Accident pe E85: Adolescentă de 15 ani, găsită pe câmp după un impact violent la Săbăoani first appeared on IasiTV Life.
Acum 24 ore
15:00
INVITAT / CLAUDIA RUSU – Promoter evenimente The post IAȘUL TE VEDE / O NOUĂ ERĂ LA SPIRALĂ first appeared on IasiTV Life.
14:50
INVITAT / Prof.univ.dr. CARMEN DOROBĂȚ – Medic primar Boli Infecțioase The post DEZBATEREA ZILEI / BOLILE DE SEZON first appeared on IasiTV Life.
12:00
dm, unul dintre cele mai iubite lanțuri de drogherii din România, redeschide la Palas Mall Iași cel mai mare magazin din regiunea Moldovei, situat pe Strada Palas, Nr. 5C1, începând cu ziua de joi, 05.02.2026. Magazinul oferă o experiență extinsă de shopping și numeroase servicii atractive pentru clienți. Cu o suprafață totală de aproximativ 713 [...] The post dm redeschide cel mai mare magazin din regiunea Moldovei, în Palas Mall Iași first appeared on IasiTV Life.
09:20
Opera Națională Română din Iași programează trei spectacole la sfârșitul acestei săptămâni.Vineri și sâmbătă, de la ora 18:30, în Sala Mare, publicul va putea urmări opereta „Văduva veselă 2.0”, de Franz Lehár, producție ce poartă semnătura regizorală a lui Andrei Șerban. Vedeți și „Bărbierul din Sevilla” – primul spectacol al lunii la Opera Iași Vor [...] The post O producție marca Andrei Șerban la Opera Iași first appeared on IasiTV Life.
06:40
În satul Ruseni din județul Neamț, o familie cu zece copii trăiește bucuria unui vis împlinit: după o perioadă de lucru de doi ani, casa în care locuiesc a devenit un cămin călduros, complet funcțional, iar recent familia a primit și un autoturism adaptat nevoilor sale, marcând astfel încheierea proiectului derulat în sprijinul lor. Vedeți [...] The post Au primit o casă nouă și o mașină pentru cei 10 copii first appeared on IasiTV Life.
06:30
Mobilizare de forțe în Baia Mare după un atac asupra unui polițist. Suspectul este un minor de 16 ani, aflat în libertate # IasiTV Life
Mobilizare masivă a forțelor de ordine în Baia Mare, după un atac sângeros petrecut miercuri seară, pe strada Luminișului. Un polițist în vârstă de 42 de ani, aflat în timpul liber, a fost înjunghiat în spate în urma unui conflict spontan. Agresorul, un adolescent de doar 16 ani, a reușit să fugă de la locul [...] The post Mobilizare de forțe în Baia Mare după un atac asupra unui polițist. Suspectul este un minor de 16 ani, aflat în libertate first appeared on IasiTV Life.
06:20
Doi pensionari, la un pas de moarte din cauza unei defecțiuni la sistemul de încălzire # IasiTV Life
O tragedie a fost evitată în ultima clipă miercuri după-amiază, în comuna Dulcești, județul Neamț. Un bărbat de 79 de ani și o femeie de 71 de ani au ajuns de urgență la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la un sistem de încălzire defect. Alerta a fost dată în [...] The post Doi pensionari, la un pas de moarte din cauza unei defecțiuni la sistemul de încălzire first appeared on IasiTV Life.
06:20
Noi locuri de parcare în cartierele Canta, Păcurari și Primăverii. Vezi dacă blocul tău este pe listă! # IasiTV Life
Primăria Municipiului Iași, prin Direcția Exploatare Patrimoniu, a anunțat calendarul licitațiilor pentru închirierea locurilor de parcare de reședință programate pentru data de 17 februarie 2026. Ieșenii care locuiesc în zonele vizate au la dispoziție doar câteva zile pentru a-și pregăti dosarele, termenul limită fiind 12 februarie, ora 13:00. Prima licitație – ora 10.00 Va fi [...] The post Noi locuri de parcare în cartierele Canta, Păcurari și Primăverii. Vezi dacă blocul tău este pe listă! first appeared on IasiTV Life.
06:10
Un incendiu a izbucnit miercuri seară într-o locuință de aproximativ 100 mp din satul Dancu, comuna Holboca. Alerta a fost dată prin numărul de urgență 112, mobilizând rapid 15 pompieri militari din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Iași. La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere și două echipaje SMURD (Terapie Intensivă Mobilă și [...] The post Incendiu în Dancu: Doi bătrâni la spital, după ce casa le-a fost cuprinsă de flăcări first appeared on IasiTV Life.
Ieri
14:40
În satul Ruseni din județul Neamț, o familie cu zece copii trăiește bucuria unui vis împlinit: după o perioadă de lucru de doi ani, casa în care locuiesc a devenit un cămin călduros, complet funcțional, iar recent familia a primit și un autoturism adaptat nevoilor sale, marcând astfel încheierea proiectului derulat în sprijinul lor. Vedeți [...] The post Au primit o casă nouă și o mașină pentru cei 10 copii first appeared on IasiTV Life.
13:40
INVITAT / ALIN AIVĂNOAEI – Director general SC Termo Service Iași The post DEZBATEREA ZILEI / Avarii remediate în timp record first appeared on IasiTV Life.
12:40
INVITAT / Prof.univ.dr. LIVIU GEORGE MAHA – Rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza Iași The post DEZBATEREA ZILEI / Despre taxele de școlarizare la UAIC first appeared on IasiTV Life.
10:40
Corina Tarniță a făcut primele declarații, pentru presa din SUA, despre legătura pe care a avut-o cu Jeffrey Epstein. Numele profesoarei de ecologie și biologie evoluționistă de la Universitatea Princeton a apărut în documentele declasificate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Vedeți și Percheziții într-un dosar complex de încălcare a drepturilor de autor și [...] The post Bani de la Epstein pentru două tinere din Iași first appeared on IasiTV Life.
08:50
INVITAT / Raluca Manea – Fondatoare AI-ului cu Identitate Umană The post BUSINESS ROMÂNESC / Asistent AI cu Identitate Umană first appeared on IasiTV Life.
08:00
Percheziții într-un dosar complex de încălcare a drepturilor de autor și distribuție neautorizată de semnal TV # IasiTV Life
Autoritățile române au ridicat probe dintr-un dosar de piraterie online ce vizează accesul neautorizat la sisteme informatice și distribuția ilegală de programe TV. Gruparea suspectată ar fi creat instrumente software dedicate piratării conținutului media restricționat, reușind să genereze profituri masive tranzacționate prin circuite financiare complexe. Perchezițiile, care au vizat atât domicilii private, cât și sedii [...] The post Percheziții într-un dosar complex de încălcare a drepturilor de autor și distribuție neautorizată de semnal TV first appeared on IasiTV Life.
06:50
Escrocherie sentimentală pe Facebook: Cum a reușit un tânăr din Neamț să facă o avere din „povești lacrimogene” # IasiTV Life
Zeci de persoane au căzut în plasa unui individ de 30 de ani din Piatra Neamț, care a transformat minciuna într-o sursă constantă de venit. George se folosea de farmecul personal și de scenarii lacrimogene pentru a induce în eroare femei din mediul online, de la care cerea bani sub formă de ajutor. Însă ambițiile [...] The post Escrocherie sentimentală pe Facebook: Cum a reușit un tânăr din Neamț să facă o avere din „povești lacrimogene” first appeared on IasiTV Life.
06:30
Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de lux în valoare de 2 milioane de lire, într-un cartier exclusivist din Londra # IasiTV Life
Designerul Cătălin Botezatu a trăit momente de groază în inima Londrei, după ce a căzut victimă unei bande specializate în furturi de lux. Incidentul a avut loc joi seară, 29 ianuarie, în celebra Berkeley Square din cartierul Mayfair. Hoții au pus ochii pe o piesă rară din colecția designerului: un ceas Richard Mille din cristal [...] The post Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de lux în valoare de 2 milioane de lire, într-un cartier exclusivist din Londra first appeared on IasiTV Life.
06:20
Cercetătorii UAIC au dezvoltat o metodă inovatoare pentru studiul ADN-ului, cu potențial de aplicare în medicina genică # IasiTV Life
O echipă de cercetători de la Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a dezvoltat o metodă inovatoare pentru a studia, la nivel de moleculă individuală, dinamica unei structuri speciale de ADN implicată în reglarea activității genelor. Descoperirea oferă perspective noi asupra mecanismelor moleculare care ar putea sta la baza viitoarelor [...] The post Cercetătorii UAIC au dezvoltat o metodă inovatoare pentru studiul ADN-ului, cu potențial de aplicare în medicina genică first appeared on IasiTV Life.
06:10
Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași are un nou director medical interimar, în persoana doctorului Constantin Condac. Numirea vine ca urmare a demisiei medicului Bogdan Doroftei, funcția fiind preluată temporar, prin decizie a Consiliului Județean Iași, până la organizarea unui concurs public. Dr. Condac (43 de ani), care coordonează secția ATI a spitalului încă din 2022, [...] The post Un nou director medical interimar pentru Maternitatea „Cuza Vodă” Iași first appeared on IasiTV Life.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
INVITAT / Prof.univ.dr. VASILE STOLERU – Prorector, responsabil cu activităţi sociale, USV Iași The post DEZBATEREA ZILEI / Se vor mări taxele de școlarizare? first appeared on IasiTV Life.
13:30
INVITAT / Carmen Tarhon – Psihoterapeut integrativ The post DAREA DE SEAMĂ / Normalitatea în vremuri anormale first appeared on IasiTV Life.
08:20
Antreprenorii din regiunea Moldovei, invitați la Chișinău pentru cel mai mare forum de afaceri al anului # IasiTV Life
Camera de Comerț și Industrie (CCI) Iași, în parteneriat cu Comunitatea Antreprenorială Atipic, anunță ultimele locuri disponibile pentru misiunea economică desfășurată la Chișinău în perioada 11-12 februarie 2026. Delegația ieșeană se va alătura managerilor și antreprenorilor din Vaslui, Neamț și Botoșani într-un demers de amploare vizând consolidarea relațiilor comerciale bilaterale. Evenimentul central al deplasării este [...] The post Antreprenorii din regiunea Moldovei, invitați la Chișinău pentru cel mai mare forum de afaceri al anului first appeared on IasiTV Life.
07:00
Cădere bruscă pentru un „polițist erou”: A fost ridicat de DGA chiar din trafic, după ce ar fi luat șpagă # IasiTV Life
Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA) au desfășurat luni o acțiune fulger la Arad, vizând un agent din cadrul Serviciului Rutier. Polițistul a fost reținut chiar în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, fiind suspectat că ar fi solicitat și primit mită de la conducători auto pentru a nu aplica sancțiuni contravenționale. Cazul atrage atenția în mod [...] The post Cădere bruscă pentru un „polițist erou”: A fost ridicat de DGA chiar din trafic, după ce ar fi luat șpagă first appeared on IasiTV Life.
06:40
Povești care unesc generații: MNLR Iași celebrează Ziua Internațională a Cititului Împreună # IasiTV Life
Muzeul Național al Literaturii Române Iași transformă ziua de miercuri, 4 februarie, într-o sărbătoare a cuvântului rostit, marcând Ziua Internațională a Cititului Împreună. Instituția propune două evenimente oglindă, menite să creeze o punte culturală între cei mai tineri cititori și seniorii comunității. La Casa Junimii (Muzeul „Vasile Pogor”), universul copilăriei prinde viață alături de Luminița [...] The post Povești care unesc generații: MNLR Iași celebrează Ziua Internațională a Cititului Împreună first appeared on IasiTV Life.
06:40
Senatul a adoptat noua lege privind femicidul: măsuri stricte pentru prevenirea violențelor împotriva femeilor # IasiTV Life
Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului a fost aprobat luni de Senat și se pregătește de dezbaterea în Camera Deputaților. Principalele noutăți aduse de actul normativ sunt: Citiți și Povești care unesc generații: MNLR Iași celebrează Ziua Internațională a Cititului Împreună Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a subliniat că eficiența acestor măsuri va depinde [...] The post Senatul a adoptat noua lege privind femicidul: măsuri stricte pentru prevenirea violențelor împotriva femeilor first appeared on IasiTV Life.
06:30
Oficial: Zborurile Iași – Istanbul devin realitate! Ce companie aeriană intră pe piață # IasiTV Life
Aeroportul Internațional Iași își consolidează poziția de hub regional prin atragerea unui nou jucător important pe piața aviatică. AJet, noul brand lansat de Turkish Airlines, va inaugura începând cu data de 29 mai 2024 zboruri directe către Aeroportul Sabiha Gökçen din Istanbul. Parteneriatul vine ca un răspuns strategic la fluxul record de pasageri înregistrat în [...] The post Oficial: Zborurile Iași – Istanbul devin realitate! Ce companie aeriană intră pe piață first appeared on IasiTV Life.
06:20
O casă de locuit din localitatea Voinești, județul Iași, a fost cuprinsă de flăcări în cursul zilei de luni. Alarma a fost dată în urmă cu puțin timp, mobilizând de urgență echipajele de intervenție. Potrivit reprezentanților ISU Iași, la fața locului s-au deplasat zece pompieri din cadrul Detașamentului 1 Iași, cu două autospeciale de stingere [...] The post Incendiu în Voinești: Pompierii au intervenit pentru salvarea unei locuințe first appeared on IasiTV Life.
2 februarie 2026
13:30
INVITAT / EMANUEL BUTA – Director programe Departament Misiune pentru Tineret The post DEZBATEREA ZILEI / ZIUA TINERETULUI ORTODOX first appeared on IasiTV Life.
13:20
În 2026, contabilitatea nu mai este un serviciu, ci un sistem de supraviețuire pentru firma ta # IasiTV Life
Dacă ești antreprenor în Iași, 2026 nu mai arată deloc ca anii în care „contabilitatea se rezolva”. Astăzi, statul nu mai așteaptă să-i explici ce ai făcut. Știe deja. Are datele tale din e-Factura, e-TVA, Revisal, SPV. Știe înaintea ta dacă ceva nu se leagă. În acest context, apare întrebarea esențială: cine îți interpretează corect [...] The post În 2026, contabilitatea nu mai este un serviciu, ci un sistem de supraviețuire pentru firma ta first appeared on IasiTV Life.
09:40
Primul spectacol al lunii la Opera Națională Română din Iași are loc mâine. De la ora 18:30, în Sala Mare, este programată opera bufă „Bărbierul din Sevilla”, de Gioachino Rossini. Vedeți și Întâmpinarea Domnului, sărbătoare mare azi: Ce înseamnă dacă e soare și ce tradiții trebuie să respecți Sub bagheta dirijorului David Crescenzi vor interpreta [...] The post „Bărbierul din Sevilla” – primul spectacol al lunii la Opera Iași first appeared on IasiTV Life.
06:40
Minoră de 14 ani, depistată la cerșit împreună cu bebelușul său în zona Mitropoliei din Iași # IasiTV Life
Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții au acționat recent în zona Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, unde au identificat o minoră în vârstă de 14 ani care apela la mila publicului. Aceasta nu era singură, ci însoțită de propriul copil, un sugar în vârstă de doar un an. Având în vedere vulnerabilitatea situației, agenții au solicitat [...] The post Minoră de 14 ani, depistată la cerșit împreună cu bebelușul său în zona Mitropoliei din Iași first appeared on IasiTV Life.
06:30
Modernizare la Spitalul de Boli Infecțioase: Dotări noi pentru secția ATI și saloanele de pacienți # IasiTV Life
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași continuă procesul de modernizare a infrastructurii medicale. Recent, unitatea aflată în subordinea Consiliului Județean a fost dotată cu 19 paturi de ultimă generație, o investiție cifrată la aproximativ 2,45 milioane de lei. Dintre acestea, nouă paturi sunt destinate Secției de Terapie Intensivă (ATI), fiind dotate cu [...] The post Modernizare la Spitalul de Boli Infecțioase: Dotări noi pentru secția ATI și saloanele de pacienți first appeared on IasiTV Life.
06:20
INVITAȚI / Dr. Cristian Brânzei – Medic chirurgie oralăDr. Amalia Panfil – Medic specialist în protetica dentară The post EU SĂNĂTOS / Edentația: problemă ignorată – consecințe reale first appeared on IasiTV Life.
06:20
Întâmpinarea Domnului, sărbătoare mare azi: Ce înseamnă dacă e soare și ce tradiții trebuie să respecți # IasiTV Life
Luni, credincioșii ortodocși și greco-catolici celebrează Întâmpinarea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale iernii. Cunoscută în tradiția populară drept Ziua Luminii, aceasta marchează momentul biblic în care Fecioara Maria L-a prezentat pe Pruncul Iisus la Templul din Ierusalim. Dincolo de încărcătura spirituală care Îl confirmă pe Iisus drept Mântuitor, sărbătoarea este considerată un [...] The post Întâmpinarea Domnului, sărbătoare mare azi: Ce înseamnă dacă e soare și ce tradiții trebuie să respecți first appeared on IasiTV Life.
1 februarie 2026
18:50
„Depozit” ilegal pe malul râului: Captură record de lemn în Mălini. Poliția a confiscat material lemnos de 80.000 de lei # IasiTV Life
O acțiune de amploare a polițiștilor din cadrul Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol Suceava a scos la iveală o rețea de ilegalități silvice în comuna Mălini. Oamenii legii au descoperit peste 150 de metri cubi de bușteni de rășinoase pentru care proprietarii nu dețineau niciun document legal. Cea mai mare captură a fost făcută [...] The post „Depozit” ilegal pe malul râului: Captură record de lemn în Mălini. Poliția a confiscat material lemnos de 80.000 de lei first appeared on IasiTV Life.
18:50
VIDEO. Accidente în Antalya: Autocar răsturnat și coliziuni fatale. Bilanțul victimelor a ajuns la 16 morți # IasiTV Life
Vremea extremă a transformat șoselele din Turcia în capcane mortale. În doar câteva ore, două accidente deosebit de grave au mobilizat forțele de intervenție în sudul țării. Un autocar care se îndrepta spre regiunea turistică Antalya a ieșit de pe carosabil din cauza ceții dense și a ploii, provocând moartea a nouă persoane. „Drumul era [...] The post VIDEO. Accidente în Antalya: Autocar răsturnat și coliziuni fatale. Bilanțul victimelor a ajuns la 16 morți first appeared on IasiTV Life.
07:50
Un tânăr de 17 ani a ajuns la urgențe după o altercație într-un mall. Un tânăr de 14 ani a fost reținut! # IasiTV Life
Teroare în plină zi în municipiul Cluj-Napoca! Un videoclip tulburător, publicat inițial de stiridecluj.ro, arată un tânăr prăbușit pe trotuar, într-o baltă mare de sânge, în urma unei bătăi sângeroase. Incidentul s-a produs chiar sub privirile trecătorilor, în zona unui mall cunoscut din oraș. Poliția s-a autosesizat abia după ce imaginile groazei au început să [...] The post Un tânăr de 17 ani a ajuns la urgențe după o altercație într-un mall. Un tânăr de 14 ani a fost reținut! first appeared on IasiTV Life.
07:40
Poziție oficială a Mitropoliei Moldovei împotriva legalizării prostituției: „Efecte nocive asupra sănătății fizice și morale” # IasiTV Life
Mitropolia Moldovei și Bucovinei (MMB) își reafirmă rolul de gardian al valorilor tradiționale, poziționându-se categoric împotriva oricărei tentative de legalizare a prostituției în România. În cadrul bilanțului activității pe anul trecut, reprezentanții eparhiei au subliniat că o astfel de reglementare nu ar fi doar o problemă de ordin legislativ, ci una cu repercusiuni grave asupra [...] The post Poziție oficială a Mitropoliei Moldovei împotriva legalizării prostituției: „Efecte nocive asupra sănătății fizice și morale” first appeared on IasiTV Life.
07:40
Fost ofițer superior, acuzat că a „vânat” o adolescentă de 17 ani! Judecătorii l-au trimis acasă, deși procurorii vorbeau de manipulare psihologică # IasiTV Life
Un caz șocant de agresiune sexuală zguduie județul Cluj, implicând un fost ofițer superior în vârstă de 68 de ani. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca îl acuză pe acesta că a exploatat statutul său social și autoritatea pentru a agresa o fată de 17 ani. Deși anchetatorii au cerut arestarea preventivă, invocând metode [...] The post Fost ofițer superior, acuzat că a „vânat” o adolescentă de 17 ani! Judecătorii l-au trimis acasă, deși procurorii vorbeau de manipulare psihologică first appeared on IasiTV Life.
07:30
Teroare în plină zi în municipiul Cluj-Napoca! Un videoclip tulburător, publicat inițial de stiridecluj.ro, arată un tânăr prăbușit pe trotuar, într-o baltă mare de sânge, în urma unei bătăi sângeroase. Incidentul s-a produs chiar sub privirile trecătorilor, în zona unui mall cunoscut din oraș. Poliția s-a autosesizat abia după ce imaginile groazei au început să [...] The post Un tânăr de 17 ani, bătut cu sălbăticie sub privirile trecătorilor într-un mall first appeared on IasiTV Life.
07:20
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” a intervenit în comuna Popricani pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință colectivă (fostă construcție zootehnică). Un incendiu violent a izbucnit la o clădire de aproximativ 500 de metri pătrați, care servea drept spațiu de locuit colectiv. Deși flăcările se manifestă generalizat la nivelul acoperișului, din fericire, [...] The post Fost adăpost zootehnic transformat în locuințe, cuprins de flăcări în Popricani first appeared on IasiTV Life.
31 ianuarie 2026
14:50
Republica Moldova, lovită de o pană masivă de curent după avarii în rețeaua din Ucraina # IasiTV Life
Sistemul energetic al Republicii Moldova a suferit sâmbătă un șoc major, lăsând Chișinăul și numeroase regiuni ale țării în întuneric. Potrivit Reuters, incidentul a fost declanșat de perturbări grave în rețeaua din Ucraina, care au provocat o cădere bruscă de tensiune pe liniile de interconectare. Ministerul Energiei de la Chișinău a confirmat că instabilitatea rețelei [...] The post Republica Moldova, lovită de o pană masivă de curent după avarii în rețeaua din Ucraina first appeared on IasiTV Life.
14:40
O întreagă familie din localitatea Brădicești, comuna Dolhești, a fost la un pas de o tragedie imensă în această dimineață. Bunici, părinți și nepoți minori se aflau în casă în jurul orei 06:00, când flăcările au cuprins locuința cu o viteză uluitoare. Din fericire, toți membrii familiei au reușit să se autoevacueze înainte ca focul [...] The post Familie cu copii, evacuată de urgență dintr-o casă în flăcări în județul Iași! first appeared on IasiTV Life.
14:30
Trei milioane de euro pentru îngrijirea paliativă la Spitalul de Copii „Sf. Maria” Iași # IasiTV Life
Consiliul Județean Iași a lansat procedura de licitație pentru modernizarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”. Proiectul, evaluat la 15,7 milioane de lei (peste 3 milioane de euro), vizează transformarea unei clădiri existente într-o unitate modernă de îngrijiri paliative pediatrice. Lucrările presupun un mix complex de intervenții: consolidare, reabilitare și [...] The post Trei milioane de euro pentru îngrijirea paliativă la Spitalul de Copii „Sf. Maria” Iași first appeared on IasiTV Life.
14:30
FIFA a dat verdictul în cazul lui Denis Drăguș! Mircea Lucescu, obligat să schimbe planul pentru barajul cu Turcia # IasiTV Life
Speranțele fanilor și ale staff-ului tehnic s-au năruit: Denis Drăguș nu va putea juca în „șocul” cu Turcia. Forul mondial a respins apelul înaintat de Federația Română de Fotbal, menținând suspendarea de două etape dictată după eliminarea directă suferită de atacant în Bosnia (1-3). Deși FRF a sperat că pedeapsa va fi redusă la o [...] The post FIFA a dat verdictul în cazul lui Denis Drăguș! Mircea Lucescu, obligat să schimbe planul pentru barajul cu Turcia first appeared on IasiTV Life.
07:10
Studentă din Iași, terorizată cu poze intime: Fostul iubit a primit ordin de protecție și interdicție de a se apropia de Universitate # IasiTV Life
Povestea de dragoste dintre doi tineri ieșeni s-a transformat într-un dosar penal de șantaj și hărțuire. Studentă la o universitate din oraș, victima a ajuns în fața judecătorilor după ce a fost amenințată că va fi „distrusă” prin publicarea unor fotografii intime pe rețelele de socializare. „Dacă nu ieși afară, intru peste tine în casă”, [...] The post Studentă din Iași, terorizată cu poze intime: Fostul iubit a primit ordin de protecție și interdicție de a se apropia de Universitate first appeared on IasiTV Life.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.