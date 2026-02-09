Autoturism cuprins de flăcări la Vlăsinești: Intervenție rapidă a pompierilor pentru stingerea incendiului

13:20

Dacă ești antreprenor în Iași, 2026 nu mai arată deloc ca anii în care „contabilitatea se rezolva". Astăzi, statul nu mai așteaptă să-i explici ce ai făcut. Știe deja. Are datele tale din e-Factura, e-TVA, Revisal, SPV. Știe înaintea ta dacă ceva nu se leagă. În acest context, apare întrebarea esențială: cine îți interpretează corect [...]