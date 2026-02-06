China plătește Rusiei pentru acces în Arctica, în timp ce își consolidează relațiile cu statele nordice

18:30

Poliția din Spania a reținut șapte cetățeni români, în cadrul unei operațiuni la care au participat zeci de agenți, împotriva unei bande specializate în spargeri. Banda, denumită „Potofel”, este suspectată că a comis 86 de jafuri în ultimul an, iar prejudiciul total se apropie de 400.000 de euro.