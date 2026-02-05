România investește 16,68 miliarde de euro în armată: rachete Mistral, elicoptere și nave, între proiectele strategice pentru securitatea națională

17:15

Donald Trump a promis în repetate rânduri că va zdrobi controlul ayatollahilor asupra Iranului, însă, potrivit vicepreședintelui JD Vance, adevărata îngrijorare a liderului de la Casa Albă nu este una imediată, ci una pe termen lung: ce se va întâmpla după ce el nu va mai fi președinte.