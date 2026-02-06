Estonia restricţionează, pe timp de noapte, operaţiunile la punctele de trecere a frontierei cu Rusia
G4Media, 6 februarie 2026 08:20
Estonia va restricţiona operaţiunile la două dintre punctele sale de trecere a frontierei cu Rusia vecină din motive de securitate, a anunţat joi guvernul de la Riga, relatează dpa, preluată de Agerpres. Stat membru al UE şi NATO, Estonia a decis să suspende operaţiunile în cursul nopţii la punctele de trecere a frontierei Luhamaa şi […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
08:30
Tot mai mulți americani doresc să plece din Statele Unite și să se stabilească în străinătate / Zeci de mii de cereri pentru pașapoarte irlandeze, record de cereri pentru cetățenie britanică, germană sau austriacă – presă # G4Media
Departe de visul american, unii cetățeni americani visează acum să plece. Conform unui sondaj Gallup publicat în noiembrie 2025, „timp de douăzeci de ani, americanii nu au exprimat niciodată o dorință atât de puternică de a părăsi definitiv Statele Unite”, relatează Courrier International, care face un inventar al titlurilor din presa americană. Acest interes pentru […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:20
08:10
Care e faza cu ”taxa Temu” și de ce ea nu alungă avioanele cargo cu mărfuri asiatice din România / Cum a devenit această narațiune virală pe social media # G4Media
Taxa de 25 de lei pentru coletele extracomunitare a provocat, în ultimele săptămâni, un val de panică și furie pe rețelele de socializare, conform unei monitorizări a reporterilor G4Media. Valul de reacții pare să fi pornit de la un articol publicat de ziarul ”Adevărul”, în 30 ianuarie 2026, care susține că așa-numita ”taxă Temu” ar […] © G4Media.ro.
08:10
Primăria Brașov explică de ce urșii de pe pârtie nu au fost capturați / ”Avem obligaţia legală să repetăm operaţiunea” / Avertisment pentru schiori: „Urșii nu sunt atracție” # G4Media
O ursoaică însoţită de trei pui a fost observată, miercuri, pe una dintre pârtiile din Poiana Braşov, scenă care a atras numeroşi turişti şi schiori dornici să filmeze momentul. Echipele de intervenţie ale autorităţilor locale au intervenit şi au reuşit să alunge familia de urşi din zona folosită de persoane, anunţă reprezentanţii Primăriei Braşov, citați […] © G4Media.ro.
08:10
SURSE: DNA face percheziții la Primăria Sectorului 5 / Sunt vizate acte de corupție din domeniul imobiliar # G4Media
Se efectuează percheziții coordonate de către DNA, în această dimineață, la Primăria Sectorului 5, precizează surse pentru G4Media. Sunt vizate acte de corupție din domeniul imobiliar, iar persoanele suspectate sunt administratorul public, șefi din cadrul Poliției Locale și arhitectul șef. Faptele vizate sunt trafic de influență, luare de mită, dare de mită și fals intelectual. © G4Media.ro.
Acum o oră
08:00
EXCLUSIV TechRider: APIA explică scăderea abruptă a pieței auto din România / Cauzele declinului din ianuarie 2026 # G4Media
Scăderea de peste 33% a înmatriculărilor de autoturisme noi din România în luna ianuarie 2026 poate fi explicată printr-un cumul de factori conjuncturali și economici, a declarat Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), într-un răspuns oficial transmis în exclusivitate către TechRider.ro. Citește articolul integral pe TechRider.ro. © G4Media.ro.
08:00
Olguța Vasilescu îi răspunde lui Miruță despre blocul din Craiova care obturează radarul de la Cârcea: Serios? Și cu busola în mână s-ar pierde prin Craiova! # G4Media
Primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, se dezlănțuie pe Facebook la adresa ministrului Apărării, Radu Miruță, după ce acesta a semnalat că un ansamblu imobiliar care se construiește în localitate fără respectarea nivelului de înălțime face ineficient radarul de la Cârcea, social-democrata afirmând că nu o interesează ce aviz a dat MApN „sau ce anchetă face […] © G4Media.ro.
08:00
Haley Robson, una dintre victimele lui Jeffrey Epstein: Aveam 16 ani când m-a abuzat. Epstein m-a dus la etaj. M-a abuzat o oră întreagă. Trump ne-a trădat # G4Media
Haley Robson avea 16 ani când a fost abuzată de Jeffrey Epstein, în 2002. Ca multe victime ale sistemului finanțatorului pedofil, Haley „a fost recrutată” de persoane în care avea încredere: în cazul ei, o colegă de clasă și Tony Figueroa, fostul iubit al Virginiei Giuffre, principala acuzatoare a lui Epstein, și Ghislaine Maxwell, care […] © G4Media.ro.
07:50
SUA negociază, vineri, cu Iranul, în Oman / Washingtonul vrea pe agendă programul nuclear al Teheranului, dar și tratamentul față de propriul popor # G4Media
Iranul și Statele Unite urmează să poarte vineri, în Oman, negocieri importante privind programul nuclear al Teheranului, dar o dispută privind agenda, în special diferențele de opinie cu privire la programul de rachete al Teheranului, sugerează că progresele vor fi greu de obținut, în contextul amenințării iminente a unui nou război în Orientul Mijlociu, scrie […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:30
UE anunţă o cooperare de mai multe milioane de euro cu Bolivia / Mediul, schimbările climatice și combaterea traficului de droguri, printre ținte # G4Media
O delegaţie a Uniunii Europene a anunţat joi, la La Paz, în urma unei vizite la nivel înalt, un program de cooperare de milioane de euro cu Bolivia, descriind-o drept o „nouă fază” în relaţiile bilaterale, notează AFP. „Sper că Bolivia a văzut că Uniunea Europeană se deschide către ţară în această nouă fază pentru […] © G4Media.ro.
07:20
FCSB se apropie de play-off, după ce a învins FC Botoșani / Bucureștenii au ajuns la 2 puncte de locul 6 # G4Media
FCSB a învins joi seară cu 2-1 FC Botoșani și se apropie de locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off, anunță Mediafax. Universitatea Craiova își păstrează prima poziție în clasament în Superliga de fotbal, după încheierea etapei a 25-a, joi seară. Rapid și Dinamo se mențin la un singur punct de echipa olteană, în […] © G4Media.ro.
07:10
Christian Horner dezvăluie că a vorbit cu „toate echipele de pe grilă” în legătură cu posibila sa revenire în Formula 1 # G4Media
Fostul director al echipei Red Bull, Christian Horner, a dezvăluit că a vorbit cu „toate echipele de pe grilă” în legătură cu o posibilă revenire în Formula 1, transmite racingnews365.com. Horner a fost îndepărtat din funcția de șef al echipei Red Bull la jumătatea sezonului trecut, în contextul unei perioade dificile de rezultate pentru echipă. […] © G4Media.ro.
07:10
Dennis Politic a fost împrumutat la FC Hermannstadt / FCSB: ”Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție” # G4Media
FC Hermannstadt și FCSB au anunțat, joi, că au ajuns la o înțelegere privind transferul mijlocașului lateral stânga Dennis Politic, care va evolua pentru formația sibiană până la finalul sezonului, sub formă de împrumut de la campioana României, anunță Mediafax. Dennis Politic are 25 de ani și a evoluat de-a lungul carierei atât în străinătate, […] © G4Media.ro.
07:10
Trump a făcut un site de unde se pot cumpăra medicamente mai ieftine / ”Poporul american a subvenţionat costul medicamentelor pentru întreaga lume” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a lansat joi seară un site web în numele său care urmează să permită americanilor să aibă acces la o gamă de medicamente la preţuri reduse, o miză majoră în Statele Unite unde preţurile medicamentelor sunt printre cele mai mari din lume, notează Agerpres, care citează AFP. „Începând de această seară, […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:10
Cortina și magia JO 2026 – „Perla Dolomiților” redevine gazdă a competiției după 70 de ani # G4Media
Jocurile Olimpice de iarnă, ediția din 2026, încep vineri cu festivitatea de deschidere de pe legendarul San Siro. După o pauză de 70 de ani, Cortina redevine capitala olimpică a iernii. Competiția din Italia marchează o premieră istorică: prima ediție găzduită de două orașe, pe o suprafață totală de peste 22 de mii de kilometri pătrați. […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Ambasadorul SUA în Polonia anunţă întreruperea contactelor cu preşedintele Parlamentului, pentru că l-ar fi insultat pe Trump # G4Media
Ambasadorul american la Varşovia a anunţat că a întrerupt joi contactele cu preşedintele parlamentului polonez, acuzându-l că l-a insultat pe preşedintele Donald Trump după ce a criticat politicile liderului de la Casa Albă şi a refuzat să susţină ambiţiile de a câştiga Premiul Nobel pentru Pace ale acestuia, relatează Reuters, transmite Agerpres. Răspunsul furios al […] © G4Media.ro.
23:10
Dosarele Epstein: S-a deschis o anchetă care îl vizează pe fostul premier norvegian Thorbjorn Jagland / Este suspect de ”corupţie agravată” # G4Media
Poliţia norvegiană a anunţat joi deschiderea unei anchete asupra fostului prim-ministru Thorbjorn Jagland, sub suspiciunea de corupţie agravată din cauza legăturilor sale stabilite cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, transmite Agerpres, care citează AFP. Şef al guvernului laburist din 1996 până în 1997, Jagland a fost preşedintele Comitetului Nobel care decernează Premiul Nobel pentru Pace […] © G4Media.ro.
23:00
Organizatorii Forumului de la Davos deschid o anchetă privind legăturile preşedintelui său Borge Brende cu Jeffrey Epstein # G4Media
Organizatorii Forumului Economic Mondial au anunţat joi deschiderea unei anchete interne privind legăturile preşedintelui său Borge Brende cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, pe care l-a întâlnit la trei dineuri de afaceri în 2018 şi 2019, relatează AFP, transmite Agerpres. Organizatorii acestui eveniment care reuneşte în fiecare an elitele economică, politică şi diplomatică în staţiunea de […] © G4Media.ro.
22:50
Ministrul Apărării, Radu Miruță: Suspiciunile la Clubul Steaua încep să se confirme. S-au învățat unii să stea lejer cu sume mari de bani fără să îi întrebe nimeni ce se întâmplă # G4Media
Ministrul Apărării Radu Miruță a confirmat, joi seara, în emisiune la Digi24, că se fac investigații la Clubul Sportiv al Armatei, CSA Steaua și că suspiciunile încep să se confirme. „Mi-a atras atenția suma mare de bani, raportat la ce se întâmplă acolo. Avem niște bunuri stadion, bazin de înot care nu figurează cu venituri. […] © G4Media.ro.
22:50
Aproape 1.000 de timișoreni au cerut explicații despre impozitele locale / Au fost în prima lună 20 de cazuri de erori tehnice, suma afișată fiind greșită # G4Media
Potrivit Primăriei, au fost înregistrate aproximativ 20 de cazuri de erori tehnice, în special la afișarea sumelor pentru unele mijloace de transport, probleme care au fost corectate, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Aproape 1.000 de timișoreni au cerut, în primele două săptămâni de plată a impozitelor locale lămuriri despre modul de […] © G4Media.ro.
22:30
FCSB a învins-o pe FC Botoșani joi seară în etapa intermediară din Superligă, scor 2-1, pe Arena Națională. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
22:30
Un elevul de 14 ani din Franța care şi-a înjunghiat o profesoară a fost pus sub acuzare și plasat în arest preventiv # G4Media
Elevul în vârstă de 14 ani care şi-a înjunghiat marţi o profesoară, la un gimnaziu din Sanary-sur-Mer (sudul Franţei), a fost inculpat pentru tentativă de omor şi plasat în arest preventiv, a anunţat joi procurorul din Toulon, citat de AFP – informează Agerpres. În timp ce se afla în custodia poliţiei, băiatul a explicat că […] © G4Media.ro.
22:30
O tânără desfigurată într-un SPA al unui hotel din Brașov a cerut daune de 4,5 milioane de euro / Dosarul a fost trimis în judecată după 4 ani # G4Media
O tânără de 29 de ani a fost desfigurată în martie 20233 la un hotel din Brașov și cere în instanță 4,5 milioane de euro. Dosarul a fost trimis în judecată cu sechestru asigurator pentru suma de 1,5 milioane de euro. Patru angajaţi şi societatea care administrează hotelul sunt cercetați, notează Mediafax. Parchetul de pe […] © G4Media.ro.
22:20
VIDEO Cristi Chivu a purtat torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 # G4Media
Antrenorul clubului italian de fotbal FC Internazionale Milano, românul Cristian Chivu, a purtat torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Imaginile cu Chivu au devenit virale pe social media, transmite Mediafax. Reprezentanții Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 au anunțat, la finalul lunii ianuarie, că antrenorul nerazzurri este purtătorul torței pentru […] © G4Media.ro.
22:20
Dacian Dragoș, despre blocajul de la CCR privind pensiile speciale: E o lege mai greu de analizat. Până acum noi nu am votat pe fond. Atunci când s-a respins a fost o decizie pe procedură # G4Media
Judecător la Curtea Constituțională a României (CCR), Dacian Dragoș a fost chestionat în emisiune la Antena 3 de ce durează atât de multe luni ca instituția să se pronunțe în privința legii pensiilor speciale, mai ales în contextul în care România riscă pierderea a 230 de milioane de euro din PNRR din această cauză. „Este […] © G4Media.ro.
22:00
Rapoarte UNICEF și Ministerul Educației: o treime dintre elevi au probleme majore de literație științifică și digitală / Interpretări pe date făcute cu un model AI tip ChatGPT / Studiile nu sunt declarate reprezentative # G4Media
Două rapoarte cu un total de peste 270 de pagini sunt prezentate drept „diagnostic național” al literației digitale și științifice a elevilor din România, însă autorii studiilor spun lucruri diferite în funcție de public – una le-au spus școlilor, profesorilor și părinților înainte de testare, alta apare în documentele finale, potrivit analizei Edupedu.ro pe rapoartele […] © G4Media.ro.
21:50
Edupedu.ro: Cum funcționează interdicția social media pentru copiii sub 16 ani în Australia / Platformele nu pot verifica vârsta cu buletinul și pot primi amenzi, părinții și copii nu pot fi sancționați – analiză # G4Media
Parlamentul Australiei a adoptat în 2024 o lege care introduce o vârstă minimă obligatorie de 16 ani pentru utilizarea anumitor platforme de social media. Actul normativ, ”Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024”, modifică Legea siguranței online din 2021 și creează un mecanism juridic prin care marile platforme digitale sunt obligate să împiedice copiii sub acest prag […] © G4Media.ro.
21:50
Trump îşi anunţă „susţinerea deplină” pentru Orban, înaintea alegerilor din Ungaria / ”Viktor este un prieten adevărat, un luptător şi un câştigător” # G4Media
Donald Trump a anunţat joi „deplina sa susţinere” pentru premierul naţionalist ungar Viktor Orban, de care este apropiat, în perspectiva alegerilor legislative prevăzute pentru 12 aprilie, relatează Agerpres, care citează AFP. „Viktor este un prieten adevărat, un luptător şi un câştigător, şi are deplina mea susţinere pentru realegerea sa ca prim-ministru al Ungariei”, a postat […] © G4Media.ro.
21:40
Ministrul Apărării: Zidul anti-drone este o utopie. Așa ceva nu există nici în Polonia, nici în țările nordice # G4Media
Ministrul Apărării Naționale, Radu Mirută, afirmă că așteptarea ca orice obiect zburător să fie oprit la graniță este corectă, dar „zidul anti-drone” este o utopie care nu există nicăieri, anunță Mediafax. „Așteptarea oamenilor este ca orice obiect zburător intră în spațiul aerian al României să se topească odată cu intrarea fix la graniță. E o […] © G4Media.ro.
21:40
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, sub control judiciar pe o cauțiune stabilită la 800.000 de lei # G4Media
În urma audierii și perchezițiilor, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a primit control judiciar pe o cauțiune stabilită la 800.000 de lei. Primarul Robert Negoiță e suspectat de procurori că ar fi construit un drum pentru fratele său, Ionuț Negoiță, dezvoltator imobiliar. Informațiile au apărut inițial într-o anchetă Recorder. Ancheta vizează și străzile construite de […] © G4Media.ro.
21:20
Dacian Dragoș, despre posibilitatea de a-și pierde mandatul de judecător la CCR: E o lovitură care se vrea a se da celui care m-a numit. E o bătălie politica în care eu nu am ce să caut, dar sunt încrezător că lucrurile se vor rezolva # G4Media
Judecător la Curtea Constituțională a României, Dacian Dragoș a spus în emisiune la Antena3 că deține experiența juridică necesară pentru a ocupa această funcție, apreciind că în mod normal acțiunile deschise în instanță de reprezentanta AUR (avocata Silvia Uscov), ar trebui să fie respinse ca neîntemeiate. „Am chiar 23 de ani de experiență juridică la […] © G4Media.ro.
21:10
Judecătorul CCR Dacian Dragoș susține că e oprit pe stradă și întrebat de tăierea pensiilor speciale / ”Le spun că nu depinde numai de mine. Că depinde și de caz. E un vot” # G4Media
Judecătorul CCR Dacian Dragoș a recunoscut că i se întâmplă să fie întrebat pe stradă și la magazin de cetățeni despre tăierea pensiilor speciale. Oamenii vor să știe de ce nu sunt tăiate aceste pensii, notează Mediafax. „V-a întrebat cineva de un judecător din zona apropiaților cunoscuți sau poate v-ați întâlnit cu cineva pe stradă, […] © G4Media.ro.
20:50
Rusia amenință cu războiul nuclear / Presa rusă susține că desfășurarea trupelor occidentale în Ucraina ar putea declanșa o iarnă nucleară # G4Media
Rusia avertizează asupra unei „ierni nucleare” dacă trupe occidentale ajung în Ucraina, amplificând tensiunile privind securitatea Europei, anunță Mediafax, care citează Express. Temerile legate de un conflict global de amploare au reapărut după ce Rusia a lansat avertismente dure împotriva oricărei prezențe militare occidentale în Ucraina, scrie Express. Presa rusă susține că desfășurarea de trupe […] © G4Media.ro.
20:50
Germania a incinerat trei miliarde de măşti rămase neutilizate în urma pandemiei COVID-19 / În 2024, Germania a cumpărat măști de 5,9 miliarde de euro, „deşi cererea reală era mult mai mică” # G4Media
Guvernul german a anunţat joi că a incinerat aproximativ trei miliarde de măşti sanitare achiziţionate în perioada pandemiei de COVID-19, dar care au rămas nefolosite şi au expirat între timp, relatează agenţia DPA, preluată de Agerpres. Anunţul a fost transmis de Ministerul german al Sănătăţii, ca răspuns în urma unei interpelări parlamentare. Conform acestui minister, […] © G4Media.ro.
20:30
VIDEO Avarie la o conductă de gaz din Craiova / Au fost evacuate 30 de persoane din 6 locuințe / Nu sunt victime # G4Media
O avarie la o conductă de gaz a dus la evacuarea a 6 locuințe din municipiul Craiova, pe bulevardul Nicolae Romanescu, anunță ISU Dolj. În total au fost evacuate 30 de persoane. ”La fața locului au fost trimise urmatoarele forțe de intervenție: o autospecială de stingere, o autospecială CBRN și o ambulanță SMURD. A fost […] © G4Media.ro.
20:20
Sorana Cîrstea, în semifinale la Transylvania Open. Ea a trecut de Potapova în două seturi # G4Media
Sorana Cîrstea (locul 36 WTA) s-a calificat joi seară în semifinalele Transylvania Open, după ce a trecut în sferturi de austriaca Anastasia Potapova (locul 58 WTA). Sportiva româncă în vârstă de 36 de ani a învins-o pe campioana en-titre în două seturi desfășurate pe parcursul a puțin peste două ore de joc: 7:5, 6:4. Cîrstea, […] © G4Media.ro.
20:20
Zelenski anunță că va păstra 800.000 de soldați în Ucraina, în cazul unui armistițiu / ”Salariile trebuie să fie mult mai mari” / „Armata ucraineană face parte din securitatea Europei” # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodmir Zelenski, a anunțat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că plănuiește să mențină efectivul Armatei Ucrainei la 800.000 de soldați în cazul unui armistițiu sau a încheierii războiului, precizând că aceștia vor fi plătiți, contractual, cu salarii mai mari, relatează Mediafax. Anunțul a fost dat, joi, în cadrul conferinței de presă […] © G4Media.ro.
20:10
Universitatea Craiova, noul lider din Superliga României după victoria cu Oțelul Galați (1-0) # G4Media
Universitatea Craiova este din nou lider în Superliga României după ce a câștigat cu avantaj minim, scor 1-0, întâlnirea cu Oțelul Galați, joi seară, pe Stadionul Ion Omblemenco. Golul care le-a adus victoria oltenilor a venit după o oră de joc: Nsimba trimis mingea în careu, iar portarul gălățenilor a respins nefericit către tânărul David […] © G4Media.ro.
20:10
Fostul ministru al Educației, Daniel David: România riscă s-ajungă colonie științifică și/sau de societate eșuată în obscurantism / ”Prea mulți copii (…) devin vulnerabili la manipulare prin pseudoștiință” # G4Media
Rapoarte Unicef pe copiii români cu rezultate catastrofale: doar 0,2% au înalte competențe digitale, iar 43% sunt sub nivelul literației științifice. Deși problema analfabetismului funcțional nu e nouă, Daniel David atrage atenția că aceste disfuncții afectează societatea în esența ei, anunță Mediafax. Două rapoarte naționale realizate de UNICEF în colaborare cu BRIO, care au analizat […] © G4Media.ro.
20:00
Un sibian care locuiește de 27 de ani în Elveția a deschis primul club de aruncat cu topoare din România / ”Începutul pleacă de la 14 ani, când noi nu aveam telefoane și tablete și ne ocupam cu arcul, săgețile și aruncatul cu toporul” # G4Media
Cosmin Stoenică locuiește de 27 de ani în Elveția, și a vrut să aducă o noutate la Sibiu. De puțin timp, a pus bazele Axe Throwing Club Sibiu, club în care oamenii pot practica aruncatul cu topoare, anunță Turnul Sfatului. „Ideea mea este să inițiez în detaliu această afacere și mai departe să-l las pe […] © G4Media.ro.
19:50
În Italia, părinţii ai căror copii sunt găsiţi având asupra lor cuţite vor putea fi amendaţi # G4Media
Un nou decret de securitate al guvernului italian va permite sancţionarea părinţilor ai căror copii poartă cuţite ilegale, conform unui proiect citat joi de agenţia ANSA – informează Agerpres. Proiectul prezentat cabinetului joi interzice complet portul de instrumente cu lamă flexibilă sau ascuţită mai lungă de 5 centimetri, cuţite automate sau pliabile, uşor de ascuns […] © G4Media.ro.
19:40
Prelungirea Ghencea, proiectul care nu se mai termină / Cum arată situația lucrărilor la zi / Primarul Ciucu: Cele mai întârziate sunt intervențiile la rețeaua apă-canal și la noua liniție de tramvai # G4Media
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, fost primar al Sectorului 6, a convocat o întâlnire cu toate părțile implicate în proiectul de lărgire a Prelungirii Ghencea — Apa Nova, Distrigaz, Compania Municipală de Iluminat Public, Primăria Sectorului 6, Direcția Generală de Investiții a Primăriei Capitalei, Compania Municipală Trustul Metropolitan de Construcții și ceilalți constructori — […] © G4Media.ro.
19:40
Iașul a înregistrat cel mai mic număr de nașteri din ultimii 100 de ani / De 11 ani numărul nou-născuților scade continuu / Posibile cauze: ”Sărăcirea populației și exodul tinerilor către străinătate” # G4Media
Iașul a înregistrat în acest an cel mai mic număr de nașteri din ultimii 100 de ani: aproximativ 6.000 de copii, potrivit datelor centralizate de maternitățile din oraș, anunță Ziarul de Iași. Maternitatea „Cuza Vodă” a raportat 4.833 de nașteri, iar la Maternitatea „Elena Doamna” au venit pe lume 1.167 copii. Doar Maternitatea Arcadia, cea […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:30
Emmanuel Macron a făcut apel joi la Uniunea Europeană să-şi accelereze agenda de „independenţă europeană” cu prilejul unei întâlniri cu şefii Comisiei şi Consiliului, anturajul său afirmând că este hotărât „să facă valuri” la viitoarea reuniune a Celor 27, relatează Agerpres. „Pentru o Europă care decide pentru ea însăşi, mai competitivă şi mai suverană. La muncă […] © G4Media.ro.
19:30
Pacient trimis să-și cumpere perna. Spitalul de Urgență Arad anunță că asistenta și infrmiera au fost sancționate, deoarece în stocul spitalului erau suficiente perne curate / Caz făcut public de reședintele CJ Arad # G4Media
Președintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, a prezentat public, într-o postare pe Facebook, atât sesizarea primită din partea unui aparținător al unui pacient internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, cât și răspunsul oficial al conducerii spitalului, formulat în urma unei anchete interne. Potrivit mesajului publicat de președintele Consiliul Județean Arad, acesta a fost […] © G4Media.ro.
19:30
VIDEO | Gătit virtual, experiență inedită la Muzeul Etnografic din Sighetu Marmației / Vizitatorii „gătesc” pe o plită care e de fapt un ecran touch, ghidați de socăcițe # G4Media
Vizitatorii Muzeului Etnografic „Francisc Nistor” din Sighetu Marmației pot descoperi, în această perioadă, o instalație culturală care îmbină tradiția cu tehnologia digitală. Este vorba despre o sobă interactivă, inspirată din sobele tradiționale maramureșene, care propune o formă inedită de apropiere de gastronomia locală: gătitul virtual. Citește toată știrea pe G4Food © G4Media.ro.
19:10
Partidul extremist AUR a depus un proiect prin care să îngreune accesul UDMR în Parlament: modificarea pragului electoral alternativ # G4Media
Partidul extremist AUR, care a avut în trecut poziții violent anti-maghiare, a depus joi la Parlament un proiect de modificare a pragului electoral alternativ. Dacă ar fi adoptat, proiectul ar îngreuna accesul UDMR în Parlament. Proiectul prevede, potrivit unui comunicat AUR, creșterea de la 4 la 8 a numărului de județe în care un partid […] © G4Media.ro.
19:00
Platformele de streaming vor plăti cel puţin 8% din veniturile lor realizate în Germania, pentru a finanţa cinematografia locală # G4Media
Platformele de streaming video, precum Netflix, Amazon şi Disney+, vor trebui să plătească cel puţin 8% din cifra lor de afaceri realizată în Germania pentru a finanţa cinematografia locală, potrivit unui acord încheiat joi în cadrul coaliţiei guvernamentale din această ţară, informează AFP, conform Agerpres. Această taxă obligatorie de investiţii va viza, de asemenea, posturile […] © G4Media.ro.
19:00
Apel pentru salvarea cailor sălbăticiți din Delta Dunării: ”Am văzut cai slăbiți, umbre ale animalelor mândre de altădată, unii dintre ei dându-și ultima suflare de foame și epuizare. Este o realitate cruntă care se întâmplă chiar acum” # G4Media
O deplasare obișnuită de lucru s-a transformat într-o intervenție de urgență pentru salvarea cailor sălbăticiți din Delta Dunării, transmite Radio Constanța. Fotograful Marian Sterea, alături de dr. Stefan Raileanu și dr. Lucian Bolboacă, de la INCDD, Iulian Monea, videograf, și Ionut Gheonea, fotograf, au fost anunțați de localnicii dintr-o zonă izolată că sute de cai […] © G4Media.ro.
18:30
Cum cere ”suveranistul” George Simion ca România să se supună unui raport-ciornă al SUA / Influencerii pro-ruși din social media românești rostogolesc mesajul republicanilor MAGA despre alegerile anulate din 2024 # G4Media
În ultimele câteva zile, “suveraniștii” de pe rețelele de socializare, încurajați de George Simion, șeful partidului extremist AUR, cer ca România să se supună concluziilor inexistente sau exagerate dintr-un raport preliminar publicat de o comisie dominată de republicanii din Congresul SUA și să organizeze alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. Mesajul a fost introdus în România […] © G4Media.ro.
