Dosarele Epstein: S-a deschis o anchetă care îl vizează pe fostul premier norvegian Thorbjorn Jagland / Este suspect de ”corupţie agravată”
G4Media, 5 februarie 2026 23:10
Poliţia norvegiană a anunţat joi deschiderea unei anchete asupra fostului prim-ministru Thorbjorn Jagland, sub suspiciunea de corupţie agravată din cauza legăturilor sale stabilite cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, transmite Agerpres, care citează AFP. Şef al guvernului laburist din 1996 până în 1997, Jagland a fost preşedintele Comitetului Nobel care decernează Premiul Nobel pentru Pace […] © G4Media.ro.
• • •
Ambasadorul SUA în Polonia anunţă întreruperea contactelor cu preşedintele Parlamentului, pentru că l-ar fi insultat pe Trump # G4Media
Ambasadorul american la Varşovia a anunţat că a întrerupt joi contactele cu preşedintele parlamentului polonez, acuzându-l că l-a insultat pe preşedintele Donald Trump după ce a criticat politicile liderului de la Casa Albă şi a refuzat să susţină ambiţiile de a câştiga Premiul Nobel pentru Pace ale acestuia, relatează Reuters, transmite Agerpres. Răspunsul furios al […] © G4Media.ro.
Organizatorii Forumului de la Davos deschid o anchetă privind legăturile preşedintelui său Borge Brende cu Jeffrey Epstein # G4Media
Organizatorii Forumului Economic Mondial au anunţat joi deschiderea unei anchete interne privind legăturile preşedintelui său Borge Brende cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, pe care l-a întâlnit la trei dineuri de afaceri în 2018 şi 2019, relatează AFP, transmite Agerpres. Organizatorii acestui eveniment care reuneşte în fiecare an elitele economică, politică şi diplomatică în staţiunea de […] © G4Media.ro.
Ministrul Apărării, Radu Miruță: Suspiciunile la Clubul Steaua încep să se confirme. S-au învățat unii să stea lejer cu sume mari de bani fără să îi întrebe nimeni ce se întâmplă # G4Media
Ministrul Apărării Radu Miruță a confirmat, joi seara, în emisiune la Digi24, că se fac investigații la Clubul Sportiv al Armatei, CSA Steaua și că suspiciunile încep să se confirme. „Mi-a atras atenția suma mare de bani, raportat la ce se întâmplă acolo. Avem niște bunuri stadion, bazin de înot care nu figurează cu venituri. […] © G4Media.ro.
Aproape 1.000 de timișoreni au cerut explicații despre impozitele locale / Au fost în prima lună 20 de cazuri de erori tehnice, suma afișată fiind greșită # G4Media
Potrivit Primăriei, au fost înregistrate aproximativ 20 de cazuri de erori tehnice, în special la afișarea sumelor pentru unele mijloace de transport, probleme care au fost corectate, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Aproape 1.000 de timișoreni au cerut, în primele două săptămâni de plată a impozitelor locale lămuriri despre modul de […] © G4Media.ro.
FCSB a învins-o pe FC Botoșani joi seară în etapa intermediară din Superligă, scor 2-1, pe Arena Națională. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Un elevul de 14 ani din Franța care şi-a înjunghiat o profesoară a fost pus sub acuzare și plasat în arest preventiv # G4Media
Elevul în vârstă de 14 ani care şi-a înjunghiat marţi o profesoară, la un gimnaziu din Sanary-sur-Mer (sudul Franţei), a fost inculpat pentru tentativă de omor şi plasat în arest preventiv, a anunţat joi procurorul din Toulon, citat de AFP – informează Agerpres. În timp ce se afla în custodia poliţiei, băiatul a explicat că […] © G4Media.ro.
O tânără desfigurată într-un SPA al unui hotel din Brașov a cerut daune de 4,5 milioane de euro / Dosarul a fost trimis în judecată după 4 ani # G4Media
O tânără de 29 de ani a fost desfigurată în martie 20233 la un hotel din Brașov și cere în instanță 4,5 milioane de euro. Dosarul a fost trimis în judecată cu sechestru asigurator pentru suma de 1,5 milioane de euro. Patru angajaţi şi societatea care administrează hotelul sunt cercetați, notează Mediafax. Parchetul de pe […] © G4Media.ro.
VIDEO Cristi Chivu a purtat torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 # G4Media
Antrenorul clubului italian de fotbal FC Internazionale Milano, românul Cristian Chivu, a purtat torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Imaginile cu Chivu au devenit virale pe social media, transmite Mediafax. Reprezentanții Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 au anunțat, la finalul lunii ianuarie, că antrenorul nerazzurri este purtătorul torței pentru […] © G4Media.ro.
Dacian Dragoș, despre blocajul de la CCR privind pensiile speciale: E o lege mai greu de analizat. Până acum noi nu am votat pe fond. Atunci când s-a respins a fost o decizie pe procedură # G4Media
Judecător la Curtea Constituțională a României (CCR), Dacian Dragoș a fost chestionat în emisiune la Antena 3 de ce durează atât de multe luni ca instituția să se pronunțe în privința legii pensiilor speciale, mai ales în contextul în care România riscă pierderea a 230 de milioane de euro din PNRR din această cauză. „Este […] © G4Media.ro.
Rapoarte UNICEF și Ministerul Educației: o treime dintre elevi au probleme majore de literație științifică și digitală / Interpretări pe date făcute cu un model AI tip ChatGPT / Studiile nu sunt declarate reprezentative # G4Media
Două rapoarte cu un total de peste 270 de pagini sunt prezentate drept „diagnostic național” al literației digitale și științifice a elevilor din România, însă autorii studiilor spun lucruri diferite în funcție de public – una le-au spus școlilor, profesorilor și părinților înainte de testare, alta apare în documentele finale, potrivit analizei Edupedu.ro pe rapoartele […] © G4Media.ro.
Edupedu.ro: Cum funcționează interdicția social media pentru copiii sub 16 ani în Australia / Platformele nu pot verifica vârsta cu buletinul și pot primi amenzi, părinții și copii nu pot fi sancționați – analiză # G4Media
Parlamentul Australiei a adoptat în 2024 o lege care introduce o vârstă minimă obligatorie de 16 ani pentru utilizarea anumitor platforme de social media. Actul normativ, ”Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024”, modifică Legea siguranței online din 2021 și creează un mecanism juridic prin care marile platforme digitale sunt obligate să împiedice copiii sub acest prag […] © G4Media.ro.
Trump îşi anunţă „susţinerea deplină” pentru Orban, înaintea alegerilor din Ungaria / ”Viktor este un prieten adevărat, un luptător şi un câştigător” # G4Media
Donald Trump a anunţat joi „deplina sa susţinere” pentru premierul naţionalist ungar Viktor Orban, de care este apropiat, în perspectiva alegerilor legislative prevăzute pentru 12 aprilie, relatează Agerpres, care citează AFP. „Viktor este un prieten adevărat, un luptător şi un câştigător, şi are deplina mea susţinere pentru realegerea sa ca prim-ministru al Ungariei”, a postat […] © G4Media.ro.
Ministrul Apărării: Zidul anti-drone este o utopie. Așa ceva nu există nici în Polonia, nici în țările nordice # G4Media
Ministrul Apărării Naționale, Radu Mirută, afirmă că așteptarea ca orice obiect zburător să fie oprit la graniță este corectă, dar „zidul anti-drone” este o utopie care nu există nicăieri, anunță Mediafax. „Așteptarea oamenilor este ca orice obiect zburător intră în spațiul aerian al României să se topească odată cu intrarea fix la graniță. E o […] © G4Media.ro.
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, sub control judiciar pe o cauțiune stabilită la 800.000 de lei # G4Media
În urma audierii și perchezițiilor, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a primit control judiciar pe o cauțiune stabilită la 800.000 de lei. Primarul Robert Negoiță e suspectat de procurori că ar fi construit un drum pentru fratele său, Ionuț Negoiță, dezvoltator imobiliar. Informațiile au apărut inițial într-o anchetă Recorder. Ancheta vizează și străzile construite de […] © G4Media.ro.
Dacian Dragoș, despre posibilitatea de a-și pierde mandatul de judecător la CCR: E o lovitură care se vrea a se da celui care m-a numit. E o bătălie politica în care eu nu am ce să caut, dar sunt încrezător că lucrurile se vor rezolva # G4Media
Judecător la Curtea Constituțională a României, Dacian Dragoș a spus în emisiune la Antena3 că deține experiența juridică necesară pentru a ocupa această funcție, apreciind că în mod normal acțiunile deschise în instanță de reprezentanta AUR (avocata Silvia Uscov), ar trebui să fie respinse ca neîntemeiate. „Am chiar 23 de ani de experiență juridică la […] © G4Media.ro.
Judecătorul CCR Dacian Dragoș susține că e oprit pe stradă și întrebat de tăierea pensiilor speciale / ”Le spun că nu depinde numai de mine. Că depinde și de caz. E un vot” # G4Media
Judecătorul CCR Dacian Dragoș a recunoscut că i se întâmplă să fie întrebat pe stradă și la magazin de cetățeni despre tăierea pensiilor speciale. Oamenii vor să știe de ce nu sunt tăiate aceste pensii, notează Mediafax. „V-a întrebat cineva de un judecător din zona apropiaților cunoscuți sau poate v-ați întâlnit cu cineva pe stradă, […] © G4Media.ro.
Rusia amenință cu războiul nuclear / Presa rusă susține că desfășurarea trupelor occidentale în Ucraina ar putea declanșa o iarnă nucleară # G4Media
Rusia avertizează asupra unei „ierni nucleare” dacă trupe occidentale ajung în Ucraina, amplificând tensiunile privind securitatea Europei, anunță Mediafax, care citează Express. Temerile legate de un conflict global de amploare au reapărut după ce Rusia a lansat avertismente dure împotriva oricărei prezențe militare occidentale în Ucraina, scrie Express. Presa rusă susține că desfășurarea de trupe […] © G4Media.ro.
Germania a incinerat trei miliarde de măşti rămase neutilizate în urma pandemiei COVID-19 / În 2024, Germania a cumpărat măști de 5,9 miliarde de euro, „deşi cererea reală era mult mai mică” # G4Media
Guvernul german a anunţat joi că a incinerat aproximativ trei miliarde de măşti sanitare achiziţionate în perioada pandemiei de COVID-19, dar care au rămas nefolosite şi au expirat între timp, relatează agenţia DPA, preluată de Agerpres. Anunţul a fost transmis de Ministerul german al Sănătăţii, ca răspuns în urma unei interpelări parlamentare. Conform acestui minister, […] © G4Media.ro.
VIDEO Avarie la o conductă de gaz din Craiova / Au fost evacuate 30 de persoane din 6 locuințe / Nu sunt victime # G4Media
O avarie la o conductă de gaz a dus la evacuarea a 6 locuințe din municipiul Craiova, pe bulevardul Nicolae Romanescu, anunță ISU Dolj. În total au fost evacuate 30 de persoane. ”La fața locului au fost trimise urmatoarele forțe de intervenție: o autospecială de stingere, o autospecială CBRN și o ambulanță SMURD. A fost […] © G4Media.ro.
Sorana Cîrstea, în semifinale la Transylvania Open. Ea a trecut de Potapova în două seturi # G4Media
Sorana Cîrstea (locul 36 WTA) s-a calificat joi seară în semifinalele Transylvania Open, după ce a trecut în sferturi de austriaca Anastasia Potapova (locul 58 WTA). Sportiva româncă în vârstă de 36 de ani a învins-o pe campioana en-titre în două seturi desfășurate pe parcursul a puțin peste două ore de joc: 7:5, 6:4. Cîrstea, […] © G4Media.ro.
Zelenski anunță că va păstra 800.000 de soldați în Ucraina, în cazul unui armistițiu / ”Salariile trebuie să fie mult mai mari” / „Armata ucraineană face parte din securitatea Europei” # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodmir Zelenski, a anunțat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că plănuiește să mențină efectivul Armatei Ucrainei la 800.000 de soldați în cazul unui armistițiu sau a încheierii războiului, precizând că aceștia vor fi plătiți, contractual, cu salarii mai mari, relatează Mediafax. Anunțul a fost dat, joi, în cadrul conferinței de presă […] © G4Media.ro.
Universitatea Craiova, noul lider din Superliga României după victoria cu Oțelul Galați (1-0) # G4Media
Universitatea Craiova este din nou lider în Superliga României după ce a câștigat cu avantaj minim, scor 1-0, întâlnirea cu Oțelul Galați, joi seară, pe Stadionul Ion Omblemenco. Golul care le-a adus victoria oltenilor a venit după o oră de joc: Nsimba trimis mingea în careu, iar portarul gălățenilor a respins nefericit către tânărul David […] © G4Media.ro.
Fostul ministru al Educației, Daniel David: România riscă s-ajungă colonie științifică și/sau de societate eșuată în obscurantism / ”Prea mulți copii (…) devin vulnerabili la manipulare prin pseudoștiință” # G4Media
Rapoarte Unicef pe copiii români cu rezultate catastrofale: doar 0,2% au înalte competențe digitale, iar 43% sunt sub nivelul literației științifice. Deși problema analfabetismului funcțional nu e nouă, Daniel David atrage atenția că aceste disfuncții afectează societatea în esența ei, anunță Mediafax. Două rapoarte naționale realizate de UNICEF în colaborare cu BRIO, care au analizat […] © G4Media.ro.
Un sibian care locuiește de 27 de ani în Elveția a deschis primul club de aruncat cu topoare din România / ”Începutul pleacă de la 14 ani, când noi nu aveam telefoane și tablete și ne ocupam cu arcul, săgețile și aruncatul cu toporul” # G4Media
Cosmin Stoenică locuiește de 27 de ani în Elveția, și a vrut să aducă o noutate la Sibiu. De puțin timp, a pus bazele Axe Throwing Club Sibiu, club în care oamenii pot practica aruncatul cu topoare, anunță Turnul Sfatului. „Ideea mea este să inițiez în detaliu această afacere și mai departe să-l las pe […] © G4Media.ro.
În Italia, părinţii ai căror copii sunt găsiţi având asupra lor cuţite vor putea fi amendaţi # G4Media
Un nou decret de securitate al guvernului italian va permite sancţionarea părinţilor ai căror copii poartă cuţite ilegale, conform unui proiect citat joi de agenţia ANSA – informează Agerpres. Proiectul prezentat cabinetului joi interzice complet portul de instrumente cu lamă flexibilă sau ascuţită mai lungă de 5 centimetri, cuţite automate sau pliabile, uşor de ascuns […] © G4Media.ro.
Prelungirea Ghencea, proiectul care nu se mai termină / Cum arată situația lucrărilor la zi / Primarul Ciucu: Cele mai întârziate sunt intervențiile la rețeaua apă-canal și la noua liniție de tramvai # G4Media
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, fost primar al Sectorului 6, a convocat o întâlnire cu toate părțile implicate în proiectul de lărgire a Prelungirii Ghencea — Apa Nova, Distrigaz, Compania Municipală de Iluminat Public, Primăria Sectorului 6, Direcția Generală de Investiții a Primăriei Capitalei, Compania Municipală Trustul Metropolitan de Construcții și ceilalți constructori — […] © G4Media.ro.
Iașul a înregistrat cel mai mic număr de nașteri din ultimii 100 de ani / De 11 ani numărul nou-născuților scade continuu / Posibile cauze: ”Sărăcirea populației și exodul tinerilor către străinătate” # G4Media
Iașul a înregistrat în acest an cel mai mic număr de nașteri din ultimii 100 de ani: aproximativ 6.000 de copii, potrivit datelor centralizate de maternitățile din oraș, anunță Ziarul de Iași. Maternitatea „Cuza Vodă” a raportat 4.833 de nașteri, iar la Maternitatea „Elena Doamna” au venit pe lume 1.167 copii. Doar Maternitatea Arcadia, cea […] © G4Media.ro.
Emmanuel Macron a făcut apel joi la Uniunea Europeană să-şi accelereze agenda de „independenţă europeană” cu prilejul unei întâlniri cu şefii Comisiei şi Consiliului, anturajul său afirmând că este hotărât „să facă valuri” la viitoarea reuniune a Celor 27, relatează Agerpres. „Pentru o Europă care decide pentru ea însăşi, mai competitivă şi mai suverană. La muncă […] © G4Media.ro.
Pacient trimis să-și cumpere perna. Spitalul de Urgență Arad anunță că asistenta și infrmiera au fost sancționate, deoarece în stocul spitalului erau suficiente perne curate / Caz făcut public de reședintele CJ Arad # G4Media
Președintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, a prezentat public, într-o postare pe Facebook, atât sesizarea primită din partea unui aparținător al unui pacient internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, cât și răspunsul oficial al conducerii spitalului, formulat în urma unei anchete interne. Potrivit mesajului publicat de președintele Consiliul Județean Arad, acesta a fost […] © G4Media.ro.
VIDEO | Gătit virtual, experiență inedită la Muzeul Etnografic din Sighetu Marmației / Vizitatorii „gătesc” pe o plită care e de fapt un ecran touch, ghidați de socăcițe # G4Media
Vizitatorii Muzeului Etnografic „Francisc Nistor” din Sighetu Marmației pot descoperi, în această perioadă, o instalație culturală care îmbină tradiția cu tehnologia digitală. Este vorba despre o sobă interactivă, inspirată din sobele tradiționale maramureșene, care propune o formă inedită de apropiere de gastronomia locală: gătitul virtual. Citește toată știrea pe G4Food © G4Media.ro.
Partidul extremist AUR a depus un proiect prin care să îngreune accesul UDMR în Parlament: modificarea pragului electoral alternativ # G4Media
Partidul extremist AUR, care a avut în trecut poziții violent anti-maghiare, a depus joi la Parlament un proiect de modificare a pragului electoral alternativ. Dacă ar fi adoptat, proiectul ar îngreuna accesul UDMR în Parlament. Proiectul prevede, potrivit unui comunicat AUR, creșterea de la 4 la 8 a numărului de județe în care un partid […] © G4Media.ro.
Platformele de streaming vor plăti cel puţin 8% din veniturile lor realizate în Germania, pentru a finanţa cinematografia locală # G4Media
Platformele de streaming video, precum Netflix, Amazon şi Disney+, vor trebui să plătească cel puţin 8% din cifra lor de afaceri realizată în Germania pentru a finanţa cinematografia locală, potrivit unui acord încheiat joi în cadrul coaliţiei guvernamentale din această ţară, informează AFP, conform Agerpres. Această taxă obligatorie de investiţii va viza, de asemenea, posturile […] © G4Media.ro.
Apel pentru salvarea cailor sălbăticiți din Delta Dunării: ”Am văzut cai slăbiți, umbre ale animalelor mândre de altădată, unii dintre ei dându-și ultima suflare de foame și epuizare. Este o realitate cruntă care se întâmplă chiar acum” # G4Media
O deplasare obișnuită de lucru s-a transformat într-o intervenție de urgență pentru salvarea cailor sălbăticiți din Delta Dunării, transmite Radio Constanța. Fotograful Marian Sterea, alături de dr. Stefan Raileanu și dr. Lucian Bolboacă, de la INCDD, Iulian Monea, videograf, și Ionut Gheonea, fotograf, au fost anunțați de localnicii dintr-o zonă izolată că sute de cai […] © G4Media.ro.
Cum cere ”suveranistul” George Simion ca România să se supună unui raport-ciornă al SUA / Influencerii pro-ruși din social media românești rostogolesc mesajul republicanilor MAGA despre alegerile anulate din 2024 # G4Media
În ultimele câteva zile, “suveraniștii” de pe rețelele de socializare, încurajați de George Simion, șeful partidului extremist AUR, cer ca România să se supună concluziilor inexistente sau exagerate dintr-un raport preliminar publicat de o comisie dominată de republicanii din Congresul SUA și să organizeze alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. Mesajul a fost introdus în România […] © G4Media.ro.
De ce judecătorii n-au voie să fie avertizori de integritate? APADOR-CH susține modificarea legii astfel încât judecătorii să fie protejați dacă sesizează abuzurile din sistem # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) consideră că legea avertizorilor de integritate nu se aplică judecătorilor, într-un răspus transmis recent la o solicitare de informații transmisă de APADOR-CH, privind aplicarea legii 361/2022) în sistemul judiciar. În opinia APADOR-CH, răspunsul este problematic și susține că legea trebuie modificată în așa fel încât și judecătorii să fie protejați […] © G4Media.ro.
Inspecţia Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel Bucureşti, în urma unui control efectuat la această instanţă după dezvăluirile „Recorder” # G4Media
Inspecţia Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel Bucureşti, în urma unui control efectuat la această instanţă după dezvăluirile „Recorder”, catalogând prescrierea dosarelor ca o „coincidenţă temporală”, transmite Agerpres. Raportul Inspecției Judiciare a fost prezentat joi Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. „Din perspectiva activităţii Inspecţiei Judiciare, atât în materia […] © G4Media.ro.
A fost atribuit contractul de 18,64 milioane de lei pentru consultanţă şi supervizarea lucrărilor de reabilitare a liniei CF Craiova-Caransebeş, lot 5 # G4Media
Oferta depusă de Asocierea ISPCF (lider) – TPF Inginerie – Vio-Top a fost desemnată câştigătoare a licitaţiei pentru atribuirea contractului de 18,64 milioane de lei pentru servicii de consultanţă şi supervizare a lucrărilor de reabilitare a liniei feroviare Craiova – Caransebeş, lot 5 Cap X Băile Herculane – Cap X PO Nou Poarta, a anunţat, […] © G4Media.ro.
Slovenia pregăteşte un proiect de lege pentru interzicerea accesului pe reţelele de socializare al minorilor sub 15 ani # G4Media
Slovenia pregăteşte un proiect de lege pentru a interzice accesul la social media al minorilor cu vârsta sub 15 ani, a anunţat joi vicepremierul Matej Arcon în cadrul unei conferinţe de presă, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Slovenia, care are o populaţie de circa 2 milioane de locuitori, urmează exemplul Spaniei şi […] © G4Media.ro.
Guvernul menţine valabilitatea acordurilor de concesiune petrolieră având ca titular Dacian Petroleum # G4Media
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o hotărâre care prevede menţinerea valabilităţii acordurilor de concesiune petrolieră, având ca titular actual Dacian Petroleum, transmite Agerpres. „Prin acest act normativ Guvernul a aprobat menţinerea valabilităţii unui număr de 33 de acorduri de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petrolieră şi a unui număr de 7 acorduri […] © G4Media.ro.
Fostul ministru PSD al Transporturilor Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe au fost trimiși în judecată de DNA, pentru dare de mită. Răzvan Cuc este în arest preventiv. Fostul ministru este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită către șeful Registrului Auto Român (RAR), pentru atribuirea unui contract de […] © G4Media.ro.
Donald Trump poate angaja sau concedia discreţionar circa 50.000 de funcţionari federali de carieră, în urma unei reforme a sistemului de serviciu civil din SUA # G4Media
Administraţia din subordinea preşedintelui american Donald Trump a finalizat marţi o reformă a sistemului de serviciu civil din SUA, atribuind şefului statului puterea de a angaja sau concedia discreţionar circa 50.000 de funcţionari federali de carieră, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Conform unui comunicat guvernamental, Oficiul pentru Managementul Personalului a îndeplinit astfel […] © G4Media.ro.
Profeția apocaliptică AI privind locurile de muncă este pe cale să devină realitate (The Telegraph) # G4Media
La Anthropic, compania de inteligență artificială (AI) din spatele botului de colaborare Claude, angajații sunt din ce în ce mai îngrijorați de puterea propriilor creații, scrie The Telegraph. Ca răspuns la un sondaj intern realizat în decembrie, un angajat al Anthropic se plânge: „Pe termen lung, cred că AI va ajunge să facă totul și […] © G4Media.ro.
Campioana olimpică Imane Khelif rupe tăcerea pentru prima dată: „Sunt o femeie. Vreau să-mi trăiesc viața. Nu mă exploatați în agendele voastre politice” # G4Media
Campioana olimpică la box la JO 2024 de la Paris, Imane Khelif, a devenit de la „țintă” în ringul de box, la ceea ce nu a exersat niciodată – o „țintă” politică, relatează CNN. De la medalia de aur obținută la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, boxerița algeriană a fost supusă unei campanii […] © G4Media.ro.
Academia Română reacționează la acuzele că vrea să implice patrimoniul său în afaceri imobiliare # G4Media
Academia Română a reacționat joi, printr-un comunicat, la acuzele lansate în spațiul public de către senaturul USR Ștefan Pălărie, conform cărora printr-un proiect de lege aflat în circuit de aprobare la Senat, legea de funcționare a Academiei ar umrări scoaterea patrimoniului acestei instituții de sub rigorile Codului Administrativ. Conform proiectului de lege, Academia ar urma […] © G4Media.ro.
O echipă de agenţi de informaţii, procurori şi poliţişti condusă de ministrul justiţiei va ancheta legăturile dintre Polonia și infractorul sexual american Epstein # G4Media
Ministrul polonez al justiţiei, Waldemar Zurek, a anunţat joi că a fost numit în fruntea unei echipe compuse din agenţi ai serviciilor secrete, procurori şi ofiţeri de poliţie a căror misiune va fi de a investiga legăturile dintre Polonia şi infractorul sexual american Jeffrey Epstein, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Anunţul său […] © G4Media.ro.
Comisarul european pentru apărare cere Europei să se pregătească pentru retragerea trupelor americane # G4Media
Comisarul european pentru apărare şi spaţiu, lituanianul Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se pregătească pentru retragerea trupelor americane desfăşurate în Europa, pregătire care în viziunea sa ar trebui să implice creşterea eforturilor de înarmare şi dezvoltarea de tehnologii spaţiale, relatează agenţia de știri EFE, citată de Agerpres. Europa trebuie să […] © G4Media.ro.
Creștere alarmantă a ratei mortalității infantile în România, ajunsă cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani # G4Media
Rata mortalității infantile în România a crescut în 2024 de la 5,6 la 6,6 la mia de copii născuți vii, marcând cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani, arată organizația Salvați Copiii. Situația cea mai dramatică s-a înregistrat în județul Mureș, care a avut în 2024 o rată a mortalității la copiii cu vârsta […] © G4Media.ro.
Avocata Adriana Georgescu a primit arest la domiciliu / În acest moment ea se află la spitalul peniteniciarului Rahova # G4Media
Liberala Adriana Georgescu urmează să fie eliberată din penitenciar și să fie plasată în arest la domiciliu, decizia instanței fiind definitivă. De profesie avocat, aceasta a fost prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro, de la un om de afaceri din Constanța. În prezent, Georgescu s-ar afla la Spitalul penitenciarului Rahova și urmează să […] © G4Media.ro.
