Trump îşi anunţă „susţinerea deplină” pentru Orban, înaintea alegerilor din Ungaria / ”Viktor este un prieten adevărat, un luptător şi un câştigător”

21:10

Judecătorul CCR Dacian Dragoș a recunoscut că i se întâmplă să fie întrebat pe stradă și la magazin de cetățeni despre tăierea pensiilor speciale. Oamenii vor să știe de ce nu sunt tăiate aceste pensii, notează Mediafax. „V-a întrebat cineva de un judecător din zona apropiaților cunoscuți sau poate v-ați întâlnit cu cineva pe stradă, […] © G4Media.ro.