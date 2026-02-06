Întâlnire diplomatică cu mize mari între reprezentanții SUA și ai Iranului, în capitala Omanului

10:40

Un tată ucrainean fuge disperat la Moscova pentru a împiedica adoptarea copiilor săi de către o familie rusă.O fată orfană de 12 ani, cu răni provocate de șrapnel, zace pe un pat de spital și speră că bunicul ei o poate găsi în Donețkul ocupat de Rusia.O adolescentă ucraineană se întreabă „cine sunt eu?” după ce a fost spălată pe creier în captivitatea rusă.Aceste povești și multe altele asemănătoare le-au inspirat pe cântăreața canadiano-ucraineană Marichka și pe Liza, o tânără de 19...