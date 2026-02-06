Cristi Chivu, față în față cu un nou contract! Salariul românului crește exponențial. Toate detaliile

08:30

Valeriu Iftime a fost acuzat de blat de doi suporteri ai lui FC Botoșani după ce echipa sa a fost învinsă cu scorul de 2-1 pe Arena Națională de FCSB. Fanii respectivi au asociat probabil eșecul favoriților cu "netezirea" drumului către play-off pentru campioana ultimelor două ediții de Liga 1, care avea maximă nevoie de […]