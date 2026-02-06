Cristi Chivu, față în față cu un nou contract! Salariul românului crește exponențial. Toate detaliile
Antena Sport, 6 februarie 2026 08:50
Cristi Chivu poate să semneze în această vară un nou contract alături de Inter și să își prelungească înțelegerea care momentan este scadentă până în anul 2027. Jurnaliștii italieni au aflat detaliile negocierilor dintre cele două tabere, iar salariul actual al antrenorului român urmează să fie mărit cu un milion de euro net.
• • •
Cristi Chivu, față în față cu un nou contract! Salariul românului crește exponențial. Toate detaliile
Joao Paulo a debutat la FCSB şi şi-a numit coechipierul preferat: "El mi-a plăcut cel mai mult"
Joao Paulo (27 de ani) a oferit prima reacţie, după ce a debutat la FCSB, în victoria cu 2-1 cu Botoşani, din etapa a 25-a din Liga 1. Mijlocaşul din Insulele Capului Verde a declarat că Darius Olaru e noul său coechipier preferat. Joao Paulo a fost trimis în teren în minutul 68 al duelului
Ilie Dumitrescu a remarcat un titular de la FCSB, după succesul cu Botoşani: "Din alt film"
Ilie Dumitrescu a lăudat un titular de la FCSB, după victoria cu 2-1 cu Botoşani, din etapa a 25-a din Liga 1. Fostul internaţional l-a lăudat pe Valentin Creţu (37 de ani), care a avut o evoluţie solidă în duelul de pe Arena Naţională. Valentin Creţu a fost titular în partida cu moldovenii, având o
Valeriu Iftime, acuzat de blat după eșecul Botoșaniului cu FCSB: "Hoțule". Doi suporteri au răbufnit
Valeriu Iftime a fost acuzat de blat de doi suporteri ai lui FC Botoșani după ce echipa sa a fost învinsă cu scorul de 2-1 pe Arena Națională de FCSB. Fanii respectivi au asociat probabil eșecul favoriților cu "netezirea" drumului către play-off pentru campioana ultimelor două ediții de Liga 1, care avea maximă nevoie de
Daniel Bîrligea, "interzis" după FCSB – Botoşani 2-1. Ce s-a întâmplat la Arena Naţională
Daniel Bîrligea (25 de ani) a primit "interzis", după victoria FCSB-ului cu Botoşani, scor 2-1, din etapa a 25-a din Liga 1. Atacantul nu a fost lăsat de oficialii campioanei să ofere declaraţii, la finalul partidei de pe Arena Naţională. Daniel Bîrligea a început meciul cu moldovenii de pe banca de rezerve, fiind preferat Mamadou
Gigi Becali, anunţ despre noul transfer pregătit la FCSB, după victoria cu Botoşani: "Cred că se face"
Gigi Becali a făcut un anunţ despre noul transfer pregătit la FCSB, după victoria cu Botoşani, scor 2-1, din etapa a 25-a din Liga 1. Patronul campioanei a dezvăluit că un atacant e aproape să semneze cu echipa sa. Gigi Becali a transmis că pe "radarul" FCSB-ului se află doi atacanţi, unul dintre ei evoluând
"Ne-am atins obiectivul!" Elias Charalambous încrezător în şansele FCSB pentru play-off. De ce nu a jucat Ngezana
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Liga 1. Roş-albaştrii au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte. Elias Charalambous a fost mulţumit de rezultat
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Liga 1. Roş-albaştrii au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte. Patronul celor de la FC Botoşani crede că
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea"
Gigi Becali a anunțat că i-a mărit salariul lui Matei Popa, după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Botoșani, în etapa a 25-a din Liga 1. Patronul campioanei s-a declarat încântat de prestația tânărului portar de 18 ani. După victoria cu moldovenii, Gigi Becali a dezvăluit că salariul lui Matei Popa a fost dublat. Din
FCSB l-a cedat în cele din urmă pe Dennis Politic împrumut, dar nu în Grecia, de unde venise inițial prima ofertă. Jucătorul venit de la Dinamo București va juca pentru Hermannstadt până la finalul acestui sezon. Campioana României a făcut anunțul oficial imediat după succesul din Liga 1 cu FC Botoșani, în urma căruia gruparea
Leo Grozavu, redus la tăcere de FCSB: "Ce şanse are să ne agităm, ne agităm de pomană"
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Liga 1. Roş-albaştrii au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte. Leo Grozavu a recunoscut superioritatea FCSB. "A
Darius Olaru rămâne cu picioarele pe pământ, după victoria cu Botoșani: „Ne-am făcut meciul singuri greu"
FCSB a obținut trei puncte importante în ceea ce privește lupta la play-off, reușind să se impună cu scorul de 2-1 în fața celor de la FC Botoșani, pe Arena Națională din București. Campioana României a dominat partida și a dat lovitura prin Darius Olaru, care l-a învins pe Anestis cu un șut plasat. Portarul
Gigi Becali a spus de ce l-a lăsat pe bancă pe Daniel Bîrligea, în FCSB – Botoșani 2-1: „Eu sunt stăpân, restul slujitori"
Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care l-a lăsat pe banca de rezerve pe Daniel Bîrligea, în meciul câștigat de FCSB cu Botoșani, scor 2-1, în etapa a 25-a din Liga 1. Atacantul român a fost trimis în teren în repriza secundă, în minutul 68, în locul lui Juri Cisotti. Gigi Becali a decis să-l
FCSB a făcut un pas important către calificarea în play-off, după succesul obținut pe Arena Națională contra celor de la FC Botoșani, scor 2-1, în ultimul meci al etapei cu numărul 25 din Liga 1. Campioana României a dat peste un portar al oaspeților în mare formă, dar a găsit în cele din urmă drumul
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Liga 1. Roş-albaştrii au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte. Sebastian Mailat crede că Botoşani le-a dat
România la Mondialul din 1934, cu „David Beckham" al epocii, primul selecționer străin din istoria „tricolorilor"
După experiența de succes la Mondialul din 1930, unde a fost printre cele patru echipe europene prezente, România a mers și la următoarea ediție, din Italia, în 1934. „Tricolorii" s-au calificat dintr-o grupă cu Elveția și Iugoslavia, după o victorie în meciul decisiv cu țara vecină. Pe 29 aprilie 1934, România a învins Iugoslavia pe
FCSB – FC Botoşani 2-1. Succes capital pentru campioana României în lupta la play-off
FCSB a obținut o victorie capitală în Liga 1 în contextul luptei la play-off. Campioana României s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la FC Botoșani, în ultimul joc al rundei. Eroul roș-albaștrilor a fost nimeni altul decât căpitanul Darius Olaru, care l-a învins pe Anestis cu un șut plasat, după un
Programul FCSB-ului, după victoria la limită cu Botoșani. Luptă nebună pentru play-off
FCSB a învins-o la limită pe Botoșani, scor 2-1, în etapa a 25-a din Liga 1. Succesul a fost unul extrem de important pentru campioană, în vederea luptei pentru play-off. Mamadou Thiam și Darius Olaru au punctat în victoria FCSB-ului cu Botoșani. Roș-albaștrii au obținut al doilea succes consecutiv în Liga 1, după cel cu Csikszereda, scor 1-0,
Dinamo București – Universitatea Craiova este capul de afiș al rundei cu numărul 26 din Liga 1, ambele formații fiind în formă maximă înaintea duelului de pe Arena Națională. Comisia Centrală a Arbitrilor nu s-a mai complicat după scandalul de la partida tur și l-a delegat la acest joc pe centralul Istvan Kovacs, cel mai
Marius Șumudică a suferit cel mai drastic eșec de când a fost instalat pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa condusă de tehnicianul român a fost călcată în picioare de Al-Hilal, una dintre pretendentele la câștigarea titlului. Karim Benzema a avut parte de un debut de excepție pentru noua sa formație, reușind să marcheze o
Echipa Universitatea Craiova a învins joi, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 25-a din Liga 1. Filipe Coelho crede că oltenii au meritat victoria, după un meci în care adversarul nu a contat, crede antrenorul. „A fost un meci dificil, așa cum am spus-o dinainte, împotriva unei echipe bune, organizate.
Marius Șumudică, eșec devastator în campionat! Karim Benzema a călcat în picioare echipa
Marius Șumudică a suferit cel mai drastic eșec de când a fost instalat pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa condusă de tehnicianul român a fost călcată în picioare de Al-Hilal, una dintre pretendentele la câștigarea titlului. După această înfrângere, Marius Șumudică are cea mai slabă defensivă din campionatul Arabiei Saudite, cu un total de […] The post Marius Șumudică, eșec devastator în campionat! Karim Benzema a călcat în picioare echipa românului appeared first on Antena Sport.
Echipa Universitatea Craiova a învins joi, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 25-a din Liga 1. Legat de eşecul suferit, Laszlo Balint crede că victoria Universităţii a fost una “firească”. “Eu cred că a văzut toată lumea că am avut o abordare curajoasă, am încercat să avem cât mai mult […] The post Oţelul e în afara play-off-ului. Laszlo Balint: “Nu ai cum să emiți pretenții” appeared first on Antena Sport.
Sorana Cîrstea a învins-o pe deţinătoarea trofeului şi s-a calificat în semifinale Transylvania Open # Antena Sport
Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 3, s-a calificat, joi, în semifinalele turneului de categorie WTA 250, de la Cluj-Napoca, trecând în sferturi de deţinătoarea trofeului, Anastasia Potapova (Austria, 58 WTA, cap de serie 5). Cîrstea s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, în două ore şi un minut. Pentru un loc în finală, […] The post Sorana Cîrstea a învins-o pe deţinătoarea trofeului şi s-a calificat în semifinale Transylvania Open appeared first on Antena Sport.
Costel Gâlcă, declarații cumpătate înaintea meciului cu Petrolul: „Abia apoi să vorbim despre titlu” # Antena Sport
Rapid București va întâlni Petrolul Ploiești în etapa cu numărul 26 din Liga 1, iar giuleștenii vor să continue forma de excepție, după succesul categoric obținut pe terenul celor de la Hermannstadt. Costel Gâlcă a prefațat printr-o conferință de presă duelul contra prahovenilor și a explicat când va lua în calcul titlul pentru gruparea alb-vișinie. […] The post Costel Gâlcă, declarații cumpătate înaintea meciului cu Petrolul: „Abia apoi să vorbim despre titlu” appeared first on Antena Sport.
Cei mai buni puşti de la Barca Academy din România au trăit câteva zile la Academia Barcelonei, acolo unde crescut Messi şi Yamal. The post Jurnal Antena Sport | Barca îi duce departe appeared first on Antena Sport.
Gâlcă a zâmbit când a auzit zvonul că Şucu vrea să plece de la Rapid. Au trofee de câştigat împreună. The post Jurnal Antena Sport | Uniţi până la capăt appeared first on Antena Sport.
Fost finalist la Survivor, Ionuţ Popa, aminteşte de zilele de coşmar din insulă. A şi făcut foamea, dar ar repeta experienţa de neuitat. Acum este antrenor personal şi ajută doamnele să slăbească. The post Jurnal Antena Sport | Aşteptarea a meritat appeared first on Antena Sport.
FCSB – FC Botoşani, 20:30, LIVE TEXT. S-a accidentat înainte de meci, modificare de ultima oră! # Antena Sport
Meciul FCSB – FC Botoşani va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport joi, de la ora 20:30. Partida este crucială pentru campioană în lupta acesteia pentru a prinde play-off-ul. Înaintea acestui meci, FCSB e pe locul 11 în Liga 1, cu 34 de puncte. Botoşani e pe locul 6, ultimul […] The post FCSB – FC Botoşani, 20:30, LIVE TEXT. S-a accidentat înainte de meci, modificare de ultima oră! appeared first on Antena Sport.
Schiorul Alexandru Ştefănescu s-a antrenat cu lopata La Azuga ca să nu-i tremure mâna în Italia la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice. The post Jurnal Antena Sport | Ţine steagul sus pentru România appeared first on Antena Sport.
Universitatea Craiova a revenit pe prima poziție în clasamentul Ligii 1, după succesul cu scorul de 1-0 obținut în fața celor de la Oțelul Galați, în etapa cu numărul 25. Formația antrenată de Filipe Coelho a dat lovitura prin intermediului „underului” David Matei, care a avut o prestație de excepție contra gălățenilor. Universitatea Craiova – […] The post Universitatea Craiova – Oțelul 1-0. Oltenii au revenit în fruntea Ligii 1 appeared first on Antena Sport.
Românul Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, liderul la zi din Serie A, se numără printre celebritățile care au purtat flacăra olimpică. Românul este în echipă alături de fostele jucătoare italiene de tenis Flavia Pennetta și Francesca Schiavone, dar și de președintele Comitetului Olimpic Italian, Luciano Buonfiglio. Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 se văd la […] The post Primele imagini cu Cristi Chivu purtând torța olimpică appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali nu a glumit! Patronul FCSB-ului l-a scos din echipă la meciul cu Botoșani # Antena Sport
FCSB primește vizita celor de la FC Botoșani pe Arena Națională, într-un meci capital în ceea ce privește calificarea în play-off. Elias Charalambous a făcut schimbări în echipa de start și l-a ascultat pe Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB l-a pedepsit pe Daniel Bîrligea după evoluțiile modeste și l-a lăsat pe bancă pe […] The post Gigi Becali nu a glumit! Patronul FCSB-ului l-a scos din echipă la meciul cu Botoșani appeared first on Antena Sport.
Nicolae Bancu face deja istorie în tricoul Universităţii Craiova. Partida cu Oțelul a fost una importantă pentru Bancu, care a bifat 420 de meciuri în tricoul alb-albastru. O asemenea performanţă a mai fost reuşită la Universitatea Craiova doar de jucătorii Craiovei Maxima, iar doi dintre ei ocupă primele poziţii, în timp ce Bancu este pe […] The post Performanţă pentru Nicolae Bancu. Doar jucătorii Craiovei Maxima au reuşit aşa ceva appeared first on Antena Sport.
Emma Răducanu, locul 30 WTA şi cap de serie 1, s-a calificat, joi, în semifinalele turneului de categorie WTA 250, de la Cluj-Napoca. Răducanu a învins-o în sferturi pe sportiva poloneză Maja Chwalinska, numărul 146 mondial, scor 6-0, 6-4. Meciul a durat o oră şi 11 minute. În faza următoare, jucătoarea britanică o va înfrunta […] The post Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open appeared first on Antena Sport.
Chinezii și americanii, cu ochii pe meciul Universitatea Craiova – Oțelul. Ce jucător este urmărit # Antena Sport
Universitatea Craiova – Oțelul Galați este jocul care a atras interesul a două cluburi din străinătate. Partida este urmărită de la distanță de scouteri care urmăresc un anumit jucător din tabăra gălățenilor. Este vorba despre Joao Lameira, jucător al cărui transfer în liga a doua poloneză a picat, deși toate negocierile fuseseră închise fără probleme […] The post Chinezii și americanii, cu ochii pe meciul Universitatea Craiova – Oțelul. Ce jucător este urmărit appeared first on Antena Sport.
Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” # Antena Sport
Unul dintre portarii FCSB părăseşte echipa, iar Gigi Becali îşi dă acordul să meargă tot în Liga 1. Despre cine este vorba? Gigi Becali l-a trimis pe banca de rezerve pe Ștefan Târnovanu, iar Matei Popa a fost trimis între buturi. Pe lângă faptul că decizia a fost una care nu i-a căzut bine lui […] The post Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” appeared first on Antena Sport.
Adrian Mititelu Jr, ironie la adresa lui Mihai Rotaru după decizia instanței: „Îi urez să câștige primul titlu, noi avem deja 4” # Antena Sport
Curtea de Apel Timișoara a venit joi cu o decizie șoc în fotbalul românesc, atribuind palmaresul Universității Craiova către clubul care este patronat în prezent de Adrian Mititelu. Acesta a avut un mesaj războinic la adresa rivalilor din Bănie, iar fiul său l-a ironizat și el pe patronul formației care activează în prezent în Liga […] The post Adrian Mititelu Jr, ironie la adresa lui Mihai Rotaru după decizia instanței: „Îi urez să câștige primul titlu, noi avem deja 4” appeared first on Antena Sport.
Radu Drăguşin nu a mai plecat în Italia, unde s-a tot vehniculat trecerea lui la Roma, Inter, Milan sau Fiorentina. El a primit şi prima şansă de a jucat titular, după accidentarea care l-a ţinut în afara terenului mai bine de un an. Radu Drăguşin a fost pentru prima oară integralist în acest sezon la […] The post “Un nou capitol!” Radu Drăgușin, anunţ despre viitorul lui în Anglia appeared first on Antena Sport.
Daniel Pancu și-a făcut calculele pentru play-off! Antrenorul CFR-ului a spus de câte puncte are nevoie # Antena Sport
CFR Cluj se luptă cu șanse reale pentru calificarea în play-off, după succesul la limită obținut pe terenul celor de la UTA. Echipa antrenată de Daniel Pancu are moralul ridicat după cele șase victorii consecutive în campionat. Tehnicianul clubului din Gruia și-a făcut calculele pentru aceste ultime cinci meciuri din sezonul regulat și a precizat […] The post Daniel Pancu și-a făcut calculele pentru play-off! Antrenorul CFR-ului a spus de câte puncte are nevoie appeared first on Antena Sport.
Adrian Mititelu exultă, după decizia privind palmaresul Universității Craiova: „O zi mare pentru fobalul românesc” # Antena Sport
Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi că FC U Craiova este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia, iar vestea a venit ca un șoc pentru clubul patronat de Mihai Rotaru. Adrian Mititelu a reacționat după decizia instanței și a catalogat ziua drept una mare pentru fotbalul românesc. Mai mult decât atât, acesta […] The post Adrian Mititelu exultă, după decizia privind palmaresul Universității Craiova: „O zi mare pentru fobalul românesc” appeared first on Antena Sport.
Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Victorie pentru Mititelu FCU Craiova a câștigat în instanță procesul pentru palmaresul echipei istorice a Științei. CSU Craiova poate face recurs la Curtea de Apel Timișoara, instanța care a decis victoria lui Adrian Mititelu. 2. Iese Politic, întră Ciubotuaru FCSB face al […] The post Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 5 februarie appeared first on Antena Sport.
Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi că FCU Craiova este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia, pentru care se luptau de ani buni atât clubul lui Adrian Mititelu, cât și cel al lui Mihai Rotaru. Decizia poate fi atacată prin apel în aceeași instanță judecătorească în termen de 30 de zile. Clubul […] The post Reacţia Universităţii Craiova după ce Adrian Mititelu a câştigat palmaresul appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica, verdict clar în privința transferului lui Kevin Ciubotariu la FCSB: „Se vrea unul Fabrizio Romano” # Antena Sport
Kevin Ciubotaru s-a răzgândit și a dat de înțeles că ar vrea să se transfere încă din această iarnă la FCSB. Gigi Becali a confirmat că nu ar spune ”nu” acestei mutări, dar Mihai Stoica a dat un verdict clar în acest sens. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a scris o postare pe […] The post Mihai Stoica, verdict clar în privința transferului lui Kevin Ciubotariu la FCSB: „Se vrea unul Fabrizio Romano” appeared first on Antena Sport.
Universitatea Craiova – Oțelul LIVE TEXT (18:00). Oltenii pot reveni pe prima poziție în clasament # Antena Sport
Universitatea Craiova și Oțelul Galați se întâlnesc într-unul din cele mai tari meciuri ale rundei cu numărul 25 din Liga 1. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Formația antrenată de Filipe Coelho are șansa de a reveni pe prima poziție în clasament, în timp ce gălățenii luptă […] The post Universitatea Craiova – Oțelul LIVE TEXT (18:00). Oltenii pot reveni pe prima poziție în clasament appeared first on Antena Sport.
„Trăgeau până și paznicii!” Finala Cupei Mondiale în care fanii au intrat cu pistoale pe stadion: „Pierdem sau murim toți” # Antena Sport
Finala primului Campionat Mondial, în 1930, a rămas până în ziua de azi cea mai dură din istoria turneelor finale. S-au întâlnit țara gazdă, Uruguay, cea care oprise fascinantul drum al României, și Argentina. Meciul, jucat la Montevideo în fața a circa 100.000 de spectatori fanatici, a fost marcat de agresivitate, în toate formele ei. […] The post „Trăgeau până și paznicii!” Finala Cupei Mondiale în care fanii au intrat cu pistoale pe stadion: „Pierdem sau murim toți” appeared first on Antena Sport.
(P) 10 motive pentru a alege Neira Automobile atunci când îți cumperi o mașină second hand # Antena Sport
Piața auto din România este un teren minat pentru cumpărătorii neexperimentați. Anunțurile online sunt pline de capcane, iar promisiunile vânzătorilor privați se dovedesc adesea minciuni costisitoare. Frica de a cumpăra o mașină cu defecte ascunse sau cu kilometrajul modificat este justificată. Nimeni nu vrea să investească economiile familiei într-un bun care se transformă într-o gaură […] The post (P) 10 motive pentru a alege Neira Automobile atunci când îți cumperi o mașină second hand appeared first on Antena Sport.
“Mititelu nu a avut nimic” Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia privind palmaresul # Antena Sport
Pavel Badea, oficial al Universităţii Craiova, a reacţionat după decizia Curţii de Apel Timişoara în procesul în care se judecă palmaresul echipei istorice a Craiovei. Pavel Badea a susţinut că Adrian Mititelu nu a câştigat, aşa cum susţine patronul FCU Craiova. “Mititelu nu a avut niciodată nimic”, a susţinut Pavel Badea. Pavel Badea: “Mititelu nu […] The post “Mititelu nu a avut nimic” Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia privind palmaresul appeared first on Antena Sport.
Adrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru # Antena Sport
Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi că FCU Craiova este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia, pentru care se luptau de ani buni atât clubul lui Adrian Mititelu, cât și cel al lui Mihai Rotaru. Decizia poate fi atacată prin apel în aceeași instanță judecătorească în termen de 30 de zile. “Solutia […] The post Adrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru appeared first on Antena Sport.
