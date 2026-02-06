Revenire importantă în tabăra FCSB. Elias Charalambous se va baza pe el în curând

12:00

Specialiştii au făcut toate calculele şi au anunţat cum poate prinde FCSB play-off-ul, după victoria cu Botoşani, scor 2-1. Aceştia susţin că pentru campioană, duelurile cu Oţelul şi UTA sunt cruciale, pe acest final de retur. FCSB s-a apropiat la doar două puncte de Botoşani, echipa de pe ultimul loc de play-off, după victoria din […]