Nicolae Stanciu a dezvăluit cum a decis să revină în China: “N-am mai văzut în viața mea așa ceva”
Antena Sport, 6 februarie 2026 16:00
Nicolae Stanciu a acordat primul interviu din postura de jucător al lui Dalian Yingbo, echipă la care a ajuns în această iarnă după despărțirea de Genoa. Mijlocașul român a mărturisit că antrenorul și alți oficiali ai clubului l-au convins să vină, iar imaginile cu galeria asiatică au avut și ele un rol important în transferul
Nicolae Stanciu a dezvăluit cum a decis să revină în China: "N-am mai văzut în viața mea așa ceva"
Ofertă pentru un jucător de la FCSB. Suma pe care o poate încasa Gigi Becali: “Aşteaptă răspunsul lor” # Antena Sport
FCSB a primit o ofertă pentru Nana Antwi (25 de ani). Fundaşul care aparţine de campioană, dar care este împrumutat la Hermannstadt, este dorit în Israel, de Beitar Ierusalim. Presa din Israel a anunţat faptul că Nana Antwi a ajuns la un acord cu cei de la Beitar, privind un transfer pe acest final de
15:20
Florida Panthers, eşec categoric cu Tampa Bay Lightning. Încăierare generală pe gheaţă # Antena Sport
Florida Panthers, deţinătoarea Cupei Stanley, a fost învinsă fără drept de apel în deplasare, cu scorul de 6-1, de rivala Tampa Bay Lightning, în ultima seară de meciuri din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL) înaintea startului Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Partida a fost live în AntenaPLAY. Pontus Holmberg şi
OFICIAL | Radu Drăgușin, inclus de Tottenham pe lista pentru Liga Campionilor. De 5 ani nu s-a mai întâmplat asta # Antena Sport
Radu Drăgușin a rămas la Tottenham în această iarnă în ciuda zvonurilor care îl dădeau ca și plecat în Serie A, iar londonezii au decis recent să îl includă pe stoperul român în lotul de Champions League. Formația din Premier League a publicat lista cu fotbaliștii care vor putea evolua în cea mai tare competiție
Mihai Stoica, ultimele detalii despre noul transfer pregătit la FCSB: “Alt profil faţă de Bîrligea” # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre noul transfer pregătit la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că azi, 6 februarie, e ziua decisivă privind aducerea unui nou atacant. Gigi Becali anunţa, după victoria cu 2-1 cu Botoşani, că FCSB e aproape să oficializeze al patrulea transfer al iernii, după Andre Duarte,
Miodrag Belodedici a numit principalele două favorite în lupta la titlu: “Ele au şanse mari” # Antena Sport
Miodrag Belodedici (61 de ani) a numit principalele favorite în lupta la titlu din Liga 1. Fostul internaţional consideră că Dinamo şi Rapid se vor duela pentru trofeul de campioană, în acest sezon. Cele două rivale sunt la egalitate de puncte, după 25 de runde disputate. Lider este Universitatea Craiova, care are un punct avans
FC Argeș – Hermannstadt LIVE SCORE (17:00). Ambele echipe au nevoie disperată de puncte # Antena Sport
FC Argeș și Hermannstadt se întâlnesc în această după-amiază în primul meci al etapei cu numărul 26 din Liga 1. Piteștenii au nevoie să își revină după două eșecuri consecutive ca să rămână în lupta pentru play-off, în timp ce sibienii au la rândul lor nevoie de puncte în vederea ieșirii din subsolul clasamentului. Partida
Răzvan Burleanu, anunţ despre înlocuirea lui Mircea Lucescu la naţională. Ultimele detalii despre starea selecţionerului # Antena Sport
Răzvan Burleanu a făcut un anunţ despre înlocuirea lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei. Preşedintele FRF a dezvăluit că selecţionerul este în continuare internat în spital, urmând să plece în străinătate pentru un control amănunţit. Burleanu îşi doreşte ca "Il Luce" să stea pe banca României la barajul cu Turcia din martie. Acesta a mărturisit
Ministrul Apărării, fake news despre Steaua: “Buget mai mare decât al tuturor echipelor din Liga 1 la un loc” # Antena Sport
Radu Miruță, Ministrul Apărării Naționale, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre situația financiară de la CSA Steaua și a transmis în mai puțin de câteva secunde două informații complet eronate. Politicianul și-a dorit să compare bugetul echipei din secția de fotbal cu cel pe care îl au formațiile din Liga 1, însă
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol # Antena Sport
S-a aflat unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Arpas Paszkany a fost dat de gol de iubita lui cu 24 de ani mai tânără, Antonela Pătruţ. Antonela Pătruţ a transmis că îşi împarte timpul, alături de partenerul ei, între Marbella, Budapesta, Italia şi Malta, în funcţie de fiecare perioadă
Rapid – Petrolul LIVE TEXT (20:00). “Primvs derby” în Giuleşti. Echipa lui Gâlcă poate urca pe primul loc # Antena Sport
Rapid – Petrolul, duelul din etapa a 26-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:00. Cu o victorie, giuleştenii lui Costel Gâlcă vor urca provizoriu pe primul loc. Rapid vine după victoria categorică obţinută cu Hermannstadt, scor 3-0. Denis Ciobotariu, Constantin Grameni şi Timotej Jambor au punctat
Motivul pentru care Daniel Bîrligea n-a venit la interviuri după FCSB – Botoșani: “Să se bage bățul prin gard” # Antena Sport
Daniel Bîrligea n-a fost prezent să ofere declarații la flash-interviu după FCSB – FC Botoșani, aspect care a generat o controversă în jurul FCSB-ului. A doua zi după partida de pe Arena Națională câștigată de roș-albaștri, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, a dezvăluit ce s-a întâmplat de fapt cu atacantul care n-a
Denis Alibec, întrebat direct despre revenirea la naţională, după transferul la Farul. Răspunsul categoric dat # Antena Sport
Denis Alibec a fost întrebat despre o posibilă revenire la echipa naţională, pentru barajul cu Turcia, după transferul la Farul. Atacantul de 35 de ani a transmis că este concentrat doar pe ceea ce are de făcut la echipa sa. Alibec a subliniat că dacă va avea reuşite, se va gândi şi la convocarea la
Cristiano Ronaldo îşi continuă greva din Arabia Saudită. Refuză să joace pentru Al-Nassr # Antena Sport
Starul portughez Cristiano Ronaldo a decis să continue greva şi va rata meciul dintre echipa sa, Al-Nassr, şi Al-Ittihad, vineri, pentru a denunţa modul în care sunt gestionate transferurile în Arabia Saudită. Pentru a doua oară în această săptămână, Cristiano Ronaldo ar urma să rateze un meci cu echipa sa, Al-Nassr. Motivul nu este o
Giannis Antetokounmpo și-a decis viitorul. Anunțul în mare stil al starului asociat cu o plecare din Milwaukee # Antena Sport
Starul Giannis Antetokounmpo a anunţat joi, cu o scenă celebră din filmul "Lupul de pe Wall Street", că va rămâne la echipa Milkaukee Bucks, la încheierea perioadei în care echipele din NBA pot face schimb de jucători între ele. Antetokounmpo a ţinut liga în suspans timp de săptămâni, după ce le-ar fi cerut celor de
Sold out în 20 de secunde la Turcia – România. Interes uriaş din partea românilor pentru barajul “de foc” de la Istanbul # Antena Sport
Fanii naţionalei României au achiziţionat în doar 20 de secunde toate biletele la meciul de baraj cu Turcia. Partida "de foc" se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul. Astăzi, 6 februarie, Federaţia a pus în vânzare cele 2130 de bilete primite la semifinala barajului cu Turcia. Partida a trezit un
“Un impact imens”. Fotbalistul ratat de Cristi Chivu a făcut show la noua echipă și l-a cucerit pe Diego Simeone # Antena Sport
Ademola Lookman, fotbalistul pe care Cristi Chivu și l-a dorit la Inter de când a ajuns pe Giuseppe Meazza, a avut un debut de senzație la noua sa echipă, Atletico Madrid. Fotbalistul venit de la Atalanta a fost titular în meciul din sferturile Cupei Spaniei câștigat contra lui Betis Sevilla (5-0) și a contribuit cu
Specialiştii au făcut calculele: ce şanse are FCSB să prindă play-off-ul. Care sunt meciurile cruciale # Antena Sport
Specialiştii au făcut toate calculele şi au anunţat cum poate prinde FCSB play-off-ul, după victoria cu Botoşani, scor 2-1. Aceştia susţin că pentru campioană, duelurile cu Oţelul şi UTA sunt cruciale, pe acest final de retur. FCSB s-a apropiat la doar două puncte de Botoşani, echipa de pe ultimul loc de play-off, după victoria din
Luna februarie îți aduce în AntenaPLAY show-uri de top, conținut exclusiv, filme și seriale captivante, documentare, dar și competiții sportive care te vor ține cu sufletul la gură. Nu rata producțiile care transformă luna februarie într-un maraton de trăiri intense. Descoperă tot ce este nou în platforma ta preferată de streaming. Noutățile lunii februarie 2026
Szocs, Samara și Eduard Ionescu debutează la Europe Top 16 Cup (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Primul meci, la 12:10 # Antena Sport
Europe Top 16 Cup își începe astăzi, 6 februarie, aventura pe tabloul principal, iar la start se află și trei români. Elisa Samara, Bernadette Szocs și Eduard Ionescu vor evolua în primul tur al competiției care se desfășoară la Montreux, în Elveția. Toate partidele de la Europe Top 16 Cup vor fi transmise LIVE în
Două pierderi uriaşe pentru FCSB, înaintea meciului cu Oţelul. Jucătorii care nu vor evolua: “Sperăm să intervină Marijana” # Antena Sport
FCSB a pierdut doi jucători, după victoria cu Botoşani, scor 2-1, din etapa a 25-a din Liga 1. Juri Cisotti şi Daniel Graovac s-au accidentat şi nu vor putea evolua în duelul din etapa următoare, cu Oţelul. Daniel Graovac a fost schimbat la pauza partidei cu moldovenii, fiind trimis în locul lui Baba Alhassan. De
“Aştept explicaţii”. Mihai Stoica, discurs dur, după FCSB – Botoşani 2-1. Măsurile drastice anunţate # Antena Sport
Mihai Stoica a avut un discurs dur, după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Botoşani, în etapa a 25-a din Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a făcut praf arbitrajul din duelul de pe Arena Naţională. Mihai Stoica s-a declarat extrem de nemulţumit de modul în care a arbitrat Iulian Călin, motiv
Plecare de la Dinamo, înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova. Jucătorul la care a renunţat Zeljko Kopic # Antena Sport
Un jucător a plecat de la Dinamo, cu câteva zile înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova de luni, din etapa a 26-a din Liga 1. Zeljko Kopic a decis să renunţe la Stipe Perica (30 de ani), cel adus în iarna trecută la formaţia din Ştefan cel Mare. Stipe Perica nu a făcut parte din lotul
Așa tată, așa fiu! Copilul unei legende a lui Man. United poate ajunge la echipa mare la doar 17 ani # Antena Sport
Manchester United are câțiva jucători de perspectivă în academie, iar unii dintre ei au nume de familie care înseamnă multe pentru istoria clubului de pe Old Trafford. Un exemplu este Kai Rooney, fiul legendarului Wayne Rooney, care la 16 ani este gata să primească o bursă care să se transforme într-un contract profesionist după un
Antoine Baroan, accidentare horror la debutul la noua echipă. Atacantul împrumutat de Rapid și-a rupt piciorul # Antena Sport
Antoine Baroan a avut parte de un debut groaznic la noua sa echipă, AFS, la care a ajuns după ce a fost cedat sub formă de împrumut de Rapid. Intrat din postura de rezervă pe teren în duelul din Cupa Portugaliei cu Sporting, atacantul francez și-a fracturat piciorul stâng după ce a intrat într-o contră
Principiul lui Bernoulli, enunțat în secolul al XVIII-lea, spune că energia totală a unui fluid în curgere (suma presiunii, energiei cinetice și potențiale) rămâne constantă. Efectul Venturi este o aplicație a acestui principiu. El constă în scăderea presiunii în gâtuirea unui tub pe măsură ce fluidul accelerează pentru a menține un debit constant. Așadar, acest
Gigi Becali, mesaj categoric despre posibilul transfer al lui Kevin Ciubotaru la FCSB: “Eu am vrut, dar…” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit declaraţii despre posibilul transfer al lui Kevin Ciubotaru (22 de ani) la FCSB, de la Hermannstadt. După ultimele zvonuri apărute, patronul campioanei a transmis că fundaşul nu va mai ajunge la echipa sa. Gigi Becali a confirmat faptul că-l dorea pe Kevin Ciubotaru, însă colaboratorii săi de la FCSB, anume Mihai
Încep Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Ceremonia de deschidere LIVE TEXT (21:00). Julia Sauter, portdrapelul României # Antena Sport
Astăzi încep oficial Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Ceremonia de deschidere va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 21:00.
Franța, victorie la meciul de deschidere al Turneului celor 6 Națiuni. “Cocoșii galici” s-au distrat cu Irlanda # Antena Sport
Selecţionata de rugby a Franţei şi-a început campania de apărare a titlului în Turneul celor Şase Naţiuni, învingând cu scorul de 36-14 (22-0) naţionala Irlandei joi seara pe Stade de France. Antoine Dupont şi Matthieu Jalibert, ambii reveniţi în echipa Franţei după o absenţă de un an, au orchestrat ritmul de atac al gazdelor, cu […] The post Franța, victorie la meciul de deschidere al Turneului celor 6 Națiuni. “Cocoșii galici” s-au distrat cu Irlanda appeared first on Antena Sport.
“Brutal. E ceva de groază”. Gică Craioveanu, reacție spumoasă după FCSB – FC Botoșani 2-1 # Antena Sport
Gică Craioveanu a oferit una dintre cele mai tari declarații joi seara, după ce FCSB a învins-o pe FC Botoșani pe Arena Națională cu scorul de 2-1. Fostul jucător trecut pe la Craiova și echipe din La Liga a rămas uluit de faza golului secund al roș-albaștrilor, când Olaru a reușit să marcheze după un […] The post “Brutal. E ceva de groază”. Gică Craioveanu, reacție spumoasă după FCSB – FC Botoșani 2-1 appeared first on Antena Sport.
Karim Benzema a răbufnit, după ce a marcat un hat-trick împotriva lui Marius Şumudică. Întrebările care l-au deranjat # Antena Sport
Karim Benzema (38 de ani) a răbufnit, după ce a marcat un hat-trick împotriva lui Marius Şumudică, în Al Okhdood – Al-Hilal 0-6. Fostul câştigător al Balonului de Aur a avut un debut perfect la formaţia pregătită de Simone Inzaghi. Karim Benzema a fost transferat de Al-Hilal de la Al-Ittihad în această iarnă. Fotbalul saudit […] The post Karim Benzema a răbufnit, după ce a marcat un hat-trick împotriva lui Marius Şumudică. Întrebările care l-au deranjat appeared first on Antena Sport.
Peluza Sud Craiova a sărbătorit victoria din instanță a lui Adrian Mititelu. Bannerul afișat la “Ion Oblemenco” # Antena Sport
O facțiune de suporteri din cadrul Peluzei Sud Craiova, galerie care în ultimii ani a susținut-o pe FCU Craiova, a sărbătorit chiar din fața stadionului “Ion Oblemenco” victoria din instanță a favoriților lor în procesul contra celor de la CS Universitatea Craiova. Ultrașii au mers la arena din Bănie în seara în care rivala lor […] The post Peluza Sud Craiova a sărbătorit victoria din instanță a lui Adrian Mititelu. Bannerul afișat la “Ion Oblemenco” appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu, față în față cu un nou contract! Salariul românului crește exponențial. Toate detaliile # Antena Sport
Cristi Chivu poate să semneze în această vară un nou contract alături de Inter și să își prelungească înțelegerea care momentan este scadentă până în anul 2027. Jurnaliștii italieni au aflat detaliile negocierilor dintre cele două tabere, iar salariul actual al antrenorului român urmează să fie mărit cu un milion de euro net. Cristi Chivu […] The post Cristi Chivu, față în față cu un nou contract! Salariul românului crește exponențial. Toate detaliile appeared first on Antena Sport.
Joao Paulo a debutat la FCSB şi şi-a numit coechipierul preferat: “El mi-a plăcut cel mai mult” # Antena Sport
Joao Paulo (27 de ani) a oferit prima reacţie, după ce a debutat la FCSB, în victoria cu 2-1 cu Botoşani, din etapa a 25-a din Liga 1. Mijlocaşul din Insulele Capului Verde a declarat că Darius Olaru e noul său coechipier preferat. Joao Paulo a fost trimis în teren în minutul 68 al duelului […] The post Joao Paulo a debutat la FCSB şi şi-a numit coechipierul preferat: “El mi-a plăcut cel mai mult” appeared first on Antena Sport.
Ilie Dumitrescu a remarcat un titular de la FCSB, după succesul cu Botoşani: “Din alt film” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a lăudat un titular de la FCSB, după victoria cu 2-1 cu Botoşani, din etapa a 25-a din Liga 1. Fostul internaţional l-a lăudat pe Valentin Creţu (37 de ani), care a avut o evoluţie solidă în duelul de pe Arena Naţională. Valentin Creţu a fost titular în partida cu moldovenii, având o […] The post Ilie Dumitrescu a remarcat un titular de la FCSB, după succesul cu Botoşani: “Din alt film” appeared first on Antena Sport.
Valeriu Iftime, acuzat de blat după eșecul Botoșaniului cu FCSB: “Hoțule”. Doi suporteri au răbufnit # Antena Sport
Valeriu Iftime a fost acuzat de blat de doi suporteri ai lui FC Botoșani după ce echipa sa a fost învinsă cu scorul de 2-1 pe Arena Națională de FCSB. Fanii respectivi au asociat probabil eșecul favoriților cu “netezirea” drumului către play-off pentru campioana ultimelor două ediții de Liga 1, care avea maximă nevoie de […] The post Valeriu Iftime, acuzat de blat după eșecul Botoșaniului cu FCSB: “Hoțule”. Doi suporteri au răbufnit appeared first on Antena Sport.
Daniel Bîrligea, “interzis” după FCSB – Botoşani 2-1. Ce s-a întâmplat la Arena Naţională # Antena Sport
Daniel Bîrligea (25 de ani) a primit “interzis”, după victoria FCSB-ului cu Botoşani, scor 2-1, din etapa a 25-a din Liga 1. Atacantul nu a fost lăsat de oficialii campioanei să ofere declaraţii, la finalul partidei de pe Arena Naţională. Daniel Bîrligea a început meciul cu moldovenii de pe banca de rezerve, fiind preferat Mamadou […] The post Daniel Bîrligea, “interzis” după FCSB – Botoşani 2-1. Ce s-a întâmplat la Arena Naţională appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, anunţ despre noul transfer pregătit la FCSB, după victoria cu Botoşani: “Cred că se face” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut un anunţ despre noul transfer pregătit la FCSB, după victoria cu Botoşani, scor 2-1, din etapa a 25-a din Liga 1. Patronul campioanei a dezvăluit că un atacant e aproape să semneze cu echipa sa. Gigi Becali a transmis că pe “radarul” FCSB-ului se află doi atacanţi, unul dintre ei evoluând […] The post Gigi Becali, anunţ despre noul transfer pregătit la FCSB, după victoria cu Botoşani: “Cred că se face” appeared first on Antena Sport.
“Ne-am atins obiectivul!” Elias Charalambous încrezător în şansele FCSB pentru play-off. De ce nu a jucat Ngezana # Antena Sport
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Liga 1. Roş-albaştrii au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte. Elias Charalambous a fost mulţumit de rezultat […] The post “Ne-am atins obiectivul!” Elias Charalambous încrezător în şansele FCSB pentru play-off. De ce nu a jucat Ngezana appeared first on Antena Sport.
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Liga 1. Roş-albaştrii au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte. Patronul celor de la FC Botoşani crede că […] The post Iftime: “Suntem cu apa până la gât!” De ce nu mai crede în play-off appeared first on Antena Sport.
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat că i-a mărit salariul lui Matei Popa, după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Botoșani, în etapa a 25-a din Liga 1. Patronul campioanei s-a declarat încântat de prestația tânărului portar de 18 ani. După victoria cu moldovenii, Gigi Becali a dezvăluit că salariul lui Matei Popa a fost dublat. Din […] The post Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” appeared first on Antena Sport.
FCSB l-a cedat în cele din urmă pe Dennis Politic împrumut, dar nu în Grecia, de unde venise inițial prima ofertă. Jucătorul venit de la Dinamo București va juca pentru Hermannstadt până la finalul acestui sezon. Campioana României a făcut anunțul oficial imediat după succesul din Liga 1 cu FC Botoșani, în urma căruia gruparea […] The post Dennis Politic a plecat de la FCSB! Anunțul făcut de campioana României appeared first on Antena Sport.
Leo Grozavu, redus la tăcere de FCSB: “Ce şanse are să ne agităm, ne agităm de pomană” # Antena Sport
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Liga 1. Roş-albaştrii au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte. Leo Grozavu a recunoscut superioritatea FCSB. “A […] The post Leo Grozavu, redus la tăcere de FCSB: “Ce şanse are să ne agităm, ne agităm de pomană” appeared first on Antena Sport.
Darius Olaru rămâne cu picioarele pe pământ, după victoria cu Botoșani: „Ne-am făcut meciul singuri greu” # Antena Sport
FCSB a obținut trei puncte importante în ceea ce privește lupta la play-off, reușind să se impună cu scorul de 2-1 în fața celor de la FC Botoșani, pe Arena Națională din București. Campioana României a dominat partida și a dat lovitura prin Darius Olaru, care l-a învins pe Anestis cu un șut plasat. Portarul […] The post Darius Olaru rămâne cu picioarele pe pământ, după victoria cu Botoșani: „Ne-am făcut meciul singuri greu” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a spus de ce l-a lăsat pe bancă pe Daniel Bîrligea, în FCSB – Botoșani 2-1: „Eu sunt stăpân, restul slujitori” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care l-a lăsat pe banca de rezerve pe Daniel Bîrligea, în meciul câștigat de FCSB cu Botoșani, scor 2-1, în etapa a 25-a din Liga 1. Atacantul român a fost trimis în teren în repriza secundă, în minutul 68, în locul lui Juri Cisotti. Gigi Becali a decis să-l […] The post Gigi Becali a spus de ce l-a lăsat pe bancă pe Daniel Bîrligea, în FCSB – Botoșani 2-1: „Eu sunt stăpân, restul slujitori” appeared first on Antena Sport.
FCSB a făcut un pas important către calificarea în play-off, după succesul obținut pe Arena Națională contra celor de la FC Botoșani, scor 2-1, în ultimul meci al etapei cu numărul 25 din Liga 1. Campioana României a dat peste un portar al oaspeților în mare formă, dar a găsit în cele din urmă drumul […] The post Gigi Becali, discurs războinic după FCSB – Botoșani 2-1: „Am distrus adversarul” appeared first on Antena Sport.
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Liga 1. Roş-albaştrii au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte. Sebastian Mailat crede că Botoşani le-a dat […] The post Sebastian Mailat, dezamăgit de înfrângerea cu FCSB: “Din păcate le-am dat noi avânt” appeared first on Antena Sport.
România la Mondialul din 1934, cu „David Beckham” al epocii, primul selecționer străin din istoria „tricolorilor” # Antena Sport
După experiența de succes la Mondialul din 1930, unde a fost printre cele patru echipe europene prezente, România a mers și la următoarea ediție, din Italia, în 1934. „Tricolorii” s-au calificat dintr-o grupă cu Elveția și Iugoslavia, după o victorie în meciul decisiv cu țara vecină. Pe 29 aprilie 1934, România a învins Iugoslavia pe […] The post România la Mondialul din 1934, cu „David Beckham” al epocii, primul selecționer străin din istoria „tricolorilor” appeared first on Antena Sport.
FCSB – FC Botoşani 2-1. Succes capital pentru campioana României în lupta la play-off # Antena Sport
FCSB a obținut o victorie capitală în Liga 1 în contextul luptei la play-off. Campioana României s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la FC Botoșani, în ultimul joc al rundei. Eroul roș-albaștrilor a fost nimeni altul decât căpitanul Darius Olaru, care l-a învins pe Anestis cu un șut plasat, după un […] The post FCSB – FC Botoşani 2-1. Succes capital pentru campioana României în lupta la play-off appeared first on Antena Sport.
