România și Turcia în competiție pentru un talent defensiv de top
MainNews.ro, 6 februarie 2026 08:50
România și Turcia își dispută recrutarea fundașului Umit Akdag, jucător de 22 de ani, care trebuie să decidă între cele două naționale. FRF a reluat negocierile cu Akdag, oferindu-i avantaje financiare pentru a alege România, pe când Turcia îl vizează pentru barajul din martie. Decizia finală este așteptată în februarie. Oficialii FRF negociază cu Umit … Articolul România și Turcia în competiție pentru un talent defensiv de top apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
08:50
Donald Trump caută să negocieze un tratat de pace între Rusia și Ucraina, dar impasul actual și cultura de negociere rusă fac acest demers improbabil. Expertiza în studii de securitate subliniază că atât Kievul, cât și Moscova nu sunt pregătite pentru compromisuri esențiale în favoarea păcii. Negocierea păcii între Rusia și Ucraina de către Donald … Articolul Imposibilitatea unui tratat de pace Rusia-Ucraina în vremea lui Trump apare prima dată în Main News.
08:50
Constantin Timofti, apropiat al lui Horațiu Potra, a fost bătut și i-au fost incendiate mașina și casa. Incidentul violent s-a petrecut în primăvara anului 2021, iar instanța a admis despăgubiri de 50.000 euro. Timofti a fost anterior implicat în cazuri penale care au stârnit atenția autorităților din Mureș. Constantin Timofti, apropiat al lui Horațiu Potra, … Articolul Apropiat al lui Potra, bătut și victimele incendiilor la mașină și casă apare prima dată în Main News.
08:50
George Simion a provocat un moment de spectacol în Parlament, aducând un bidon cu apă din Curtea de Argeș, oraș afectat de lipsa apei potabile. El a atacat coaliția de guvernare și a cerut organizarea alegerilor parlamentare anticipate, evidențiind problemele cu care se confruntă populația. George Simion a adus un bidon cu apă din Curtea … Articolul George Simion aduce apă de la Curtea de Argeş în Parlament și contestă guvernarea apare prima dată în Main News.
08:50
România și Turcia își dispută recrutarea fundașului Umit Akdag, jucător de 22 de ani, care trebuie să decidă între cele două naționale. FRF a reluat negocierile cu Akdag, oferindu-i avantaje financiare pentru a alege România, pe când Turcia îl vizează pentru barajul din martie. Decizia finală este așteptată în februarie. Oficialii FRF negociază cu Umit … Articolul România și Turcia în competiție pentru un talent defensiv de top apare prima dată în Main News.
08:40
Trei români au fost arestați în SUA pentru furturi prin distragerea atenției de la bancomate. Hoții acționau rapid, schimbând cardurile victimelor cu falsuri. Poliția avertizează asupra riscurilor, recomandând vigilență la utilizarea bancomatelor. Detalii despre infracțiuni și sfaturi de prevenire. Trei români au fost arestați în SUA pentru furturi prin distragerea atenției la bancomate Operarea infractorilor … Articolul Trei români jefuiește rapid zeci de americani | VIDEO despre metoda ingenioasă apare prima dată în Main News.
08:40
Rusia și Ucraina au realizat primul schimb de prizonieri după cinci luni, eliberând 314 persoane în urma negocierilor de la Abu Dhabi. Președintele Zelenski a confirmat că unii prizonieri au fost reținuți timp de aproape patru ani. Schimbul este al 71-lea de la începutul invaziei din 2022, evidențiind progresele diplomatice. Rusia și Ucraina au eliberat … Articolul Primul schimb de prizonieri Rusia-Ucraina: 314 persoane eliberate la Abu Dhabi apare prima dată în Main News.
08:40
România și Polonia concurează pentru atragerea investițiilor, fiecare cu avantajele sale. Polonia oferă stabilitate și infrastructură, în timp ce România promite randamente mai mari. Investitorii analizează riscurile, fiscalitatea și oportunitățile de creștere. Descoperă de ce Bucureștiul este preferat pentru randamente și Varșovia pentru siguranță. Polonia oferă stabilitate și predictibilitate, în timp ce România oferă randamente … Articolul Investiții în Varșovia vs București: siguranță sau randament? apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
07:50
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost „suspendat” de DNA într-un caz de abuz în serviciu, cu interdicții severe și o cauțiune record de 800.000 lei. Acuzațiile vizează utilizarea fondurilor publice pentru a construi un drum pe proprietatea fratelui său, ridicând îngrijorări privind integritatea administrativă. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost suspendat de DNA … Articolul Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, „suspendat” de DNA cu interdicții dure apare prima dată în Main News.
07:50
Deputatul PSD Mihai Fifor atrage atenția asupra riscurilor politice și diplomatice pentru România, subliniind importanța raportului din Congresul SUA privind anularea alegerilor. Președintele Nicușor Dan este chemat să prezinte dovezile necesare pentru a clarifica acuzațiile grave formulate în documentul american, esențial pentru democrația românească. Mihai Fifor, deputat PSD, solicită transparență din partea președintelui Nicușor Dan … Articolul Fifor (PSD): Nicușor Dan trebuie să publice probele alegerilor anulate apare prima dată în Main News.
07:50
FCSB a învins FC Botoșani cu 2-1 pe Arena Națională, având o prestație solidă de la Mamadou Thiam. Gigi Becali a lăudat evoluția atacantului și a subliniat importanța fiecărei măsuri din echipă. Cu cinci etape rămase, FCSB rămâne în cursa pentru play-off. Descoperă detalii despre meciul tensionat și declarațiile lui Becali. FCSB a învins FC … Articolul FCSB învinge Botoșani, 2-1. Gigi Becali: „Fotbaliștii sunt slujitori!” apare prima dată în Main News.
07:40
Dorin Dumitran, psiholog criminalist al Poliției Române, discută despre cazul minorului de 13 ani acuzat de crimă în Cenei. El subliniază importanța evaluării responsabilității în cazurile de violență și necesitatea ca faptele să fie judecate corect, chiar dacă minorul nu răspunde penal potrivit legii actuale. Dorin Dumitran, comisar-șef și psiholog criminalist, discută despre crima unui … Articolul Dorin Dumitran: Copilul de 13 ani acuzat de crimă trebuie judecat apare prima dată în Main News.
07:40
Munții Tatra, cel mai înalt sector al Carpaților de Vest, atrag turiști, dar riscurile potențiale sunt mari. Recent, părinți au fost criticați pentru că au purtat pantofi nepotriviți pe un traseu alunecos, transportând doi copii mici. Echipamentul adecvat este esențial pentru siguranță în condiții extreme. Munții Tatra sunt cel mai înalt sector al Carpaților, la … Articolul Părinți în teniși și copii aventurieri în Tatra montană apare prima dată în Main News.
07:40
Într-o lume în schimbare, țări precum Taiwan, Finlanda, Coreea de Sud și Vietnam devin superputeri specializate. Cu roluri cheie în producția de semiconductori, construcția de spărgătoare de gheață, industrie navală și rafinarea pământurilor rare, acestea își valorifică resursele pentru a influența geopolitica globală. Există țări cu puteri specializate care influențează global economia și politica Taiwan … Articolul Statele cu putere strategică: Cum pot influența SUA și China apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
06:50
CTP acuză jocuri de culise în PNL și derapaje periculoase în PSD, afirmând că Hubert Thuma vrea să-l îndepărteze pe Bolojan, atacându-l cu un limbaj agresiv. Grindeanu este criticat pentru formulări grotesque, considerate antisemitice. Bolojan este denumit evreul lui Grindeanu, atrăgând atenția asupra comunicării veninoase în politică. CTP acuză PNL și PSD de atacuri de … Articolul CTP acuză jocuri de culise în PNL și PSD: derapaje periculoase în politică apare prima dată în Main News.
06:50
Sebastian Mailat a declarat după înfrângerea cu FCSB că echipa Botoșani le-a oferit avânt bucureștenilor, care se apropie de play-off. El a subliniat importanța meciului următor și a recunoscut că echipa a pierdut din încredere în atac, dar este optimist că pot obține victorie pentru a-și crește șansele. Sebastian Mailat regretă înfrângerea cu FCSB, considerând … Articolul Sebastian Mailat, dezamăgit: „Le-am dat avânt celor de la FCSB” apare prima dată în Main News.
06:40
Frații Robert și Ionuț Negoiță domină sectorul 3 din București printr-un imperiu imobiliar controversat, având legături strânse cu PSD. Robert, primar cu datorii uriașe la stat, și Ionuț, cunoscut din fotbal, gestionează afaceri profitabile, generând suspiciuni de corupție și favoritism în administrația publică. Frații Robert și Ionuț Negoiță au construit un imperiu imobiliar în România, … Articolul Dinastia Betoanelor: Afacerile și datoriile fraților Negoiță apare prima dată în Main News.
06:40
Iranul dezvăluie un plan detaliat în cinci etape pentru a face față unui eventual război cu Statele Unite, concentrându-se pe atacuri regionale, război cibernetic și blocarea comercializării petrolului. Strategia vizează creșterea costurilor conflictului pentru a determina Washingtonul să renunțe la o intervenție militară prelungită. Iranul a dezvăluit un plan de război în cinci etape împotriva … Articolul Strategiile Iranului pentru a înfrunta Statele Unite într-un război posibil apare prima dată în Main News.
05:50
Albania ridică interdicția asupra TikTok, impusă un an în urmă după un incident tragic. Decizia guvernului vizează implementarea unor mecanisme de securitate pe platformă. Critici față de această măsură subliniază îngrijorările legate de libertatea de exprimare și necesitatea reglementării tuturor rețelelor sociale. Albania a ridicat interdicția asupra TikTok, impusă în martie 2025 Decizia a venit … Articolul TikTok își ridică interdicția dintr-o țară europeană după un an apare prima dată în Main News.
05:50
Președintele Nicușor Dan a comentat raportul Congresului SUA, subliniind că România nu este subiectul principal și că referirile sunt contextuale. Decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor s-a bazat pe dovezi clare de viciere a campaniei. România rămâne angajată față de statul de drept și democrație. Președintele Nicușor Dan a comentat asupra raportului Congresului SUA, … Articolul Nicușor Dan: Comentariile raportului SUA sunt doar contextuale privind România apare prima dată în Main News.
05:50
Leo Grozavu recunoaște superioritatea FCSB după un meci dificil, evidențiind că echipa sa a fost inferioară. Tehnicianul a rememorat perioada de succes a Botoșani și a subliniat necesitatea de sânge proaspăt în echipă. Declarațiile sale reflectă o abordare ponderată în fața provocărilor actuale. Leo Grozavu recunoaște superioritatea FCSB în meciul recent Tehnicianul afirmă că echipa … Articolul FCSB îl reduce la tăcere pe Leo Grozavu: Agităm fără rost? apare prima dată în Main News.
05:30
Judecătorul Dacian Dragoș a explicat întârzierile Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților, subliniind complexitatea analizei. Deși există un blocaj, el este optimist că soluționarea va veni curând. CCR rămâne funcțională, iar responsabilitatea amânărilor revine întregii Românii. Judecătorul Dacian Dragoș a explicat motivele întârzierii CCR în emiterea unei decizii privind pensiile magistraților Întârzierea se datorează complexității … Articolul Judecătorul Dacian Dragoș explică absența deciziei CCR despre pensiile magistraților apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
04:50
Apărarea lui Vladimir Plahotniuc pierde un martor esențial. Victor Bodiu, fost ministru în Guvernul Filat, a refuzat să se prezinte în instanță, iar instanța a decis să-l aducă silit. Alți martori, inclusiv Vladimir Andronachi și Denis Ulanov, refuză de asemenea să declare, complicând situația apărării. Victor Bodiu nu va depune declarații ca martor în dosarul … Articolul Martorul Victor Bodiu nu va susține apărarea lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Main News.
04:50
Controversele din jurul nominalizărilor pentru șefia SRI și SIE includ Marius Lazurca, asociat cu Fundația Soros și criticat pentru poziția sa asupra agresiunii ruse în Ucraina, și Dan Motreanu, achitat după acuzații de spălare de bani. Negocierile complicate dintre președinte și coaliția de guvernare complică numirile. Controversele alegătorilor pentru șefia SRI și SIE includ Marius … Articolul Controversele favoriților pentru conducerea serviciilor de informații apare prima dată în Main News.
04:50
Darius Olaru, căpitanul FCSB, a evaluat victoria echipei sale împotriva Botoșani, subliniind dificultățile întâmpinate în meci. Cu 14 șuturi la poartă, FCSB a fost eficientă, dar a avut nevoie de un gol norocos pentru victorie. Olaru este încrezător în obiectivele echipei și se pregătește pentru meciurile viitoare. Darius Olaru a marcat golul victoriei pentru FCSB … Articolul Darius Olaru: Am complicat meciul cu Botoșani, dar rămânem determinați apare prima dată în Main News.
04:40
Inteligența artificială amenință locurile de muncă de birou, generând temeri printre angajați. Funcționalități noi, precum agenții AI de la Anthropic, pot automatiza sarcini esențiale, lăsând multe profesii irelevante. Impactul pe piața muncii devine evident, iar investitorii reacționează cu îngrijorare. Inteligența artificială amenință locurile de muncă, provocând neliniște în rândul angajaților de la Anthropic După lansarea … Articolul Inteligența Artificială și viitorul locurilor de muncă: o profeție apocaliptică apare prima dată în Main News.
04:30
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat de ce ajutorul României pentru Ucraina va rămâne secretizat, subliniind riscurile strategice și vulnerabilitățile asociate. Acesta a declarat că dezvăluirea detaliilor stocurilor militare nu ar servi interesului public, prin urmare, transparența totală ar putea afecta siguranța națională. Ministrul Apărării, Radu Miruță, susține că ajutorul acordat Ucrainei de România va … Articolul Ministrul Apărării explică de ce ajutorul pentru Ucraina rămâne secret apare prima dată în Main News.
03:50
Dosar de luare de mită la CFR implică 33 de angajați care au consultat ChatGPT pentru strategii de apărare. Aceștia sunt suspectați că au blocat locuri în vagoanele de dormit pentru a le revinde, iar ancheta dispune de peste 700 de pagini de dovezi. Detalii despre corupție și implicarea inteligenței artificiale. 33 de angajați ai … Articolul Mită la CFR: 33 de angajați implicați într-un scandal de corupție apare prima dată în Main News.
03:50
Ilie Bolojan: Pachetul de relansare economică nu va duce la creșteri ale prețului gazului # MainNews.ro
Ilie Bolojan, premierul României, a anunțat că pachetul de relansare economică va preveni creșterea prețurilor la gaz. În cadrul conferinței de presă, el a subliniat importanța stabilității economice și a măsurilor protecționiste pentru consumatorii casnici, asigurând că nu vor exista creșteri de prețuri afectate de liberalizarea pieței de energie. Premierul Ilie Bolojan a prezentat măsurile … Articolul Ilie Bolojan: Pachetul de relansare economică nu va duce la creșteri ale prețului gazului apare prima dată în Main News.
03:50
Gigi Becali a explicat de ce l-a lăsat pe Daniel Bîrligea pe bancă în meciul FCSB – Botoșani 2-1. El a preferat să-l titularizeze pe Mamadou Thiam, considerându-l mai valoros. Becali a subliniat că nu există pedepse, ci doar o chestiune de valoare și că echipa are nevoie de jucători care să nu piardă mingea. … Articolul Gigi Becali explică decizia de a-l lăsa pe Bîrligea pe bancă în FCSB – Botoșani 2-1 apare prima dată în Main News.
03:30
Dosarele Epstein dezvăluie încercările lui Steve Bannon de a obține finanțare de la Jeffrey Epstein pentru partidele de extremă dreapta din Europa. Mesajele din 2018-2019 arată legături cu Matteo Salvini și Marine Le Pen. Politicienii europeni cer claritate asupra influenței externe în politica locală. Steve Bannon a încercat să obțină finanțare de la Jeffrey Epstein … Articolul Steve Bannon și finanțarea partidelor de extremă dreapta din Europa apare prima dată în Main News.
03:30
O femeie din Malaezia, Asyikin Abdul Rahman, a devenit un simbol al acceptării personale după ce a decis să nu se mai epileze de pe mâini și picioare. Înfruntând comentarii răutăcioase, ea promovează frumusețea naturală și își folosește platforma pentru a încuraja alte femei să respingă standardele nerealiste de frumusețe. Asyikin Abdul Rahman, o tânără … Articolul Oamenii o numesc „maimuță”, dar refuză să se epileze apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
02:50
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este cercetat de DNA pentru construirea ilegală a drumurilor, inclusiv a celui de peste magistrala de gaz. Ancheta a dus la percheziții la Primărie și la reședința sa, pornind de la acuzații de corupție și abuz în serviciu. Prefectul Capitalei a confirmat lipsa autorizațiilor. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este … Articolul Primarul Sectorului 3, implicat în scandalul drumurilor de peste gazoducte apare prima dată în Main News.
02:50
Patronul FC Botoșani, Valeriu Iftime, își exprimă dezamăgirea față de performanțele echipei, afirmând că nu merită să joace în play-off. După un meci slab, el sugerează că echipa se află într-o situație critică. Iftime recunoaște superioritatea FCSB și subliniază necesitatea de a găsi soluții pentru a evita retrogradarea. Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani, nu consideră … Articolul Iftime: De ce nu mai crede în play-off și suntem la limita abisului apare prima dată în Main News.
01:50
Kelemen Hunor avertizează că România trebuie să clarifice cu SUA anularea alegerilor din 2024 pentru a evita afectarea credibilității internaționale. O comisie din SUA acuză interferențe în alegerile europene. Liderul UDMR propune un raport parlamentar pentru a face lumină asupra acestui subiect crucial. Kelemen Hunor afirmă că România trebuie să clarifice cu SUA situația anulării … Articolul Kelemen Hunor: România trebuie să discute cu SUA despre alegerile din 2024 apare prima dată în Main News.
01:50
Gigi Becali a decis să îi dubleze salariul tânărului portar Matei Popa de la FCSB, după victoria echipei cu 2-1 împotriva Botoșani. Becali a subliniat importanța prestației lui Popa și a menționat că, dacă va rămâne titular din sezonul viitor, salariul său va fi chiar triplat. Gigi Becali a dublat salariul lui Matei Popa după … Articolul Salariul dublat pentru jucătorul de la FCSB, promisiunea lui Gigi Becali apare prima dată în Main News.
01:40
Judecătoarea Ionela Tudor, cunoscută pentru incidentul „M-a sunat Lia”, se retrage oficial din magistratură. CSM a decis pensionarea acesteia cu data de 10 februarie 2026, numind-o pe Roza Marcu ca înlocuitor temporar. Decizia este controversată, subliniind tensiunile din sistemul judiciar românesc. Judecătoarea Ionela Tudor a ieșit oficial din magistratură, cu pensionarea programată pe 10 februarie … Articolul Judecătoarea Lia Tudor părăsește magistratura, CSM numește succesorul apare prima dată în Main News.
01:30
Uber a fost obligată să plătească 8,5 milioane de dolari într-un proces în care o femeie a acuzat un șofer de agresiune sexuală. Cazul este parte dintr-o serie de peste 3.000 de procese similare. Această decizie ar putea influența viitoare litigii împotriva companiei de ride-sharing. Uber a fost condamnată la despăgubiri de 8,5 milioane de … Articolul Uber plătește 8,5 milioane de dolari în cazul violului unei pasagere apare prima dată în Main News.
01:30
Scandalul politic din Muntenegru se intensifică după demisia Mirjanei Pajkovici și Dejan Vuksici, implicați într-o relație extraconjugală. Videoclipul compromițător a generat acuzații de șantaj, iar autoritățile investighează cazul. Distribuirea materialului explicit poate atrage pedepse de până la cinci ani de închisoare. Mirjana Pajkovici și Dejan Vuksici au demisionat după publicarea unui videoclip compromițător Cei doi … Articolul Demisii explozive în politica Muntenegrului după scandalul sex tape-ului apare prima dată în Main News.
01:30
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat la o conferință de fiscalitate noile măsuri din pachetul de relansare economică, menite să sprijine microîntreprinderile. Aceste măsuri au rolul de a stimula economia locală și de a facilita dezvoltarea firmelor mici în 2026. Află mai multe detalii pe StartupCafe. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat un nou pachet … Articolul Măsuri 2026 pentru Microîntreprinderi: Detalii din pachetul de relansare economică apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
00:50
Dennis Politic a plecat de la FCSB și va evolua împrumut la Hermannstadt până la finalul sezonului. Deși Gigi Becali anunțase inițial că nu-l va ceda, jucătorul venit de la Dinamo București își propune să ajute echipa să evite retrogradarea. FCSB îi mulțumește pentru contribuție și îi urează succes. FCSB l-a cedat pe Dennis Politic … Articolul Dennis Politic a părăsit FCSB! Anunț oficial al campioanei României apare prima dată în Main News.
00:40
Negociatorul-șef al Kievului, Rustem Umerov, anunță noi convorbiri între Rusia, Ucraina și SUA în săptămânile următoare, după discuții constructive la Abu Dhabi. Principalele subiecte discutate au inclus încetarea focului și schimbul de prizonieri, evidențiind provocările legate de teritoriile dispute. Noi negocieri între Rusia, Ucraina și SUA au fost anunțate după discuții constructive la Abu Dhabi … Articolul Negociatorul-șef al Kievului: Rezultatele discuțiilor de la Abu Dhabi apare prima dată în Main News.
00:40
Raportul Inspecției Judiciare a contestat acuzațiile din documentarul Recorder, stabilind că nu există dovezi care să susțină aceste afirmații. Lia Savonea, președintele ÎCCJ, a evidențiat manipularea informațiilor și impactul negativ asupra încrederii în actul de justiție în România. Este necesară o analiză internă pentru prevenirea unor situații similare. Inspecția Judiciară a concluzionat că acuzațiile din … Articolul Raportul evidențiază aspectele importante pentru {processed_articles_keywords} apare prima dată în Main News.
00:40
Premierul Ilie Bolojan anunță că Guvernul analizează revenirea la impozitele locale, după discuții cu UDMR, subliniind importanța ajustării acestora. El evidențiază complexitatea impozitului pe proprietate și propune competențe sporite pentru primării în acest sens, în contextul nemulțumirilor publice. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul analizează ajustarea impozitelor locale după nemulțumirile exprimate de primării Decizia … Articolul Bolojan revizuiește impozitele locale după nemulțumiri cetățenești apare prima dată în Main News.
00:30
Elias Charalambous a declarat că FCSB și-a atins obiectivul după victoria cu Botoșani, considerând meciul o finală importantă pentru șansele echipei la play-off. Tehnicianul a apreciat reacția jucătorilor și a subliniat necesitatea câtorva victorii pentru a câștiga încredere. Următorul meci este duminică la Galați. Elias Charalambous își exprimă satisfacția după victoria FCSB în meciul cu … Articolul FCSB are șanse mari în play-off! De ce nu a jucat Ngezana? apare prima dată în Main News.
00:30
Fostul prim-ministru norvegian Thorbjorn Jagland este investigat pentru corupție agravată din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein. Poliția a deschis o anchetă după ce au apărut documente despre solicitările lui de ajutor financiar din partea lui Epstein și despre sejururile sale în locuințele acestuia. Amenință ridicarea imunității sale. Fostul prim-ministru norvegian Thorbjorn Jagland este investigat pentru … Articolul Fost prim-ministru, anchetat pentru legături cu Epstein și corupție agravată apare prima dată în Main News.
00:30
CIA a anunțat încetarea publicării World Factbook, un ghid de referință esențial pentru informații despre țări, care a fost disponibil timp de peste 60 de ani. Decizia vine fără explicații, în contextul unor schimbări în prioritățile agenției. World Factbook a fost popular printre jurnaliști, cercetători și studenți. CIA a anunțat încetarea publicării World Factbook, o … Articolul CIA suspendă World Factbook fără explicații oficiale apare prima dată în Main News.
00:30
Liberalizarea pieței gazelor în România a fost amânată cu un an, conform anunțului premierului Ilie Bolojan. Expertul în energie Dumitru Chisăliță atrage atenția că plafonarea prețurilor dezavantajează consumatorii și favorizează „băieții deștepți” din sector. Inflația rămâne o amenințare pentru populație. Liberalizarea pieței gazelor din România amânată pentru 2027 din cauza instabilității economice și inflației Daniel … Articolul Decizia de amânare a liberalizării gazelor: avantajele „băieților deștepți” apare prima dată în Main News.
5 februarie 2026
23:40
Serghei Lavrov afirmă că Rusia are contacte secrete cu lideri europeni, dar critica pozițiile lui Emmanuel Macron, considerându-le „patetice”. Lavrov susține că europenii sabotează negocierile dintre Rusia și SUA privind Ucraina și că nu există o schimbare în atitudinea UE, menținând o poziție fără compromisuri. Serghei Lavrov afirmă că Rusia are contacte secrete cu lideri … Articolul Lavrov: Rusia are contacte secrete cu lideri UE, Macron nu e serios apare prima dată în Main News.
23:40
Ștergerea contactelor vechi din WhatsApp este esențială pentru protejarea confidențialității și securității tale. Reutilizarea numerelor de telefon poate duce la conversații cu străini și riscuri de înșelăciune. Verifică periodic lista de contacte și elimină numerele neutilizate pentru a evita incidentele neplăcute. Ștergerea contactelor vechi din WhatsApp este esențială pentru protejarea confidențialității Numerele vechi pot fi … Articolul De ce să ștergi numerele de telefon vechi din WhatsApp pentru un cont curat? apare prima dată în Main News.
23:40
Judecătorul CCR Dacian Dragoș a afirmat că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost necesară la momentul respectiv, respingând influențele externe. Afirmațiile sale vin în contextul unui raport al Congresului SUA care pune la îndoială fundamentul juridic al deciziei, influențând credibilitatea democratică a României. Judecătorul CCR Dacian Dragoș afirmă că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 … Articolul Decizia necesară pentru eficiența procesării articolelor apare prima dată în Main News.
