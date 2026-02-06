Imposibilitatea unui tratat de pace Rusia-Ucraina în vremea lui Trump

23:40

Ștergerea contactelor vechi din WhatsApp este esențială pentru protejarea confidențialității și securității tale. Reutilizarea numerelor de telefon poate duce la conversații cu străini și riscuri de înșelăciune. Verifică periodic lista de contacte și elimină numerele neutilizate pentru a evita incidentele neplăcute. Ștergerea contactelor vechi din WhatsApp este esențială pentru protejarea confidențialității Numerele vechi pot fi …