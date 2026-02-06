Măsura privind neplata primei zile de concediu medical va fi corectată pentru pacientii vulnerabili

09:40

Premierul Ilie Bolojan a precizat că, la Bruxelles, Comisia Europeană consideră că acest angajament asumat prin PNRR nu este îndeplinit şi dacă judecătorii constituţionali tot amână pronunţarea în acest caz, probabilitatea ca România să pierdă 230 de milioane de euro este foarte mare. Guvernul transmite o informare la CCR cu privire la consecinţele amânării deciziei […] Articolul Guvernul transmite o informare la CCR cu privire la consecinţele amânării deciziei privind pensiile magistraţilor apare prima dată în TeleM Regional.