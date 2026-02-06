Măsura privind neplata primei zile de concediu medical va fi corectată pentru pacientii vulnerabili
TeleM Iași , 6 februarie 2026 11:20
Măsura privind neplata primei zile de concediu medical, intens discutată în ultima perioada, urmează să fie corectată astfel încât să nu afecteze pacienții vulnerabili care depind în mod real de acest sprijin. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că aplicarea generalizată a acestei măsuri a fost încă de la început o abordare greșită și că […] Articolul Măsura privind neplata primei zile de concediu medical va fi corectată pentru pacientii vulnerabili apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 5 minute
11:40
Detașamentul 3 Jandarmi Bârlad se confruntă cu riscul de a rămâne fără un spațiu în care să-și desfășoare activitatea, după ce Tribunalul Vaslui a solicitat eliberarea locației în care unitatea funcționează în prezent. În momentul de față, jandarmii din Bârlad își desfășoară activitatea într-un spațiu aflat în incinta Judecătoriei Bârlad. Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean […] Articolul Detașamentul 3 Jandarmi Bârlad riscă să rămână fără sediu apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
11:20
Măsura privind neplata primei zile de concediu medical va fi corectată pentru pacientii vulnerabili # TeleM Iași
Măsura privind neplata primei zile de concediu medical, intens discutată în ultima perioada, urmează să fie corectată astfel încât să nu afecteze pacienții vulnerabili care depind în mod real de acest sprijin. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că aplicarea generalizată a acestei măsuri a fost încă de la început o abordare greșită și că […] Articolul Măsura privind neplata primei zile de concediu medical va fi corectată pentru pacientii vulnerabili apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
11:10
Copiii din zona Horpaz vor beneficia de o grădiniță modernă, cu program prelungit, care va fi construită în zona viitorului parc Ezăreni. Proiectul va fi realizat de Primăria Comunei Miroslava printr-o finanțare nerambursabilă, obținută în cadrul Programului Regio Nord-Est 2021-2027. Investiția are o valoare totală estimată la 12,38 milioane lei, iar durata de execuție a […] Articolul Finanțare asigurată pentru o nouă grădiniță în Horpaz apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
În urma analizelor efectuate de Laboratorul Național de Referință pentru Diagnostic și Sănătate Animală, a fost confirmată prezența virusului influenței aviare înalt patogene (H5N1) la patru lebede de vară (Cygnus olor), recoltate de pe lacul Prodana, municipiul Bârlad. Vaslui | Gripa aviară la patru lebede de pe lacul Prodana Gripa aviară este o boală virală […] Articolul Vaslui | Gripa aviară la patru lebede de pe lacul Prodana apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Vaslui | Iluminatul public, oprit temporar în comuna Șuletea din cauza problemelor financiare # TeleM Iași
Primarul comunei Șuletea, Ciprian Tamaș, a anunțat oprirea temporară a iluminatului public stradal, ca urmare a situației economice dificile cu care se confruntă administrația locală. Iluminatul public, oprit temporar în comuna Șuletea din cauza problemelor financiare Edilul a explicat că, pe fondul lipsei fondurilor, a fost nevoit să aleagă între asigurarea alimentării cu apă și […] Articolul Vaslui | Iluminatul public, oprit temporar în comuna Șuletea din cauza problemelor financiare apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
10:40
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a desfășurat, în perioada 26–30 ianuarie 2026, o amplă campanie de control la angajatorii care activează în domeniul reparării și întreținerii autovehiculelor (cod CAEN 9531). Acțiunea a fost realizată în cadrul Programului-cadru de acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2026, precum și al programului propriu de control al ITM […] Articolul Controale ITM Neamț în atelierele auto: amenzi de 62.000 de lei și activități sistate apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și ceilalți membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române slujesc vineri la Catedrala Patriarhală cu prilejul proclamării canonizării celor 16 Sfinte femei românce. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea a 16 femei cu viață sfântă (mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare) în luna […] Articolul Sfânta Liturghie și proclamarea canonizării celor 16 Sfinte femei românce apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Unitate de aer condiționat în pericol de cădere, îndepărtată de pompieri în municipiul Iași # TeleM Iași
Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au intervenit, miercuri, în municipiul Iași, pe Aleea Nicolina, în zona Colegiului Național „Biolog Emil Racoviță”, pentru degajarea unei unități exterioare de aer condiționat aflate în pericol de cădere pe spațiul public. Elementul instabil era montat la nivelul etajului al șaselea al unui imobil și reprezenta […] Articolul Unitate de aer condiționat în pericol de cădere, îndepărtată de pompieri în municipiul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Elevii vor avea o săptămână de vacanță în perioada 9 februarie – 1 martie, stabilită la nivel local # TeleM Iași
Elevii din România vor beneficia de o săptămână de vacanță în intervalul 9 februarie – 1 martie, perioada exactă urmând să fie stabilită prin decizia fiecărui Inspectorat Școlar Județean, respectiv al Municipiului București. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, această vacanță intermodulară poate fi programată de inspectoratele școlare în oricare dintre săptămânile cuprinse […] Articolul Elevii vor avea o săptămână de vacanță în perioada 9 februarie – 1 martie, stabilită la nivel local apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Patru persoane, printre care o minoră de 15 ani, rănite într-un accident rutier pe DN 2 – E85, în localitatea Traian # TeleM Iași
Patru persoane au fost rănite, joi, în urma unui accident rutier produs pe DN 2 – E85, în localitatea Traian, județul Neamț, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. La locul evenimentului au intervenit pompierii cu o autospecială de descarcerare, două ambulanțe SMURD – dintre care una de Terapie Intensivă Mobilă – precum și două […] Articolul Patru persoane, printre care o minoră de 15 ani, rănite într-un accident rutier pe DN 2 – E85, în localitatea Traian apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Primarul comunei Șuletea, Ciprian Tamaș, a anunțat oprirea temporară a iluminatului public stradal, ca urmare a situației economice dificile cu care se confruntă administrația locală. Edilul a explicat că, pe fondul lipsei fondurilor, a fost nevoit să aleagă între asigurarea alimentării cu apă și menținerea iluminatului public, optând pentru prima variantă. „Am ales apa, pentru […] Articolul Iluminatul public, oprit temporar în comuna Șuletea din cauza problemelor financiare apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Rata mortalității infantile în România atinge cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani: Suceava, printre județele cele mai afectate # TeleM Iași
Rata mortalității infantile în județul Suceava depășește 10 decese la mia de copii născuți vii, situându-se printre cele mai ridicate din țară. Creșterea mortalității reflectă diferențele regionale în accesul la servicii medicale pentru gravide și nou-născuți, precum și nivelul de dotare al maternităților. Experții atrag atenția că multe decese ar putea fi prevenite prin modernizarea […] Articolul Rata mortalității infantile în România atinge cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani: Suceava, printre județele cele mai afectate apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Furnizarea apei potabile, întreruptă în Pașcani și mai multe localități din județul Iași din cauza unei avarii # TeleM Iași
Furnizarea apei potabile este întreruptă în municipiul Pașcani și în localitățile Sodomeni, Boșteni, Lunca, Cozmești și Stolniceni-Prăjescu, ca urmare a unei avarii apărute pe conducta de aducțiune Moțca–Pașcani, a anunțat APAVITAL S.A. Avaria s-a produs în zona Muncel–Luncași, iar pentru remedierea acesteia, operatorul de apă este nevoit să sisteze alimentarea cu apă începând de vineri, […] Articolul Furnizarea apei potabile, întreruptă în Pașcani și mai multe localități din județul Iași din cauza unei avarii apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
UPDATE În urma ploilor abundente din ultima perioada, pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, împreună cu serviciile voluntare pentru situații de urgență, acționează pentru evacuarea apei acumulată în mai multe curți din localitățile: Focșani, Mărășești, Dumbrăveni, Bolotești, Golești, Gugești, Sihlea, Cotești și Vânători De asemenea, la nivelul județului Vrancea […] Articolul Alerte de inundații în mai multe zone din Vrancea apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Tineri și adulți cu autism sever din Iași au acces la educație funcțională și incluziune socială printr-un proiect dedicat # TeleM Iași
Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – Filiala Iași (ANCAAR Iași) lansează proiectul „EDU-AUT: Educație Funcțională și Incluziune Socială pentru Tineri și Adulți cu Autism”, o inițiativă educațională și ocupațională adresată adolescenților și adulților cu tulburări din spectrul autist sever, cu nivel funcțional scăzut, din municipiul Iași și orașul Târgu Frumos. […] Articolul Tineri și adulți cu autism sever din Iași au acces la educație funcțională și incluziune socială printr-un proiect dedicat apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
09:40
Meta testează o reţea socială de tip TikTok, bazată exclusiv pe clipuri video generate de AI # TeleM Iași
Gigantul american Meta a început să testeze o aplicaţie dedicată unei reţele sociale în care utilizatorii pot posta numai conţinut video generat cu ajutor inteligenţei artificiale. Viitoarea aplicaţie urmează să devină noua casă a reţelei Vibes, lansată în septembrie şi găzduită până acum în aplicaţia Meta AI, dedicată inteligenţei artificiale dezvoltate de companiei. Meta testează […] Articolul Meta testează o reţea socială de tip TikTok, bazată exclusiv pe clipuri video generate de AI apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Jocurile Olimpice de iarnă revin în Europa şi vor începe astăzi, la Milano-Cortina, în nordul Italiei # TeleM Iași
Jocurile Olimpice de iarnă revin în Europa şi vor începe vineri, la Milano-Cortina, în nordul Italiei, cu ceremonia de deschidere programată pe Stadionul San Siro din Milano, de la ora 21:00 (ora României), o ediţie care se va desfăşura pe cea mai mare suprafaţă din istoria competiţiei. Până pe 22 februarie, circa 2.900 de sportivi […] Articolul Jocurile Olimpice de iarnă revin în Europa şi vor începe astăzi, la Milano-Cortina, în nordul Italiei apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a salutat avantajele pe care le aduce României programul european SAFE de înzestrare militară. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a salutat avantajele pe care le aduce României programul european SAFE de înzestrare militară. El a precizat că, din cele 21 de proiecte asumate de țara noastră, 11 sunt achiziții în comun cu […] Articolul Proiecte și finanțări în cadrul programului SAFE apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
21:20
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a semnat săptămâna trecută contractul de finanțare europeană pentru proiectul „Creșterea atractivității zonei centrale a municipiului Iași din punct de vedere socio-economic, cultural și turistic”. Acesta este primul dintre cele 20 de proiecte pentru care Primăria Iași intenționează să atragă fonduri prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027. Fonduri europene pentru modernizarea […] Articolul Fonduri europene pentru modernizarea zonei centrale din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
21:00
Astazi, în jurul orei 16:50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Galați au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 26, în afara localității Vânători, județul Galați. Galați | 5 persoane au fost rănite într-un accident produs în apropiere de Vânători Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că […] Articolul Galați | 5 persoane au fost rănite într-un accident produs în apropiere de Vânători apare prima dată în TeleM Regional.
20:50
In ședința de Guvern a fost prezentat actul normativ privind instituirea măsurilor de relansare economică și creșterea competitivității economiei României. Principalele măsuri propuse de Guvern pentru relansarea economică Acest plan are o componentă de măsuri fiscale și o componentă de reașezare a schemelor de susținere pentru companii, a anuntat ministrul Finantelor. “Mutăm focusul de pe […] Articolul Principalele măsuri propuse de Guvern pentru relansarea economică apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Investiții majore în infrastructura din centrul Iașului: linii de tramvai modernizate și spații verzi extinse # TeleM Iași
Autoritățile locale din Iași au avizat, în premieră, mai multe proiecte importante de modernizare și reabilitare urbană, care vizează atât infrastructura de transport public, cât și spațiile publice din zona centrală a orașului. Liniile de tramvai din Copou, între Triunf și Fundație, intră în reabilitare Printre proiectele aprobate se numără reabilitarea liniilor de tramvai de […] Articolul Investiții majore în infrastructura din centrul Iașului: linii de tramvai modernizate și spații verzi extinse apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri mici în 2026. Banii vor fi acordați în două tranșe # TeleM Iași
Pensionarii cu pensii mici vor primi sprijin financiar din partea statului în anul 2026, prin intermediul Pachetului de Solidaritate, ca măsură de compensare a efectelor creșterii TVA și ale inflației din anul precedent. Ajutoarele financiare vor fi acordate în două tranșe, în lunile aprilie și decembrie 2026, și vor viza categoriile de pensionari cele mai […] Articolul Ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri mici în 2026. Banii vor fi acordați în două tranșe apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava va beneficia în curând de un nou terminal modern, după ce astăzi a fost lansată procedura de licitație pentru proiectarea și execuția Terminalului 3. Acesta va avea o suprafață de aproape 11.000 de metri pătrați, fiind de trei ori mai mare decât cele două terminale existente la ora actuală. […] Articolul Terminalul 3 de la Aeroportul Suceava, investiție majoră de 33 milioane euro apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Mai multe străzi din municipiul Iași vor intra în acest an într-un amplu proces de modernizare. Inceperea lucrarilor este condiționata de obținerea tuturor avizelor necesare, în special a celor de la Poliția Rutieră. Autoritățile locale spun că proiectele sunt deja realizate, dar procedurile administrative întârzie demararea șantierelor. Zeci de străzi din Iași intră în acest […] Articolul Zeci de străzi din Iași intră în acest an în proces de modernizare apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a semnat săptămâna trecută contractul de finanțare europeană pentru proiectul „Creșterea atractivității zonei centrale a municipiului Iași din punct de vedere socio-economic, cultural și turistic”. Acesta este primul dintre cele 20 de proiecte pentru care Primăria Iași intenționează să atragă fonduri prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027. Valoarea totală a proiectului […] Articolul Fonduri europene pentru modernizarea zonei centrale din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
România traversează o criză profundă, care nu mai poate fi mascată prin discursuri politice sau promisiuni electorale. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, face declarații extrem de dure despre starea societății românești, susținând că adevărata problemă nu este deficitul bugetar sau creșterea taxelor, ci incapacitatea colectivă de a înțelege realitatea. „Cum te aștepți să mărești taxele […] Articolul Mihai Chirica: “România, țara în care prostia decide viitorul!” apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Focar de pestă porcină africană la limita județelor Iași și Neamț dupa ce a fost gasit un mistreț mort # TeleM Iași
Instituția Prefectului – Județul Neamț a organizat, ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Neamț, în contextul confirmării unor focare de pestă porcină africană și influență aviară, cu impact asupra unor zone din județul Neamț. Focar de pestă porcină africană la limita județelor Iași și Neamț dupa ce a fost gasit un mistreț mort […] Articolul Focar de pestă porcină africană la limita județelor Iași și Neamț dupa ce a fost gasit un mistreț mort apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Două aeronave care urmau să aterizeze la Suceava au fost redirecționate la Aeroportul Iași # TeleM Iași
Din cauza vizibilității reduse, determinată de condiții meteorologice nefavorabile, ceață și burniță, două zboruri Wizz Air din direcția Larnaca și Dortmund, care aveau ca destinație Aeroportul Suceava, au fost redirecționate către Aeroportul Iași. Două aeronave care urmau să aterizeze la Suceava au fost redirecționate la Aeroportul Iași Aeronavele au aterizat în condiții bune pe pista […] Articolul Două aeronave care urmau să aterizeze la Suceava au fost redirecționate la Aeroportul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Blocaj major de trafic la Green Park după începerea lucrărilor la podul din Aurel Vlaicu # TeleM Iași
Lucrările de demolare și reconstruire a podului din zona intersecției străzilor Aurel Vlaicu, Ignat și șoseaua Ciric, au început recent și au dus la blocarea totală a circulației, generând probleme majore de trafic în cartierele adiacente. Deși investiția este considerată necesară, modul în care a fost gestionată restricționarea traficului stârnește nemulțumiri în rândul locuitorilor. Blocaj […] Articolul Blocaj major de trafic la Green Park după începerea lucrărilor la podul din Aurel Vlaicu apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
După ce și-a agresat concubina și pe fiica acesteia, primarul din Mitocu Dragomirnei s-a ales cu o brățară de monitorizare electronică # TeleM Iași
Sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea desfășoară activități investigative și de cercetare penală, pentru stabilirea circumstanțelor producerii unor fapte sesizate de către două femei, din comuna Siminicea și pentru obținerea și administrarea materialului probator, cu respectarea etapelor procedurale în materie penală. […] Articolul După ce și-a agresat concubina și pe fiica acesteia, primarul din Mitocu Dragomirnei s-a ales cu o brățară de monitorizare electronică apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Anchetă extinsă în Cipru după ce autoritățile au confirmat moartea unui cunoscut om de afaceri rus, dispărut la începutul lunii ianuarie # TeleM Iași
Autoritățile din Cipru au identificat un cadavru găsit în mare, în largul plajei Avdimou de pe insulă, la mijlocul lunii ianuarie, ca aparținând unui om de afaceri rus, despre care se știe că a dispărut de la reședința sa din orașul Limassol, din sudul insulei. Anchetă extinsă în Cipru după ce autoritățile au confirmat moartea […] Articolul Anchetă extinsă în Cipru după ce autoritățile au confirmat moartea unui cunoscut om de afaceri rus, dispărut la începutul lunii ianuarie apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
11:30
O femeie în vârstă de 80 de ani, din localitatea Călărași, și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit în locuința sa. Tragedia a avut loc în această dimineață. Alarma a fost dată de un vecin. Botoșani | O bătrână din Călărași și-a pierdut viața într-un incendiu La caz s-au deplasat, în cel mai scurt […] Articolul Botoșani | O bătrână din Călărași și-a pierdut viața într-un incendiu apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Doi bărbați, dintre care unul în vârstă de 17 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din județul Neamț, fiind bănuiți de comiterea infracțiunilor de șantaj și violarea vieții private. Doi tineri, unul minor, reținuți în Neamț pentru șantaj și violarea vieții private Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au anunțat, joi, […] Articolul Doi tineri, unul minor, reținuți în Neamț pentru șantaj și violarea vieții private apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Două transplanturi renale de la un donator în moarte cerebrală realizate la Spitalul Parhon din Iași # TeleM Iași
În data de 3 februarie 2026, Spitalul Parhon din Iași a efectuat două transplanturi renale de la un donator în moarte cerebrală, pacienții provenind de pe lista de așteptare din județul Vaslui. Două transplanturi renale de la un donator în moarte cerebrală realizate la Spitalul Parhon din Iași Primul pacient este un bărbat de 38 […] Articolul Două transplanturi renale de la un donator în moarte cerebrală realizate la Spitalul Parhon din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Azi noapte, polițiștii locali aflați în serviciul de asigurare a ordinii și siguranței publice au fost sesizați prin Dispeceratul Poliției Locale Iași cu privire la prezența unui grup de trei persoane care agresau persoanele care tranzitau zona cluburilor. Polițiștii locali au ridicat azi noapte trei scandalagii de pe Bvd. Ștefan cel Mare Polițiștii locali din […] Articolul Polițiștii locali au ridicat azi noapte trei scandalagii de pe Bvd. Ștefan cel Mare apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Pasagerii din regiunea Moldovei vor beneficia de zboruri zilnice între Iași și Viena, începând cu luna martie 2026, odată cu introducerea programului de vară. Zborurile sunt operate de Austrian Airlines, partener al Aeroportului Iași, și răspund atât cererii de turism, cât și nevoilor de business. Viena, cunoscută drept „orașul muzicii”, este o destinație atractivă pentru […] Articolul Zborurile Iași – Viena devin zilnice începând din martie 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Două transplanturi renale de la donatori în moarte cerebrală realizate la Spitalul Parhon din Iași # TeleM Iași
În data de 3 februarie 2026, Spitalul Parhon din Iași a efectuat două transplanturi renale de la donatori în moarte cerebrală, pacienții provenind de pe lista de așteptare din județul Vaslui. Primul pacient este un bărbat de 38 de ani, aflat în program de dializă din 2024, iar al doilea pacient, tot bărbat, are 43 […] Articolul Două transplanturi renale de la donatori în moarte cerebrală realizate la Spitalul Parhon din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Doi bărbați, dintre care unul în vârstă de 17 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din județul Neamț, fiind bănuiți de comiterea infracțiunilor de șantaj și violarea vieții private. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au anunțat, joi, că polițiștii au efectuat două percheziții la locuințele unor persoane bănuite de comiterea […] Articolul Doi bărbați, unul minor, reținuți în Neamț pentru șantaj și violarea vieții private apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Spitalul de Urgență din Suceava efectuează investigații PET-CT și SPECT-CT cu sedare pentru copii # TeleM Iași
Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava se numără printre puținele unități medicale publice din România în care se realizează examinări PET-CT și SPECT-CT cu sedare, proceduri recomandate în special copiilor mici care nu pot rămâne nemișcați timp de 20–30 de minute. Unitatea medicală dispune de serviciu de Anestezie și Terapie Intensivă […] Articolul Spitalul de Urgență din Suceava efectuează investigații PET-CT și SPECT-CT cu sedare pentru copii apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, joi, percheziții la sediul Primăriei Sectorului 3, într-un dosar ce vizează suspiciuni de abuz în serviciu, potrivit unor surse judiciare. Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3, într-un dosar de abuz în serviciu Ancheta are în vedere modul în care Primăria Sectorului 3 ar fi construit, din fonduri publice, un […] Articolul Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3, într-un dosar de abuz în serviciu apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Proiectul demarat pentru Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” pentru construirea unei săli de sport cu bazin de înot și sală de forță prinde contur. Este vorba de un proiect amplu pentru care sunt făcute demersuri pentru avize cum ar fi cel de mediu și pentru care au fost organizate proceduri privind studiile de fezabilitate. […] Articolul Liceul militar din Suceava va avea propriul bazin de înot apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Adolescent de 16 ani, reținut după ce a agresat un polițist aflat în timpul liber, la Baia Mare # TeleM Iași
Adolescentul de 16 ani care a atacat un polițist aflat în timpul liber, pe o stradă din municipiul Baia Mare, a fost reținut pentru 24 de ore, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, Florina Meteș. „În baza probatoriului administrat de polițiști a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de […] Articolul Adolescent de 16 ani, reținut după ce a agresat un polițist aflat în timpul liber, la Baia Mare apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Patru copii din județul Botoșani, adoptați internațional de familii din Italia și Germania # TeleM Iași
Patru copii instituționalizați din județul Botoșani au fost adoptați, anul trecut, de familii din Italia și Germania, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, Elena-Alina Ciorsac, șefa Compartimentului de adopții și post-adopții din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). Potrivit acesteia, în 2025, DGASPC Botoșani a finalizat procedurile de adopție internațională pentru două […] Articolul Patru copii din județul Botoșani, adoptați internațional de familii din Italia și Germania apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Viceprimarul comunei Bârsănești, Gelu Botezatu, și-a pierdut mandatul în urma unei condamnări definitive # TeleM Iași
Prefectul județului Bacău, Andreea Negru, a anunțat, miercuri, că a semnat ordinul privind încetarea de drept a mandatului de consilier local și, implicit, de viceprimar al comunei Bârsănești, în cazul lui Gelu Botezatu, condamnat într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Decizia a fost luată ca urmare a unei condamnări definitive la doi ani de […] Articolul Viceprimarul comunei Bârsănești, Gelu Botezatu, și-a pierdut mandatul în urma unei condamnări definitive apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară că săptămâna viitoare va numi un nou ministru al Educației. În ultimele săptămâni, de când a preluat interimar portofoliul, s-a concentrat pe deblocarea absorbției fondurilor europene. Ilie Bolojan: Săptămâna viitoare e foarte probabil să avem un nou ministru la Educaţie ”La capitolul zvonistică avem, din păcate, prea multă… […] Articolul Ilie Bolojan: Săptămâna viitoare e foarte probabil să avem un nou ministru la Educaţie apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Guvernul transmite o informare la CCR cu privire la consecinţele amânării deciziei privind pensiile magistraţilor # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a precizat că, la Bruxelles, Comisia Europeană consideră că acest angajament asumat prin PNRR nu este îndeplinit şi dacă judecătorii constituţionali tot amână pronunţarea în acest caz, probabilitatea ca România să pierdă 230 de milioane de euro este foarte mare. Guvernul transmite o informare la CCR cu privire la consecinţele amânării deciziei […] Articolul Guvernul transmite o informare la CCR cu privire la consecinţele amânării deciziei privind pensiile magistraţilor apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
O producție semnată de Andrei Șerban și un spectacol de balet pentru copii, la Opera Iași # TeleM Iași
Opera Națională Română din Iași programează trei spectacole la sfârșitul acestei săptămâni, dedicate atât publicului adult, cât și copiilor. Vineri și sâmbătă, de la ora 18:30, în Sala Mare, spectatorii sunt invitați să urmărească opereta „Văduva veselă 2.0” de Franz Lehár, într-o producție ce poartă semnătura regizorală a lui Andrei Șerban.Pe scenă vor evolua soliștii, […] Articolul O producție semnată de Andrei Șerban și un spectacol de balet pentru copii, la Opera Iași apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est a aprobat proiectul Municipiul Iasi de “Creșterea eficienței energetice și lucrări conexe pentru clădiri publice din Municipiul Iași” depus spre finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Regional 2021 – 2027, a fost declarat admis în etapa de evaluare tehnică și financiară, urmând acum să intre în etapa de precontractare. Cinci […] Articolul Cinci unități școlare din Iași vor fi reabilitate energetic cu fonduri europene apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
După luni în care românii au auzit de tăieri şi creşteri de taxe pentru reducerea deficitului bugetar, premierul Ilie Bolojan a venit cu un mesaj care indică o schimbare de direcţie. După luni în care românii au auzit mai ales de tăieri şi creşteri de taxe pentru reducerea deficitului bugetar, premierul Ilie Bolojan a venit […] Articolul Liberalizarea pieţei de gaze naturale se amână până în martie 2027 apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.