5 zile preaviz ca să permiți accesul în apartament pentru lucrări. Ce termene trebuie respectate într-un bloc?
Newsweek.ro, 6 februarie 2026 08:20
Asociațiile de Proprietari se conduc după reguli foarte clare. Ca exemplu, trebuie dat 5 zile preavi...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
08:40
Scandal la Craiova: Lia Olguța Vasilescu îi răspunde ministrului Apărării pe tema blocului de lângă radar # Newsweek.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, îi răspunde, joi seară, ministrului Apărării, R...
Acum 10 minute
08:30
Sunt percheziții la Primăria Sectorului 5 din București, unde este primar fiul lui Cristian Popescu ...
Acum 30 minute
08:20
5 zile preaviz ca să permiți accesul în apartament pentru lucrări. Ce termene trebuie respectate într-un bloc? # Newsweek.ro
Asociațiile de Proprietari se conduc după reguli foarte clare. Ca exemplu, trebuie dat 5 zile preavi...
08:20
Biserica ortodoxă a decis să le declare sfinte. 16 femei au dată de cinstire în calendarul ortodox, ...
08:10
Donald Trump își declară sprijinul total pentru Viktor Orban înaintea alegerilor din aprilie # Newsweek.ro
Donald Trump a anunţat joi "deplina sa susţinere" pentru premierul naţionalist ungar Viktor Orban, d...
Acum o oră
07:50
Strategia lui Putin. Trupele Rusiei forțează un culoar prin Lituania spre Kaliningrad. Cum îl oprește NATO? # Newsweek.ro
Publicația germană DIE WELT, împreună cu experți miliari, a realizat un joc de strategie care a simu...
07:50
BCE transmite un semnal-cheie piețelor: fără schimbări la dobânzi, fără panică la euro # Newsweek.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) a menţinut nemodificate ratele dobânzilor, iar preşedinta BCE, Christ...
Acum 2 ore
07:40
Acest tip de bere îl poți face la tine acasă. Se lasă la fermentat 5 zile în întuneric. Rețeta pas cu pas # Newsweek.ro
Berea de ghimbir preparată acasă este o băutură naturală obținută prin fermentare, recunoscută pentr...
07:40
Ministrul Apărării: creștere de 10% la salariu pentru ca militarii să nu iasă la pensie. Cum face rost de bani # Newsweek.ro
Ministrul Apărării Radu Miruță a recunosut exsitența uni probleme mari cu pensiile militare. Acestea...
07:30
Un cunoscut lanț de supermarketuri închide 60 de magazine. Mii de angajați mai primesc salarii până în aprilie # Newsweek.ro
Un cunoscut lanț de supermarketuri închide zeci de magazine din SUA. Mii de angajați rămân fără locu...
07:20
Cele mai mari găuri la bugetul României sunt la neîncasarea TVA şi CASS. Sunt peste 10.000.000.000 € # Newsweek.ro
Cele mai mari găuri de astăzi, la bugetul României, sunt la neîncasarea TVA şi la veniturile din CAS...
07:10
Horoscop 7 februarie. Luna în Balanță strică rutina Peștilor. Taurii sunt impulsivi. Racii, surprize # Newsweek.ro
Horoscop 7 februarie. Luna în Balanță strică rutina Peștilor. Taurii sunt impulsivi. Racii au parte ...
Acum 4 ore
06:40
Casa de Pensii anunță eșec total la Mica Recalculare. Bani puțini în plus și număr mic de dosare recalculate # Newsweek.ro
Casa de pensii admite că numărul dosarelor rezolvate la mica recalculare este mic. În plus, sumele d...
Acum 12 ore
23:10
Autoritatea Electorală Permanentă va accelera verificarea nonagenarilor care se află pe listele elec...
22:30
SUA, interesate de mineralele critice deţinute de România. Sunt esenţiale pentru tranziţia energetică # Newsweek.ro
SUA sunt interesate de mineralele critice care sunt deţinute de România. Ele sunt esenţiale pentru t...
21:50
Radu Miruță, ministrul Apărării a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare # Newsweek.ro
Radu Miruță, ministrul Apărării, a sesizat DNA, în urma unui control pe care l-a făcut la Batalionul...
21:40
Microîntreprinderi: Ministerul Finanţelor exclude unele tipuri de venituri din plafonul de 100.000 de euro # Newsweek.ro
Pentru unele microîntreprinderi, Ministerul Finanţelor schimbă regulile. Anume, exclude unele tipuri...
21:10
SUA formează o zonă comercială preferențială pentru minerale esențiale cu 55 de națiuni. China, eliminată # Newsweek.ro
Administrația Trump încearcă să formeze o zonă comercială preferențială pentru minerale critice cu n...
21:10
Gest necugetat al unui arestat preventiv. Ce a vrut să facă bărbatul care și-a sechestrat iubita și copilul? # Newsweek.ro
Bărbatul arestat după ce și-a sechestrat iubita și copilul și i-a pus pe jar pe polițiștii de la Sec...
21:00
Preţul gazelor nu creşte cu siguranţă, până la 31 martie 2027, afirmă Bogdan Ivan, ministrul Energiei # Newsweek.ro
Preţul gazelor nu va creşte cu siguranţă, până la data de 31 martie 2027, afirmă Bogdan Ivan, minist...
20:40
Generalul (r) Ștefan Dănilă: Faptul că New START nu a fost reînnoit nu înseamnă pragul unui război nuclear # Newsweek.ro
Generalul (r) Ștefan Dănilă, fostul şef al Statului Major al Armatei, spune că faptul că New START n...
20:20
Trump și Putin au convenit să repună în funcțiune „telefonul roșu” la nivel militar înalt # Newsweek.ro
O declarație a Comandamentului European al SUA în urma întâlnirii trilaterale pentru pace în Ucraina...
20:10
Hobby exotic scăpat de sub control. Un bărbat a crescut două cobre în apartament și a primit amendă enormă # Newsweek.ro
Un hobby exotic s-a transformat într-o problemă serioasă cu legea. Un bărbat a fost amendat cu 500 d...
19:50
Românii din Italia primesc bonus de chirie 2000 € pe an. Până la ce vârstă sunt eligibili beneficiarii? # Newsweek.ro
Românii din Italia primesc bonus de chirie 2000 € pe an, dacă sunt tineri, studenţi sau noi angajaţi...
Acum 24 ore
19:40
Jackpot istoric la Loto: Un singur jucător a câștigat de cinci ori și a pus mâna pe 6,1 milioane de euro # Newsweek.ro
Un norocos din capitala federală a câștigat jackpotul de cinci ori câștigat la Loto și este acum cu ...
19:20
Colagenul se formează în prezența proteinelor și a vitaminei C, esențială pentru sinteza lui. Alimen...
19:10
Gemul de mere fără zahăr este o alternativă naturală și sățioasă, preparată doar din fructe, care po...
19:10
Dezamăgire în Bulgaria, care nu a găsit gaze în Marea Neagră. Zona forată, lângă Neptun Deep al României # Newsweek.ro
Dezamăgire în Bulgaria, care nu a găsit gaze în Marea Neagră, în Perimetrul Han Asparuh. Zona forată...
18:40
Germanii sunt supărați, Ungaria le-a furat mândria națională. Mercedes sedan fabricat la 150 km de România # Newsweek.ro
Mercedes-Benz va produce în curând sedanurile compacte din clasa A în Kecskemét, în loc de Germania....
18:20
A rămas Putin fără bani? Rusia testează combustibilul pentru avioane cu reacție produs din ulei de prăjit # Newsweek.ro
Rusia a testat combustibil pentru aviație obținut din ulei de prăjit reciclat, a raportat Gazprom Ne...
18:10
Horoscop februarie: 4 zodii vor avea schimbări majore în februarie. Fecioară - presiuni, Săgetător - probleme # Newsweek.ro
Februarie aduce schimbări majore pentru patru zodii. Fecioarele vor resimți presiuni puternice, iar ...
18:10
Negocierile Rusia-Ucraina s-au încheiat, războiul continuă. Alertă în Polonia, avioane NATO, gata să intervină # Newsweek.ro
A doua rundă de discuții trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, pentru soluționarea ră...
17:50
Vești pentru primării și companii. Ministerul Energiei pregătește ghiduri și bani pentru baterii de stocare # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat joi că va ieşi cu două ghiduri practice, unul pentru auto...
17:40
Ajutorul României pentru Ucraina, sub semnul secretului. Ce refuză să dezvăluie ministrul Apărării # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, în legătură cu desecretizarea ajutorului pe care România...
17:30
Ministrul de finanțe spune că ajutorul la pensie de 1.000 lei nu e bătut în cuie. Avem mai multe propuneri # Newsweek.ro
Declarație ciudată a minisrului de Finanțe Alexandru nazare. Duopă ce PSD a anunțat o grilă de ajuto...
17:30
FOTO Noi indicatoare de avertizare, într-o zonă din România. Trebuie să fie atenți și șoferii, și pasagerii # Newsweek.ro
Pe drumurile dintr-o zonă amplă din România au apărut noi indicatoare de avertizare, la care trebuie...
17:20
Ministrul de finanțe spune că ajutorul la pensie de 1.000 lei nu e bătut în cuie. Avme mia multe propuneri # Newsweek.ro
Declarație ciudată a minisrului de Finanțe Alexandru nazare. Duopă ce PSD a anunțat o grilă de ajuto...
17:20
Bărbat reținut după un furt neobișnuit. Centrale termice de 8.000 de euro, sustrase de pe șantier # Newsweek.ro
Un bărbat de 54 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat instanţei cu prop...
17:00
Verificări la vârful Armatei: Audit și Corp de Control la Spitalul Militar Central și CSA Steaua # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că sunt în desfăşurare două investigaţii de audit şi veri...
16:50
Cine influențează mai mult sănătatea copilului: mama sau tatăl? Ce au descoperit oamenii de știință # Newsweek.ro
Cine influențează mai mult sănătatea copilului: mama sau tatăl? Ce au descoperit oamenii de știință....
16:40
Apele Române vor trimite avertizări în județele cu risc de inundații; posibile blocaje pe râuri și la poduri # Newsweek.ro
Ministerul Mediului informează că specialiştii de la Apele Române vor transmite mesaje de avertizare...
16:30
An „negru”, pentru motorsportul din România. După 47 de ani, în 2026, Raliul Brașovului ia „pauză” # Newsweek.ro
2026 va fi un an „negru” pentru motorsportul din România. După 47 de ani, Raliul Brașovului, cel mai...
16:20
Ce îi așteaptă pe șoferi români: Camerele de supraveghere ale traficului pot amenda automat oameni nevinovați # Newsweek.ro
Sistemul de monitorizare și sancționare automată a șoferilor contravenienți care va fi implentat și ...
16:20
11 decese din cauza gripei într-o săptămână, majoritatea în București, Prahova și Constanța # Newsweek.ro
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie ...
16:10
Ministrul Sănătății schimbă legea concediului medical. Care pacienți vor avea toate zilele plătite? # Newsweek.ro
Rogobete anunță că introduce exepții pentru neplata primei zile de concediu medical, măsură intrată ...
16:00
Localitățile din România unde impozitul pe teren, mașină, case e cu 50% mai mic. Cât plătești în restul țării? # Newsweek.ro
Impozitele pe mașină, case, terenuri, au crescut foarte mult de la 1 ianuarie. Vă spunem orașele din...
16:00
Radu Miruță, a anunțat că România a semnat deja contractul de achiziție a Rachetelor Mistral prin SAFE # Newsweek.ro
Radu Miruță. ministrul Apărării, a anunțat că România a semnat deja contractul de achiziție a Rachet...
15:40
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari # Newsweek.ro
Guvernul nu a indexat la 1 ianuarie 2025 pensiile cu 13%, apoi la 1 ianuarie 2026 nu le-a mai indexa...
15:30
În Sofia, șoferii parcau gratis la Park&Ride cu abonament la metrou de 12,5 €. S-a terminat. Parcarea și 184 € # Newsweek.ro
În încercarea de a decongestiona traficul din Sofia, autoritățile îi încurajau pe șoferi să-și lase ...
15:10
Un șofer, prins pe autostradă cu o viteză nebună de 267 km/h, în loc de 110 km/h. Cum a scăpat doar cu amendă? # Newsweek.ro
Un șofer a fost prins de radar pe autostradă rulând cu o viteză nebună, de 267 km/h, în loc de 110 k...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.