Medic din Ploiești, sancționat după ce a sunat la 112 să reclame un pacient agresiv
Adevarul.ro, 6 februarie 2026 14:30
Un medic oftalmolog de la SJU Ploiești a apelat 112 după ce un pacient a devenit agresiv și a jignit personalul medical. Polițiștii au constatat că situația era calmă la sosire, iar doctorița a primit avertisment pentru apel nejustificat.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
14:45
Tribunalul Constanța a decis menținerea măsurii arestului preventiv în cazul lui Cristian Radu, trimis în judecată pentru fapte de corupție. Instanța a constatat că măsura este legală și temeinică și a dispus prelungirea arestului cu încă 30 de zile.
14:45
CSM, precizări după ce procurorii au acuzat că li s-a restricționat accesul la ECRIS-ul instanțelor: Vor avea acces prin Dosarul Electronic Național # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis precizări referitoare la presupusa restricționare a procurorilor în sistemul ECRIS, subliniind că programul este destinat exclusiv organizării activității judecătorilor și grefierilor.
Acum 30 minute
14:30
Dan Șucu avertizează că „sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize” # Adevarul.ro
Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, a transmis vineri, după ședința Consiliului National Tripartit, că „sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize.”
14:30
Un medic oftalmolog de la SJU Ploiești a apelat 112 după ce un pacient a devenit agresiv și a jignit personalul medical. Polițiștii au constatat că situația era calmă la sosire, iar doctorița a primit avertisment pentru apel nejustificat.
14:30
Copilul rămas singur după ce frații săi s-au înecat într-un pârâu din Chirpăr, dat în plasament în regim de urgenţă # Adevarul.ro
Fratele celor doi copii care au murit înecați într-un pârâu din localitatea Chirpăr, județul Sibiu, a fost preluat în plasament în regim de urgență.
Acum o oră
14:15
Fostul emisar special pentru Ucraina al administrației Trump dezvăluie motivele pentru care a plecat de la Casa Albă # Adevarul.ro
Fostul trimis special al administrației Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, a explicat într-un interviu acordat presei ucrainene, că a decis să se retragă pentru pentru a putea vorbi mai liber și mai deschis despre războiul dus de Rusia în Ucraina.
14:00
„Un mic trădător de țară”. Apropiat al lui Trump, acuzații explozive din SUA: George Simion a făcut lobby pentru scoaterea României din Visa Waiver # Adevarul.ro
Dragoș Sprînceană un om de afaceri american de origine română, apropiat de cercurile președintelui Donald Trump, lansează acuzații grave la adresa liderului AUR, George Simion. Acesta susține că Simion ar fi făcut lobby în Statele Unite pentru excluderea României din Programul Visa Waiver.
Acum 2 ore
13:45
Bărbat din Târgu Jiu, reținut după ce a a pretins că e avocat și a înșelat mai mulți șoferi # Adevarul.ro
Un bărbat din Târgu Jiu a fost reținut de polițiști joi, 5 februarie, după ce a înșelat mai mulți șoferi cărora le-a promis că le va redobândi, în instanță, carnetele de conducere, pretinzând că este avocat.
13:30
Mașina de protocol a lui Iohannis, scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu. „Aici se vinde o poveste” # Adevarul.ro
Maşina de protocol condusă de fostul președinte Klaus Iohannis este scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu, cu un preț de pornire de numai 1.000 de euro.
13:30
Premierul Bolojan a trimis o scrisoare la CCR pe tema pensiilor magistraților. România riscă să piardă peste 230 de milioane de euro # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a trimis vineri la Curtea Constituțională (CCR) o scrisoare în care arată că amânarea deciziei privind pensiile magistraților poate duce la o pierdere de peste 230 de milioane de euro din PNRR.
13:30
De ce Vladimir Putin continuă un război pe care nu îl poate câștiga. George Friedman: „Paralela este Războiul din Vietnam” # Adevarul.ro
Analistul George Friedman, fondatorul Geopolitical Features, oferă o perspectivă tranșantă asupra impasului în care se află Federația Rusă după 4 ani de război în Ucraina.
13:15
O țară europeană a avertizat SUA asupra formulării „similar articolului 5” în legătură cu garanțiile de securitate pentru Ucraina # Adevarul.ro
Finlanda a avertizat SUA asupra unei prezentări a viitoarelor garanții de securitate pentru Ucraina ca fiind similare articolului 5 din Tratatul NATO, întrucât această formulare riscă să slăbească forța de descurajare a clauzei de apărare colectivă, se arată într-o notă a Departamentului de Stat.
13:15
„Îi urez să câștige primul titlu, noi avem deja patru!”. Adrian Mititelu Jr., reacție arogantă la adresa lui Mihai Rotaru, după decizia-bombă a instanței # Adevarul.ro
Curtea de Apel Timișoara a decis atribuirea palmaresului Universității Craiova către clubul lui Adrian Mititelu.
13:00
Bătrân de 81 de ani, găsit mort în curtea spitalului din Medgidia. A fost deschis dosar penal # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost găsit decedat în curtea spitalului din Medgidia, iar pe corpul său nu au fost identificate urme vizibile de violenţă.
13:00
Președintele american distribuie un videoclip cu soții Obama prezentați ca maimuțe. „Să-l bântuie pe Trump și pe susținătorii săi rasiști” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip în care fostul lider Barack Obama și soția sa, Michelle, sunt înfățișați ca maimuțe, stârnind critici din partea democraților, care l-au acuzat de rasism.
Acum 4 ore
12:45
Văduva lui Adrian Kreiner, reținută pentru complicitate la omor calificat. Ar fi instruit o tânără cum să-și ucidă mama pentru a-i lua averea # Adevarul.ro
Adriana Viliginschi, fosta iubită a omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, ucis în propria locuință în noiembrie 2023, a fost reținută de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru 24 de ore, sub acuzația de complicitate la omor calificat
12:45
Valentine’s Day rămâne unul dintre cele mai emoționante momente ale anului, iar pentru tot mai multe cupluri, această zi devine ocazia ideală pentru un pas decisiv: logodna.
12:30
Cine este miliardarul din spatele ansamblului Satina Park de la Craiova. Un bloc de nouă etaje ar obtura funcționarea unui radar militar # Adevarul.ro
Miliardarul Sorin Vișinescu, cunoscut ca „regele duty-free-urilor”, construiește la Craiova ansamblul rezidențial Satina Park, ale cărui blocuri de nouă etaje ar obtura funcționarea unui radar militar, potrivit ministerului Apărării, Radu Miruță.
12:30
Mai multe formule de lapte praf pentru sugari, retrase din cauza riscului de contaminare. Anunțul ANSVSA # Adevarul.ro
Autoritatea Naţională Sanitară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a transmis că mai multe formule de lapte praf pentru sugari sunt retrase de pe piaţă, ca urmare a posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină care poate fi produsă de bacteria Bacillus.
12:15
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026: 29 de sportivi români, 9 discipline. Ceremonia de deschidere are loc diseară # Adevarul.ro
La Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, sportivii români vor purta drapelul țării în patru ceremonii de deschidere.
12:15
Robert Negoiță, pus sub control judiciar pe cauțiune de procurorii DNA. Primarul Sectorului 3 nu mai are voie să-și exercite funcția # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost pus sub control judiciar pe cauțiune de procurorii DNA, fiind acuzat de abuz în serviciu. Edilul trebuie să depună o cauțiune de 800.000 de lei și nu mai are voie să-și exercite funcția.
12:15
Meteorologii au publicat vineri, 6 februarie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, mai exact perioada 9 februarie - 9 martie.
12:00
Kievul, în colaborare cu compania SpaceX a antreprenorului american Elon Musk, a luat măsuri pentru a bloca utilizarea ilicită a terminalelor Starlink de către armata rusă și primele efecte încep să se vadă pe front, relatează Kyiv Independent.
12:00
Fortăreața Digitală Platforma LUNOX - COD și transformarea ecosistemului de apărare românesc # Adevarul.ro
România are un ecosistem de apărare fragmentat. Soluția este o infrastructură digitală securizată pentru cooperare rapidă între armată, industrie și mediul academic. Platforma COD Reduce fragmentarea, accelerează cooperarea dual-use și aliniază România cu inițiativele interoperabile din UE și NATO
11:45
Armand Goșu, la Interviurile Adevărul. Ce spune istoricul despre raportul SUA legat de anularea alegerilor din 2024 # Adevarul.ro
Istoricul Armand Goșu, prezent în platoul Adevărul, explică contextul în care în care teme precum anularea alegerilor prezidențiale din 2024 sau unirea cu Republica Moldova revin pe agenda publică.
11:45
Autoritățile sunt în alertă după ce un deținut considerat periculos a evadat. Acesta nu s-a întors la timp în Penitenciarul Giurgiu după învoire.
11:30
CFR SA, investigată privind un posibil abuz de poziţie dominantă. Se analizează dacă limitează accesul altor furnizori de energie # Adevarul.ro
Consiliul Concurenței a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România.
11:30
Expert: Prețul „administrat” al gazelor naturale va duce la apariția „băieților deștepți” în energie # Adevarul.ro
Prețul „administrat” al gazelor naturale, anunțat de premierul Ilie Bolojan ca măsură tranzitorie pentru renunțarea la plafonarea prețului, va duce la apariția „băieților deștepți” în energie, susține expertul în energie Dumitru Chisăliță, în cadrul unei analize care prezintă efectele acestei măsuri
11:30
Interceptări în dosarul lui Robert Negoiță. Angajații primăriei Sector 3 știau problemele, dar au ignorat avertismentele. „Nimeni nu e șmecher forever” # Adevarul.ro
Interceptări DNA în dosarul lui Robert Negoiță arată că angajații primăriei Sector 3 știau de problemele drumurilor construite peste magistralele de gaz și de posibilele riscuri de explozie, însă avertismentele au fost ignorate.
11:30
„Sunt victimă colaterală”. Judecătorul CCR Dacian Dragoș vorbește despre atacul politic al AUR și avertizează că ținta reală poate fi Nicușor Dan # Adevarul.ro
Judecătorul CCR Dacian Dragoș susține că demersul avocatei AUR de a-l suspenda de la Curtea Constituțională nu îl vizează doar pe el, ci reprezintă o lovitură politică îndreptată împotriva președintelui Nicușor Dan.
11:00
Trump a cerut un nou tratat, „îmbunătăţit şi modernizat”, cu Rusia în domeniul armelor nucleare, după expirarea New START # Adevarul.ro
Donald Trump a pledat joi pentru „un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia, după expirarea New START, ultimul tratat bilateral de dezarmare nucleară între cele două ţări, relatează agențiile internaționale de presă.
11:00
General rus împușcat de mai multe ori într-un bloc din Moscova: ocupă a două poziție în serviciile secrete militare GRU # Adevarul.ro
Un general de rang înalt din armata Rusiei a fost împușcat de mai multe ori într-un bloc de locuințe din Moscova, iar autorul atacului a fugit de la fața locului, anunță surse oficiale ruse.
Acum 6 ore
10:45
Viiturile au lovit mai multe zone ale țării. Hidrologii au emis un Cod roșu de inundații în două județe # Adevarul.ro
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un Cod roșu de inundații pentru vineri, 6 februarie.
10:45
Escrocherie cu inteligența artificială: cum păcălesc infractorii victimele folosind vocea rudelor pentru a cere bani # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă după apariția unei metode de fraudă tot mai sofisticate: infractorii folosesc inteligența artificială pentru a clona vocea unor persoane apropiate și a convinge victimele să trimită bani.
10:45
Trump a lansat un site de medicamente cu numele său. Americanii, asigurați că vor cumpăra mai ieftin # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a lansat joi seară un site web în numele său care urmează să permită americanilor să aibă acces la o gamă de medicamente la preţuri reduse, o miză majoră în Statele Unite unde preţurile medicamentelor sunt printre cele mai mari din lume.
10:30
Un fost agent MI6 susține că Epstein a fost „recrutat de crima organizată rusă” și că „probabil” avea informații compromițătoare despre Donald Trump # Adevarul.ro
Un fost agent MI6 a declarat că este „destul de probabil” ca Jeffrey Epstein să fi avut informații compromițătoare despre Donald Trump, sugerând totodată că finanțistul pedofil ar fi fost „recrutat de crima organizată rusă”.
10:30
Vești bune pentru zidul galben! FRF pune în vânzare biletele pentru partida Turcia-România. Prețul unui bilet și metoda de achiziționare # Adevarul.ro
Biletele vor fi puse în vânzare online, urmând să fie personalizate și livrate suporterilor înaintea meciului.
10:30
Un gigant italian revine după 7 ani în România să lucreze la noua fabrică „verde” a OMV Petrom de la Rafinăria PetroBrazi # Adevarul.ro
O companie italiană a decis să revină în România după o absență de șapte ani pentru a participa la construcția noii fabrici de combustibili sustenabili a OMV Petrom de la rafinăria Petrobrazi.
10:15
Sorana Cîrstea a detronat campioana en-titre și s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Show total la Cluj # Adevarul.ro
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului de la Cluj-Napoca, după ce a învins campioana en-titre.
10:15
Patronat: Muncitorii străini respinși de România sunt primiți cu brațele deschise în Spania, Italia și Portugalia # Adevarul.ro
Muncitorii străini care nu pot veni să muncească în România din cauza lacunelor legislative sunt primiți cu brațele deschise în Spania, Italia și Portugalia, a informat vineri Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM).
10:15
Accident teribil în Cluj: Un bărbat s-a răsturnat cu mașina și a intrat într-un magazin din parcarea unui mall # Adevarul.ro
Un bărbat de 38 de ani s-a răsturnat cu mașina joi seară, 5 februarie, în parcarea mall-ului din Florești. Potrivit polițiștilor, acesta nu avea permis valabil și a refuzat recoltarea probelor biologice.
10:00
Frații Pavăl renunță la investițiile în parcurile industrial-logistice: teren de 40 ha vândut către belgienii de la WDP pentru 15 milioane de euro # Adevarul.ro
Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au decis să se retragă din sectorul industrial și logistic al pieței imobiliare, nemulțumiți de randamentele scăzute, de aproximativ 7,5%, pe care le oferă această nișă.
10:00
Meteorologii au emis mai multe atenționări de Cod galben de ceață valabile pentru zone din 14 județe în orele următoare.
09:45
Un juriu american a condamnat Uber să plătească 8,5 milioane de dolari despăgubiri unei tinere care acuza unul dintre şoferii săi că a violat-o. Această decizie, prima dintr-o serie de peste 3.000 de procese similare, ar putea crea un precedent.
09:45
Capitala riscă falimentul dacă bugetul 2026 nu ajunge la 5,5 miliarde de lei, avertizează Ciucu. „De aceea a făcut Nicuşor Dan referendumul” # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că Bucureştiul intră în faliment dacă nu va avea în acest an un buget de minimum 5,5 miliarde de lei.
09:15
Un francez a câștigat de trei ori la loz într-o zi și a devenit milionar. Ce va face cu banii # Adevarul.ro
Un bărbat din Franța a câștigat de trei ori la loz, devenind astfel milionar. În 2025, 189 de milionari au fost înregistrați în Franța de Compania Națională de Loterie (FDJ), în urma jocurilor de tip „răzuiește și câștigă”.
09:15
Românii strâng cureaua după majorarea TVA: statul încasează mai mulți bani, însă consumul populației înregistrează o scădere semnificativă # Adevarul.ro
Bugetul României a înregistrat în 2025 încasări record, însă majorarea taxelor și accizelor a dus la scăderea semnificativă a consumului populației. Statul a încasat anul trecut 133 de miliarde de lei, cu 10% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent.
09:00
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime # Adevarul.ro
Doi oficiali de rang înalt din Muntenegru și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip sexual în care cei doi apar în ipostaze intime. Scandalul, care a zguduit statul balcanic, a escaladat ulterior în acuzații reciproce de șantaj între foștii amanți.
Acum 8 ore
08:45
România și Turcia se luptă pentru un talent al apărării. FRF pune banii pe masă pentru a-l convinge pe jucătorul-cheie, înainte de baraj # Adevarul.ro
Reprezentanții FRF și Federația Turcă sunt în discuții cu Umit Akdag, iar fundașul de 22 de ani urmează să decidă ce echipă națională va reprezenta.
08:45
Cine este românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume: „Baroneasa” are o lungime de peste 7 metri și a intrat în Cartea Recordurilor # Adevarul.ro
Un explorator român a descoperit cel mai lung șarpe din lume, pe insula Sulawesi din Indonezia. Este vorba despre o femelă piton, iar, potrivit Guinness World Records (GWR), are o lungime de 7,2 metri.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.