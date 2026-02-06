Mașina de protocol a lui Iohannis, scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu. „Aici se vinde o poveste”
Adevarul.ro, 6 februarie 2026 13:30
Maşina de protocol condusă de fostul președinte Klaus Iohannis este scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu, cu un preț de pornire de numai 1.000 de euro.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
13:30
Mașina de protocol a lui Iohannis, scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu. „Aici se vinde o poveste” # Adevarul.ro
Maşina de protocol condusă de fostul președinte Klaus Iohannis este scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu, cu un preț de pornire de numai 1.000 de euro.
13:30
Premierul Bolojan a trimis o scrisoare la CCR pe tema pensiilor magistraților. România riscă să piardă peste 230 de milioane de euro # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a trimis vineri la Curtea Constituțională (CCR) o scrisoare în care arată că amânarea deciziei privind pensiile magistraților poate duce la o pierdere de peste 230 de milioane de euro din PNRR.
13:30
De ce Vladimir Putin continuă un război pe care nu îl poate câștiga. George Friedman: „Paralela este Războiul din Vietnam” # Adevarul.ro
Analistul George Friedman, fondatorul Geopolitical Features, oferă o perspectivă tranșantă asupra impasului în care se află Federația Rusă după 4 ani de război în Ucraina.
Acum 30 minute
13:15
O țară europeană a avertizat SUA asupra formulării „similar articolului 5” în legătură cu garanțiile de securitate pentru Ucraina # Adevarul.ro
Finlanda a avertizat SUA asupra unei prezentări a viitoarelor garanții de securitate pentru Ucraina ca fiind similare articolului 5 din Tratatul NATO, întrucât această formulare riscă să slăbească forța de descurajare a clauzei de apărare colectivă, se arată într-o notă a Departamentului de Stat.
13:15
„Îi urez să câștige primul titlu, noi avem deja patru!”. Adrian Mititelu Jr., reacție arogantă la adresa lui Mihai Rotaru, după decizia-bombă a instanței # Adevarul.ro
Curtea de Apel Timișoara a decis atribuirea palmaresului Universității Craiova către clubul lui Adrian Mititelu.
Acum o oră
13:00
Bătrân de 81 de ani, găsit mort în curtea spitalului din Medgidia. A fost deschis dosar penal # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost găsit decedat în curtea spitalului din Medgidia, iar pe corpul său nu au fost identificate urme vizibile de violenţă.
13:00
Președintele american distribuie un videoclip cu soții Obama prezentați ca maimuțe. „Să-l bântuie pe Trump și pe susținătorii săi rasiști” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip în care fostul lider Barack Obama și soția sa, Michelle, sunt înfățișați ca maimuțe, stârnind critici din partea democraților, care l-au acuzat de rasism.
12:45
Văduva lui Adrian Kreiner, reținută pentru complicitate la omor calificat. Ar fi instruit o tânără cum să-și ucidă mama pentru a-i lua averea # Adevarul.ro
Adriana Viliginschi, fosta iubită a omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, ucis în propria locuință în noiembrie 2023, a fost reținută de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru 24 de ore, sub acuzația de complicitate la omor calificat
12:45
Valentine’s Day rămâne unul dintre cele mai emoționante momente ale anului, iar pentru tot mai multe cupluri, această zi devine ocazia ideală pentru un pas decisiv: logodna.
Acum 2 ore
12:30
Cine este miliardarul din spatele ansamblului Satina Park de la Craiova. Un bloc de nouă etaje ar obtura funcționarea unui radar militar # Adevarul.ro
Miliardarul Sorin Vișinescu, cunoscut ca „regele duty-free-urilor”, construiește la Craiova ansamblul rezidențial Satina Park, ale cărui blocuri de nouă etaje ar obtura funcționarea unui radar militar, potrivit ministerului Apărării, Radu Miruță.
12:30
Mai multe formule de lapte praf pentru sugari, retrase din cauza riscului de contaminare. Anunțul ANSVSA # Adevarul.ro
Autoritatea Naţională Sanitară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a transmis că mai multe formule de lapte praf pentru sugari sunt retrase de pe piaţă, ca urmare a posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină care poate fi produsă de bacteria Bacillus.
12:15
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026: 29 de sportivi români, 9 discipline. Ceremonia de deschidere are loc diseară # Adevarul.ro
La Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, sportivii români vor purta drapelul țării în patru ceremonii de deschidere.
12:15
Robert Negoiță, pus sub control judiciar pe cauțiune de procurorii DNA. Primarul Sectorului 3 nu mai are voie să-și exercite funcția # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost pus sub control judiciar pe cauțiune de procurorii DNA, fiind acuzat de abuz în serviciu. Edilul trebuie să depună o cauțiune de 800.000 de lei și nu mai are voie să-și exercite funcția.
12:15
Meteorologii au publicat vineri, 6 februarie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, mai exact perioada 9 februarie - 9 martie.
12:00
Kievul, în colaborare cu compania SpaceX a antreprenorului american Elon Musk, a luat măsuri pentru a bloca utilizarea ilicită a terminalelor Starlink de către armata rusă și primele efecte încep să se vadă pe front, relatează Kyiv Independent.
12:00
Fortăreața Digitală Platforma LUNOX - COD și transformarea ecosistemului de apărare românesc # Adevarul.ro
România are un ecosistem de apărare fragmentat. Soluția este o infrastructură digitală securizată pentru cooperare rapidă între armată, industrie și mediul academic. Platforma COD Reduce fragmentarea, accelerează cooperarea dual-use și aliniază România cu inițiativele interoperabile din UE și NATO
11:45
Armand Goșu, la Interviurile Adevărul. Ce spune istoricul despre raportul SUA legat de anularea alegerilor din 2024 # Adevarul.ro
Istoricul Armand Goșu, prezent în platoul Adevărul, explică contextul în care în care teme precum anularea alegerilor prezidențiale din 2024 sau unirea cu Republica Moldova revin pe agenda publică.
11:45
Autoritățile sunt în alertă după ce un deținut considerat periculos a evadat. Acesta nu s-a întors la timp în Penitenciarul Giurgiu după învoire.
Acum 4 ore
11:30
CFR SA, investigată privind un posibil abuz de poziţie dominantă. Se analizează dacă limitează accesul altor furnizori de energie # Adevarul.ro
Consiliul Concurenței a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România.
11:30
Expert: Prețul „administrat” al gazelor naturale va duce la apariția „băieților deștepți” în energie # Adevarul.ro
Prețul „administrat” al gazelor naturale, anunțat de premierul Ilie Bolojan ca măsură tranzitorie pentru renunțarea la plafonarea prețului, va duce la apariția „băieților deștepți” în energie, susține expertul în energie Dumitru Chisăliță, în cadrul unei analize care prezintă efectele acestei măsuri
11:30
Interceptări în dosarul lui Robert Negoiță. Angajații primăriei Sector 3 știau problemele, dar au ignorat avertismentele. „Nimeni nu e șmecher forever” # Adevarul.ro
Interceptări DNA în dosarul lui Robert Negoiță arată că angajații primăriei Sector 3 știau de problemele drumurilor construite peste magistralele de gaz și de posibilele riscuri de explozie, însă avertismentele au fost ignorate.
11:30
„Sunt victimă colaterală”. Judecătorul CCR Dacian Dragoș vorbește despre atacul politic al AUR și avertizează că ținta reală poate fi Nicușor Dan # Adevarul.ro
Judecătorul CCR Dacian Dragoș susține că demersul avocatei AUR de a-l suspenda de la Curtea Constituțională nu îl vizează doar pe el, ci reprezintă o lovitură politică îndreptată împotriva președintelui Nicușor Dan.
11:00
Trump a cerut un nou tratat, „îmbunătăţit şi modernizat”, cu Rusia în domeniul armelor nucleare, după expirarea New START # Adevarul.ro
Donald Trump a pledat joi pentru „un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia, după expirarea New START, ultimul tratat bilateral de dezarmare nucleară între cele două ţări, relatează agențiile internaționale de presă.
11:00
General rus împușcat de mai multe ori într-un bloc din Moscova: ocupă a două poziție în serviciile secrete militare GRU # Adevarul.ro
Un general de rang înalt din armata Rusiei a fost împușcat de mai multe ori într-un bloc de locuințe din Moscova, iar autorul atacului a fugit de la fața locului, anunță surse oficiale ruse.
10:45
Viiturile au lovit mai multe zone ale țării. Hidrologii au emis un Cod roșu de inundații în două județe # Adevarul.ro
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un Cod roșu de inundații pentru vineri, 6 februarie.
10:45
Escrocherie cu inteligența artificială: cum păcălesc infractorii victimele folosind vocea rudelor pentru a cere bani # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă după apariția unei metode de fraudă tot mai sofisticate: infractorii folosesc inteligența artificială pentru a clona vocea unor persoane apropiate și a convinge victimele să trimită bani.
10:45
Trump a lansat un site de medicamente cu numele său. Americanii, asigurați că vor cumpăra mai ieftin # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a lansat joi seară un site web în numele său care urmează să permită americanilor să aibă acces la o gamă de medicamente la preţuri reduse, o miză majoră în Statele Unite unde preţurile medicamentelor sunt printre cele mai mari din lume.
10:30
Un fost agent MI6 susține că Epstein a fost „recrutat de crima organizată rusă” și că „probabil” avea informații compromițătoare despre Donald Trump # Adevarul.ro
Un fost agent MI6 a declarat că este „destul de probabil” ca Jeffrey Epstein să fi avut informații compromițătoare despre Donald Trump, sugerând totodată că finanțistul pedofil ar fi fost „recrutat de crima organizată rusă”.
10:30
Vești bune pentru zidul galben! FRF pune în vânzare biletele pentru partida Turcia-România. Prețul unui bilet și metoda de achiziționare # Adevarul.ro
Biletele vor fi puse în vânzare online, urmând să fie personalizate și livrate suporterilor înaintea meciului.
10:30
Un gigant italian revine după 7 ani în România să lucreze la noua fabrică „verde” a OMV Petrom de la Rafinăria PetroBrazi # Adevarul.ro
O companie italiană a decis să revină în România după o absență de șapte ani pentru a participa la construcția noii fabrici de combustibili sustenabili a OMV Petrom de la rafinăria Petrobrazi.
10:15
Sorana Cîrstea a detronat campioana en-titre și s-a calificat în semifinale la Transylvania Open. Show total la Cluj # Adevarul.ro
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului de la Cluj-Napoca, după ce a învins campioana en-titre.
10:15
Patronat: Muncitorii străini respinși de România sunt primiți cu brațele deschise în Spania, Italia și Portugalia # Adevarul.ro
Muncitorii străini care nu pot veni să muncească în România din cauza lacunelor legislative sunt primiți cu brațele deschise în Spania, Italia și Portugalia, a informat vineri Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM).
10:15
Accident teribil în Cluj: Un bărbat s-a răsturnat cu mașina și a intrat într-un magazin din parcarea unui mall # Adevarul.ro
Un bărbat de 38 de ani s-a răsturnat cu mașina joi seară, 5 februarie, în parcarea mall-ului din Florești. Potrivit polițiștilor, acesta nu avea permis valabil și a refuzat recoltarea probelor biologice.
10:00
Frații Pavăl renunță la investițiile în parcurile industrial-logistice: teren de 40 ha vândut către belgienii de la WDP pentru 15 milioane de euro # Adevarul.ro
Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au decis să se retragă din sectorul industrial și logistic al pieței imobiliare, nemulțumiți de randamentele scăzute, de aproximativ 7,5%, pe care le oferă această nișă.
10:00
Meteorologii au emis mai multe atenționări de Cod galben de ceață valabile pentru zone din 14 județe în orele următoare.
09:45
Un juriu american a condamnat Uber să plătească 8,5 milioane de dolari despăgubiri unei tinere care acuza unul dintre şoferii săi că a violat-o. Această decizie, prima dintr-o serie de peste 3.000 de procese similare, ar putea crea un precedent.
09:45
Capitala riscă falimentul dacă bugetul 2026 nu ajunge la 5,5 miliarde de lei, avertizează Ciucu. „De aceea a făcut Nicuşor Dan referendumul” # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că Bucureştiul intră în faliment dacă nu va avea în acest an un buget de minimum 5,5 miliarde de lei.
Acum 6 ore
09:15
Un francez a câștigat de trei ori la loz într-o zi și a devenit milionar. Ce va face cu banii # Adevarul.ro
Un bărbat din Franța a câștigat de trei ori la loz, devenind astfel milionar. În 2025, 189 de milionari au fost înregistrați în Franța de Compania Națională de Loterie (FDJ), în urma jocurilor de tip „răzuiește și câștigă”.
09:15
Românii strâng cureaua după majorarea TVA: statul încasează mai mulți bani, însă consumul populației înregistrează o scădere semnificativă # Adevarul.ro
Bugetul României a înregistrat în 2025 încasări record, însă majorarea taxelor și accizelor a dus la scăderea semnificativă a consumului populației. Statul a încasat anul trecut 133 de miliarde de lei, cu 10% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent.
09:00
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime # Adevarul.ro
Doi oficiali de rang înalt din Muntenegru și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip sexual în care cei doi apar în ipostaze intime. Scandalul, care a zguduit statul balcanic, a escaladat ulterior în acuzații reciproce de șantaj între foștii amanți.
08:45
România și Turcia se luptă pentru un talent al apărării. FRF pune banii pe masă pentru a-l convinge pe jucătorul-cheie, înainte de baraj # Adevarul.ro
Reprezentanții FRF și Federația Turcă sunt în discuții cu Umit Akdag, iar fundașul de 22 de ani urmează să decidă ce echipă națională va reprezenta.
08:45
Cine este românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume: „Baroneasa” are o lungime de peste 7 metri și a intrat în Cartea Recordurilor # Adevarul.ro
Un explorator român a descoperit cel mai lung șarpe din lume, pe insula Sulawesi din Indonezia. Este vorba despre o femelă piton, iar, potrivit Guinness World Records (GWR), are o lungime de 7,2 metri.
08:45
Profesoara româncă rupe tăcerea despre legătura sa cu Jeffrey Epstein: „Aș vrea să nu-l fi cunoscut niciodată. Sunt revoltată de depravarea sa” # Adevarul.ro
Corina Tarniță, profesoară la Princeton, rupe tăcerea după apariția în documentele Epstein. Cercetătoarea spune că nu a știut nimic despre activitățile acestuia și că regretă orice legătură cu el.
08:30
Cele 16 românce care devin sfinte în mod oficial: de la domnițe și mame de sfinți, la martire ale secolului XX. Moment istoric pentru Biserica Ortodoxă # Adevarul.ro
Biserica Ortodoxă Română marchează vineri un moment istoric. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, înconjurat de ierarhii Sfântului Sinod, va oficia la Catedrala Patriarhală ceremonia proclamării generale a canonizării a 16 românce cu viață sfântă.
08:30
Din Playboy, pe trambulina Jocurilor Olimpice. Cum a pozat o sportivă înainte de startul competiției # Adevarul.ro
Săritoarea cu schiurile e la a treia participare la Olimpiada de Iarnă.
08:15
Spital oncologic într-un cartier rezidențial. Ion Țiriac pune la bătaie 100 de milioane de euro în noul proiect comunitar. „Nu vrem profit” # Adevarul.ro
Țiriac vrea să facă proiecte care să ajute oamenii, oferind servicii medicale și sociale fără a urmări profitul.
08:15
Scandal între Primăria Craiova şi MApN. Olguţa Vasilescu respinge acuzaţiile privind blocul care ar bloca un radar militar: „E de Doamne fereşte!” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, i-a răspuns ministrului Apărării, Radu Miruţă, pe tema blocului cu 9 etaje care ar fi fost construit în apropierea unui depozit de muniţie şi care ar afecta radarul de la Cârcea.
08:15
Percheziții la Primăria Sectorului 5. Conducerea instituției, suspectată într-un dosar de corupție | Surse # Adevarul.ro
Autoritățile au descins, vineri dimineață, la primăria sectorului 5, unde au făcut mai multe percheziții într-un dosar de corupție din domeniul imobiliar, au transmis mai multe surse.
07:45
FCSB a obținut o victorie dificilă și rămâne în cărți pentru play-off, după un meci plin de emoții.
Acum 8 ore
07:30
Vremea vineri, 6 februarie. Temperaturile scad ușor, dar se mențin mai mari decât normalul perioadei. Zonele în care ninge # Adevarul.ro
Vremea se răcește ușor, vineri, dar rămâne mai caldă decât normalul perioadei. Vor fi ploi slabe în mare parte din țară, iar noaptea apar ninsori și precipitații mixte în nord și la munte. Maximele ajung la 10 grade, potrivit ANM
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.