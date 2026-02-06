Patronatele, punctul pe i la întâlnirea cu Bolojan: ”Problema reală este eficientizarea cheltuielilor în spaţiul public, pentru că de acolo vin dificultăţile”
Aktual24, 6 februarie 2026 16:00
Reprezentanţii patronatelor au afirmat, după întrevederea de la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan, că nu se poate vorbi despre relansare economică fără o discuţie serioasă privind responsabilitatea fiscal-bugetară, subliniind că mai multe industrii resimt deja semnele unei posibile crize. Preşedintele Confederaţia Patronală Concordia, Dan Şucu, a declarat că mediul de afaceri resimte deja dificultăţi […]
Acum 5 minute
16:20
Afacere cu cântec la Craiova. Contractul pentru reabilitarea Colegiului Național „Carol I” și a Operei Române Craiova, majorat din nou, costul ajunge cu 10% mai mare decât la semnare # Aktual24
Contractul pentru reabilitarea și consolidarea corpului central al Colegiului Național „Carol I” și al Opera Română Craiova a fost majorat din nou, iar valoarea totală a proiectului a ajuns cu aproximativ 10% mai mare față de cea inițială, potrivit documentelor consultate de NewsCenter.ro. Totodată, durata investiției a crescut semnificativ, de la termenul inițial de 30 […]
Acum 10 minute
16:10
Turcia, înapoi pe drumul spre UE. Comisarul pentru extindere anunță că UE dorește să „arunce o privire nouă” asupra parteneriatului cu Turcia # Aktual24
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, va vizita Turcia vineri, 6 februarie, cu scopul de a aprofunda parteneriatul cu această țară. Kos a declarat că viitoarea pace din Ucraina va schimba realitățile din Europa, în special din regiunea Mării Negre, relatează Politico. „Turcia va fi un partener foarte important pentru noi. Pregătirea pentru pace și […]
Acum 30 minute
16:00
Rusia acuză Ucraina de bombardarea unor ținte civile în Belgorod și susține că au fost provocate pagube grave # Aktual24
Orașul rus Belgorod, situat la doar 40 de kilometri de granița cu Ucraina, a fost lovit de bombardamente nocturne care au provocat „daune grave”, potrivit Reuters. Guvernatorul regiunii, Vyacheslav Gladkov, a descris, într-un videoclip postat pe Telegram, scene de întuneric și distrugere, subliniind că oficialii locali lucrează la un plan de acțiune de urgență. „Din […]
16:00
Patronatele, punctul pe i la întâlnirea cu Bolojan: ”Problema reală este eficientizarea cheltuielilor în spaţiul public, pentru că de acolo vin dificultăţile” # Aktual24
Reprezentanţii patronatelor au afirmat, după întrevederea de la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan, că nu se poate vorbi despre relansare economică fără o discuţie serioasă privind responsabilitatea fiscal-bugetară, subliniind că mai multe industrii resimt deja semnele unei posibile crize. Preşedintele Confederaţia Patronală Concordia, Dan Şucu, a declarat că mediul de afaceri resimte deja dificultăţi […]
15:50
Sindicaliștii sunt nemulțumiți de pachetul de relansare economică al lui Bolojan: ”Am venit cu nişte soluţii de completare, de abordare inteligentă” # Aktual24
Preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat că partea sindicală a evaluat pachetul de măsuri de relansare economică prezentat de guvern într-o notă critică, adăugând că, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit (CNT), BNS a venit cu propuneri de îmbunătăţire, în special pe zona digitală, privind Banca de Investiţii şi Dezvoltare şi schemele de […]
Acum o oră
15:40
Provocare pentru SUA: Canada trimite înalți oficiali pentru a deschide consulatul din Groenlanda # Aktual24
O delegație de înalți oficiali canadieni, inclusiv guvernatorul general Mary Simon și ministrul de externe Anita Anand, călătoresc vineri la Nuuk pentru a deschide oficial consulatul Canadei, însoțiți de o navă a Gărzii de Coastă canadiene. Înainte de călătorie, Simon a declarat: Canada „susține ferm poporul Groenlandei, care își va determina propriul viitor”, relatează BBC. […]
15:40
Premierul Bolojan, avertisment scris către CCR: ”România riscă pierderea a 231 milioane de euro din PNRR din cauza neîndeplinirii Jalonului 215” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a transmis preşedintei Curţii Constituţionale a României, Simina Tănăsescu, o scrisoare referitoare la legea pensiilor magistraţilor, contestată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, asupra căreia Curtea Constituţională urmează să se pronunţe în data de 11 februarie, în care o informează că, pe baza informaţiilor actuale, Comisia Europeană consideră neîndeplinit Jalonul 215 […]
Acum 2 ore
15:20
Soldații ruși s-au împușcat între ei. Blocarea sistemului Starlink a paralizat comanda trupelor rusești, ajungându-se la foc fratricid # Aktual24
Scoaterea din funcțiune a sistemului Starlink în teritoriile ocupate ale Ucrainei a provocat panică în rândul unităților rusești. Comandamentul trupelor a fost paralizat, ducând la un incident de „foc prietenos” în direcția Zaporijia, unde un grup de asalt de 12 soldați ruși a fost ucis de camarazi ruși. Mișcarea partizană „ATESH” a anunțat că din […]
15:20
Continuă conflictul dintre judecătorii CSM și procurorii CSM: ”Există posibilitatea ca soluția și considerentele să fie cunoscute de procurori anterior pronunțării, cu consecințe grave asupra confidențialității și imparțialității actului de justiție” # Aktual24
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a emis precizări oficiale privind recentele afirmaţii ale Secţiei pentru procurori referitoare la restricţionarea accesului procurorilor la aplicaţia informatică ECRIS a instanţelor, subliniind că problema este una de legalitate şi nu de oportunitate instituţională. Secţia pentru procurori a CSM a transmis, într-un comunicat publicat la finalul […]
15:10
Colonel grec, arestat pentru spionaj în favoarea Chinei. Și în Franța au fost arestați spioni chinezi # Aktual24
Autoritățile grecești și franceze au arestat suspecți de spionaj în operațiuni separate săptămâna aceasta, ambele cazuri implicând transmiterea de date militare clasificate către China. Autoritățile militare grecești au arestat joi un colonel sub suspiciunea de furnizare de informații clasificate și strict secrete către China, potrivit Statului Major General al Apărării Naționale, relatează Euronews. Ofițerul a […]
14:40
Lavrov anunță că lideri UE contactează ”clandestin” Moscova de teama Bruxellesului. Atacuri și la adresa SUA # Aktual24
Europa încearcă să perturbe și să împiedice negocierile care au început între Rusia și Statele Unite privind Ucraina. În același timp, fronda se extinde în Uniunea Europeană din cauza planurilor Germaniei de a subjuga pe toată lumea, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat RT. Ministrul a menționat că liderii europeni […]
14:40
Trump a respins propunerea lui Putin de prelungire a tratatului nuclear New START: ”Este depășit” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a refuzat să prelungească tratatul nuclear New START, numindu-l un „acord prost negociat”. El a declarat că SUA se concentrează pe crearea unui tratat nou, modernizat. Președintele SUA, Donald Trump, a respins oficial inițiativa lui Vladimir Putin de a prelungi voluntar restricțiile privind desfășurarea de arme nucleare strategice pentru încă un […]
Acum 4 ore
13:40
După cum dezvăluie Dosarele Epstein, finanțatorul și agresorul sexual dorea să cumpere banca privată germană Sal. Oppenheim în 2009. Scopul său: să aibă propria bancă în Europa pentru a-și desfășura afacerile departe de autoritățile americane pe care le disprețuia. Cât de mult disprețuia Jeffrey Epstein autoritățile americane devine clar într-un e-mail din august 2009: „Nimeni […]
13:10
Șeful serviciilor de informații norvegiene, Nils Andreas Stensones, a declarat că ordinea mondială obișnuită se prăbușește, iar aceste procese sporesc diverse amenințări la adresa Norvegiei. După cum relatează NRK, el a spus acest lucru în timpul prezentării unui raport de informații privind evaluările amenințărilor la adresa țării. „Trebuie să ne dăm seama că ordinea mondială […]
Acum 6 ore
12:10
Donald Trump a distribuit pe rețeaua sa socială un videoclip în care Barack și Michelle Obama sunt înfățișați ca două maimuțe # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a provocat o uriașă stupoare în întreaga lume după ce a publicat pe platforma sa de socializare, Truth Social, un videoclip care conține pentru scurt timp o imagine în care Barack și Michelle Obama sunt reprezentați ca maimuțe. Imaginea, care apare la finalul clipului, a fost interpretată de mulți ca […]
11:40
Statele Unite își avertizează cetățenii să părăsească urgent Iranul, pe fondul escaladării tensiunilor # Aktual24
Ambasada Statelor Unite în Iran a emis un avertisment de urgență prin care le cere cetățenilor americani să „părăsească Iranul imediat”, în contextul unei posibile escaladări a tensiunilor înaintea unei noi runde de negocieri nucleare programate în Oman. Potrivit avertismentului, citat de CNBC, autoritățile iraniene au început să restricționeze accesul la internet, precum și serviciile […]
11:40
”Văduva neagră” de la Sibiu. Fosta concubină a lui Adrian Kreiner (ucis), reținută în cazul de omor al Codruței Notar # Aktual24
Prim-procurorul adjunct Simion Dan-Octavian, purtător de cuvânt al Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, a anunțat noi evoluții în ancheta privind omorul calificat comis în noaptea de 7 spre 8 iunie 2024, în care o femeie din Sibiu a fost ucisă de propria fiică. Vineri dimineață, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au dispus […]
11:10
Efectul Trump: Zeci de mii de americani vor să emigreze din SUA – preferatele lor sunt Europa, Australia, Canada și chiar Mexic # Aktual24
Interesul americanilor pentru emigrare a atins niveluri record în ultimii ani. Tot mai mulți cetățeni ai Statelor Unite caută oportunități de a trăi și de a obține cetățenie în alte țări, în special în Europa, Canada, Australia și Mexic. Această tendință este motivată de nemulțumiri politice, sociale și economice, dar și de dorința de stabilitate […]
11:00
Lovitură la Moscova: a fost împușcat pe stradă numarul 2 în GRU, general-locotenentul Vladimir Alekseev # Aktual24
General-locotenentul rus Vladimir Alekseev a fost împușcat de mai multe ori la Moscova de un atacator necunoscut, au relatat pe 6 februarie mai multe instituții media ruse, citând surse din rândul anchetatorilor. Potrivit informațiilor apărute în presă, Alekseev a fost transportat de urgență la spital, iar autorul atacului a reușit să fugă de la locul […]
10:50
STENOGRAME Robert Negoiță, ”au fost comise și alte fapte de natură penală”: ”Sunt și șmecheri forever, dar puțini de tot” # Aktual24
Ordonanța DNA de începere a urmăririi penale în cazul lui Robert Negoiță, primarul PSD al Sectorului 3, conține și stenograme prin care se dovedesc acuzațiile procurorilor. Ordonanța precizează că Negoiță a comis și ale și ”alte fapte de natură penală”: ”au fost construite și asfaltate un număr de 11 drumuri, cu nerespectarea dispozițiilor legale, unele […]
10:40
Rusia ademenește pe frontul din Ucraina tineri crescuți în orfelinate, promițându-le locuințe gratuite, dar majoritatea mor înainte de a primi casele # Aktual24
Autoritățile ruse sunt acuzate că folosesc metode tot mai controversate pentru a compensa pierderile umane suferite în războiul împotriva Ucrainei, printre acestea numărându‑se atragerea orfanilor adulți în armată prin promisiunea unor apartamente gratuite. Informațiile au fost făcute publice de Centrul pentru Combaterea Dezinformării (CPD) din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și […]
10:30
Donald Trump își declară sprijinul pentru Viktor Orbán înaintea alegerilor din Ungaria: ”Un prieten adevărat, un luptător și un câștigător” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat public că îi acordă „susținerea sa deplină” premierului ungar Viktor Orbán, în perspectiva alegerilor legislative programate pentru 12 aprilie. Mesajul a fost publicat pe rețeaua Truth Social și a atras rapid atenția presei internaționale, având în vedere relația apropiată dintre cei doi lideri și contextul politic tensionat din Ungaria. […]
10:30
Peste 100.000 de americani au fost concediați în ianuarie – cel mai ridicat nivel din ultimii 17 ani # Aktual24
În ianuarie 2026, companiile din Statele Unite au anunțat 108 435 de concedieri planificate, marcând o creștere semnificativă față de luna precedentă și comparativ cu anul anterior. Această cifră reprezintă cel mai mare număr de anunțuri de concedieri pentru o lună de ianuarie dinaintea anului 2009, când economia trecea prin criza financiară globală, scrie Economic Times. […]
Acum 8 ore
10:10
China a fabricat un dispozitiv cu microunde de mare putere, care ar putea distruge toții sateliții Starlink ai lui Elon Musk # Aktual24
Cercetători chinezi au prezentat recent un dispozitiv experimental care, potrivit descrierilor tehnice furnizate de dezvoltatori, ar putea genera energie electromagnetică de mare intensitate în scopuri militare sau de apărare. Sistemul, denumit TPG1000Cs, este clasificat ca o formă de armă cu microunde de înaltă putere (High Power Microwave – HPM) și ar reprezenta o evoluție semnificativă […]
09:50
După Negoiță, și Piedone Jr are probleme: DNA face percheziții la Primăria Sectorului 5, fiind vizate fapte de corupție # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) desfășoară vineri dimineață, 6 februarie 2026, percheziții la sediul Primăriei Sectorului 5 din București, într-un dosar penal ce ar viza acte de corupție în legătură cu decizii și autorizații din domeniul imobiliar. Ancheta include suspiciuni de trafic de influență, luare și dare de mită și fals intelectual, transmite Agerpres. Primarul […]
09:40
Democrație după bunul plac: Donald Trump afirmă că va accepta rezultatul alegerilor midterm doar dacă le va considera „corecte” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a clarificat recent poziția sa privind rezultatele alegerilor de la mijlocul mandatului din 2026. Într-un interviu acordat NBC News și citat de The Independent, el a declarat că va accepta rezultatele doar dacă le consideră „corecte”, subliniind totodată că, dacă nu sunt corecte, „trebuie să se întâmple altceva”. Doar orașele democrate […]
09:10
Americanii au intrat în „Epoca de Aur”: Peste 100 000 de angajați au fost concediați în ianuarie – cel mai ridicat nivel din ultimii 17 ani # Aktual24
În ianuarie 2026, companiile din Statele Unite au anunțat 108 435 de concedieri planificate, marcând o creștere semnificativă față de luna precedentă și comparativ cu anul anterior. Această cifră reprezintă cel mai mare număr de anunțuri de concedieri pentru o lună de ianuarie dinaintea anului 2009, când economia trecea prin criza financiară globală, scrie Economic Times. […]
08:50
Cercetătorii de la California Institute of Technology (Caltech) și University of Southern California (USC) au dezvoltat o tehnică de imagistică revoluționară care produce imagini 3D color ale corpului uman. Noua metodă, numită RUS-PAT (tomografie ecografică rotativă combinată cu tomografie fotoacustică), combină avantajele ecografiei tradiționale pentru vizualizarea structurilor tisulare cu cele ale tomografiei fotoacustice, care relevă […]
08:40
Poliția austriacă a destructurat o rețea de hoți români de anvelope: mașinile erau lăsate pe butuci, iar roțile, vândute în România # Aktual24
Autoritățile austriece au dezmembrat recent o grupare de hoți specializată în furtul de jante și roți de pe mașini expuse în reprezentanțe auto și dealeri auto din mai multe regiuni ale Austriei. Operațiunea a fost rezultatul unei anchete îndelungate a poliției, care a documentat furturi repetate comise în mod organizat, provocând un prejudiciu semnificativ dealerilor […]
Acum 12 ore
08:20
Un fel de „Ministerul Adevărului” din Orwell: Președintele Argentinei înființează un departament pentru a combate „minciunile presei” # Aktual24
Președinția argentiniană a anunțat joi crearea unui „Departament de răspuns oficial”, o inițiativă guvernamentală menită să contracareze ceea ce administrația acuză a fi „dezinformare și manipulare” din partea mass‑mediei și a clasei politice. Contul, lansat pe platforma X (fost Twitter), a fost promovat de președintele Javier Milei și a generat critici puternice din partea organizațiilor […]
08:10
Alianță doar cu numele: Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, va „chiuli” iar de la o reuniune oficială NATO # Aktual24
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, nu va participa la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO, programată pentru 12 februarie, la Bruxelles, potrivit unor surse oficiale americane. Statele Unite vor fi reprezentate la întâlnire de Elbridge Colby, subsecretar al Apărării pentru Politici, unul dintre principalii arhitecți ai strategiei de securitate a actualei administrații americane. Tensiuni în […]
07:50
Robert Negoiță a fost plasat sub control judiciar de către procurorii DNA – cauțiunea e un „fleac”: 800 000 de lei # Aktual24
Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune, în valoare de 800.000 de lei, de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Decizia a fost luată după ce edilul a fost audiat timp de aproape șase ore la sediul DNA, în cadrul unui dosar ce vizează suspiciuni de abuz în […]
07:40
Garanția eșecului? Donald Trump își declară sprijinul pentru Viktor Orbán înaintea alegerilor din Ungaria # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat public că îi acordă „susținerea sa deplină” premierului ungar Viktor Orbán, în perspectiva alegerilor legislative programate pentru 12 aprilie. Mesajul a fost publicat pe rețeaua Truth Social și a atras rapid atenția presei internaționale, având în vedere relația apropiată dintre cei doi lideri și contextul politic tensionat din Ungaria. […]
07:20
Fostul premier norvegian Thorbjørn Jagland, anchetat penal în cazul Epstein – în SUA nimeni dintre cei implicați nu este cercetat # Aktual24
Autoritățile norvegiene au confirmat deschiderea unei anchete penale asupra fostului prim-ministru Thorbjørn Jagland, sub suspiciunea de corupție agravată, în contextul relațiilor sale cu finanțatorul american Jeffrey Epstein. Cazul a atras atenția opiniei publice atât în Norvegia, cât și pe plan internațional, având în vedere pozițiile de rang înalt deținute de Jagland de-a lungul carierei sale […]
07:10
Jocurile Olimpice de iarnă revin în Europa și vor începe vineri, la Milano-Cortina, în nordul Italiei, cu ceremonia de deschidere programată pe Stadionul San Siro din Milano, de la ora 21:00 (ora României), o ediție care se va desfășura pe cea mai mare suprafață din istoria competiției. Până pe 22 februarie, circa 2.900 de sportivi […]
Acum 24 ore
23:10
Sezonul rece vine la pachet nu doar cu temperaturi scăzute și zile mai scurte, ci și cu o creștere vizibilă a numărului de răceli și infecții urinare. Deși par afecțiuni diferite, ele au în comun factori favorizanți specifici iernii: imunitatea scăzută, expunerea prelungită la frig, deshidratarea și timpul petrecut în spații închise. Înțelegerea acestor mecanisme […]
23:10
Chipul unui înger de pe o frescă recent restaurată a unei bazilici din Roma, care părea să aibă trăsăturile premierului italian, Giorgia Meloni, a fost îndepărtat după ce a stârnit indignare și a declanșat o anchetă a Ministerului Culturii. Reprezentarea lui Meloni pe corpul unui înger a apărut în urma lucrărilor de restaurare efectuate Bazilica […]
22:50
Sportivii care vor ajunge pe podium la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia vor primi cele mai scumpe medalii din istoria Jocurilor, datorită prețurilor în creștere ale metalelor prețioase. Peste 700 de medalii de aur, argint și bronz vor fi acordate celor mai buni sportivi din lume care participă la evenimente de la schi și […]
22:40
Agenția Mondială Antidoping (WADA) ar putea investiga dacă apar dovezi că săritorii cu schiurile își injectează acid hialuronic în încercarea de a-și îmbunătăți performanțele sportive. În ianuarie, ziarul german Bild a relatat că săritorii își injectau penisul cu acid hialuronic înainte de a fi măsurați pentru costumele lor, potrivit BBC. Acidul hialuronic, care nu este […]
22:30
SUA și Rusia au convenit să reia dialogul la nivel înalt între forțele lor armate. Anunțul a venit după o întâlnire între ofițeri militari superiori americani și ruși la Abu Dhabi, în marja discuțiilor despre războiul din Ucraina. Comandamentul european al forțelor armate ale SUA a declarat că dialogul reînnoit va „oferi un contact militar […]
22:30
Cristian Chivu, antrenorul echipei de fotbal Inter Milano, a purtat torța olimpică, joi seara, în capitala Lombardiei, cu o zi înaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, potrivit site-ului FC Inter News. După ce a preluat torța de la președintele Comitetului Olimpic Italian, Luciano Buonfiglio, Chivu a purtat flacăra olimpică […]
22:20
Negocierile de pace se încheie fără un progres semnificativ, însă Rusia și Ucraina fac schimb de prizonieri # Aktual24
Ucraina și Rusia au efectuat un schimb de prizonieri de război și civili, după două zile de discuții de pace mediate de SUA la Abu Dhabi. Un total de 157 de ucraineni – dintre care șapte civili – și 157 de soldați ruși au ajuns acasă în cadrul primului schimb din ultimele patru luni, potrivit […]
22:10
Momentul în care mâncăm este la fel de important ca ceea ce mâncăm. Tot mai mulți medici și cercetători atrag atenția că organismul procesează alimentele diferit în funcție de ora din zi. De aceea, micul dejun este considerat o masă care susține sănătatea metabolică, în timp ce cina copioasă, mai ales consumată târziu, favorizează îngrășarea. […]
22:10
Spania reacționează la mesajul transmis de Pavel Durov tuturor utilizatorilor de Telegram din țară despre planul de interzicere a rețelelor sociale # Aktual24
Spania l-a acuzat pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, de „răspândire de minciuni” și de încercare de a submina instituțiile democratice după ce acesta a folosit aplicația de mesagerie pentru a ataca planurile guvernului de a introduce o interdicție a accesului la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani și de a trage la răspundere companiile […]
21:40
Peste 10.500 de tone de monede vechi în leva vor fi retrase și topite. Bulgaria se pregătește să emită primele bancnote euro # Aktual24
Bulgaria înregistrează progrese remarcabile în tranziția către moneda euro și se pregătește să producă primele sale bancnote euro, conform cotei stabilite de Banca Centrală Europeană (BCE). La începutul anului 2026, lotul inițial de bancnote euro a intrat în circulație prin Eurosistem, marcând un moment istoric pentru economia bulgară, scrie Novinite. Iliya Lingorski, membru al Consiliului […]
21:40
Lia Savonea, o nouă reacție la documentarul Recorder: ”O manipulare, a selecta patru dosare din zeci de mii nu este o analiză” # Aktual24
Șefa ICCJ, Lia Savonea, a susținut joi în ședința Secției de Judecători a CSM concluziile raportului Inspecției Judiciare legat de dezvăluirile din documentarul Recorder ”Justiție capturată”. Ea a spus că documentarul este o ”manipulare”. Secția de judecători a CSM a validat raportul Inspecției Judiciare cu opt voturi pentru și două împotrivă. Cele două voturi contra […]
21:20
Fratele directorului Shin Bet, pus sub acuzare pentru „sprijinirea inamicului” în legătură cu contrabanda de țigări în Gaza # Aktual24
Fratele directorului agenției de informații interne a Israelului a fost acuzat de „sprijinirea inamicului în timp de război” pentru presupusul său rol într-o rețea de contrabandă care introducea țigări și alte bunuri în Gaza în timpul blocadei israeliene asupra teritoriului palestinian ocupat. Bezalel Zini a fost una dintre cele peste 10 persoane acuzate în legătură […]
21:10
Experții susțin că India „nu-și poate permite să-l umilească” pe Putin. Kremlinul îl contrazice pe Donald Trump # Aktual24
Într-un nou episod al tensiunilor geopolitice, Kremlinul a respins afirmația președintelui american Donald Trump potrivit căreia India ar fi fost de acord să înceteze achizițiile de petrol rusesc în cadrul unui acord comercial cu Statele Unite. Moscova subliniază că New Delhi nu a transmis nicio confirmare oficială privind oprirea importurilor și reafirmă importanța parteneriatului strategic […]
21:00
Dosarele Epstein aruncă mai multă lumină asupra eforturilor lui Steve Bannon de a influența politica europeană # Aktual24
Zeci de mesaje conținute în ultima tranșă a dcumentelor Epstein scot la iveală încercările fostului strateg șef al lui Donald Trump, Steve Bannon, de a apela la Jeffrey Epstein pentru sprijin și finanțare pentru a consolida partidele europene de extremă dreaptă. Mesajele datează în mare parte din 2018 și 2019, când Bannon, după ce a […]
20:50
Temele abordate de Xi Jinping și Donald Trump în discuția telefonică din această săptămână # Aktual24
Convorbirea telefonică dintre președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele american, Donald Trump, marchează un nou episod tensionat, dar esențial, în relația dintre cele mai mari două puteri ale lumii. Discuția, purtată într-un moment sensibil pentru echilibrul geopolitic global, a adus în prim-plan tema Taiwanului, schimburile economice și principalele crize internaționale, într-un dialog descris de ambele […]
