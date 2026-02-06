Rusia acuză Ucraina de bombardarea unor ținte civile în Belgorod și susține că au fost provocate pagube grave

22:50

Sportivii care vor ajunge pe podium la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia vor primi cele mai scumpe medalii din istoria Jocurilor, datorită prețurilor în creștere ale metalelor prețioase. Peste 700 de medalii de aur, argint și bronz vor fi acordate celor mai buni sportivi din lume care participă la evenimente de la schi și […]