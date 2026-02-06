Copiii de azi au un IQ mai mic decât părinții lor, spun cercetătorii
MainNews.ro, 6 februarie 2026 16:00
Oamenii de știință avertizează că Generația Z este mai puțin inteligentă decât părinții lor din cauza dependenței de tehnologie. Studiile arată o scădere a atenției, memoriei și abilităților cognitive. Experții recomandă limitarea timpului pe ecrane și promovarea învățării tradiționale pentru a îmbunătăți dezvoltarea cognitivă. Generația Z este mai puțin inteligentă decât părinții lor din cauza … Articolul Copiii de azi au un IQ mai mic decât părinții lor, spun cercetătorii apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
16:00
Azi începe emisiunea FIDELIS de februarie, oferind dobânzi atractive la titlurile de stat în lei și euro. Persoanele fizice pot subscrie prin bănci partenere, beneficiind de dobânzi neimpozabile de până la 7,25% pentru lei și 6,00% pentru euro. Descoperă oportunitățile de investiție disponibile. Azi începe oferta FIDELIS cu titluri de stat în lei și euro, … Articolul Fidelis februarie: Dobânzile emisiunilor în lei și euro apare prima dată în Main News.
16:00
Oamenii de știință avertizează că Generația Z este mai puțin inteligentă decât părinții lor din cauza dependenței de tehnologie. Studiile arată o scădere a atenției, memoriei și abilităților cognitive. Experții recomandă limitarea timpului pe ecrane și promovarea învățării tradiționale pentru a îmbunătăți dezvoltarea cognitivă. Generația Z este mai puțin inteligentă decât părinții lor din cauza … Articolul Copiii de azi au un IQ mai mic decât părinții lor, spun cercetătorii apare prima dată în Main News.
16:00
Șeful DNA, Marius Voineag, a declarat că ultimele cazuri de corupție nu au fost planificate, dar vor urma și altele. Activitatea intensă din ultimii doi ani și maturizarea anchetelor sunt cheia succesului DNA. Instituția continuă să investigheze cazuri de amploare, fără a fixa ținte predefinite. Șeful DNA, Marius Voineag, afirmă că ultimele cazuri de corupție … Articolul Șeful DNA despre corupție: Nu stabilim ținte în investigații apare prima dată în Main News.
16:00
Adrian Marian Cocoș, viceprimarul Sectorului 3, preia atribuțiile de primar după interdicția impusă de DNA lui Robert Negoiță. Cocoș, considerat un apropiat al acestuia, va exercita funcția timp de 60 de zile, conform deciziei Consiliului Local. Detalii despre Cocoș și contextul situației sunt disponibile în articol. Robert Negoiță are interdicție de a-și exercita atribuțiile de … Articolul Cine va conduce Sectorul 3 după interdicția DNA pentru Robert Negoiță apare prima dată în Main News.
Acum o oră
15:50
Suedia își înăsprește regulile pentru solicitanții de azil, obligându-i să locuiască în centre de primire și limitându-le libertatea de mișcare. Guvernul avertizează că nerespectarea regulilor va duce la respingerea cererilor. Politicile stricte contribuie la creșterea partidelor anti-imigrație în țară. Suedia obligă solicitanții de azil să locuiască în centre de primire pe durata procesării dosarelor Solicitanții … Articolul Suedia înăsprește condițiile de azil și limitează libertatea de mișcare apare prima dată în Main News.
15:40
Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, și-a cerut scuze regelui și reginei pentru prietenia sa cu Jeffrey Epstein. Împlicarea sa în scandalurile recente zguduie familia regală. Noi documente dezvăluie corespondența cu Epstein și vizite la reședința acestuia. Scandalurile afectează monarhia norvegiană. Mette-Marit, prințesa moștenitoare a Norvegiei, și-a cerut scuze pentru prietenia sa cu Jeffrey Epstein Mesajele … Articolul Prințesa Norvegiei își cere scuze pentru legăturile cu Jeffrey Epstein apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
15:00
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a anunțat că, din cauza unei măsuri dispuse de DNA, nu mai poate prelua sesizări sau rezolva problemele cetățenilor. Acesta se află sub control judiciar, fiind acuzat de abuz în serviciu, iar situația va fi reglată în instanță. Ancheta vizează fapte de corupție. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost … Articolul Reglarea lucrurilor în instanță: soluții legale eficiente apare prima dată în Main News.
15:00
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 vizează city managerul Iulian Cârlogea, nepotul lui Cristian Popescu Piedone, și alți angajați. Dosarul investighează fapte de corupție legate de eliberarea autorizațiilor de construcție. În atenția autorităților sunt acuzații de trafic de influență și mită. Percheziții DNA la Primăria Sector 5, vizând angajați, inclusiv city managerul Iulian Cârlogea Investigația … Articolul Iulian Cârlogea și perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 5 apare prima dată în Main News.
15:00
Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro într-un nou proiect imobiliar în Brașov, transformând fostul teren Lemexim într-un ansamblu rezidențial modern. Proiectul include un spital oncologic gestionat de Fundația Țiriac, fără scop comercial, consolidând sprijinul pentru pacienții cu nevoi financiare. Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro într-un proiect imobiliar pe terenul fostei … Articolul Ion Țiriac investește 100 milioane euro în spital oncologic comunitar apare prima dată în Main News.
14:50
Sudul Spaniei se confruntă cu inundații istorice din cauza furtunii Leonardo, cu 3.000 de evacuați din Ronda și Cádiz. Barajul Grazalema riscă să cedeze, iar locuitorii trăiesc momente de panică. Apa țâșnește din pereți, iar drumurile sunt impracticabile în Andaluzia. Situația este critică pentru comunitate. Inundații severe în sudul Spaniei cauzate de furtuna Leonardo Peste … Articolul Inundații devastatoare în Spania: evacuări masive pe fondul cedării barajului apare prima dată în Main News.
14:50
Descoperă de ce economisirea nu mai este suficientă și cum poți trece la investiții inteligente alături de Adrian Negru, CEO Raiffeisen Asset Management. Află cum să depășești frica de risc, importanța diversificării și rolul disciplinei în investiții pentru a-ți asigura independența financiară. În contextul inflației, economisirea nu mai este suficientă pentru a păstra puterea de … Articolul Investiții vs. Economisire: Dialog cu Adrian Negru de la Raiffeisen Asset Management apare prima dată în Main News.
14:40
TikTok este acuzată de Comisia Europeană că creează dependență în mod deliberat prin funcții precum scroll-ul infinit și notificările constante, afectând sănătatea mintală a utilizatorilor. Compania riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală dacă nu își modifică algoritmul și designul platformei pentru a proteja utilizatorii. Comisia Europeană acuză TikTok că … Articolul Bruxelles-ul acuză TikTok de dependență și manipulare a utilizatorilor apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
14:00
Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner a fost reținută la Sibiu pentru complicitate la omor, implicată într-un caz şocant în care mama uneia dintre suspecte a fost ucisă. Ancheta relevă detalii despre utilizarea sedativelor și distrugerea probelor, iar cele două suspecte au fost arestate preventiv. Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner a fost reținută pentru … Articolul Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, prinsă în cazul mamei ucise la Sibiu apare prima dată în Main News.
14:00
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, subliniind importanța unei decizii rapide asupra pensiilor magistraților. Blocajul de la CCR a dus la risipa fondurilor PNRR, România având de pierdut 231 de milioane de euro. Află detalii despre amănările repetate și implicațiile pentru reformă. Premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare … Articolul Bolojan avertizează CCR: Pensiile magistraților blocate după 4 amânări apare prima dată în Main News.
14:00
Adrian Mititelu Jr. a sărbătorit decizia Curții de Apel Timișoara care i-a atribuit palmaresul Universității Craiova, exprimându-și ironia față de Mihai Rotaru. A subliniat că clubul său are deja patru titluri și a afirmat cu optimism că echipa se va întoarce acolo unde îi este locul. Reacțiile sunt intense în fotbalul românesc. Curtea de Apel … Articolul Mititelu Jr. îl ironizează pe Rotaru: „Îi urez să câștige primul titlu!” apare prima dată în Main News.
13:50
Generalul GRU Vladimir Alekseev, impuscat la Moscova, implicat în conflicte internaționale # MainNews.ro
Vladimir Alekseev, generalul GRU, a fost împușcat la Moscova. Născut în Ucraina, el a fost implicat în conflicte din Ucraina și Siria și a avut legături cu gruparea Wagner. Acuzat de orchestrarea atacului cu noviciok din Salisbury, el a fost sancționat de SUA și Canada pentru activități cibernetice și complicitate la invazia Ucrainei. Generalul GRU … Articolul Generalul GRU Vladimir Alekseev, impuscat la Moscova, implicat în conflicte internaționale apare prima dată în Main News.
13:50
EGLD, criptomoneda românilor de la MultiversX, a atins un minim istoric de 3,76 dolari, în conformitate cu tendințele de pe piața crypto, unde Bitcoin a scăzut sub 60.000 de dolari. Beniamin Mincu, CEO MultiversX, a declarat că piețele au fost absolut brutale. Află mai multe detalii pe StartupCafe.ro. Criptomoneda EGLD de la MultiversX a atins … Articolul EGLD sub 3 dolari – Criptomoneda românească MultiversX scade odată cu Bitcoin apare prima dată în Main News.
13:40
Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis, un Audi A6 din 2005, va fi scoasă la licitație de Primăria Sibiu pe 24 februarie, cu un preț de pornire de 1.000 de euro. Autoturismul are un kilometraj mic și este în stare tehnică bună. Licitația include și accesorii de lux precum ceasuri Rolex și Cartier. Mașina … Articolul Audi A6 de la Klaus Iohannis, scos la licitație de Primăria Sibiu – Detalii preț apare prima dată în Main News.
13:00
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 pentru fapte de corupție. City-managerul Iulian Cârlogea și arhitectul șef sunt vizați în dosarul care anchetează dare și luare de mită, trafic de influență și fals intelectual. Procurorii desfășoară descinderi la birouri și la Poliția Locală pentru cercetări detaliate. DNA desfășoară percheziții la Primăria Sectorului 5, vizează fapte de … Articolul Percheziții DNA la Primăria Sector 5 pentru fapte de corupție apare prima dată în Main News.
13:00
DNA l-a pus sub control judiciar pe primarul Robert Negoiță pentru lucrări ilegale pe 12 străzi, inclusiv peste conducte de gaz, punând în pericol siguranța locuitorilor. Negoiță este acuzat de abuz în serviciu și riscă arestul preventiv dacă încalcă interdicțiile impuse. Detalii despre acuzații și impact. DNA a anunțat acuzații de abuz în serviciu împotriva … Articolul DNA îl acuză pe Robert Negoiță de lucrări ilegale pe străzi periculoase apare prima dată în Main News.
13:00
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 încep astăzi, cu România reprezentată de 29 de sportivi în 9 discipline. Ceremonia de deschidere va avea loc pe stadionul San Siro, iar tricolorii pot fi urmăriți la TVR 1 și TVR Sport. Aflați detalii despre sportivii români și programul competițiilor. România va fi reprezentată de 29 de sportivi … Articolul Jocurile Olimpice de iarnă 2026: 29 sportivi români, Ceremonia de deschidere diseară apare prima dată în Main News.
12:50
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace. Într-o emisiune TV, ea a declarat că este recunoscătoare pentru nominalizare, dar consideră că ucrainenii care au revenit acasă din Rusia merită acest premiu, evidențiind curajul și sacrificiile pentru pace. Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru … Articolul Lidera de la Chișinău, recunoscătoare pentru nominalizarea la Nobelul pentru Pace apare prima dată în Main News.
12:50
Inteligența artificială transformă piața muncii, iar Elon Musk avertizează că anumite meserii, cum ar fi medicina, avocatura și programarea, își vor schimba radical valoarea. Adaptarea și dezvoltarea abilităților greu de automatizat sunt esențiale pentru viitorul profesional. Află mai multe despre impactul AI asupra carierelor. Inteligența artificială transformă radical piața muncii, făcând unele meserii mai puțin … Articolul Cele 3 meserii de evitat în era AI: Avertismentul lui Elon Musk apare prima dată în Main News.
12:40
Inundații în România: 21 de localități afectate, gospodării izolate și drumuri blocate # MainNews.ro
A început sezonul inundațiilor în România, afectând 21 de localități din 5 județe: Bacău, Buzău, Dolj, Dâmbovița și Vrancea. Gospodării izolate, drumuri blocate și intervenții ISU pentru evacuarea apei sunt situații curente. Cetățenii sunt sfătuiți să evite zonele afectate și să respecte avertizările autorităților. Sezonul inundațiilor a început în România, afectând 21 de localități din … Articolul Inundații în România: 21 de localități afectate, gospodării izolate și drumuri blocate apare prima dată în Main News.
12:40
Insulă de vânzare în Danemarca: 30.000 mp cu port, restaurant și cazare, 10 milioane euro # MainNews.ro
O insulă artificială din Danemarca, fostă fortăreață maritimă, este scoasă la vânzare pentru 10 milioane de euro. Cu o suprafață de 30.713 metri pătrați, aceasta dispune de port de iahturi, restaurant și spații de cazare. În prezent, insula este protejată ca monument istoric și are un potențial turistic ridicat. Insula artificială Flakfortet din Danemarca se … Articolul Insulă de vânzare în Danemarca: 30.000 mp cu port, restaurant și cazare, 10 milioane euro apare prima dată în Main News.
12:40
Chevron și alte companii competiționează pentru activele Lukoil, în ciuda acordului cu Carlyle. Lukoil are termen până la 28 februarie pentru vânzare, iar negocierile implică aprobarea Trezoreriei SUA. Activele includ rafinăria Petrotel-Lukoil și stații de distribuție din România, atrăgând interes global. Cele mai mari companii petroliere din SUA, inclusiv Chevron, negociază achiziționarea activelor Lukoil, în … Articolul Companie mare din SUA negociază achiziția activelor Lukoil apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
12:00
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a avut primul mesaj după suspendarea mandatului de către procurorii DNA. Acesta a anunțat că va acționa în instanță, subliniind interdicțiile impuse care îi afectează funcția. El este investigat pentru abuz în serviciu și fapte de corupție. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost suspendat de procurori și nu poate … Articolul Robert Negoiță promite să conteste în instanță suspendarea mandatului de primar apare prima dată în Main News.
12:00
Sorana Cîrstea, cap de serie 3 la Transylvania Open, a reușit să o înfrângă pe campioana en-titre Anastasia Potapova, calificându-se în semifinale după o victorie în două seturi. Următoarea partidă îi va aduce în față pe Yue Yuan sau Daria Snigur. Emma Răducanu s-a alăturat semifinalelor, înfruntând-o pe Oleksanda Oliynykova. Sorana Cîrstea s-a calificat în … Articolul Sorana Cîrstea în semifinale la Transylvania Open după victorie impresionantă apare prima dată în Main News.
11:50
Generalul rus Vladimir Alekseev, adjunctul GRU, a fost împușcat într-un atac la Moscova, iar autoritățile au lansat o operațiune de capturare a atacatorului. Alekseev, considerat coordonator al atacurilor cibernetice și sancționat de mai multe țări, se află în stare gravă. Detalii despre incident și impactul acestuia asupra relațiilor internaționale sunt discutate. Generalul-locotenent Vladimir Alekseev a … Articolul Generalul rus GRU, Vladimir Alekseev, împușcat într-un bloc din Moscova apare prima dată în Main News.
11:50
Inteligența Artificială transformă piața muncii, creând noi roluri esențiale precum arhitect de decizii AI, director pentru experiența utilizatorilor și consilier pentru etica tehnologiei. Aceste profesii nu înlocuiesc oamenii, ci promovează colaborarea între tehnologie și inteligența umană, asigurând decizii corecte și responsabile. Inteligența artificială generează noi locuri de muncă care combină tehnologia cu înțelegerea comportamentului uman … Articolul Inteligența Artificială: noi oportunități de muncă în era digitală apare prima dată în Main News.
11:50
Prietenul lui Constantin Ţuţu, Nicolae Baciu, a fost acuzat de contrabandă cu ţigări în România, reținut la vama Leușeni-Albița cu un tir încărcat cu un milion de ţigări. Dosarul său, investigat timp de un an, scoate la iveală legături cu mafie și activități de contrabandă recent intensificate. Nicolae Baciu, prieten și vecin al lui Constantin … Articolul Dosarul contrabandei cu ţigări: Vecinul lui Constantin Ţuţu, pe banca acuzaţilor apare prima dată în Main News.
11:40
Un site din Cluj care vindea puieți de Paulownia a evoluat într-un portal de știri generate de Inteligența Artificială, depășind site-uri mari precum StirileProTV. Acum, publică articole diverse și profită de vechimea domeniului, folosind tehnici de SEO pentru a atrage vizitatori și a genera venituri. Un site de puieți de Paulownia a trecut la publicarea … Articolul Site de puieți de paulownia transformă știrile AI în rival pentru media majoră apare prima dată în Main News.
11:40
Arheologii au redescoperit Alexandria de pe Tigru, orașul pierdut fondat de Alexandru cel Mare, localizat în sudul Irakului. Acest important nod comercial a fost izolat de râul Tigru, pierzându-și importanța după ce linia de coastă s-a retras. Cercetările recente au relevat dimensiunile impresionante ale orașului și structura sa complexă. Arheologii au redescoperit Alexandria de pe … Articolul Redescoperirea orașului pierdut al lui Alexandru cel Mare, un nod comercial istoric apare prima dată în Main News.
11:40
România riscă să piardă forța de muncă străină în favoarea Spaniei, care legalizează 500.000 de muncitori. Legislația românească, plină de restricții, descurajează angajatorii și muncitorii, în timp ce țările europene adoptă soluții pentru a atrage și proteja resursele umane. Consecințele economice sunt devastatoare pentru România. România pierde muncitori străini în favoarea Spaniei din cauza legislației … Articolul Spania atrage muncitori străini respinși de România: oportunități noi apare prima dată în Main News.
11:00
Vești bune pentru suporterii echipei naționale a României! FRF a început vânzarea biletelor pentru meciul Turcia-România din barajul pentru Cupa Mondială. Biletele costă 145 lei, iar fanii pot cumpăra online de pe site-ul oficial. Nu ratați ocazia de a încuraja tricolorii pe 26 martie la Istanbul! FRF a început vânzarea biletelor pentru meciul Turcia-România din … Articolul Bilete disponibile pentru meciul Turcia-România! Aflați prețul și cum să cumpărați apare prima dată în Main News.
10:50
Armata rusă este acuzată de torturi inumane asupra soldaților care încearcă să dezerteze în conflictul din Ucraina. Înregistrările arată abuzuri severe, inclusiv bătăi și umilințe, menite să descurajeze trupele de la fugă. Consecințele dezertării sunt devastatoare, cu riscuri de moarte și violență extremă. Armata rusă este acuzată de tratamente inumane asupra soldaților care încearcă să … Articolul Tortura soldaților ruși: abuzuri inumane în armata lui Putin apare prima dată în Main News.
10:50
Fostul ministru al Justiției din Republica Moldova, Vladimir Cebotari, a dezvăluit în instanță că sacoșa neagră din dosarul lui Igor Dodon ar conține între 500.000 și 750.000 de euro. Dodon, judecat pentru corupție, riscă până la 20 de ani de închisoare, în timp ce apărarea contestă acuzațiile. Fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, a declarat … Articolul Sacoșa neagră cu 750.000 de euro: Dezvăluiri din dosarul lui Dodon apare prima dată în Main News.
10:50
AUR cere alegeri anticipate în urma unui raport din Congresul SUA care acuză Comisia Europeană de amestec în alegerile din România. George Simion, președintele AUR, solicită revenirea la democrație și asigură guvernarea interimară. Comisia Europeană respinge acuzațiile de influență asupra procesului electoral. AUR cere alegeri parlamentare anticipate după un raport din Congresul SUA care acuză … Articolul AUR solicită alegeri anticipate după raportul din Congresul SUA: motivele vizitei apare prima dată în Main News.
10:40
Un general rus din GRU, Vladimir Alexeiev, a fost împușcat în Moscova și transportat de urgență la spital. Incidentul, considerat un asasinat, a avut loc pe autostrada Volokolamsk. Alexeiev a fost implicat în negocierile din iunie 2023 cu grupul Wagner. Atacurile asupra ofițerilor ruși s-au intensificat în contextul războiului din Ucraina. General-locotenentul Vladimir Alexeiev a … Articolul General rus din GRU, împușcat în Moscova și dus la spital de urgență apare prima dată în Main News.
10:40
Ambasadorul SUA în Polonia, Tom Rose, a provocat controverse după ce a rupt relațiile cu președintele parlamentului polonez Włodzimierz Czarzasty, criticându-l pe Donald Trump. Disputa s-a intensificat când Rose a sugerat că SUA ar putea retrage trupele din Polonia, evidențiind diviziunile politice din țară. Ambasadorul SUA în Polonia, Tom Rose, a răspuns criticilor aduse lui … Articolul Ambasadorul SUA critică Polonia: „Să ne luăm soldații și echipamentele?” apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
10:00
Nora lui Călin Georgescu, Alexandra Roxana Georgescu, lucrează la Hidroelectrica ca referent în Serviciul Infrastructuri Critice. A fost angajată în 2020 prin concurs, iar familia are conexiuni cu politica și companiile de stat, inclusiv sponsorizări de la Nuclearelectrica. Articolul explorează legăturile acestei familii cu diverse instituții. Alexandra Roxana Georgescu, nora lui Călin Georgescu, este angajată … Articolul Nora lui Călin Georgescu la Hidroelectrica: Conexiuni cu companiile de stat apare prima dată în Main News.
10:00
Juliane Seyfarth, săritoare cu schiurile din Germania, apare pe coperta Playboy înainte de a participa la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. La 35 de ani, aceasta își propune să câștige prima medalie olimpică, având deja în palmares medalii mondiale. Descoperă detalii despre cariera sa sportivă și debutul în lume glamour. Juliane Seyfarth, o … Articolul Sportivă în Playboy: Ședința foto surpriză înainte de Olimpice apare prima dată în Main News.
09:50
O tânără de 29 de ani a fost desfigurată într-un SPA din Brașov din cauza unui incendiu, provocat de omisiuni grave ale personalului. Aceasta cere despăgubiri de 4,5 milioane de euro, iar dosarul a fost trimis în judecată. Cazul implică patru angajați și societatea hotelieră. O tânără de 29 de ani a fost desfigurată într-un … Articolul Tânără desfigurată în SPA Brașov, dosar judiciar și despăgubiri de 4,5 milioane euro apare prima dată în Main News.
09:40
DNA efectuează percheziții la Primăria Sectorului 5 din București, vizând acte de corupție legate de imobiliare. Printre persoanele implicate se numără administratorul public, șefi din Poliția Locală și arhitectul-șef. Faptele investigate includ traficul de influență, luarea și darea de mită, și fals intelectual. DNA efectuează percheziții la Primăria Sectorului 5 din București Persoanele vizate includ … Articolul DNA percheziționează Primăria Sector 5: lista persoanelor vizate apare prima dată în Main News.
09:40
Estonia va suspenda operațiunile nocturne la punctele de trecere Luhamaa și Koidula de la granița cu Rusia din 24 februarie, motivând că Rusia se comportă irațional. Tranzitul va fi permis doar pe parcursul zilei pentru a asigura o monitorizare eficientă a frontierei și a răspunde comportamentului vameșilor ruși. Estonia va suspenda operațiunile nocturne la punctele … Articolul Estonia ia măsuri la graniță: comportamentul irațional al Rusiei apare prima dată în Main News.
09:40
În 2026, economia României va avea o creștere slabă de 1-1,5%, cu inflație de 5-6% și leu în depreciere lentă. Investitorii trebuie să se adapteze la riscuri politice și economice, prioritizând bugete raționale. Descoperă ce strategii să aplici pentru un an de succes în investiții. În 2026, România se confruntă cu creștere anemică și inflație … Articolul Ghidul specialiștilor: bugetul 2026, riscuri și perspective financiare apare prima dată în Main News.
08:50
Donald Trump caută să negocieze un tratat de pace între Rusia și Ucraina, dar impasul actual și cultura de negociere rusă fac acest demers improbabil. Expertiza în studii de securitate subliniază că atât Kievul, cât și Moscova nu sunt pregătite pentru compromisuri esențiale în favoarea păcii. Negocierea păcii între Rusia și Ucraina de către Donald … Articolul Imposibilitatea unui tratat de pace Rusia-Ucraina în vremea lui Trump apare prima dată în Main News.
08:50
Constantin Timofti, apropiat al lui Horațiu Potra, a fost bătut și i-au fost incendiate mașina și casa. Incidentul violent s-a petrecut în primăvara anului 2021, iar instanța a admis despăgubiri de 50.000 euro. Timofti a fost anterior implicat în cazuri penale care au stârnit atenția autorităților din Mureș. Constantin Timofti, apropiat al lui Horațiu Potra, … Articolul Apropiat al lui Potra, bătut și victimele incendiilor la mașină și casă apare prima dată în Main News.
08:50
George Simion a provocat un moment de spectacol în Parlament, aducând un bidon cu apă din Curtea de Argeș, oraș afectat de lipsa apei potabile. El a atacat coaliția de guvernare și a cerut organizarea alegerilor parlamentare anticipate, evidențiind problemele cu care se confruntă populația. George Simion a adus un bidon cu apă din Curtea … Articolul George Simion aduce apă de la Curtea de Argeş în Parlament și contestă guvernarea apare prima dată în Main News.
08:50
România și Turcia își dispută recrutarea fundașului Umit Akdag, jucător de 22 de ani, care trebuie să decidă între cele două naționale. FRF a reluat negocierile cu Akdag, oferindu-i avantaje financiare pentru a alege România, pe când Turcia îl vizează pentru barajul din martie. Decizia finală este așteptată în februarie. Oficialii FRF negociază cu Umit … Articolul România și Turcia în competiție pentru un talent defensiv de top apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.