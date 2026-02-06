Jocurile Olimpice de iarnă 2026: 29 sportivi români, Ceremonia de deschidere diseară

08:40

Rusia și Ucraina au realizat primul schimb de prizonieri după cinci luni, eliberând 314 persoane în urma negocierilor de la Abu Dhabi. Președintele Zelenski a confirmat că unii prizonieri au fost reținuți timp de aproape patru ani. Schimbul este al 71-lea de la începutul invaziei din 2022, evidențiind progresele diplomatice. Rusia și Ucraina au eliberat …