MainNews.ro, 6 februarie 2026 11:50
Generalul rus Vladimir Alekseev, adjunctul GRU, a fost împușcat într-un atac la Moscova, iar autoritățile au lansat o operațiune de capturare a atacatorului. Alekseev, considerat coordonator al atacurilor cibernetice și sancționat de mai multe țări, se află în stare gravă. Detalii despre incident și impactul acestuia asupra relațiilor internaționale sunt discutate. Generalul-locotenent Vladimir Alekseev a … Articolul Generalul rus GRU, Vladimir Alekseev, împușcat într-un bloc din Moscova apare prima dată în Main News.
• • •
Acum 15 minute
12:00
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a avut primul mesaj după suspendarea mandatului de către procurorii DNA. Acesta a anunțat că va acționa în instanță, subliniind interdicțiile impuse care îi afectează funcția. El este investigat pentru abuz în serviciu și fapte de corupție. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost suspendat de procurori și nu poate … Articolul Robert Negoiță promite să conteste în instanță suspendarea mandatului de primar apare prima dată în Main News.
12:00
Sorana Cîrstea, cap de serie 3 la Transylvania Open, a reușit să o înfrângă pe campioana en-titre Anastasia Potapova, calificându-se în semifinale după o victorie în două seturi. Următoarea partidă îi va aduce în față pe Yue Yuan sau Daria Snigur. Emma Răducanu s-a alăturat semifinalelor, înfruntând-o pe Oleksanda Oliynykova. Sorana Cîrstea s-a calificat în … Articolul Sorana Cîrstea în semifinale la Transylvania Open după victorie impresionantă apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
11:50
11:50
Inteligența Artificială transformă piața muncii, creând noi roluri esențiale precum arhitect de decizii AI, director pentru experiența utilizatorilor și consilier pentru etica tehnologiei. Aceste profesii nu înlocuiesc oamenii, ci promovează colaborarea între tehnologie și inteligența umană, asigurând decizii corecte și responsabile. Inteligența artificială generează noi locuri de muncă care combină tehnologia cu înțelegerea comportamentului uman … Articolul Inteligența Artificială: noi oportunități de muncă în era digitală apare prima dată în Main News.
11:50
Prietenul lui Constantin Ţuţu, Nicolae Baciu, a fost acuzat de contrabandă cu ţigări în România, reținut la vama Leușeni-Albița cu un tir încărcat cu un milion de ţigări. Dosarul său, investigat timp de un an, scoate la iveală legături cu mafie și activități de contrabandă recent intensificate. Nicolae Baciu, prieten și vecin al lui Constantin … Articolul Dosarul contrabandei cu ţigări: Vecinul lui Constantin Ţuţu, pe banca acuzaţilor apare prima dată în Main News.
Acum o oră
11:40
Un site din Cluj care vindea puieți de Paulownia a evoluat într-un portal de știri generate de Inteligența Artificială, depășind site-uri mari precum StirileProTV. Acum, publică articole diverse și profită de vechimea domeniului, folosind tehnici de SEO pentru a atrage vizitatori și a genera venituri. Un site de puieți de Paulownia a trecut la publicarea … Articolul Site de puieți de paulownia transformă știrile AI în rival pentru media majoră apare prima dată în Main News.
11:40
Arheologii au redescoperit Alexandria de pe Tigru, orașul pierdut fondat de Alexandru cel Mare, localizat în sudul Irakului. Acest important nod comercial a fost izolat de râul Tigru, pierzându-și importanța după ce linia de coastă s-a retras. Cercetările recente au relevat dimensiunile impresionante ale orașului și structura sa complexă. Arheologii au redescoperit Alexandria de pe … Articolul Redescoperirea orașului pierdut al lui Alexandru cel Mare, un nod comercial istoric apare prima dată în Main News.
11:40
România riscă să piardă forța de muncă străină în favoarea Spaniei, care legalizează 500.000 de muncitori. Legislația românească, plină de restricții, descurajează angajatorii și muncitorii, în timp ce țările europene adoptă soluții pentru a atrage și proteja resursele umane. Consecințele economice sunt devastatoare pentru România. România pierde muncitori străini în favoarea Spaniei din cauza legislației … Articolul Spania atrage muncitori străini respinși de România: oportunități noi apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
11:00
Vești bune pentru suporterii echipei naționale a României! FRF a început vânzarea biletelor pentru meciul Turcia-România din barajul pentru Cupa Mondială. Biletele costă 145 lei, iar fanii pot cumpăra online de pe site-ul oficial. Nu ratați ocazia de a încuraja tricolorii pe 26 martie la Istanbul! FRF a început vânzarea biletelor pentru meciul Turcia-România din … Articolul Bilete disponibile pentru meciul Turcia-România! Aflați prețul și cum să cumpărați apare prima dată în Main News.
10:50
Armata rusă este acuzată de torturi inumane asupra soldaților care încearcă să dezerteze în conflictul din Ucraina. Înregistrările arată abuzuri severe, inclusiv bătăi și umilințe, menite să descurajeze trupele de la fugă. Consecințele dezertării sunt devastatoare, cu riscuri de moarte și violență extremă. Armata rusă este acuzată de tratamente inumane asupra soldaților care încearcă să … Articolul Tortura soldaților ruși: abuzuri inumane în armata lui Putin apare prima dată în Main News.
10:50
Fostul ministru al Justiției din Republica Moldova, Vladimir Cebotari, a dezvăluit în instanță că sacoșa neagră din dosarul lui Igor Dodon ar conține între 500.000 și 750.000 de euro. Dodon, judecat pentru corupție, riscă până la 20 de ani de închisoare, în timp ce apărarea contestă acuzațiile. Fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, a declarat … Articolul Sacoșa neagră cu 750.000 de euro: Dezvăluiri din dosarul lui Dodon apare prima dată în Main News.
10:50
AUR cere alegeri anticipate în urma unui raport din Congresul SUA care acuză Comisia Europeană de amestec în alegerile din România. George Simion, președintele AUR, solicită revenirea la democrație și asigură guvernarea interimară. Comisia Europeană respinge acuzațiile de influență asupra procesului electoral. AUR cere alegeri parlamentare anticipate după un raport din Congresul SUA care acuză … Articolul AUR solicită alegeri anticipate după raportul din Congresul SUA: motivele vizitei apare prima dată în Main News.
10:40
Un general rus din GRU, Vladimir Alexeiev, a fost împușcat în Moscova și transportat de urgență la spital. Incidentul, considerat un asasinat, a avut loc pe autostrada Volokolamsk. Alexeiev a fost implicat în negocierile din iunie 2023 cu grupul Wagner. Atacurile asupra ofițerilor ruși s-au intensificat în contextul războiului din Ucraina. General-locotenentul Vladimir Alexeiev a … Articolul General rus din GRU, împușcat în Moscova și dus la spital de urgență apare prima dată în Main News.
10:40
Ambasadorul SUA în Polonia, Tom Rose, a provocat controverse după ce a rupt relațiile cu președintele parlamentului polonez Włodzimierz Czarzasty, criticându-l pe Donald Trump. Disputa s-a intensificat când Rose a sugerat că SUA ar putea retrage trupele din Polonia, evidențiind diviziunile politice din țară. Ambasadorul SUA în Polonia, Tom Rose, a răspuns criticilor aduse lui … Articolul Ambasadorul SUA critică Polonia: „Să ne luăm soldații și echipamentele?” apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
10:00
Nora lui Călin Georgescu, Alexandra Roxana Georgescu, lucrează la Hidroelectrica ca referent în Serviciul Infrastructuri Critice. A fost angajată în 2020 prin concurs, iar familia are conexiuni cu politica și companiile de stat, inclusiv sponsorizări de la Nuclearelectrica. Articolul explorează legăturile acestei familii cu diverse instituții. Alexandra Roxana Georgescu, nora lui Călin Georgescu, este angajată … Articolul Nora lui Călin Georgescu la Hidroelectrica: Conexiuni cu companiile de stat apare prima dată în Main News.
10:00
Juliane Seyfarth, săritoare cu schiurile din Germania, apare pe coperta Playboy înainte de a participa la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. La 35 de ani, aceasta își propune să câștige prima medalie olimpică, având deja în palmares medalii mondiale. Descoperă detalii despre cariera sa sportivă și debutul în lume glamour. Juliane Seyfarth, o … Articolul Sportivă în Playboy: Ședința foto surpriză înainte de Olimpice apare prima dată în Main News.
09:50
O tânără de 29 de ani a fost desfigurată într-un SPA din Brașov din cauza unui incendiu, provocat de omisiuni grave ale personalului. Aceasta cere despăgubiri de 4,5 milioane de euro, iar dosarul a fost trimis în judecată. Cazul implică patru angajați și societatea hotelieră. O tânără de 29 de ani a fost desfigurată într-un … Articolul Tânără desfigurată în SPA Brașov, dosar judiciar și despăgubiri de 4,5 milioane euro apare prima dată în Main News.
09:40
DNA efectuează percheziții la Primăria Sectorului 5 din București, vizând acte de corupție legate de imobiliare. Printre persoanele implicate se numără administratorul public, șefi din Poliția Locală și arhitectul-șef. Faptele investigate includ traficul de influență, luarea și darea de mită, și fals intelectual. DNA efectuează percheziții la Primăria Sectorului 5 din București Persoanele vizate includ … Articolul DNA percheziționează Primăria Sector 5: lista persoanelor vizate apare prima dată în Main News.
09:40
Estonia va suspenda operațiunile nocturne la punctele de trecere Luhamaa și Koidula de la granița cu Rusia din 24 februarie, motivând că Rusia se comportă irațional. Tranzitul va fi permis doar pe parcursul zilei pentru a asigura o monitorizare eficientă a frontierei și a răspunde comportamentului vameșilor ruși. Estonia va suspenda operațiunile nocturne la punctele … Articolul Estonia ia măsuri la graniță: comportamentul irațional al Rusiei apare prima dată în Main News.
09:40
În 2026, economia României va avea o creștere slabă de 1-1,5%, cu inflație de 5-6% și leu în depreciere lentă. Investitorii trebuie să se adapteze la riscuri politice și economice, prioritizând bugete raționale. Descoperă ce strategii să aplici pentru un an de succes în investiții. În 2026, România se confruntă cu creștere anemică și inflație … Articolul Ghidul specialiștilor: bugetul 2026, riscuri și perspective financiare apare prima dată în Main News.
08:50
Donald Trump caută să negocieze un tratat de pace între Rusia și Ucraina, dar impasul actual și cultura de negociere rusă fac acest demers improbabil. Expertiza în studii de securitate subliniază că atât Kievul, cât și Moscova nu sunt pregătite pentru compromisuri esențiale în favoarea păcii. Negocierea păcii între Rusia și Ucraina de către Donald … Articolul Imposibilitatea unui tratat de pace Rusia-Ucraina în vremea lui Trump apare prima dată în Main News.
08:50
Constantin Timofti, apropiat al lui Horațiu Potra, a fost bătut și i-au fost incendiate mașina și casa. Incidentul violent s-a petrecut în primăvara anului 2021, iar instanța a admis despăgubiri de 50.000 euro. Timofti a fost anterior implicat în cazuri penale care au stârnit atenția autorităților din Mureș. Constantin Timofti, apropiat al lui Horațiu Potra, … Articolul Apropiat al lui Potra, bătut și victimele incendiilor la mașină și casă apare prima dată în Main News.
08:50
George Simion a provocat un moment de spectacol în Parlament, aducând un bidon cu apă din Curtea de Argeș, oraș afectat de lipsa apei potabile. El a atacat coaliția de guvernare și a cerut organizarea alegerilor parlamentare anticipate, evidențiind problemele cu care se confruntă populația. George Simion a adus un bidon cu apă din Curtea … Articolul George Simion aduce apă de la Curtea de Argeş în Parlament și contestă guvernarea apare prima dată în Main News.
08:50
România și Turcia își dispută recrutarea fundașului Umit Akdag, jucător de 22 de ani, care trebuie să decidă între cele două naționale. FRF a reluat negocierile cu Akdag, oferindu-i avantaje financiare pentru a alege România, pe când Turcia îl vizează pentru barajul din martie. Decizia finală este așteptată în februarie. Oficialii FRF negociază cu Umit … Articolul România și Turcia în competiție pentru un talent defensiv de top apare prima dată în Main News.
08:40
Trei români au fost arestați în SUA pentru furturi prin distragerea atenției de la bancomate. Hoții acționau rapid, schimbând cardurile victimelor cu falsuri. Poliția avertizează asupra riscurilor, recomandând vigilență la utilizarea bancomatelor. Detalii despre infracțiuni și sfaturi de prevenire. Trei români au fost arestați în SUA pentru furturi prin distragerea atenției la bancomate Operarea infractorilor … Articolul Trei români jefuiește rapid zeci de americani | VIDEO despre metoda ingenioasă apare prima dată în Main News.
08:40
Rusia și Ucraina au realizat primul schimb de prizonieri după cinci luni, eliberând 314 persoane în urma negocierilor de la Abu Dhabi. Președintele Zelenski a confirmat că unii prizonieri au fost reținuți timp de aproape patru ani. Schimbul este al 71-lea de la începutul invaziei din 2022, evidențiind progresele diplomatice. Rusia și Ucraina au eliberat … Articolul Primul schimb de prizonieri Rusia-Ucraina: 314 persoane eliberate la Abu Dhabi apare prima dată în Main News.
08:40
România și Polonia concurează pentru atragerea investițiilor, fiecare cu avantajele sale. Polonia oferă stabilitate și infrastructură, în timp ce România promite randamente mai mari. Investitorii analizează riscurile, fiscalitatea și oportunitățile de creștere. Descoperă de ce Bucureștiul este preferat pentru randamente și Varșovia pentru siguranță. Polonia oferă stabilitate și predictibilitate, în timp ce România oferă randamente … Articolul Investiții în Varșovia vs București: siguranță sau randament? apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
07:50
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost „suspendat” de DNA într-un caz de abuz în serviciu, cu interdicții severe și o cauțiune record de 800.000 lei. Acuzațiile vizează utilizarea fondurilor publice pentru a construi un drum pe proprietatea fratelui său, ridicând îngrijorări privind integritatea administrativă. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost suspendat de DNA … Articolul Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, „suspendat” de DNA cu interdicții dure apare prima dată în Main News.
07:50
Deputatul PSD Mihai Fifor atrage atenția asupra riscurilor politice și diplomatice pentru România, subliniind importanța raportului din Congresul SUA privind anularea alegerilor. Președintele Nicușor Dan este chemat să prezinte dovezile necesare pentru a clarifica acuzațiile grave formulate în documentul american, esențial pentru democrația românească. Mihai Fifor, deputat PSD, solicită transparență din partea președintelui Nicușor Dan … Articolul Fifor (PSD): Nicușor Dan trebuie să publice probele alegerilor anulate apare prima dată în Main News.
07:50
FCSB a învins FC Botoșani cu 2-1 pe Arena Națională, având o prestație solidă de la Mamadou Thiam. Gigi Becali a lăudat evoluția atacantului și a subliniat importanța fiecărei măsuri din echipă. Cu cinci etape rămase, FCSB rămâne în cursa pentru play-off. Descoperă detalii despre meciul tensionat și declarațiile lui Becali. FCSB a învins FC … Articolul FCSB învinge Botoșani, 2-1. Gigi Becali: „Fotbaliștii sunt slujitori!” apare prima dată în Main News.
07:40
Dorin Dumitran, psiholog criminalist al Poliției Române, discută despre cazul minorului de 13 ani acuzat de crimă în Cenei. El subliniază importanța evaluării responsabilității în cazurile de violență și necesitatea ca faptele să fie judecate corect, chiar dacă minorul nu răspunde penal potrivit legii actuale. Dorin Dumitran, comisar-șef și psiholog criminalist, discută despre crima unui … Articolul Dorin Dumitran: Copilul de 13 ani acuzat de crimă trebuie judecat apare prima dată în Main News.
07:40
Munții Tatra, cel mai înalt sector al Carpaților de Vest, atrag turiști, dar riscurile potențiale sunt mari. Recent, părinți au fost criticați pentru că au purtat pantofi nepotriviți pe un traseu alunecos, transportând doi copii mici. Echipamentul adecvat este esențial pentru siguranță în condiții extreme. Munții Tatra sunt cel mai înalt sector al Carpaților, la … Articolul Părinți în teniși și copii aventurieri în Tatra montană apare prima dată în Main News.
07:40
Într-o lume în schimbare, țări precum Taiwan, Finlanda, Coreea de Sud și Vietnam devin superputeri specializate. Cu roluri cheie în producția de semiconductori, construcția de spărgătoare de gheață, industrie navală și rafinarea pământurilor rare, acestea își valorifică resursele pentru a influența geopolitica globală. Există țări cu puteri specializate care influențează global economia și politica Taiwan … Articolul Statele cu putere strategică: Cum pot influența SUA și China apare prima dată în Main News.
06:50
CTP acuză jocuri de culise în PNL și derapaje periculoase în PSD, afirmând că Hubert Thuma vrea să-l îndepărteze pe Bolojan, atacându-l cu un limbaj agresiv. Grindeanu este criticat pentru formulări grotesque, considerate antisemitice. Bolojan este denumit evreul lui Grindeanu, atrăgând atenția asupra comunicării veninoase în politică. CTP acuză PNL și PSD de atacuri de … Articolul CTP acuză jocuri de culise în PNL și PSD: derapaje periculoase în politică apare prima dată în Main News.
06:50
Sebastian Mailat a declarat după înfrângerea cu FCSB că echipa Botoșani le-a oferit avânt bucureștenilor, care se apropie de play-off. El a subliniat importanța meciului următor și a recunoscut că echipa a pierdut din încredere în atac, dar este optimist că pot obține victorie pentru a-și crește șansele. Sebastian Mailat regretă înfrângerea cu FCSB, considerând … Articolul Sebastian Mailat, dezamăgit: „Le-am dat avânt celor de la FCSB” apare prima dată în Main News.
06:40
Frații Robert și Ionuț Negoiță domină sectorul 3 din București printr-un imperiu imobiliar controversat, având legături strânse cu PSD. Robert, primar cu datorii uriașe la stat, și Ionuț, cunoscut din fotbal, gestionează afaceri profitabile, generând suspiciuni de corupție și favoritism în administrația publică. Frații Robert și Ionuț Negoiță au construit un imperiu imobiliar în România, … Articolul Dinastia Betoanelor: Afacerile și datoriile fraților Negoiță apare prima dată în Main News.
06:40
Iranul dezvăluie un plan detaliat în cinci etape pentru a face față unui eventual război cu Statele Unite, concentrându-se pe atacuri regionale, război cibernetic și blocarea comercializării petrolului. Strategia vizează creșterea costurilor conflictului pentru a determina Washingtonul să renunțe la o intervenție militară prelungită. Iranul a dezvăluit un plan de război în cinci etape împotriva … Articolul Strategiile Iranului pentru a înfrunta Statele Unite într-un război posibil apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
05:50
Albania ridică interdicția asupra TikTok, impusă un an în urmă după un incident tragic. Decizia guvernului vizează implementarea unor mecanisme de securitate pe platformă. Critici față de această măsură subliniază îngrijorările legate de libertatea de exprimare și necesitatea reglementării tuturor rețelelor sociale. Albania a ridicat interdicția asupra TikTok, impusă în martie 2025 Decizia a venit … Articolul TikTok își ridică interdicția dintr-o țară europeană după un an apare prima dată în Main News.
05:50
Președintele Nicușor Dan a comentat raportul Congresului SUA, subliniind că România nu este subiectul principal și că referirile sunt contextuale. Decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor s-a bazat pe dovezi clare de viciere a campaniei. România rămâne angajată față de statul de drept și democrație. Președintele Nicușor Dan a comentat asupra raportului Congresului SUA, … Articolul Nicușor Dan: Comentariile raportului SUA sunt doar contextuale privind România apare prima dată în Main News.
05:50
Leo Grozavu recunoaște superioritatea FCSB după un meci dificil, evidențiind că echipa sa a fost inferioară. Tehnicianul a rememorat perioada de succes a Botoșani și a subliniat necesitatea de sânge proaspăt în echipă. Declarațiile sale reflectă o abordare ponderată în fața provocărilor actuale. Leo Grozavu recunoaște superioritatea FCSB în meciul recent Tehnicianul afirmă că echipa … Articolul FCSB îl reduce la tăcere pe Leo Grozavu: Agităm fără rost? apare prima dată în Main News.
05:30
Judecătorul Dacian Dragoș a explicat întârzierile Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților, subliniind complexitatea analizei. Deși există un blocaj, el este optimist că soluționarea va veni curând. CCR rămâne funcțională, iar responsabilitatea amânărilor revine întregii Românii. Judecătorul Dacian Dragoș a explicat motivele întârzierii CCR în emiterea unei decizii privind pensiile magistraților Întârzierea se datorează complexității … Articolul Judecătorul Dacian Dragoș explică absența deciziei CCR despre pensiile magistraților apare prima dată în Main News.
04:50
Apărarea lui Vladimir Plahotniuc pierde un martor esențial. Victor Bodiu, fost ministru în Guvernul Filat, a refuzat să se prezinte în instanță, iar instanța a decis să-l aducă silit. Alți martori, inclusiv Vladimir Andronachi și Denis Ulanov, refuză de asemenea să declare, complicând situația apărării. Victor Bodiu nu va depune declarații ca martor în dosarul … Articolul Martorul Victor Bodiu nu va susține apărarea lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Main News.
04:50
Controversele din jurul nominalizărilor pentru șefia SRI și SIE includ Marius Lazurca, asociat cu Fundația Soros și criticat pentru poziția sa asupra agresiunii ruse în Ucraina, și Dan Motreanu, achitat după acuzații de spălare de bani. Negocierile complicate dintre președinte și coaliția de guvernare complică numirile. Controversele alegătorilor pentru șefia SRI și SIE includ Marius … Articolul Controversele favoriților pentru conducerea serviciilor de informații apare prima dată în Main News.
04:50
Darius Olaru, căpitanul FCSB, a evaluat victoria echipei sale împotriva Botoșani, subliniind dificultățile întâmpinate în meci. Cu 14 șuturi la poartă, FCSB a fost eficientă, dar a avut nevoie de un gol norocos pentru victorie. Olaru este încrezător în obiectivele echipei și se pregătește pentru meciurile viitoare. Darius Olaru a marcat golul victoriei pentru FCSB … Articolul Darius Olaru: Am complicat meciul cu Botoșani, dar rămânem determinați apare prima dată în Main News.
04:40
Inteligența artificială amenință locurile de muncă de birou, generând temeri printre angajați. Funcționalități noi, precum agenții AI de la Anthropic, pot automatiza sarcini esențiale, lăsând multe profesii irelevante. Impactul pe piața muncii devine evident, iar investitorii reacționează cu îngrijorare. Inteligența artificială amenință locurile de muncă, provocând neliniște în rândul angajaților de la Anthropic După lansarea … Articolul Inteligența Artificială și viitorul locurilor de muncă: o profeție apocaliptică apare prima dată în Main News.
04:30
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat de ce ajutorul României pentru Ucraina va rămâne secretizat, subliniind riscurile strategice și vulnerabilitățile asociate. Acesta a declarat că dezvăluirea detaliilor stocurilor militare nu ar servi interesului public, prin urmare, transparența totală ar putea afecta siguranța națională. Ministrul Apărării, Radu Miruță, susține că ajutorul acordat Ucrainei de România va … Articolul Ministrul Apărării explică de ce ajutorul pentru Ucraina rămâne secret apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
03:50
Dosar de luare de mită la CFR implică 33 de angajați care au consultat ChatGPT pentru strategii de apărare. Aceștia sunt suspectați că au blocat locuri în vagoanele de dormit pentru a le revinde, iar ancheta dispune de peste 700 de pagini de dovezi. Detalii despre corupție și implicarea inteligenței artificiale. 33 de angajați ai … Articolul Mită la CFR: 33 de angajați implicați într-un scandal de corupție apare prima dată în Main News.
03:50
Ilie Bolojan: Pachetul de relansare economică nu va duce la creșteri ale prețului gazului # MainNews.ro
Ilie Bolojan, premierul României, a anunțat că pachetul de relansare economică va preveni creșterea prețurilor la gaz. În cadrul conferinței de presă, el a subliniat importanța stabilității economice și a măsurilor protecționiste pentru consumatorii casnici, asigurând că nu vor exista creșteri de prețuri afectate de liberalizarea pieței de energie. Premierul Ilie Bolojan a prezentat măsurile … Articolul Ilie Bolojan: Pachetul de relansare economică nu va duce la creșteri ale prețului gazului apare prima dată în Main News.
03:50
Gigi Becali a explicat de ce l-a lăsat pe Daniel Bîrligea pe bancă în meciul FCSB – Botoșani 2-1. El a preferat să-l titularizeze pe Mamadou Thiam, considerându-l mai valoros. Becali a subliniat că nu există pedepse, ci doar o chestiune de valoare și că echipa are nevoie de jucători care să nu piardă mingea. … Articolul Gigi Becali explică decizia de a-l lăsa pe Bîrligea pe bancă în FCSB – Botoșani 2-1 apare prima dată în Main News.
03:30
Dosarele Epstein dezvăluie încercările lui Steve Bannon de a obține finanțare de la Jeffrey Epstein pentru partidele de extremă dreapta din Europa. Mesajele din 2018-2019 arată legături cu Matteo Salvini și Marine Le Pen. Politicienii europeni cer claritate asupra influenței externe în politica locală. Steve Bannon a încercat să obțină finanțare de la Jeffrey Epstein … Articolul Steve Bannon și finanțarea partidelor de extremă dreapta din Europa apare prima dată în Main News.
