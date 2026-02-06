Polția ieșeană caută trei hoți care n-au furat nimic. Care a fost ghinionul hoților
Gândul, 6 februarie 2026 17:20
Poliția din Iași e în alertă. Se caută trei hoți ghinioniști, care, în realitate, nu au furat nimic. Aceștia și-au pus măști pe față, au imobilizat un paznic și au forțat un sertar, însă când l-au deschis nu au găsit bani. Hoții ghinioniști: nu au găsit bani și au plecat cu mâinile goale Inspectoratul de […]
• • •
Acum 5 minute
17:50
Casă de vacanță aflată pe marginea prăpastiei, la propriu, scoasă la vânzare. Cât cer proprietarii pe locuința cu vedere la mare și aproape de plajă # Gândul
O casă de vacanță cu vedere spectaculoasă la mare ar putea fi a ta, cu condiția să nu te deranejze faptul că se află foa aproape de marginea unei prăpăstii. Bungaloul se află în partea de vest a insulei Wight, pe una dintre cele mai erodate porțiuni de coastă din Marea Britanie, și este promovat […]
17:50
Mai mulți parlamentari din România au mers în SUA și au participat la Micul dejun cu Rugăciune. La eveniment a participat și președintele Donald Trump # Gândul
O delegaţie de parlamentari români, de la diverse partide, a participat la un mic dejun cu rugăciune la Washington, alături de preşedintele SUA, Donald Trump. Evenimentul, „Mic dejun naţional cu rugăciune”, aflat la cea de-a 74-a ediţie, reuneşte lideri de state şi personalităţi publice din întreaga lume. Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 4-5 februarie, iar […]
Acum o oră
17:20
Cum scoateți misorurile neplăcute din pat. Șase pași simpli pentru a vă menține salteaua în condiții optime de igienă # Gândul
O persoană obișnuită își petrece o treime din viață dormind, așa că este logic să vă asigurați că dormitorul dumneavoastră este cât mai confortabil posibil. Unele sarcini, cum ar fi aspirarea covorului și spălarea regulată a lenjeriei de pat, sunt evidente, dar este la fel de important să vă mențineți salteaua în stare bună pentru […]
17:20
Poliția din Iași e în alertă. Se caută trei hoți ghinioniști, care, în realitate, nu au furat nimic. Aceștia și-au pus măști pe față, au imobilizat un paznic și au forțat un sertar, însă când l-au deschis nu au găsit bani. Hoții ghinioniști: nu au găsit bani și au plecat cu mâinile goale Inspectoratul de […]
17:20
Război între fostul europarlamentar Sebastian Bodu și ONG-ul #rezist Funky Citizens! Politicianul acuză organizația că practică cenzura și că se ocupă cu întocmirea de rapoarte # Gândul
Un conflict public a izbucnit între fostul europarlamentar Sebastian Bodu și ONG-ul Funky Citizens. Bodu acuză organizația că practică cenzura pe rețelele sociale și că, prin rapoarte de fact-checking, duce la sancționarea unor opinii. Sebastian Bodu susține că a fost sancționat pe Facebook după un raport de fact-checking realizat de Factual.ro, proiect asociat cu Funky […]
17:10
Pe cine prăznuiesc credincioșii, pe 7 februarie. Este sărbătoare importantă în calendarul ortodox # Gândul
În fiecare an, pe 7 februarie, credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului, cu care oamenii sunt, de obicei, mai puţin familiarizaţi. Cu toate acestea, este sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Sfântul Partenie, fiul lui Hristofor, diaconul bisericii din Melitopole, s-a născut în Melitopole şi a trăit în secolul al IV-lea. Potrivit site-ului crestinortodox.ro, […]
17:10
Publicația Europa Liberă, finanțată de Congresul Statelor Unite, se închide în România, după șase ani, potrivit Pagina de Media. Donald Trump a suspendat finanţarea pentru Radio Europa Liberă/Radio Liberty în luna martie a anului trecut. Europa Liberă, care are aproximativ 20 de angajați, se va închide oficial pe 31 martie. Europa Liberă este moştenitorul serviciului […]
17:00
Scenă suprarealistă într-o primărie din Vaslui. Un polițist chemat să stingă un conflict, i-a „urecheat” pe primar și pe consilieri cu un discurs memorabil: „Am pretenții de la dumneavoastră” # Gândul
Şeful de post din comuna Zorleni, Nicu Chiriac, a ţinut o adevărată lecţie de 7 ani de-acasă consilierilor locali, dar şi primarului din localitate, Paula Hultoană, în urma unui scandal provocat în şedinţa de consiliu. Doi consilieri au insistat să primească mai multe informaţii de la primar despre raportul Curţii de Conturi, documentul de la […]
17:00
Trei surori adolescenta s-au aruncat de la balcon, de la etajul nouă, după ce părinții le-au interzis accesul la telefoane pentru a se juca un joc video coreean. Tragedia a avut loc în zona Ghaziabad, din apropiere de New Delhi, India. Cele trei surori adolescente s-au aruncat una după alta de la etajul nouă, […]
Acum 2 ore
16:50
Cancelarul Germaniei spune că UE este dispusă să discute cu Rusia, dar nu în paralel cu negocierile de pace de la Abu Dhabi # Gândul
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat vineri că Uniunea Europeană este dispusă să poarte discuții cu Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă nu va deschide „canale paralele de comunicare” față de negocierile oficiale care au loc în prezent în formatul Abu Dhabi. Aflat în vizită oficială în Emiratele Arabe Unite, Friedrich Merz […]
16:50
Primăria București anunță „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Cum arată „plombele” # Gândul
Printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare, Primăria București a anunțat că a început o „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Administrația Străzilor a inventariat deja 585 de gropi de pe 76 de artere. Primăria București a început s repare gropile din București Potrivit mesajului postat pe Facebook, Administrația Străzilor a inventariat 585 […]
16:40
Susținătorul lui Nicușor Dan și al lui Ilie Bolojan, omul de afaceri Dan Șucu, critică măsurile luate de Guvern: „Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize” # Gândul
Dan Șucu, cunoscut atât ca antreprenor, cât și ca susținător al lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, a ieșit cu un mesaj dur la adresa Guvernului, după Consiliul Tripartit de vineri. Omul de afaceri spune că deciziile economice din ultima perioadă nu doar că nu ajută economia, dar împing mai multe sectoare spre probleme serioase. […]
16:40
Să suni la ușa vecinului aiurea te poate costa scump în Germania. Acest gest poate avea consecințe serioase, dacă este făcut în afara regulilor. Mulți locuitori nu știu că în Germania există ore de liniște foarte stricte, iar încălcarea lor poate fi sancționată sever. În anumite situații, o simplă sonerie apăsată la momentul nepotrivit poate aduce amenzi […]
16:40
Curtea Supremă îi răspunde lui Ilie Bolojan, după scrisoarea trimisă la CCR: „O ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat / Pune presiune pe CCR” # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție îi transmite premierului Ilie Bolojan un avertisment public, după scrisoarea trimisă de acesta Curții Constituționale. Judecătorii spun că Guvernul nu trebuie să pună presiune pe justiție și să invoce pierderea fondurilor europene. „Avertizarea explicită privind pierderea unor fonduri europene în eventualitatea unei soluții de neconstituționalitate, precum și solicitarea implicită […]
16:30
Casa de Pensii vine cu precizări de ultimă oră despre veniturile din pensii. Datele sunt pentru 1 ianuarie 2026 și pot reprezenta un bilanț. Unii pensionari primesc între 438 și 628 la pensie lunar, de la stat. În ce localități se dau mai mulți bani? În acest moment, pensia medie în România este de 2.818 […]
16:20
Carmen Tănase a fost protagonista unui moment devenit viral pe rețelele de socializare. Câțiva fani înfocați ai serialului ”State de România”, în care aceasta i-a dat viață simpaticei pirande ”Flăcărica”, i-au cerut acesteia să participe într-un clip pe TikTok. Moment viral pe TikTok cu Carmen Tănase Momentul a avut loc într-o benzinărie din Capitală. Actrița […]
16:10
Marian Godină își face de lucru participând la Survivor 2026. Dar acasă, în Brașov, proiectul său de suflet merge mai departe. Soția sa se ocupă de administrarea pensiunii renovate complet, un spațiu modern, primitor și bine poziționat. În timp ce Marian își testează limitele în Republica Dominicană, soția sa gestionează activitățile de acasă, inclusiv administrarea […]
16:10
UE obligă TikTok să își schimbe designul pentru că este prea captivant și creează dependență. Ce riscă compania dacă nu se conformează # Gândul
Comisia Europeană a publicat vineri un raport preliminar prin care indică faptul că aplicația TikTok încalcă normele Uniunii Europene deoarece designul aplicației este prea captivant, provoacă dependență și ar putea dăuna bunăstării fizice și mentale a utilizatorilor săi, inclusiv copiilor și adulților vulnerabili. Prin urmare, compania trebuie să facă modificări semnificative pentru a evita sancțiunile. […]
16:10
Confuziile lui Ilie Bolojan în scrisoarea trimisă către CCR. Avocatul Toni Neacșu: „Articolul 148 a fost invocat în mod abuziv” # Gândul
Avocatul Toni Neacșu desființează argumentul premierului Ilie Bolojan, care a invocat Articolul 148 din Constituția României, în scrisoarea către CCR, privind luarea unei decizii pe legea pensiilor speciale. Scrisoarea trimisă de Ilie Bolojan către Curtea Constituțională din România, în care transmite magistraților să se pronunțe cât mai repede pe tema pensiilor speciale, este doar o […]
16:00
O haită de lupi a fost surprinsă în Parcul Național Buila Vânturarița, din județul Vâlcea, în timp ce se jucau în zăpadă. Imaginile au fost făcute publice pe Facebook de către o organizație pentru conservarea mediului. Potrivit reprezentanților organizației, lupii nu sunt surprinși atât de des de camerele video în sălbăticie. Aceștia au încărcat pe […]
Acum 4 ore
15:50
Iată când trece România la ora de vară și în ce duminică dăm ceasurile cu o oră înainte. Acest lucru se va întâmpla în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, astfel că ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Ora 3:00 devine ora 4:00, marcându-se astfel trecerea la ora de vară. Ajustarea aceasta […]
15:50
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a spus în cadrul emsiunii OFF The Record, moderată de Sorina Matei, că pentru soluționarea marilor dosare, DNA a avut parte de informații de la SRI, DIPI, DGIA. Voineag a subliniat că lucrurile s-au mișcat într-un sens mai bun datorită colaborării pe care Direcția Națională Anticorupție a avut-o […]
15:50
Dinamo și atacantul Stipe Perica au ajuns la o înţelegere pentru încetarea pe cale amiabilă a contractului. Croatul a venit la roș-albi în februarie 2025 și are 34 de meciuri, opt goluri şi trei pase decisive. Antrenorul Zeljko Kopic nu l-a păstrat în lot la ultimele meciuri și conducerea dorea să-l cedeze la cluburi din […]
15:40
Fiecare zodie are o energie specială, la fel ca plantele. Fiecărui semn zodiacal i se potrivește o anumită plantă. Plantele nu înfrumusețează doar locul, ci pot aduce energii pozitive. Fiecărui semn zodiacal i se potrivește o anumită plantă, susțin specialiștii în astologie, potrivit presei iberice. Berbec – Nativii din această zodie sunt cunoscuți pentru […]
15:40
Tiramisu este unul dintre cele mai iubite deserturi italiene, iar reinterpretările lui au devenit tot mai populare în ultimii ani. Una dintre cele mai căutate variante este această cremă de tiramisu fără ou, o alternativă mai sigură și mai ușoară, perfectă pentru cei care evită ouăle crude sau pur și simplu își doresc un desert […]
15:20
Imagini virale cu un craiovean care își achită amenda la Fisc cu 3 kilograme de monede. Proteste fiscale cu sacoșe de bani și în alte localități # Gândul
În semn de protest și supărat că a fost amendat pe nedrept, un craiovean a mers cu 3 kilograme de monede la ghișeul de taxe și impozite să-și plătească amenda. Gestul său a fost replicat și în alte localități din țară. Un craiovean a atras toate privirile la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite, după […]
15:20
Astăzi este ultima zi de emisie a lui Cătălin Măruță. Prezentatorul TV a transmis un mesaj emoționant telespectatorilor, însoțit de un clip video # Gândul
Cătălin Măruță are astăzi ultima ediție a emisiunii „La Măruță”, difuzată timp de 18 ani la Pro Tv. De luni, 9 februarie, celebra emisiune va fi înlocuită cu două seriale turcești. Astăzi, 6 februarie, Pro TV difuzează ultima ediție a emisiunii „La Măruță”. Show-ul prezentat de Cătălin Măruță se încheie după 18 ani de difuzare […]
15:10
Fără scăderi ale salariilor de bază la stat și fără tăieri suplimentare. Ce au cerut sindicatele în Consiliul Tripartit # Gândul
Negocierile dintre premierul Ilie Bolojan și partenerii sociali în Consiliul Tripartit în legătură cu pachetul de măsuri economice, Blocul Național Sindical solicită modificări, în special legate de reforma administrativă. Potrivit sindicaliștilor, măsurile, așa cum sunt formulate, pot avea efecte disproporționate și periculoase. Guvernul a propus partenerilor sociali să-și desemneze reprezentanți în grupurile de lucru pentru […]
14:50
Mașina de epocă a fiului „baronului de Vaslui”, prins cu o mită de 1 milion de euro, a fost scoasă la vânzare. Vezi câţi bani cere pe ea # Gândul
Fiul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui Dumitru Buzatu, Tudor, îşi vinde maşina de epocă. Este vorba de fiul „baronului de vaslui", care a fost prins de procurorii anticorupţie cu portbagajul plin cu bani primiţi sub formă de „foloase necuvenite". Anunţul de vânzare a mașinii a fost postat pe un site al posesorilor şi cumpărătorilor […]
14:40
După ce i-a adus ghinion fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, pentru că a fost prins de procurorii anticorupţie cu portbagajul plin cu bani primiţi sub formă de „foloase necuvenite”, fiul acestuia, Tudor, a scos maşina la vânzare. Anunţul a fost postat pe un site al posesorilor şi cumpărătorilor de maşini din aceeaşi […]
14:40
Cojile de cartofi, în combinație cu bicarbonatul de sodiu, pot fi un ajutor de nădejde pentru gospodine. O combinație simplă și deloc costisitoare, dar eficientă, poate fi de mare ajutor în treburile casnice. Acest amestec poate fi utilizat pentru îndepărtarea mizeriei persistente și a ruginii de pe oale și tigăi, notează lanacion.com. Este ideal […]
14:40
Mircea Badea ridiculizează dosarul DNA în care e implicat primarul Robert Negoiță: O prosteală de subiect, mie mi-e jenă să vorbesc despre asta # Gândul
Mircea Badea a reacționat ironic, după ce Robert Negoiță a fost pus sub control judiciar. „Ne uităm hipnotizați la un petic de asfalt ca la OZN. România e țara lui abuz în serviciu”, a spus Badea. Mircea Badea nu a ezitat să comenteze în stilul propriu subiectul zilei de joi. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, […]
14:40
Scutul democrației sau scutul cenzurii? Președintele Comisiei Juridice din Congresul SUA: Cenzura UE amenință libertatea de exprimare globală # Gândul
Președintele republican al Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților din SUA, Jim Jordan, a lansat un avertisment extrem față de ceea ce apreciază ca fiind un regim european de cenzură în expansiune rapidă, cu efecte globale, scrie European Conservative. Replicând la raportul comisiei privind reglementarea conținutului în UE, într-o conferință de presă online organizată joi 5 […]
14:30
Mașina lui Dumitru Buzatu, în care a fost prins de DNA cu 1,25 milioane de euro în portbagaj, a fost scoasă la vânzare. Care e prețul cerut de fiul fostului „baron de Vaslui” # Gândul
După ce i-a adus ghinion fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, pentru că a fost prins de procurorii anticorupţie cu portbagajul plin cu bani primiţi sub formă de „foloase necuvenite", fiul acestuia, Tudor, a scos maşina la vânzare. Anunţul a fost postat pe un site al posesorilor şi cumpărătorilor de maşini din aceeaşi […]
14:30
Explozie la o moschee din capitala Pakistanului: cel puțin 31 de morți și 170 de răniți. Cine se află în spatele atacului # Gândul
Cel puțin 31 de persoane au fost ucise și 169 rănite, în urma unei explozii la o moschee musulmană șiită din capitala Pakistanului, Islamabad, vineri, relatează CNN. Potrivit sursei citate, numărul victimelor face ca acesta să fie cel mai sângeros atac din țară de la explozia din moscheea din Peshawar din ianuarie 2023. Primele rapoarte […]
14:30
Șeful DNA, Marius Voineag, face lumină în cazul dosarului Coldea: „Am reușit să probăm darea de mită. Ce ne-a interesat, ne-a interesat” # Gândul
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a transmis în cadrul emsiunii OFF The Record, modrată de Sorina Matei, că DNA a reușit să probeze darea de mită din Dosarul Coldea. Întrebat despre situația dosarului Coldea 2, Voineag a transmis că acesta se află în lucru la procurorul de caz. Dosarul Coldea a revenit în […]
14:20
O descoperire morbidă a fost făcută în curtea spitalului din Medgidia. Un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost găsit mort. El plecase de acasă cu 10 zile înainte de a fi dat dispărut de către un membru al familiei. Poliția a demarat o anchetă. În cursul zilei de 28 ianuarie 2026, polițiștii […]
14:20
Revolta bucureștenilor după ce au fost lăsați luni în șir fără căldură. Proteste în fața primăriei # Gândul
Mai mulți bucureșteni au ieșit în stradă, după ce au fost lăsați luni în șir fără căldură. Bucureștenii au ieșit la proteste în fața primăriei. Situația lor este una dificilă, dat fiind că, în plină iarnă, ei nu au avut parte de apă caldă și căldură.
Acum 6 ore
13:50
O mașină de protocol a lui Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire este mai mic decât al unui logan din același an # Gândul
Mașina de protocol condusă de Președintele Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI, este scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu prin Casa de Licitații A10 by Artmark. Autoturismul are un preț de pornire de numai 1.000 de Euro și este inclus în selecția evenimentului intitulat „Time to Bid — Licitația de Ceasuri & Accesorii […]
13:50
Alertă în orașul Titu, din județul Dâmbovița. O explozie s-a produs în urmă cu puțin timp, într-un apartament din oraș. La fața locului au fost mobilizate mai multe forțe de intervenție. Din primele date, nu ar fi victime. Mai multe persoane au fost evacuate din imobil. Alarma s-a dat în urma unei deflagrații, fără incendiu, […]
13:50
Șeful DNA, Marius Voineag, dezvăluiri incredibile: DNA și Parchetul General nu au fost invitate în grupul de lucru al lui Ilie Bolojan pe modificarea legilor justiției # Gândul
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a transmis în cadrul emsiunii OFF The Record, modeartă de Sorina Matei, că DNA nu a făcut parte din grupul de lucu al premierului Ilie Bolojan pe modificarea legilor justiției. Voineag a subliniat că lucrurile ar fi trebuit dezbătute pe larg, mai ales că reputația Direcției Naționale Anticorupție […]
13:50
„Armistițiul“ dintre Putin și Macron, în pericol: Franța acuză Rusia că vrea să-l implice pe liderul de la Élysée în cazul Epstein # Gândul
Franța a detectat un atac informațional rus menit să sugereze o posibilă implicare a președintelui francez Emmanuel Macron în cazul Jeffrey Epstein, relatează BFMTV. Publicația susție că, potrivit unei surse guvernamentale, acest atac este legat de rețeaua rusă care creează site-uri false – Storm-1516. BFMTV precizează că numele președintelui Emmanuel Macron apare de peste 200 […]
13:40
Un culturist a ajuns ajuns pe masa de operație după un exercițiu de forță cu 400 de kilograme # Gândul
Un culturist brazilian a suferit o ruptură de tendon în timp ce se afla la sala de sport și încerca să ridice 400 de kilograme la presa pentru picioare. Culturistul brazilian Ranieri Lopes Filho, în vârstă de 31 de ani, a suferit un accident teribil la sala de sport unde se antrena, în Teresina, Piaui. […]
13:40
În condițiile în care datele sunt incomplete, anii de muncă nu sunt calculați corect ori stagiul de cotizare nu este cel real, persoanele au dreptul de a depune contestație la decizia de pensionare. Iată mai jos, în articol, informații relevante pentru cei care vor să depună o asemenea cerere, de la ce spune legea până […]
13:30
Șeful DNA, Marius Voineag: „DNA este pregătită să preia secția de investigare a magistraților” # Gândul
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, spune în cadrul emsiunii OFF The Record, modeartă de Sorina Matei, că Direcția Națională Anticorupție este pregătită să preia secția de investigare a magistraților. Șeful insituției susține că DNA are în acest moment pregătirea necesară pentru a putea prelua această competență. Întrebat de moderatoarea emisiunii dacă ar fi […]
13:30
Cine e tânăra de 37 de ani care l-a înlocuit pe deputatul Marcel Ciolacu în Parlament, după ce a câștigat mandatul de președinte al Consiliului Judetean Buzău # Gândul
Oana Matache este deputata care a preluat mandatul lui Marcel Ciolacu în Parlament, după ce acesta a câștigat funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Are 37 de ani și reprezintă județul Buzău în Camera Deputaților din partea PSD. Mandatul său a fost validat pe 23 decembrie 2025, prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 82/2025. Oana […]
13:20
„Podcast cu Prioritate” #91: Norris Măgeanu vine la ProMotor și vorbește deschis despre FRAS și motorsportul românesc # Gândul
Luni, 9 februarie, de la ora 12:00, ProMotor publică episodul 91 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România. Ediția este susținută de Sanador, eMAG și Bilbor și îl are ca invitat pe Norris Măgeanu, una dintre figurile-cheie ale motorsportului românesc. Invitatul acestei ediții are experiență în competiții, management sportiv și […]
13:10
Razie de la Producția Consumatorului. Peste 200 de magazine au fost verificate. Imagini cu produsele retrase de pe rafturi # Gândul
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) au efectuat controale, la nivel național, la peste 200 de operatori economici pentru a oferi o imagine obiectivă asupra gradului de conformare și a situației reale din teren. Aceștia au descoperit nenumărate nereguli și au împărțit amenzi de peste 1,55 de milioane de lei. Comunicatul transmis de ANPC […]
13:00
Mișcare de ultimă oră a premierului Bolojan în scandalul pensiilor magistraților. Trimite o scrisoare către CCR unde invocă pierderea banilor europeni # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare președintei Curții Constituționale, Elena Siminina Tănăsescu, în care solicită luarea unei decizii cât mai rapide pe tema modificării legii pensiei magistraților. Prim-ministrul invocă drept argument faptul că România riscă să piardă 231 de milioane din PNRR, întrucât nu îndeplinește Jalonul nr.215. „Vă aduc la cunoştinţă următoarele aspecte legate […]
13:00
Scandal în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt au demisionat după ce au fost surprinși în ipostaze intime # Gândul
Doi oficiali de rang înalt din Muntenegru au demisionat după ce pe internet a apărut un clip în care cei doi apar în ipostaze intime. Scandalul „a degenerat” apoi în acuzații reciproce de șantaj între foștii amanți. Protagoniștii sunt Mirijana Pajković , directoarea generală a Direcției pentru promovarea și protecția drepturilor omului din Muntenegru, cunoscută […]
