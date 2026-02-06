Sezamo marchează un an de la lansarea colectării ambalajelor SGR, cu aproape 4 milioane de ambalaje returnate

14:30

Cel puțin 31 de persoane au fost ucise și 169 rănite, în urma unei explozii la o moschee musulmană șiită din capitala Pakistanului, Islamabad, vineri, relatează CNN. Potrivit sursei citate, numărul victimelor face ca acesta să fie cel mai sângeros atac din țară de la explozia din moscheea din Peshawar din ianuarie 2023. Primele rapoarte […]