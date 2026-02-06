E focar de gripă aviară în Bârlad. Patru lebede, găsite moarte pe un lac
Gândul, 6 februarie 2026 18:50
Patru lebede au fost găsite moarte pe un lac din Bârlad, iar analizele au confirmat prezenţa virusului influenţei aviare înalt patogene (H5N1). S-au dispus măsuri de către autorităţile sanitar veterinare şi de mediu şi s-a dispus un perimetru de protecţie pe o rază de 10 km. ”Direcţia Judeţeană de Mediu Vaslui informează publicul că, în […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
19:20
Experții MAI au identificat o nouă metodă de fraudă: folosirea AI pentru clonarea vocii persoanelor apropiate # Gândul
Ministerul Afacerilor Interne a lansat un avertisment extrem de important pentru români. Experții MAI au identificat o nouă metodă de fraudă: folosirea inteligenței artificiale pentru clonarea vocii persoanelor apropiate. În cazul oricărei suspiciuni, închideți imediat convorbirea! Infractorii obțin câteva secunde de înregistrare audio de pe rețelele sociale și creează apeluri telefonice în care pretind că […]
Acum 15 minute
19:10
Gest surprinzător la o nuntă cu ștaif. Încercând să-și surprindă nuntașii, un mire și-a aruncat mireasa în piscină. Asta, după ce au făcut o poză pentru a imortaliza momentul. Imediat după ce poza a fost făcută, mirele i-a dat drumul din brațe miresei, iar aceasta a picat direct în apă, spre stupefacția tuturor. Acum, internauții […]
19:10
Șeful controlului armelor din Statele Unite acuză China că a făcut teste nucleare secrete. Washingtonul vrea un nou pact nuclear trilateral # Gândul
Șeful controlului armelor din Statele Unite, Thomas DiNanno, a acuzat Beijingul că a întreprins un test nuclear secret și a solicitat crearea unui nou tratat, mai amplu, care să includă China și Rusia. Expirarea tratatului nuclear New Start a scos la iveală un vid strategic tot mai mare pentru Statele Unite, acutizat acum de declarațiile […]
Acum 30 minute
19:00
Păianjenul care dansează pentru a se împerechea. Care este arma sercretă a păianjenului Maratus volans # Gândul
Deși măsoară doar aproximativ 5 milimetri, păianjenul-păun din Australia este unul dintre cele mai spectaculoase și bizare exemple din lumea insectelor. Micuțul prădător își terorizează prada cu o otravă letală pentru insecte și își riscă viața într-un ritual de împerechere impresionant, care poate dura chiar zeci de minute. Dansul care decide soarta masculului Păianjenul-păun este […]
Acum o oră
18:50
Sezamo marchează un an de la lansarea colectării ambalajelor SGR, cu aproape 4 milioane de ambalaje returnate # Gândul
Supermarketul online Sezamo aniversează, astăzi, un an de la lansarea sistemului de colectare a ambalajelor cu garanție SGR, integrat direct în experiența de cumpărături, astfel încât clienții economisesc timp nu doar la cumpărături, ci și la reciclare, fără drumuri suplimentare. În acest prim an, clienții Sezamo au returnat aproape patru milioane de ambalaje, contribuind la […]
18:50
18:50
Stupefacție în lumea științifică. Nepământeanul Juan López. Un octogenar spaniol, sănătos ca la 2o de ani # Gândul
Oamenii de știință sunt fascinați de cazul remarcabil al unui spaniol în vârstă de 82 de ani, care, după cum au descoperit, are corpul unui bărbat cu multe decenii mai tânăr. Juan López García, din orașul Toledo, concurează în ultra-maratoane, o performanță cu atât mai extraordinară cu cât, înainte de a împlini 66 de ani, […]
18:40
Bărbat din Cluj, arestat preventiv, după ce a intrat cu maşina în stâlpul de iluminat şi în peretele unui magazin. Nu avea permis # Gândul
Vineri, un bărbat de 38 de ani a fost arestat preventiv, după ce, în timp ce conducea un autoturism, deşi nu are permis de conducere, a ieşit de pe şosea, a lovit un stâlp de iluminat şi apoi peretele unui magazin din parcarea mall-ului din Floreşti, judeţul Cluj. Un pasager a fost transportat la spital, […]
18:40
Guvernul condus de Ilie Bolojan a continuat împrumuturile de pe piața internă. Ministerul Finanțelor a atras, doar vineri, 335 de milioane de lei de la bănci, potrivit datelor publicate de BNR. Joi, statul a împrumutat peste 2,233 miliarde de lei prin două emisiuni de obligațiuni de stat. Dobânzile acceptate au fost de 5,92% pe an […]
Acum 2 ore
18:10
Barack și Michelle Obama apar ca niște maimuțe într-un videoclip postat de Trump, în care îi acuză de fraudarea alegerilor din 2020 # Gândul
Donald Trump a publicat joi un videoclip cu o temă conspirativă în cadrul căreia, la finalul clipului, erau prezentate presupuse nereguli ale alegerilor prezidențiale din SUA din 2020. În cadrul videoclipului postat de Trump, la sfârșit apăreau fețele lui Barack și Michelle Obama suprapuse peste corpurile unor maimuțe. Fostul președinte al Statelor unite, Barack Obama […]
18:10
România a pierdut alte 231 de milioane de euro din PNRR. Ministrul Fondurilor Europene a recunoscut public dezastrul. Bolojan încearcă să arunce vina pe CCR # Gândul
Cu o zi înainte de scrisoarea premierului Bolojan, în care se pun presiuni asupra CCR, pe tema pensiei magistraților, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru afirma că România pierde cele 231 de milioane din fonduri europene, tot din cauza Curții Constiuționale. Declarațiile celor doi oficiali sunt contrazise, punctual, de avocatul Toni Neacșu care a […]
18:00
Cum câștigăm războiul cu țânțarii de ciuperci. Plantele de apartament vor fi ferite de insecte dăunătoare, iar sarcina zilnică va dura câteva secunde # Gândul
Cu încălzire centrală caldă și ferestre închise, această perioadă a anului este momentul perfect pentru ca musculițele de ciuperci să năvălească asupra plantelor de apartament iubite. Musculițele de ciuperci, cunoscute și sub numele de muște sciaride, sunt printre cei mai comuni dăunători, care-i scot din minți pe pasionații de plante de apartament. Acești dăunători nedoriți […]
18:00
Judecătorii nu s-au pus de acord asupra acuzațiilor de propagandă legionară aduse lui Călin Georgescu. Procesul, blocat în camera preliminară # Gândul
Dosarul lui Călin Georgescu, prin care fostul candidat a prezidențiale a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară, s-a blocat vineri, 6 februarie, la Tribunalul București, ca urmare a faptului că, potrivit Digi 24, judecătorii nu s-au pus de acord asupra unei soluții și au constatat „ivită divergența”. Noul termen s-a mutat pe 9 februarie. […]
17:50
Casă de vacanță aflată pe marginea prăpastiei, la propriu, scoasă la vânzare. Cât cer proprietarii pe locuința cu vedere la mare și aproape de plajă # Gândul
O casă de vacanță cu vedere spectaculoasă la mare ar putea fi a ta, cu condiția să nu te deranejze faptul că se află foa aproape de marginea unei prăpăstii. Bungaloul se află în partea de vest a insulei Wight, pe una dintre cele mai erodate porțiuni de coastă din Marea Britanie, și este promovat […]
17:50
Mai mulți parlamentari din România au mers în SUA și au participat la Micul dejun cu Rugăciune. La eveniment a participat și președintele Donald Trump # Gândul
O delegaţie de parlamentari români, de la diverse partide, a participat la un mic dejun cu rugăciune la Washington, alături de preşedintele SUA, Donald Trump. Evenimentul, „Mic dejun naţional cu rugăciune”, aflat la cea de-a 74-a ediţie, reuneşte lideri de state şi personalităţi publice din întreaga lume. Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 4-5 februarie, iar […]
Acum 4 ore
17:20
Cum scoateți misorurile neplăcute din pat. Șase pași simpli pentru a vă menține salteaua în condiții optime de igienă # Gândul
O persoană obișnuită își petrece o treime din viață dormind, așa că este logic să vă asigurați că dormitorul dumneavoastră este cât mai confortabil posibil. Unele sarcini, cum ar fi aspirarea covorului și spălarea regulată a lenjeriei de pat, sunt evidente, dar este la fel de important să vă mențineți salteaua în stare bună pentru […]
17:20
Poliția din Iași e în alertă. Se caută trei hoți ghinioniști, care, în realitate, nu au furat nimic. Aceștia și-au pus măști pe față, au imobilizat un paznic și au forțat un sertar, însă când l-au deschis nu au găsit bani. Hoții ghinioniști: nu au găsit bani și au plecat cu mâinile goale Inspectoratul de […]
17:20
Război între fostul europarlamentar Sebastian Bodu și ONG-ul #rezist Funky Citizens! Politicianul acuză organizația că practică cenzura și că se ocupă cu întocmirea de rapoarte # Gândul
Un conflict public a izbucnit între fostul europarlamentar Sebastian Bodu și ONG-ul Funky Citizens. Bodu acuză organizația că practică cenzura pe rețelele sociale și că, prin rapoarte de fact-checking, duce la sancționarea unor opinii. Sebastian Bodu susține că a fost sancționat pe Facebook după un raport de fact-checking realizat de Factual.ro, proiect asociat cu Funky […]
17:10
Pe cine prăznuiesc credincioșii, pe 7 februarie. Este sărbătoare importantă în calendarul ortodox # Gândul
În fiecare an, pe 7 februarie, credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului, cu care oamenii sunt, de obicei, mai puţin familiarizaţi. Cu toate acestea, este sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Sfântul Partenie, fiul lui Hristofor, diaconul bisericii din Melitopole, s-a născut în Melitopole şi a trăit în secolul al IV-lea. Potrivit site-ului crestinortodox.ro, […]
17:10
Publicația Europa Liberă, finanțată de Congresul Statelor Unite, se închide în România, după șase ani, potrivit Pagina de Media. Donald Trump a suspendat finanţarea pentru Radio Europa Liberă/Radio Liberty în luna martie a anului trecut. Europa Liberă, care are aproximativ 20 de angajați, se va închide oficial pe 31 martie. Europa Liberă este moştenitorul serviciului […]
17:00
Scenă suprarealistă într-o primărie din Vaslui. Un polițist chemat să stingă un conflict, i-a „urecheat” pe primar și pe consilieri cu un discurs memorabil: „Am pretenții de la dumneavoastră” # Gândul
Şeful de post din comuna Zorleni, Nicu Chiriac, a ţinut o adevărată lecţie de 7 ani de-acasă consilierilor locali, dar şi primarului din localitate, Paula Hultoană, în urma unui scandal provocat în şedinţa de consiliu. Doi consilieri au insistat să primească mai multe informaţii de la primar despre raportul Curţii de Conturi, documentul de la […]
17:00
Trei surori adolescenta s-au aruncat de la balcon, de la etajul nouă, după ce părinții le-au interzis accesul la telefoane pentru a se juca un joc video coreean. Tragedia a avut loc în zona Ghaziabad, din apropiere de New Delhi, India. Cele trei surori adolescente s-au aruncat una după alta de la etajul nouă, […]
16:50
Cancelarul Germaniei spune că UE este dispusă să discute cu Rusia, dar nu în paralel cu negocierile de pace de la Abu Dhabi # Gândul
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat vineri că Uniunea Europeană este dispusă să poarte discuții cu Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă nu va deschide „canale paralele de comunicare” față de negocierile oficiale care au loc în prezent în formatul Abu Dhabi. Aflat în vizită oficială în Emiratele Arabe Unite, Friedrich Merz […]
16:50
Primăria București anunță „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Cum arată „plombele” # Gândul
Printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare, Primăria București a anunțat că a început o „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Administrația Străzilor a inventariat deja 585 de gropi de pe 76 de artere. Primăria București a început s repare gropile din București Potrivit mesajului postat pe Facebook, Administrația Străzilor a inventariat 585 […]
16:40
Susținătorul lui Nicușor Dan și al lui Ilie Bolojan, omul de afaceri Dan Șucu, critică măsurile luate de Guvern: „Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize” # Gândul
Dan Șucu, cunoscut atât ca antreprenor, cât și ca susținător al lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, a ieșit cu un mesaj dur la adresa Guvernului, după Consiliul Tripartit de vineri. Omul de afaceri spune că deciziile economice din ultima perioadă nu doar că nu ajută economia, dar împing mai multe sectoare spre probleme serioase. […]
16:40
Să suni la ușa vecinului aiurea te poate costa scump în Germania. Acest gest poate avea consecințe serioase, dacă este făcut în afara regulilor. Mulți locuitori nu știu că în Germania există ore de liniște foarte stricte, iar încălcarea lor poate fi sancționată sever. În anumite situații, o simplă sonerie apăsată la momentul nepotrivit poate aduce amenzi […]
16:40
Curtea Supremă îi răspunde lui Ilie Bolojan, după scrisoarea trimisă la CCR: „O ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat / Pune presiune pe CCR” # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție îi transmite premierului Ilie Bolojan un avertisment public, după scrisoarea trimisă de acesta Curții Constituționale. Judecătorii spun că Guvernul nu trebuie să pună presiune pe justiție și să invoce pierderea fondurilor europene. „Avertizarea explicită privind pierderea unor fonduri europene în eventualitatea unei soluții de neconstituționalitate, precum și solicitarea implicită […]
16:30
Casa de Pensii vine cu precizări de ultimă oră despre veniturile din pensii. Datele sunt pentru 1 ianuarie 2026 și pot reprezenta un bilanț. Unii pensionari primesc între 438 și 628 la pensie lunar, de la stat. În ce localități se dau mai mulți bani? În acest moment, pensia medie în România este de 2.818 […]
16:20
Carmen Tănase a fost protagonista unui moment devenit viral pe rețelele de socializare. Câțiva fani înfocați ai serialului ”State de România”, în care aceasta i-a dat viață simpaticei pirande ”Flăcărica”, i-au cerut acesteia să participe într-un clip pe TikTok. Moment viral pe TikTok cu Carmen Tănase Momentul a avut loc într-o benzinărie din Capitală. Actrița […]
16:10
Marian Godină își face de lucru participând la Survivor 2026. Dar acasă, în Brașov, proiectul său de suflet merge mai departe. Soția sa se ocupă de administrarea pensiunii renovate complet, un spațiu modern, primitor și bine poziționat. În timp ce Marian își testează limitele în Republica Dominicană, soția sa gestionează activitățile de acasă, inclusiv administrarea […]
16:10
UE obligă TikTok să își schimbe designul pentru că este prea captivant și creează dependență. Ce riscă compania dacă nu se conformează # Gândul
Comisia Europeană a publicat vineri un raport preliminar prin care indică faptul că aplicația TikTok încalcă normele Uniunii Europene deoarece designul aplicației este prea captivant, provoacă dependență și ar putea dăuna bunăstării fizice și mentale a utilizatorilor săi, inclusiv copiilor și adulților vulnerabili. Prin urmare, compania trebuie să facă modificări semnificative pentru a evita sancțiunile. […]
16:10
Confuziile lui Ilie Bolojan în scrisoarea trimisă către CCR. Avocatul Toni Neacșu: „Articolul 148 a fost invocat în mod abuziv” # Gândul
Avocatul Toni Neacșu desființează argumentul premierului Ilie Bolojan, care a invocat Articolul 148 din Constituția României, în scrisoarea către CCR, privind luarea unei decizii pe legea pensiilor speciale. Scrisoarea trimisă de Ilie Bolojan către Curtea Constituțională din România, în care transmite magistraților să se pronunțe cât mai repede pe tema pensiilor speciale, este doar o […]
16:00
O haită de lupi a fost surprinsă în Parcul Național Buila Vânturarița, din județul Vâlcea, în timp ce se jucau în zăpadă. Imaginile au fost făcute publice pe Facebook de către o organizație pentru conservarea mediului. Potrivit reprezentanților organizației, lupii nu sunt surprinși atât de des de camerele video în sălbăticie. Aceștia au încărcat pe […]
15:50
Iată când trece România la ora de vară și în ce duminică dăm ceasurile cu o oră înainte. Acest lucru se va întâmpla în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, astfel că ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Ora 3:00 devine ora 4:00, marcându-se astfel trecerea la ora de vară. Ajustarea aceasta […]
15:50
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a spus în cadrul emsiunii OFF The Record, moderată de Sorina Matei, că pentru soluționarea marilor dosare, DNA a avut parte de informații de la SRI, DIPI, DGIA. Voineag a subliniat că lucrurile s-au mișcat într-un sens mai bun datorită colaborării pe care Direcția Națională Anticorupție a avut-o […]
15:50
Dinamo și atacantul Stipe Perica au ajuns la o înţelegere pentru încetarea pe cale amiabilă a contractului. Croatul a venit la roș-albi în februarie 2025 și are 34 de meciuri, opt goluri şi trei pase decisive. Antrenorul Zeljko Kopic nu l-a păstrat în lot la ultimele meciuri și conducerea dorea să-l cedeze la cluburi din […]
15:40
Fiecare zodie are o energie specială, la fel ca plantele. Fiecărui semn zodiacal i se potrivește o anumită plantă. Plantele nu înfrumusețează doar locul, ci pot aduce energii pozitive. Fiecărui semn zodiacal i se potrivește o anumită plantă, susțin specialiștii în astologie, potrivit presei iberice. Berbec – Nativii din această zodie sunt cunoscuți pentru […]
15:40
Tiramisu este unul dintre cele mai iubite deserturi italiene, iar reinterpretările lui au devenit tot mai populare în ultimii ani. Una dintre cele mai căutate variante este această cremă de tiramisu fără ou, o alternativă mai sigură și mai ușoară, perfectă pentru cei care evită ouăle crude sau pur și simplu își doresc un desert […]
Acum 6 ore
15:20
Imagini virale cu un craiovean care își achită amenda la Fisc cu 3 kilograme de monede. Proteste fiscale cu sacoșe de bani și în alte localități # Gândul
În semn de protest și supărat că a fost amendat pe nedrept, un craiovean a mers cu 3 kilograme de monede la ghișeul de taxe și impozite să-și plătească amenda. Gestul său a fost replicat și în alte localități din țară. Un craiovean a atras toate privirile la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite, după […]
15:20
Astăzi este ultima zi de emisie a lui Cătălin Măruță. Prezentatorul TV a transmis un mesaj emoționant telespectatorilor, însoțit de un clip video # Gândul
Cătălin Măruță are astăzi ultima ediție a emisiunii „La Măruță”, difuzată timp de 18 ani la Pro Tv. De luni, 9 februarie, celebra emisiune va fi înlocuită cu două seriale turcești. Astăzi, 6 februarie, Pro TV difuzează ultima ediție a emisiunii „La Măruță”. Show-ul prezentat de Cătălin Măruță se încheie după 18 ani de difuzare […]
15:10
Fără scăderi ale salariilor de bază la stat și fără tăieri suplimentare. Ce au cerut sindicatele în Consiliul Tripartit # Gândul
Negocierile dintre premierul Ilie Bolojan și partenerii sociali în Consiliul Tripartit în legătură cu pachetul de măsuri economice, Blocul Național Sindical solicită modificări, în special legate de reforma administrativă. Potrivit sindicaliștilor, măsurile, așa cum sunt formulate, pot avea efecte disproporționate și periculoase. Guvernul a propus partenerilor sociali să-și desemneze reprezentanți în grupurile de lucru pentru […]
14:50
Mașina de epocă a fiului „baronului de Vaslui”, prins cu o mită de 1 milion de euro, a fost scoasă la vânzare. Vezi câţi bani cere pe ea # Gândul
Fiul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui Dumitru Buzatu, Tudor, îşi vinde maşina de epocă. Este vorba de fiul „baronului de vaslui”, care a fost prins de procurorii anticorupţie cu portbagajul plin cu bani primiţi sub formă de „foloase necuvenite”. Anunţul de vânzare a mașinii a fost postat pe un site al posesorilor şi cumpărătorilor […]
14:40
14:40
Cojile de cartofi, în combinație cu bicarbonatul de sodiu, pot fi un ajutor de nădejde pentru gospodine. O combinație simplă și deloc costisitoare, dar eficientă, poate fi de mare ajutor în treburile casnice. Acest amestec poate fi utilizat pentru îndepărtarea mizeriei persistente și a ruginii de pe oale și tigăi, notează lanacion.com. Este ideal […]
14:40
Mircea Badea ridiculizează dosarul DNA în care e implicat primarul Robert Negoiță: O prosteală de subiect, mie mi-e jenă să vorbesc despre asta # Gândul
Mircea Badea a reacționat ironic, după ce Robert Negoiță a fost pus sub control judiciar. „Ne uităm hipnotizați la un petic de asfalt ca la OZN. România e țara lui abuz în serviciu”, a spus Badea. Mircea Badea nu a ezitat să comenteze în stilul propriu subiectul zilei de joi. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, […]
14:40
Scutul democrației sau scutul cenzurii? Președintele Comisiei Juridice din Congresul SUA: Cenzura UE amenință libertatea de exprimare globală # Gândul
Președintele republican al Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților din SUA, Jim Jordan, a lansat un avertisment extrem față de ceea ce apreciază ca fiind un regim european de cenzură în expansiune rapidă, cu efecte globale, scrie European Conservative. Replicând la raportul comisiei privind reglementarea conținutului în UE, într-o conferință de presă online organizată joi 5 […]
14:30
14:30
Explozie la o moschee din capitala Pakistanului: cel puțin 31 de morți și 170 de răniți. Cine se află în spatele atacului # Gândul
Cel puțin 31 de persoane au fost ucise și 169 rănite, în urma unei explozii la o moschee musulmană șiită din capitala Pakistanului, Islamabad, vineri, relatează CNN. Potrivit sursei citate, numărul victimelor face ca acesta să fie cel mai sângeros atac din țară de la explozia din moscheea din Peshawar din ianuarie 2023. Primele rapoarte […]
14:30
Șeful DNA, Marius Voineag, face lumină în cazul dosarului Coldea: „Am reușit să probăm darea de mită. Ce ne-a interesat, ne-a interesat” # Gândul
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a transmis în cadrul emsiunii OFF The Record, modrată de Sorina Matei, că DNA a reușit să probeze darea de mită din Dosarul Coldea. Întrebat despre situația dosarului Coldea 2, Voineag a transmis că acesta se află în lucru la procurorul de caz. Dosarul Coldea a revenit în […]
14:20
O descoperire morbidă a fost făcută în curtea spitalului din Medgidia. Un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost găsit mort. El plecase de acasă cu 10 zile înainte de a fi dat dispărut de către un membru al familiei. Poliția a demarat o anchetă. În cursul zilei de 28 ianuarie 2026, polițiștii […]
