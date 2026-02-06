Rapid a înregistrat un transfer chiar în ziua meciului cu Petrolul

Primasport.ro, 6 februarie 2026 19:30

Rapid a înregistrat un transfer chiar în ziua meciului cu Petrolul

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
19:50
Marian Huja a revenit în Superliga şi a semnat cu o formaţie ce are mari pretenţii Primasport.ro
Marian Huja a revenit în Superliga şi a semnat cu o formaţie ce are mari pretenţii
Acum 15 minute
19:40
VIDEO | ”Nu se poate aşa ceva”. Dorinel Munteanu nu îşi explică situaţia de la Hermannstadt Primasport.ro
VIDEO | ”Nu se poate aşa ceva”. Dorinel Munteanu nu îşi explică situaţia de la Hermannstadt
Acum 30 minute
19:30
Rapid a înregistrat un transfer chiar în ziua meciului cu Petrolul Primasport.ro
Rapid a înregistrat un transfer chiar în ziua meciului cu Petrolul
19:30
VIDEO | Dennis Politic a început cu pasă de gol aventura la Hermannstadt. ”Nu mi-e frică de o provocare chiar dacă echipa e pe penultimul loc” Primasport.ro
VIDEO | Dennis Politic a început cu pasă de gol aventura la Hermannstadt. ”Nu mi-e frică de o provocare chiar dacă echipa e pe penultimul loc”
19:30
Alex Băluţă şi-a găsit echipă! A fost prezentat în alt campionat, deşi voia să rămână în MLS Primasport.ro
Alex Băluţă şi-a găsit echipă! A fost prezentat în alt campionat, deşi voia să rămână în MLS
Acum o oră
19:10
Deşi e serios accidentată, Lindsey Vonn e văzută cu şanse la o medalie olimpică. ”A părut simetrică” Primasport.ro
Deşi e serios accidentată, Lindsey Vonn e văzută cu şanse la o medalie olimpică. ”A părut simetrică”
19:00
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt 3-1. Piteştenilor le-a intrat totul! Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt 3-1. Piteştenilor le-a intrat totul!
Acum 2 ore
18:50
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Gol frumos marcat de Moldoveanu Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Gol frumos marcat de Moldoveanu
18:40
Răzvan Burleanu după ce Chivu a purtat torţa olimpică la Milano. ”Am fost mândri” Primasport.ro
Răzvan Burleanu după ce Chivu a purtat torţa olimpică la Milano. ”Am fost mândri”
18:30
VIDEO | Dennis Politic a debutat la Hermannstadt la o zi după ce s-a despărţit de FCSB Primasport.ro
VIDEO | Dennis Politic a debutat la Hermannstadt la o zi după ce s-a despărţit de FCSB
18:10
Nana Antwi, jucătorul ce aparţine de FCSB, ar putea semna cu alt club! Ofertă de 200.000 de euro Primasport.ro
Nana Antwi, jucătorul ce aparţine de FCSB, ar putea semna cu alt club! Ofertă de 200.000 de euro
Acum 4 ore
17:40
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Deschidere de scor după o execuţie cum se vede extrem de rar! Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Deschidere de scor după o execuţie cum se vede extrem de rar!
17:30
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Gol anulat al gazdelor după o fază la limită Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Gol anulat al gazdelor după o fază la limită
17:20
Giorgia Meloni şi JD Vance au salutat valorile comune, în cadrul întâlnirii lor de la Milano, cu ocazia Jocurilor Olimpice Primasport.ro
Giorgia Meloni şi JD Vance au salutat valorile comune, în cadrul întâlnirii lor de la Milano, cu ocazia Jocurilor Olimpice
17:20
Lovitură în Superliga! Experimentatul Vali Creţu e aproape să semneze. ”Cred că mai poate” Primasport.ro
Lovitură în Superliga! Experimentatul Vali Creţu e aproape să semneze. ”Cred că mai poate”
17:10
Transferul zilei în Superliga! A fost adus un jucător ce a trecut pe la Barcelona Primasport.ro
Transferul zilei în Superliga! A fost adus un jucător ce a trecut pe la Barcelona
17:10
Mikaela Shiffrin, Ilia Malinin sau Johannes Klaebo, printre vedetele aşteptate să strălucească la JO Milano-Cortina Primasport.ro
Mikaela Shiffrin, Ilia Malinin sau Johannes Klaebo, printre vedetele aşteptate să strălucească la JO Milano-Cortina
17:00
Coreea de Nord organizează jocurile naţionale de iarnă, fiind absentă de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina Primasport.ro
Coreea de Nord organizează jocurile naţionale de iarnă, fiind absentă de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
16:50
Steliano Filip a plecat din Liga 3! Unde ar putea semna fostul dinamovist Primasport.ro
Steliano Filip a plecat din Liga 3! Unde ar putea semna fostul dinamovist
16:50
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
16:40
Mihai Roman s-a despărţit de FC Argeş şi a semnat cu altă echipă din România Primasport.ro
Mihai Roman s-a despărţit de FC Argeş şi a semnat cu altă echipă din România
16:40
Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă! Destinaţie surprinzătoare pentru fotbalistul ce a avut evoluţii bune în Superliga Primasport.ro
Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă! Destinaţie surprinzătoare pentru fotbalistul ce a avut evoluţii bune în Superliga
16:30
Metaloglobus a transferat un jucător de la CFR Cluj Primasport.ro
Metaloglobus a transferat un jucător de la CFR Cluj
16:30
Bobul a adus singura medalie pentru România la JO de iarnă, în 1968, la Grenoble Primasport.ro
Bobul a adus singura medalie pentru România la JO de iarnă, în 1968, la Grenoble
16:30
Duşurile din 70 de camere ale satului olimpic au fost sabotate Primasport.ro
Duşurile din 70 de camere ale satului olimpic au fost sabotate
16:30
Japonia se asociază cu Meta pentru a-şi proteja sportivii pe reţelele de socializare Primasport.ro
Japonia se asociază cu Meta pentru a-şi proteja sportivii pe reţelele de socializare
16:20
FR Ciclism anunţă un parteneriat “cu un colos al industriei bicicletelor” Primasport.ro
FR Ciclism anunţă un parteneriat “cu un colos al industriei bicicletelor”
16:10
Modificări în grila Prima TV din 9 februarie: Focus la 13:00, Exclusiv VIP mai devreme, Terra Nostra în premieră Primasport.ro
Modificări în grila Prima TV din 9 februarie: Focus la 13:00, Exclusiv VIP mai devreme, Terra Nostra în premieră
16:10
Superliga „fierbe” pe timp de iarnă: Derby-urile din runda 26 se joacă la Cluj şi Bucureşti Primasport.ro
Superliga „fierbe” pe timp de iarnă: Derby-urile din runda 26 se joacă la Cluj şi Bucureşti
16:10
MM Stoica, rezervat în declaraţii, cu privire la arbitrajul de la meciul cu Botoşani: ”Nu mai are nicio explicaţie” Primasport.ro
MM Stoica, rezervat în declaraţii, cu privire la arbitrajul de la meciul cu Botoşani: ”Nu mai are nicio explicaţie”
Acum 6 ore
15:00
Răzvan Burleanu a răspuns la cea mai cerută întrebare! Preşedintele FRF a spus cine va conduce România la baraj: „Suntem pregătiţi pentru orice scenariu” Primasport.ro
Răzvan Burleanu a răspuns la cea mai cerută întrebare! Preşedintele FRF a spus cine va conduce România la baraj: „Suntem pregătiţi pentru orice scenariu”
14:40
Aur pentru România la turneul de tenis de masă WTT Feeder Cappadocia 2026 Primasport.ro
Aur pentru România la turneul de tenis de masă WTT Feeder Cappadocia 2026
14:30
FCSB ameninţă cu Comisia de Disciplină după victoria cu FCSB! Mihai Stocia, critic la adresa lui Iulian Călin: „Nu mai are nicio explicaţie” Primasport.ro
FCSB ameninţă cu Comisia de Disciplină după victoria cu FCSB! Mihai Stocia, critic la adresa lui Iulian Călin: „Nu mai are nicio explicaţie”
14:20
Denis Alibec a revenit cu brio la Farul, dar încă nu se gândeşte la naţională: „E devreme să vorbim despre asta” Primasport.ro
Denis Alibec a revenit cu brio la Farul, dar încă nu se gândeşte la naţională: „E devreme să vorbim despre asta”
Acum 8 ore
13:10
Probleme pentru Leicester City! Fosta campioană a Angliei, depunctată pentru încălcarea regulilor financiare Primasport.ro
Probleme pentru Leicester City! Fosta campioană a Angliei, depunctată pentru încălcarea regulilor financiare
13:00
Mobilizare maximă! Biletele pentru barajul cu Turcia au fost SOLD-OUT în 20 de secunde Primasport.ro
Mobilizare maximă! Biletele pentru barajul cu Turcia au fost SOLD-OUT în 20 de secunde
13:00
Sportivii români la JO 2026: Vineri, sesiuni de antrenament în mai multe discipline, într-un ritm susţinut şi în condiţii specifice de concurs Primasport.ro
Sportivii români la JO 2026: Vineri, sesiuni de antrenament în mai multe discipline, într-un ritm susţinut şi în condiţii specifice de concurs
12:40
Probleme pentru FCSB înainte de meciul cu Oţelul! Unul dintre jucătorii de bază va lipsi din cauza unei accidentări Primasport.ro
Probleme pentru FCSB înainte de meciul cu Oţelul! Unul dintre jucătorii de bază va lipsi din cauza unei accidentări
12:20
Mircea Lucescu, erou de film, într-un documentar produs de Cinemaraton şi Prima Sport. Premiera absolută, pe 15 februarie Primasport.ro
Mircea Lucescu, erou de film, într-un documentar produs de Cinemaraton şi Prima Sport. Premiera absolută, pe 15 februarie
12:10
Fostul handbalist Bogdan Voina şi-a anunţat candidatura la şefia FRH Primasport.ro
Fostul handbalist Bogdan Voina şi-a anunţat candidatura la şefia FRH
12:10
Vestea momentului în fotbalul italian! Cristi Chivu va semna un nou contract cu Inter Primasport.ro
Vestea momentului în fotbalul italian! Cristi Chivu va semna un nou contract cu Inter
Acum 12 ore
11:50
„Veţi vedea că în play-off vom arăta foarte bine”! Dani Coman ignoră rezultatele recente şi garantează calificarea lui FC Argeş Primasport.ro
„Veţi vedea că în play-off vom arăta foarte bine”! Dani Coman ignoră rezultatele recente şi garantează calificarea lui FC Argeş
11:40
„Veţi vedea că în play-off vom arăta foarte bine”! Dani Coman ignoră rezultatele recente şi garantează calificarea Primasport.ro
„Veţi vedea că în play-off vom arăta foarte bine”! Dani Coman ignoră rezultatele recente şi garantează calificarea
11:10
Joao Paulo şi-a făcut simţită prezenţa de la primul meci în tricoul FCSB! Gigi Becali l-a lăudat pe mijlocaşul adus de la Oţelul: „E stăpân pe el” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Joao Paulo şi-a făcut simţită prezenţa de la primul meci în tricoul FCSB! Gigi Becali l-a lăudat pe mijlocaşul adus de la Oţelul: „E stăpân pe el” | VIDEO EXCLUSIV
10:50
„Nu sunteţi angajaţi, că sună comunist”! Gigi Becali a stabilit modul în care este administrată FCSB: „Sunteţi slujitori şi faceţi ce vi se zice!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
„Nu sunteţi angajaţi, că sună comunist”! Gigi Becali a stabilit modul în care este administrată FCSB: „Sunteţi slujitori şi faceţi ce vi se zice!” | VIDEO EXCLUSIV
10:20
Final de drum în SuperLigă! După o serie de refuzuri, Stipe Perica şi-a reziliat contractul cu Dinamo | EXCLUSIV Primasport.ro
Final de drum în SuperLigă! După o serie de refuzuri, Stipe Perica şi-a reziliat contractul cu Dinamo | EXCLUSIV
10:00
„Sunt dezamăgit”! Giannis Anestis, reacţie amară după ce a fost învins de FCSB Primasport.ro
„Sunt dezamăgit”! Giannis Anestis, reacţie amară după ce a fost învins de FCSB
09:30
Încep Jocurile Olimpice de iarnă. Mariah Carey, Laura Pausini sau Andrea Bocelli, printre vedetele de la ceremonia de deschidere Primasport.ro
Încep Jocurile Olimpice de iarnă. Mariah Carey, Laura Pausini sau Andrea Bocelli, printre vedetele de la ceremonia de deschidere
09:10
VIDEO | Rapid - Petrolul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, de la 20:00 Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Petrolul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, de la 20:00
08:10
Top sloturi la cazinourile online din România şi unde le poţi găsi Primasport.ro
Top sloturi la cazinourile online din România şi unde le poţi găsi
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.