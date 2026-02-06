Dragoș Sprânceană, din SUA: ”George Simion este un mincinos care tot vine prin America și aruncă cu milioane de $$$ în stânga și în dreapta sperând să aibă întâlniri la nivel înalt”
Aktual24, 6 februarie 2026 19:30
Omul de afaceri româno-american Dragoş Sprânceană îl acuză pe liderul AUR, George Simion, de acţiuni desfăşurate în SUA împotriva României. Acuzaţiile au fost formulate într-o postare publicată pe reţeaua X, în care Sprânceană susţine că George Simion ar fi făcut lobby împotriva României, inclusiv pentru scoaterea ţării din Programul Visa Waiver, în scopul obţinerii de […]
Guvernul Bolojan, replică dură pentru șefa ICCJ: ”Doamna Savonea a trimis la CCR o expertiză extrem de discutabilă sub aspectul acurateții. Premierul nu a făcut niciun fel de presiuni asupra CCR” # Aktual24
Guvernul Bolojan a reacționat, vineri seară, după ce șefa ICCJ, Lia Savonea, l-a acuzat pe premier de ”ingerinţă incompatibilă cu principiul separaţiei puterilor în stat” și ”tentativă de influențare a CCR”. ”Premierul nu a făcut niciun fel de presiuni asupra CCR, nu a formulat avertismente, cu atât mai puțin nu a cerut un anumit verdict. […]
Presshub: Dosarul lui Victoraș Micula, blocat în proceduri, se apropie de prescriere la Curtea de Apel Alba # Aktual24
Deși dosarul lui Victor Micula Jr se îndreaptă spre prescriere, Curtea de Apel Alba s-a poticnit în excepții și cereri probatorii formulate de avocații inculpatului. În urmă cu două zile era stabilit termen pentru concluziile finale, dar dosarul a fost amânat. Potrivit instanței de fond care l-a condamnat la 3 ani și o lună închisoare […]
Miza ascunsă care l-a determinat pe Donald Trump să renunțe la restricțiile nucleare. Explicațiile specialiștilor # Aktual24
Statele Unite intenționează să-și extindă semnificativ arsenalul nuclear, deoarece principalul lor rival, China, își dezvoltă deja rapid propriile arme nucleare, motiv pentru care Washingtonul nu vrea să adere la niciun tratat de limitare a armamentului, au declarat experții pentru RBC Ukraine. Mai mult, Beijingul va fi principalul motor al producției de arme nucleare în rândul […]
Amestec în politica europeană. SUA vor finanța grupuri pro-MAGA în Europa pe fondul disputelor legate de rețelele de socializare # Aktual24
Guvernul SUA se pregătește să finanțeze grupuri de experți și organizații caritabile aliniate cu MAGA în întreaga Europă pentru a promova ceea ce numește „valori americane” și a combate amenințările percepute la adresa libertății de exprimare. Inițiativa, relatată pentru prima dată de Financial Times, ar canaliza granturile Departamentului de Stat al SUA către organizații legate […]
Publicaţia Europa Liberă, finanţată de Congresul Statelor Unite, se închide după şase ani de activitate în România. Potrivit informaţiilor publicate de Paginademedia.ro, publicaţia îşi va înceta oficial activitatea la data de 31 martie. Și serviciul Europa Liberă din Bulgaria urmează să fie închis. De asemenea, serviciul maghiar al Europei Libere a fost închis la mijlocul […]
Conflict între judecătorii care au dosarul lui Călin Georgescu. Un al treilea judecător a fost inclus în completul de la Tribunalul București # Aktual24
Doi judecători din completul Tribunalului Bucureşti care judecă dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu nu au reuşit să ajungă vineri la un acord asupra soluţiei ce urmează a fi pronunţată, respectiv dacă se poate începe judecata pe fond sau dacă dosarul trebuie retrimis la Parchet. Cauza se află în procedura de cameră preliminară, […]
Un fost agent MI6 afirmă că Epstein a fost „recrutat de mafia rusă” și că deținea „informații compromițătoare” despre Trump # Aktual24
Fostul spion britanic Christopher Steele, cunoscut publicului pentru celebrul „Dosar Steele”, a declarat pentru LBC că este „destul de probabil” ca Jeffrey Epstein să fi acumulat informații compromițătoare despre președintele american Donald Trump, materiale care ulterior ar fi ajuns sub controlul Rusiei. Afirmațiile sale vin pe fondul publicării de către Departamentul Justiției din SUA a […]
Câte gropi are Bucureștiul. Primăria anunță că numărat gropile de pe 76 de străzi, începe plombarea # Aktual24
Primăria Municipiului Bucureşti anunţă că a început acţiunea de plombare a gropilor apărute în carosabil, în contextul deteriorărilor produse în urma condiţiilor meteo din această iarnă. Potrivit unui anunţ publicat vineri pe pagina de Facebook a PMB, Administraţia Străzilor a inventariat, până în prezent, 585 de gropi pe 76 de artere din Bucureşti. „Anul acesta […]
”Am fost mințit”. Prim-ministrul britanic Keir Starmer se confruntă cu cereri de demisie în urma scandalului Epstein-Mandelson # Aktual24
Premierul britanic Keir Starmer a încercat să calmeze criticile publice la adresa deciziei sale din decembrie 2024 de a-l numi pe Peter Mandelson ambasador al SUA, având în vedere legăturile deja cunoscute ale politicianului laburist cu decedatul finanțator și agresor sexual Jeffrey Epstein. Starmer și-a cerut scuze victimelor lui Epstein și a spus că a […]
Algeria a achiziționat avioane de luptă Su-57E din Rusia, iar acum se așteaptă la represalii din partea Statelor Unite. Washingtonul consideră acest lucru inacceptabil # Aktual24
Într-o mutare strategică surprinzătoare, Algeria a achiziționat douăsprezece avioane de luptă Su-57E „Felon” și paisprezece bombardiere tactice Su-34 „Fullback” de la Rusia, consolidându-și astfel capacitatea aeriană și provocând reacții diplomatice la Washington. Primele aparate au intrat deja în serviciu operațional, iar implicarea Statelor Unite și a legislației CAATSA ridică întrebări privind viitorul relațiilor bilaterale, informează […]
Cel puţin 31 de persoane au fost ucise, iar alte 169 au fost rănite vineri, într-o explozie care a zguduit o moschee şiită din capitala pakistaneză, Islamabad, potrivit BBC. Un oficial din cadrul poliției a declarat: „O explozie a avut loc, la rugăciunea de vineri, într-o moschee şiită.” Incidentul a avut loc în timpul rugăciunii […]
Miruță, replică tăioasă după ce a fost jignit de Lia Olguța Vasilescu: ”De ce își pune atât de vehement singură mâna în cap? E o întrebare la care n-am răspuns și nici prea multe curiozități” # Aktual24
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat vineri că nu a adus nicio acuzație Liei Olguța Vasilescu și Primăriei Craiova în cazul blocului construit în proximitatea unui radar militar, precizând că problema identificată este una internă la nivelul Ministerului Apărării, unde a fost emis un aviz care „nu ar fi trebuit să fie emis”. Declarațiile au […]
Trupele de elită din Marea Britanie învață de la ucraineni cum să fabrice drone, piese și explozibili folosind imprimante 3D # Aktual24
O unitate militară britanică a adoptat imprimarea 3D, inspirată direct de strategia Ucrainei pe câmpul de luptă. În războiul împotriva Rusiei, Ucraina a demonstrat că viteza, adaptabilitatea și inovația pot înclina balanța, folosind imprimante 3D pentru a produce rapid și ieftin drone, componente și chiar muniții. Acum, această lecție este aplicată de Batalionul 1 Gardă […]
Savonea, atac dur la adresa lui Bolojan: ”Ingerinţă incompatibilă cu principiul separaţiei puterilor în stat, tentativă de influențare a CCR” # Aktual24
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, condusă de Lia Savonea, a transmis joi un apel public adresat premierului Ilie Bolojan, în care îşi exprimă „îngrijorarea serioasă” faţă de conţinutul şi semnificaţia scrisorii trimise de acesta preşedintei Curtea Constituţională a României, referitoare la legea pensiilor magistraţilor. În comunicatul dat publicităţii la 6 februarie 2026, Înalta Curte […]
Mexicul încearcă să furnizeze combustibil Cubei, afectat de o criză profundă, căutând în același timp să evite eventuale sancțiuni din partea Statelor Unite # Aktual24
Mexicul analizează posibilitatea de a trimite combustibil în Cuba pentru a acoperi nevoile de bază ale populaţiei, precum electricitatea şi transportul, într-un moment în care insula se confruntă cu o criză energetică severă. Decizia nu este însă una simplă. Washingtonul a avertizat că ar putea impune tarife vamale ţărilor care furnizează petrol Havanei, iar autorităţile […]
Afacere cu cântec la Craiova. Contractul pentru reabilitarea Colegiului Național „Carol I” și a Operei Române Craiova, majorat din nou, costul ajunge cu 10% mai mare decât la semnare # Aktual24
Contractul pentru reabilitarea și consolidarea corpului central al Colegiului Național „Carol I” și al Opera Română Craiova a fost majorat din nou, iar valoarea totală a proiectului a ajuns cu aproximativ 10% mai mare față de cea inițială, potrivit documentelor consultate de NewsCenter.ro. Totodată, durata investiției a crescut semnificativ, de la termenul inițial de 30 […]
Turcia, înapoi pe drumul spre UE. Comisarul pentru extindere anunță că UE dorește să „arunce o privire nouă” asupra parteneriatului cu Turcia # Aktual24
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, va vizita Turcia vineri, 6 februarie, cu scopul de a aprofunda parteneriatul cu această țară. Kos a declarat că viitoarea pace din Ucraina va schimba realitățile din Europa, în special din regiunea Mării Negre, relatează Politico. „Turcia va fi un partener foarte important pentru noi. Pregătirea pentru pace și […]
Rusia acuză Ucraina de bombardarea unor ținte civile în Belgorod și susține că au fost provocate pagube grave # Aktual24
Orașul rus Belgorod, situat la doar 40 de kilometri de granița cu Ucraina, a fost lovit de bombardamente nocturne care au provocat „daune grave”, potrivit Reuters. Guvernatorul regiunii, Vyacheslav Gladkov, a descris, într-un videoclip postat pe Telegram, scene de întuneric și distrugere, subliniind că oficialii locali lucrează la un plan de acțiune de urgență. „Din […]
Patronatele, punctul pe i la întâlnirea cu Bolojan: ”Problema reală este eficientizarea cheltuielilor în spaţiul public, pentru că de acolo vin dificultăţile” # Aktual24
Reprezentanţii patronatelor au afirmat, după întrevederea de la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan, că nu se poate vorbi despre relansare economică fără o discuţie serioasă privind responsabilitatea fiscal-bugetară, subliniind că mai multe industrii resimt deja semnele unei posibile crize. Preşedintele Confederaţia Patronală Concordia, Dan Şucu, a declarat că mediul de afaceri resimte deja dificultăţi […]
Sindicaliștii sunt nemulțumiți de pachetul de relansare economică al lui Bolojan: ”Am venit cu nişte soluţii de completare, de abordare inteligentă” # Aktual24
Preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat că partea sindicală a evaluat pachetul de măsuri de relansare economică prezentat de guvern într-o notă critică, adăugând că, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit (CNT), BNS a venit cu propuneri de îmbunătăţire, în special pe zona digitală, privind Banca de Investiţii şi Dezvoltare şi schemele de […]
Provocare pentru SUA: Canada trimite înalți oficiali pentru a deschide consulatul din Groenlanda # Aktual24
O delegație de înalți oficiali canadieni, inclusiv guvernatorul general Mary Simon și ministrul de externe Anita Anand, călătoresc vineri la Nuuk pentru a deschide oficial consulatul Canadei, însoțiți de o navă a Gărzii de Coastă canadiene. Înainte de călătorie, Simon a declarat: Canada „susține ferm poporul Groenlandei, care își va determina propriul viitor”, relatează BBC. […]
Premierul Bolojan, avertisment scris către CCR: ”România riscă pierderea a 231 milioane de euro din PNRR din cauza neîndeplinirii Jalonului 215” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a transmis preşedintei Curţii Constituţionale a României, Simina Tănăsescu, o scrisoare referitoare la legea pensiilor magistraţilor, contestată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, asupra căreia Curtea Constituţională urmează să se pronunţe în data de 11 februarie, în care o informează că, pe baza informaţiilor actuale, Comisia Europeană consideră neîndeplinit Jalonul 215 […]
Soldații ruși s-au împușcat între ei. Blocarea sistemului Starlink a paralizat comanda trupelor rusești, ajungându-se la foc fratricid # Aktual24
Scoaterea din funcțiune a sistemului Starlink în teritoriile ocupate ale Ucrainei a provocat panică în rândul unităților rusești. Comandamentul trupelor a fost paralizat, ducând la un incident de „foc prietenos” în direcția Zaporijia, unde un grup de asalt de 12 soldați ruși a fost ucis de camarazi ruși. Mișcarea partizană „ATESH” a anunțat că din […]
Continuă conflictul dintre judecătorii CSM și procurorii CSM: ”Există posibilitatea ca soluția și considerentele să fie cunoscute de procurori anterior pronunțării, cu consecințe grave asupra confidențialității și imparțialității actului de justiție” # Aktual24
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a emis precizări oficiale privind recentele afirmaţii ale Secţiei pentru procurori referitoare la restricţionarea accesului procurorilor la aplicaţia informatică ECRIS a instanţelor, subliniind că problema este una de legalitate şi nu de oportunitate instituţională. Secţia pentru procurori a CSM a transmis, într-un comunicat publicat la finalul […]
Colonel grec, arestat pentru spionaj în favoarea Chinei. Și în Franța au fost arestați spioni chinezi # Aktual24
Autoritățile grecești și franceze au arestat suspecți de spionaj în operațiuni separate săptămâna aceasta, ambele cazuri implicând transmiterea de date militare clasificate către China. Autoritățile militare grecești au arestat joi un colonel sub suspiciunea de furnizare de informații clasificate și strict secrete către China, potrivit Statului Major General al Apărării Naționale, relatează Euronews. Ofițerul a […]
Lavrov anunță că lideri UE contactează ”clandestin” Moscova de teama Bruxellesului. Atacuri și la adresa SUA # Aktual24
Europa încearcă să perturbe și să împiedice negocierile care au început între Rusia și Statele Unite privind Ucraina. În același timp, fronda se extinde în Uniunea Europeană din cauza planurilor Germaniei de a subjuga pe toată lumea, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat RT. Ministrul a menționat că liderii europeni […]
Trump a respins propunerea lui Putin de prelungire a tratatului nuclear New START: ”Este depășit” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a refuzat să prelungească tratatul nuclear New START, numindu-l un „acord prost negociat”. El a declarat că SUA se concentrează pe crearea unui tratat nou, modernizat. Președintele SUA, Donald Trump, a respins oficial inițiativa lui Vladimir Putin de a prelungi voluntar restricțiile privind desfășurarea de arme nucleare strategice pentru încă un […]
După cum dezvăluie Dosarele Epstein, finanțatorul și agresorul sexual dorea să cumpere banca privată germană Sal. Oppenheim în 2009. Scopul său: să aibă propria bancă în Europa pentru a-și desfășura afacerile departe de autoritățile americane pe care le disprețuia. Cât de mult disprețuia Jeffrey Epstein autoritățile americane devine clar într-un e-mail din august 2009: „Nimeni […]
Șeful serviciilor de informații norvegiene, Nils Andreas Stensones, a declarat că ordinea mondială obișnuită se prăbușește, iar aceste procese sporesc diverse amenințări la adresa Norvegiei. După cum relatează NRK, el a spus acest lucru în timpul prezentării unui raport de informații privind evaluările amenințărilor la adresa țării. „Trebuie să ne dăm seama că ordinea mondială […]
Donald Trump a distribuit pe rețeaua sa socială un videoclip în care Barack și Michelle Obama sunt înfățișați ca două maimuțe # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a provocat o uriașă stupoare în întreaga lume după ce a publicat pe platforma sa de socializare, Truth Social, un videoclip care conține pentru scurt timp o imagine în care Barack și Michelle Obama sunt reprezentați ca maimuțe. Imaginea, care apare la finalul clipului, a fost interpretată de mulți ca […]
Statele Unite își avertizează cetățenii să părăsească urgent Iranul, pe fondul escaladării tensiunilor # Aktual24
Ambasada Statelor Unite în Iran a emis un avertisment de urgență prin care le cere cetățenilor americani să „părăsească Iranul imediat”, în contextul unei posibile escaladări a tensiunilor înaintea unei noi runde de negocieri nucleare programate în Oman. Potrivit avertismentului, citat de CNBC, autoritățile iraniene au început să restricționeze accesul la internet, precum și serviciile […]
”Văduva neagră” de la Sibiu. Fosta concubină a lui Adrian Kreiner (ucis), reținută în cazul de omor al Codruței Notar # Aktual24
Prim-procurorul adjunct Simion Dan-Octavian, purtător de cuvânt al Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, a anunțat noi evoluții în ancheta privind omorul calificat comis în noaptea de 7 spre 8 iunie 2024, în care o femeie din Sibiu a fost ucisă de propria fiică. Vineri dimineață, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au dispus […]
Efectul Trump: Zeci de mii de americani vor să emigreze din SUA – preferatele lor sunt Europa, Australia, Canada și chiar Mexic # Aktual24
Interesul americanilor pentru emigrare a atins niveluri record în ultimii ani. Tot mai mulți cetățeni ai Statelor Unite caută oportunități de a trăi și de a obține cetățenie în alte țări, în special în Europa, Canada, Australia și Mexic. Această tendință este motivată de nemulțumiri politice, sociale și economice, dar și de dorința de stabilitate […]
Lovitură la Moscova: a fost împușcat pe stradă numarul 2 în GRU, general-locotenentul Vladimir Alekseev # Aktual24
General-locotenentul rus Vladimir Alekseev a fost împușcat de mai multe ori la Moscova de un atacator necunoscut, au relatat pe 6 februarie mai multe instituții media ruse, citând surse din rândul anchetatorilor. Potrivit informațiilor apărute în presă, Alekseev a fost transportat de urgență la spital, iar autorul atacului a reușit să fugă de la locul […]
STENOGRAME Robert Negoiță, ”au fost comise și alte fapte de natură penală”: ”Sunt și șmecheri forever, dar puțini de tot” # Aktual24
Ordonanța DNA de începere a urmăririi penale în cazul lui Robert Negoiță, primarul PSD al Sectorului 3, conține și stenograme prin care se dovedesc acuzațiile procurorilor. Ordonanța precizează că Negoiță a comis și ale și ”alte fapte de natură penală”: ”au fost construite și asfaltate un număr de 11 drumuri, cu nerespectarea dispozițiilor legale, unele […]
Rusia ademenește pe frontul din Ucraina tineri crescuți în orfelinate, promițându-le locuințe gratuite, dar majoritatea mor înainte de a primi casele # Aktual24
Autoritățile ruse sunt acuzate că folosesc metode tot mai controversate pentru a compensa pierderile umane suferite în războiul împotriva Ucrainei, printre acestea numărându‑se atragerea orfanilor adulți în armată prin promisiunea unor apartamente gratuite. Informațiile au fost făcute publice de Centrul pentru Combaterea Dezinformării (CPD) din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și […]
Donald Trump își declară sprijinul pentru Viktor Orbán înaintea alegerilor din Ungaria: ”Un prieten adevărat, un luptător și un câștigător” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat public că îi acordă „susținerea sa deplină” premierului ungar Viktor Orbán, în perspectiva alegerilor legislative programate pentru 12 aprilie. Mesajul a fost publicat pe rețeaua Truth Social și a atras rapid atenția presei internaționale, având în vedere relația apropiată dintre cei doi lideri și contextul politic tensionat din Ungaria. […]
Peste 100.000 de americani au fost concediați în ianuarie – cel mai ridicat nivel din ultimii 17 ani # Aktual24
În ianuarie 2026, companiile din Statele Unite au anunțat 108 435 de concedieri planificate, marcând o creștere semnificativă față de luna precedentă și comparativ cu anul anterior. Această cifră reprezintă cel mai mare număr de anunțuri de concedieri pentru o lună de ianuarie dinaintea anului 2009, când economia trecea prin criza financiară globală, scrie Economic Times. […]
China a fabricat un dispozitiv cu microunde de mare putere, care ar putea distruge toții sateliții Starlink ai lui Elon Musk # Aktual24
Cercetători chinezi au prezentat recent un dispozitiv experimental care, potrivit descrierilor tehnice furnizate de dezvoltatori, ar putea genera energie electromagnetică de mare intensitate în scopuri militare sau de apărare. Sistemul, denumit TPG1000Cs, este clasificat ca o formă de armă cu microunde de înaltă putere (High Power Microwave – HPM) și ar reprezenta o evoluție semnificativă […]
După Negoiță, și Piedone Jr are probleme: DNA face percheziții la Primăria Sectorului 5, fiind vizate fapte de corupție # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) desfășoară vineri dimineață, 6 februarie 2026, percheziții la sediul Primăriei Sectorului 5 din București, într-un dosar penal ce ar viza acte de corupție în legătură cu decizii și autorizații din domeniul imobiliar. Ancheta include suspiciuni de trafic de influență, luare și dare de mită și fals intelectual, transmite Agerpres. Primarul […]
Democrație după bunul plac: Donald Trump afirmă că va accepta rezultatul alegerilor midterm doar dacă le va considera „corecte” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a clarificat recent poziția sa privind rezultatele alegerilor de la mijlocul mandatului din 2026. Într-un interviu acordat NBC News și citat de The Independent, el a declarat că va accepta rezultatele doar dacă le consideră „corecte”, subliniind totodată că, dacă nu sunt corecte, „trebuie să se întâmple altceva”. Doar orașele democrate […]
Americanii au intrat în „Epoca de Aur”: Peste 100 000 de angajați au fost concediați în ianuarie – cel mai ridicat nivel din ultimii 17 ani # Aktual24
Cercetătorii de la California Institute of Technology (Caltech) și University of Southern California (USC) au dezvoltat o tehnică de imagistică revoluționară care produce imagini 3D color ale corpului uman. Noua metodă, numită RUS-PAT (tomografie ecografică rotativă combinată cu tomografie fotoacustică), combină avantajele ecografiei tradiționale pentru vizualizarea structurilor tisulare cu cele ale tomografiei fotoacustice, care relevă […]
Poliția austriacă a destructurat o rețea de hoți români de anvelope: mașinile erau lăsate pe butuci, iar roțile, vândute în România # Aktual24
Autoritățile austriece au dezmembrat recent o grupare de hoți specializată în furtul de jante și roți de pe mașini expuse în reprezentanțe auto și dealeri auto din mai multe regiuni ale Austriei. Operațiunea a fost rezultatul unei anchete îndelungate a poliției, care a documentat furturi repetate comise în mod organizat, provocând un prejudiciu semnificativ dealerilor […]
Un fel de „Ministerul Adevărului” din Orwell: Președintele Argentinei înființează un departament pentru a combate „minciunile presei” # Aktual24
Președinția argentiniană a anunțat joi crearea unui „Departament de răspuns oficial”, o inițiativă guvernamentală menită să contracareze ceea ce administrația acuză a fi „dezinformare și manipulare” din partea mass‑mediei și a clasei politice. Contul, lansat pe platforma X (fost Twitter), a fost promovat de președintele Javier Milei și a generat critici puternice din partea organizațiilor […]
Alianță doar cu numele: Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, va „chiuli” iar de la o reuniune oficială NATO # Aktual24
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, nu va participa la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO, programată pentru 12 februarie, la Bruxelles, potrivit unor surse oficiale americane. Statele Unite vor fi reprezentate la întâlnire de Elbridge Colby, subsecretar al Apărării pentru Politici, unul dintre principalii arhitecți ai strategiei de securitate a actualei administrații americane. Tensiuni în […]
Robert Negoiță a fost plasat sub control judiciar de către procurorii DNA – cauțiunea e un „fleac”: 800 000 de lei # Aktual24
Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune, în valoare de 800.000 de lei, de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Decizia a fost luată după ce edilul a fost audiat timp de aproape șase ore la sediul DNA, în cadrul unui dosar ce vizează suspiciuni de abuz în […]
Garanția eșecului? Donald Trump își declară sprijinul pentru Viktor Orbán înaintea alegerilor din Ungaria # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat public că îi acordă „susținerea sa deplină” premierului ungar Viktor Orbán, în perspectiva alegerilor legislative programate pentru 12 aprilie. Mesajul a fost publicat pe rețeaua Truth Social și a atras rapid atenția presei internaționale, având în vedere relația apropiată dintre cei doi lideri și contextul politic tensionat din Ungaria. […]
