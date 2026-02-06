Ministrul Sănătății anunță extinderea rețelei naționale de centre pentru bolile rare cu o nouă unitate la Craiova

13:10

Adoptarea vehiculelor electrice în California este asociată cu reduceri măsurabile ale poluării aerului, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Keck School of Medicine of USC. Analiza arată că, între 2019 și 2023, cartierele care au înregistrat creșteri ale numărului de vehicule cu emisii zero (ZEV) au beneficiat de scăderi ale nivelurilor de dioxid […] © G4Media.ro.