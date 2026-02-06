Ministrul Sănătății anunță extinderea rețelei naționale de centre pentru bolile rare cu o nouă unitate la Craiova
G4Media, 6 februarie 2026 19:30
Ministerul Sănătății extinde rețeaua de centre pentru bolile rare, cu noi unități la Craiova și Timișoara și acces mai larg la terapii moderne, anunță Mediafax. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, în cadrul unei postări pe social media, extinderea rețelei naționale de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR), prin deschiderea unui nou centru la […] © G4Media.ro.
Acum 5 minute
19:50
Medaliile Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina sunt cele mai scumpe din istorie # G4Media
Medaliile Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026 sunt cele mai scumpe din istorie, ca urmare a exploziei prețurilor la aur și argint, relatează L’Equipe. Cele 735 de medalii pe care sportivii olimpici le vor purta la gât la Milano-Cortina în perioada 6-22 februarie nu au avut niciodată o valoare atât de mare în […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
19:40
Prințesa moștenitoare a Norvegiei și-a cerut scuze public pentru contactele cu Epstein: „Îmi cer scuze și pentru situația în care am pus familia regală” # G4Media
Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, și-a cerut vineri scuze public, pentru contactele sale cu Epstein, ca parte a unor mărturisiri mai ample, dedicate tuturor celor pe care „i-a dezamăgit”, notează Mediafax. „Este important pentru mine să îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am dezamăgit. O parte din conținutul mesajelor dintre Epstein și mine nu […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
19:30
Acum o oră
19:20
Statele Unite au anunţat vineri noi sancţiuni petroliere împotriva Iranului, la numai câteva ore după o prima rundă de tratative desfăşurate în Oman, discuţii despre care Teheranul afirmă că au avut loc într-o „atmosferă pozitivă”, relatează AFP. Preşedintele american Donald Trump s-a angajat să impună reducerea exporturilor „ilicite” de petrol şi produse petrochimice ale Iranului, […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:30
WatchDog.md: O persoană afiliată FSB-ului rusesc, cu legitimație de asistent al primarului Chișinăului, Ion Ceban # G4Media
Nigeat Askerov, o persoană afiliată Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB), ar fi avut legitimație de asistent în cabinetul primarului municipiului Chișinău, potrivit unei investigații a comunității WatchDog.md. Bărbatul apare în imagini video, obținute de autorul anchetei, alături de Iurii Gudilin, agent FSB, care a coordonat campania lui Ion Ceban în 2019. Reprezentanții Primăriei […] © G4Media.ro.
18:30
Guvernul SUA va finanța think-tank-uri și organizații caritabile din Europa aliniate mișcării Maga (surse, FT) # G4Media
Departamentul de Stat al SUA va finanța think-tank-uri și organizații caritabile aliniate mișcării Maga în Europa pentru a disemina pozițiile politice ale Washingtonului și a combate amenințările la adresa libertății de exprimare acuzate de administrația Trump, potrivit FT. Sarah Rogers, înaltă funcționară a Departamentului de Stat, s-a deplasat în Europa în decembrie pentru a se […] © G4Media.ro.
18:20
Comisia Europeană propune un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv interzicerea serviciilor maritime pentru petrolierele rusești # G4Media
Uniunea Europeană intenționează să introducă un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, concentrat asupra sectoarelor bancar și energetic, în încercarea de a limita capacitatea Moscovei de a finanța Războiul din Ucraina, relatează Le Figaro preluat de MEDIAFAX. În sectorul energetic, Uniunea Europeană propune introducerea unei interdicții totale asupra serviciilor maritime pentru petrolul rusesc, inclusiv întreținerea, […] © G4Media.ro.
18:20
BREAKING Replica guvernului pentru Lia Savonea: Nu intră în preocupările premierului interpretarea dnei Lia Savonea privind cauzele neîndeplinirii unui jalon PNRR / Premierul nu a făcut niciun fel de presiuni asupra CCR, nu a formulat avertismente # G4Media
”Premierul nu a făcut niciun fel de presiuni asupra CCR, nu a formulat avertismente, cu atât mai puțin nu a cerut un anumit verdict”, a declarat vineri pentru G4Media purtătoarea de cuvânt a guvernului Ioana Dogioiu, în replică la acuzațiile aduse de Lia Savonea după ce premierul Ilie Bolojan a transmis Curții Constituționale o scrisoare […] © G4Media.ro.
18:10
Cine a intrat în aripa de închisoare în care se afla celula lui Epstein în noaptea morții sale? Înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială (CBS) # G4Media
Documentele recent publicate de Departamentul de Justiție arată că anchetatorii care au analizat înregistrările video din noaptea morții lui Jeffrey Epstein au observat o siluetă portocalie urcând scările către aripa de închisoare izolată în care se afla celula sa, la aproximativ ora 22:39, în data de 9 august 2019, scrie CBS. Această mențiune din jurnalul […] © G4Media.ro.
18:10
Fost premier norvegian, anchetat pentru corupție în legătură cu dosarele infractorului sexual Jeffrey Epstein # G4Media
Thorbjørn Jagland a fost în contact cu Epstein în timp ce acesta era președintele comitetului Premiului Nobel și șef al Consiliului Europei, scrie publicația Politico. Fostul prim-ministru norvegian Thorbjørn Jagland se confruntă cu o anchetă a poliției pentru presupusă corupție în legătură cu contactul său cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. „Økokrim a deschis acum […] © G4Media.ro.
18:00
Grecia: Interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copii câștigă sprijin public, dar aplicarea în practică se lovește de dificultăți politice și juridice # G4Media
Aproximativ 80% dintre cetățenii Greciei susțin o propunere de interzicere a accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani, conform datelor sondajelor deținute de biroul prim-ministrului, chiar dacă persistă îndoieli cu privire la posibilitatea aplicării unei astfel de măsuri, relatează ekathimerini. Sondajele arată că 57% dintre respondenți cred că minorii vor găsi modalități […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:50
Israelul poartă discuții de urgență și aprobă planuri de contingență pentru un atac asupra Iranului, pe fondul acumulării forțelor militare americane în regiune # G4Media
În timp ce Washingtonul masează forțele navale în apropierea Iranului, șeful forțelor aeriene israeliene și șeful serviciilor de informații militare au finalizat discuții cheie de planificare pentru posibile acțiuni în cazul în care SUA atacă Teheranul, Israelul fiind pregătit să se alăture dacă este vizat, scrie ynetnews. Comandantul Forțelor Aeriene israeliene, generalul-maior Tomer Bar, și […] © G4Media.ro.
17:50
Fostul ministru PSD Răzvan Cuc, plasat în arest la domiciliu / Este acuzat de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro # G4Media
Tribunalul București a decis vineri, 6 februarie, să îi plaseze în arest la domiciliu pe fostul ministru PSD al Transporturilor Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, aceștia fiind acuzați de complicitate la dare de mită și dare de mită. Context Fostul ministru PSD al Transporturilor Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin […] © G4Media.ro.
17:40
Brigada Azov din Ucraina, aflată în subordinea Ministerului ucrainean al internelor a anunțat, vineri, că 18 soldați ruși au fost luați prizonieri, scrie Mediafax. Brigada 12 Azov a desfășurat o „operațiune de eliminare” în satul Zolotyi Kolodiaz din regiunea Donețk. Potrivit membrilor batalionului, cei 18 soldați au fost capturați în ultima zi a operațiunii de […] © G4Media.ro.
17:30
Un deputat din Tunisia a fost arestat pentru că l-a criticat pe preşedinte pe reţelele sociale # G4Media
Justiţia tunisiană a decis vineri plasarea în detenţie a unui deputat care a criticat pe reţelele sociale acţiunile preşedintelui Kais Saied după recentele inundaţii şi ploi torenţiale din ţară, a declarat avocatul său pentru agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Procurorul general al tribunalului de primă instanţă din Tunis a emis un mandat de […] © G4Media.ro.
17:30
Mor caii din Delta Dunării de foame? Precizările medicului veterinar Ovidiu Roșu după semnalele de alarmă apărute online (VIDEO) # G4Media
În ultimele zile, în spațiul public au apărut informații alarmante potrivit cărora caii sălbăticiți din Delta Dunării ar muri de foame, imagini și relatări care au stârnit îngrijorare și reacții emoționale puternice în rândul iubitorilor de animale. În acest context, Asociația ARCA, organizație cu peste 15 ani de activitate în monitorizarea și protejarea cailor sălbatici din Delta Dunării, […] © G4Media.ro.
17:30
Partidul cancelarului german Merz vrea interzicerea accesului la social media pentru copiii sub 16 ani # G4Media
Conservatorii cancelarului german Friedrich Merz iau în considerare interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la reţelele de socializare, deşi sunt semne de reticenţă din partea partenerilor de coaliţie de centru-stânga faţă de o interdicţie totală, transmite vineri Reuters. De când Australia a devenit, anul trecut, prima ţară care a interzis utilizarea platformelor de social media […] © G4Media.ro.
17:30
Oficiul ONU pentru Drepturile Omului acuză Israelul de crime de război în acțiunile de colonizare # G4Media
Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) de la Geneva a criticat ferm cele mai recente activităţi de colonizare ale Israelului în teritoriile palestiniene, inclusiv în Ierusalimul de Est, acuzând Israelul de crime de război, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Pe 12 ianuarie, potrivit OHCHR, forţele de securitate au distrus […] © G4Media.ro.
17:20
Radu Drăgușin, inclus în lotul lui Tottenham Hotspurs pentru fazele eliminatorii din Liga Campionilor # G4Media
Internaționalul român Radu Drăgușin a fost inclus în lotul lui Tottenham Hotspurs pentru fazele eliminatorii din Liga Campionilor. Această mutare vine după ce Drăgușin a ratat grupa extinsă din cauza unei accidentări de durată și mai multe zvonuri l-au mutat pe fundașul român de la o echipa la alta în această perioadă de mercato, în […] © G4Media.ro.
17:10
Cum a realizat Anthropic progrese masive în domeniul codării AI — și a zguduit lumea afacerilor # G4Media
Noile instrumente de codare AI ale Anthropic au zguduit bursele săptămâna aceasta, pe fondul temerilor că start-up-ul va revoluționa dezvoltarea tradițională de software într-un mod care va perturba sectoare de la publishing și publicitate la drept, scrie FT. Start-up-ul cu sediul în San Francisco a prezentat un set de instrumente care permit utilizatorilor să genereze, […] © G4Media.ro.
17:10
Judecătorii de la Tribunalul București nu au reușit să se pună de acord dacă să înceapă sau nu judecata pe fond în procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propaganda legionară / Un complet de divergență va stabili pe 9 ianuarie ce se întâmplă cu dosarul # G4Media
Magistrații Tribunalului București decid luni, 9 ianuarie, într-un complet de divergență, dacă încep sau nu judecata pe fond în procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propaganda legionară. Tribunalul București a prelungit cu încă 60 de zile măsura controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, în acest dosar. Decizia nu este definitivă. Context Georgescu […] © G4Media.ro.
17:00
O grupare de trafic de droguri a fost coordonată din penitenciar, iar una dintre victimele obligate să ridice coletele a fost recrutată tot din penitenciar. Substanțele erau procurate din afara țării și plătite în criptomonede. Opt persoane sunt cercetate de DIICOT Brașov, transmite Mediafax. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism […] © G4Media.ro.
16:40
Bolojan: Ne dorim adoptarea simultană a pachetelor privind reforma administraţiei şi relansarea economică # G4Media
Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit, că măsurile cuprinse în proiectele de lege privind reforma administrativă şi relansarea economică vor fi adoptate simultan, întrucât aplicarea reformei administrative va crea spaţiul fiscal necesar pentru implementarea soluţiilor de relansare economică, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Guvernului, reprezentanţii Executivului şi cei ai […] © G4Media.ro.
16:30
Lia Savonea îl acuză pe Ilie Bolojan că pune presiune pe CCR: Curtea Constituțională nu este parte a procesului de implementare a politicilor guvernamentale și nici un instrument de validare a obiectivelor financiare ale Executivului # G4Media
Instanța supremă consideră că scrisoarea pe care premierul Ilie Bolojan a adresat-o Curții Constituționale, prin care atrage atenția că există riscul pierderii a peste 230 de milioane de euro din PNRR dacă o decizie pe pensiile speciale va fi din nou amânată, ar fi o încălcare a principiului separației puterilor în stat. „În exercitarea atribuțiilor […] © G4Media.ro.
16:20
O societate elenă vrea să încheie un acord pe 20 de ani pentru GNL americane / România este printre potenţialii cumpărători / Europa se pregătește de oprirea importurilor de gaze rusești până la finalul lui 2027 # G4Media
Atlantic Sea LNG Trade, o societate mixtă înfiinţată de furnizorul elen de gaze DEPA şi grupul de construcţii Aktor, este în negocieri pentru a-şi asigura anual până la 15 miliarde metri cubi (bcm) de gaze naturale lichefiate (GNL) americane, timp de 20 de ani, pentru a le livra către Europa de Sud, a declarat şeful […] © G4Media.ro.
16:20
Statele Unite acuză China că vrea să-i egaleze arsenalul nuclear şi că a efectuat teste secrete # G4Media
Statele Unite au acuzat vineri China de o „acumulare masivă şi deliberată” de arme nucleare şi de urmărirea obţinerii unui arsenal comparabil cu cel american sau rus, precum şi de efectuarea unor teste nucleare secrete, potrivit agenţiilor de știri Reuters şi EFE. „Această acumulare este opacă şi nu este supusă niciunei limitări de control al […] © G4Media.ro.
16:10
Suedia îi va obliga pe solicitanţi de azil să locuiască în centre, într-o nouă înăsprire a regulilor privind imigraţia # G4Media
Guvernul de centru-dreapta al Suediei a anunţat vineri că intenţionează să-i oblige pe toţi solicitanţii de azil să locuiască în centre de primire a migranţilor în timp ce cazurile lor sunt procesate, într-o nouă înăsprire a reglementărilor privind imigraţia, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Oamenii vor trebui să dovedească faptul că s-au […] © G4Media.ro.
16:10
Judecătorii din Ungaria refuză să aplice un decret al lui Viktor Orban pentru a împiedica procesele împotriva unei taxe contestate # G4Media
Un decret al prim-ministrului ungar Viktor Orban care le cerea tribunalelor din ţară să pună capăt tuturor procedurilor împotriva unei taxe municipale contestate se confruntă cu rezistenţa judecătorilor, relatează vineri media locale, transmite Agerpres. Decretul, publicat marţi seară în baza puterilor excepţionale pe care şi le-a arogat în 2022 şeful guvernului naţionalist în urma invadării […] © G4Media.ro.
16:00
Dan Șucu, unul dintre cei mai influenți antreprenori români: Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize # G4Media
Preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, a declarat vineri că în multe sectoare de activitate economică se simt „mugurii unei crize”, generată de cheltuirea „nejudicioasă” a banului public şi de birocratizarea excesivă. Potrivit acestuia, kurzarbeit (o măsură care permite companiilor să reducă programul de lucru al angajaţilor, pentru a evita concedierile) ar împiedica o creştere […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:50
Etapa de audiţii ale semifinaliştilor care vor concura pentru un loc în finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2026 se va desfăşura între 9 şi 11 februarie, 68 de piese urmând să intre în competiţie. Luni se va da startul etapei de audiţii ale semifinaliştilor, în Studioul 3 al Televiziunii Naţionale, etapă care se va desfăşura timp […] © G4Media.ro.
15:40
Moscova devine mai periculoasă pentru generalii ruși decât linia frontului / Ce se știe despre generalul KGB Alekseev, rănit grav vineri în capitala Rusiei # G4Media
Moscova pare să devină mai periculoasă pentru generalii ruși decât liniile frontului din Ucraina. Majoritatea liderilor militari ruși uciși în războiul dintre Rusia și Ucraina au fost omorâți în primii doi ani ai conflictului, când liniile frontului se schimbau rapid și situația rămânea dificil de prevăzut, scrie BBC. După ce linia frontului a devenit relativ […] © G4Media.ro.
15:20
Problemele lui Jonas Vingegaard continuă: Dublul câștigător al Marei Bucle nu este apt pentru Turul UAE # G4Media
Inițial așteptat să se reîntoarcă la Turul UAE, Jonas Vingegaard mai amână încă o dată revenirea sa în ciclismul pe șosea, oportunitate pentru Remco Evenepoel și Isaac Del Toro să preia cârmele conducerii competiției. Într-un comunicat publicat vineri, echipa sa, Visma–Lease a Bike, precizează că „o căzătură recentă urmată de o boală a modificat planul”. […] © G4Media.ro.
15:10
Statinele, medicamente administrate pentru scăderea colesterolului, nu provoacă majoritatea efectelor secundare care le sunt atribuite, potrivit unui nou studiu # G4Media
Statinele, medicamente administrate pentru scăderea colesterolului, nu provoacă majoritatea efectelor secundare care le sunt atribuite în prospectele din ambalajele lor, potrivit unei ample analize a unor studii clinice anterioare, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Pentru cei mai mulţi dintre oameni, beneficiile statinelor depăşesc cu mult riscurile, a declarat într-un comunicat coordonatoarea studiului, […] © G4Media.ro.
15:00
Proiectul pentru construcția unei autobaze în zona unui șantier arheologic imens din Alba Iulia continuă / Consilierii locali au votat o hotărâre pentru obținerea finanțării / Vestigii bine conservate ale vechiului oraș roman, descoperite pe terenul destinat proiectului # G4Media
Proiectul construcției unei autobaze în Alba Iulia, în zona unui șantier arheologic uriaș de epocă romană, continuă, cel puțin deocamdată. După dezbateri aprinse, consilierii locali au aprobat, vineri, o hotărâre care permite administrației locale să depună un proiect de finanțare europeană exact pentru acest lucru. Cercetările arheologice pe terenul pe care ar urma să fie […] © G4Media.ro.
15:00
Un atentat sinucigaș în timpul rugăciunilor de vineri într-o moschee șiită din Islamabad, capitala Pakistanului, a făcut cel puțin 31 de morți și 169 de răniți, potrivit unui nou bilanț al autorităților, transmite agenția Reuters. „Bilanțul uman al exploziei s-a agravat. În total, 31 de persoane și-au pierdut viața. Numărul răniților transportați la spitale a […] © G4Media.ro.
15:00
Declic și Funky Citizens cer coaliției de guvernare să modifice Legile Justiției odată cu aprobarea bugetului pentru anul 2026 # G4Media
Comunitatea Declic și Funky Citizens solicită partidelor din coaliție să prioritizeze reforma Justiției și să adopte modificările legilor Justiției odată cu aprobarea bugetului țării pentru anul 2026. Potrivit unui comunicat al celor două organizații, demersul vine în contextul în care coaliția de guvernare și-a asumat public reforma justiției, însă până acum nu a avut loc […] © G4Media.ro.
14:40
Elev din Predeal, împușcat în cap, la școală, cu un pistol airsoft / Mesaj anonim pe aplicația „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală” / Inspectoratul Școlar Județean Brașov confirmă incidentul # G4Media
Probleme grave de conduită profesorală, posibile abuzuri asupra elevilor și lipsa de reacție a conducerii unității școlare la o școală din Predeal, județul Brașov, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Toate acestea sunt reclamate de către un elev de 17 ani. El a trimis un mesaj anonim, online, în cadrul campaniei naționale […] © G4Media.ro.
14:40
Medicul Eugenia Bratu, Institutul de Sănătate Publică: Telefonul poate fi un drog pentru copii și cu bună știință noi nu am da un drog copilului. E foarte mică distanța dintre o utilizare corectă și una dezastruoasă pentru sănătate # G4Media
Copiii și adolescenții din România petrec tot mai mult timp în fața ecranelor, iar utilizarea excesivă este asociată cu apariția anxietății, depresiei, tulburărilor de somn și a problemelor de atenție, arată studiile citate de dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică și management, șef Secție Promovarea Sănătății în cadrul INSP, la RFI România în emisiunea Sănătatea […] © G4Media.ro.
14:30
Bernard Blistène, nume de referință în lumea artei globale, curator internațional și Director Onorific al Musée National d’Art Moderne – Centre Pompidou Paris (pe care l-a condus între 2013 și 2021), este curatorul retrospectivei Ștefan Bertalan la MARe/Muzeul de Artă Recentă (Parteneriat) # G4Media
Începând cu 6 februarie, MARe/Muzeul de Artă Recentă prezintă o expoziție eveniment pentru capitala României. „Ștefan Bertalan. În ritmul lumii – O retrospectivă” este curatoriată de Bernard Blistène, recunoscut drept una dintre cele mai influente 25 de figuri din lumea artistică globală. Prezența lui Blistène la București validează relevanța internațională a scenei locale de artă […] © G4Media.ro.
14:20
Liderul opoziției din Ungaria îl acuză pe Viktor Orban că imită “schema Georgescu” pe TikTok / Magyar Peter: Partidul Fidesz, sprijinit de Rusia, “inundă platforma cu mii de videoclipuri generate de inteligență artificială” # G4Media
Peter Magyar, liderul opoziției din Ungaria, a acuzat joi partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, că desfășoară o campanie de dezinformare pe TikTok “identică” cu cea folosită de candidatul pro-rus Călin Georgescu în timpul alegerile anulate din 2024. Magyar este liderul partidului de centru-dreapta Tisza, al cărui mesaj pro-european și ascensiune rapidă în sondajele […] © G4Media.ro.
14:20
Ce afecțiuni pot fi incluse în îngrijirile paliative la Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit” # G4Media
De îngrijiri paliative au nevoie pacienții cu boli cronice progresive sau incurabile, care reprezintă un risc pentru viață. În această categorie de patologii se înscriu cancerul, bolile avansate de inimă, insuficiența renală, ori afecțiuni grave precum accidentul vascular cerebral, demența, boala Parkinson. Acești pacienți au nevoi speciale, ce nu pot fi asigurate la domiciliu, oricât […] © G4Media.ro.
14:10
Secția pentru judecători a CSM, după ce procurorii au acuzat că li s-a restricționat accesul la ECRIS-ul instanțelor: Vor avea acces prin intermediul Dosarului Electronic Național # G4Media
Judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii susțin că, în prezent, dintr-un total de 242 de instanțe, în 101 dintre acestea există conturi create pentru accesul procurorilor la programul Ecris. „Programul Ecris este o aplicație pentru managementul fluxurilor de documente din instanțe, destinat exclusiv organizării activității judecătorilor si grefierilor. În esență, prin accesul la sistemul Ecris […] © G4Media.ro.
14:10
Ministrul justiţiei polonez, Waldemar Zurek, a denunţat vineri drept „şantaj” declaraţiile ambasadorului SUA în Polonia, Tom Rose, care a ameninţat cu retragerea trupelor americane staţionate în Polonia, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. În declaraţii acordate televiziunii de stat poloneze, Zurek a numit atitudinea diplomatului american „complet frivolă” şi a afirmat că Polonia […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
13:50
Cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în prelata unui club din Centrul Vechi al Capitalei, trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat / Anterior a tras și spre agenții de pază ai aceluiași local ca să se răzbune pe aceștia # G4Media
Un cetățean turc și alți trei complici au fost trimiși în judecată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru tentativă de omor calificat, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uzul de armă fără drept și tulburarea ordinii și liniștii publice și complicitate la comiterea infracțiunilor amintite, precum și pentru favorizarea făptuitorului și trecerea frauduloasă […] © G4Media.ro.
13:20
Ioan Aurel Pop și alți 48 de academicieni cer Parlamentului să ignore proiectul de lege inițiat de Daniel Fenechiu care elimină limita de mandate de președinte al Academiei Române și dă cale liberă pentru tunuri imobiliare cu proprietățile instituției # G4Media
Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, și alți 48 de academicieni au cerut vineri Parlamentului printr-o scrisoare deschisă să ignore proiectul de lege inițiat de Daniel Fenechiu care elimină limita de mandate de președinte al Academiei Române și dă cale liberă pentru tunuri imobiliare cu proprietățile instituției. Cei 49 de membri ai Academiei Române susțin […] © G4Media.ro.
13:20
Franța acuză Rusia de manipulare / Macron, vizat într-o campanie de dezinformare legată de dosarul Epstein # G4Media
Autoritățile franceze au detectat o amplă operațiune de dezinformare rusă, denumită „Storm-1516”, care încearcă să creeze impresia unei legături între președintele Emmanuel Macron și controversatul dosar Jeffrey Epstein, potrivit BFMTV, care citează surse guvernamentale, scrie Mediafax. Aceasta reprezintă o acțiune de interferență menită să manipuleze opinia publică franceză și internațională. Conform sursei citate, numele lui […] © G4Media.ro.
13:20
Trump distribuie un videoclip în care Barack și Michelle Obama sunt reprezentați ca maimuțe # G4Media
Fostul președinte american Barack Obama și soția sa Michelle sunt reprezentați ca maimuțe într-un montaj video conspiraționist postat joi seara de președintele Donald Trump pe rețeaua sa socială Truth, dedicat alegerilor prezidențiale din 2020, scrie Le Figaro. Videoclipul, de puțin peste un minut, prezintă prezumtive dovezi de fraudă electorală. Chiar înainte de sfârșitul postării, timp […] © G4Media.ro.
13:20
Comisia Europeană acuză TikTok că produce dependență și amenință compania chineză cu o amendă de 6% din cifra de afaceri la nivel mondial dacă nu își schimbă algoritmul # G4Media
Comisia Europeană arată într-o concluzie preliminară că TikTok ”creează dependență”, încâlcând astfel legislația UE. Comisia a cerut companiei chineze să își schimbe algoritmul, potrivit unui comunicat al executivului european. Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru modul în care creează dependență. Aceasta include funcții precum scroll infinit, […] © G4Media.ro.
13:10
Explozie într-un bloc din localitatea dâmbovițeană Titu / 17 persoane au fost evacuate din clădire # G4Media
O explozie neurmată de incendiu a avut loc, vineri, într-un bloc din localitatea Titu, iar 17 persoane au fost evacuate din clădire, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa, transmite Agerpres. „Am fost solicitaţi să intervenim în cazul unei deflagraţii, fără incendiu, produsă într-un apartament situat la parterul unui bloc în localitatea Titu. Până […] © G4Media.ro.
13:10
STUDIU Mașinile electrice încep să lase urme: Nu pe asfalt, ci în calitatea aerului / Ce dezvăluie măsurătorile dintr-o zonă cu pondere ridicată de vehicule cu emisii zero # G4Media
Adoptarea vehiculelor electrice în California este asociată cu reduceri măsurabile ale poluării aerului, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Keck School of Medicine of USC. Analiza arată că, între 2019 și 2023, cartierele care au înregistrat creșteri ale numărului de vehicule cu emisii zero (ZEV) au beneficiat de scăderi ale nivelurilor de dioxid […] © G4Media.ro.
