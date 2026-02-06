Ludovic Orban, către președinte: Nu aşteptaţi consens de la coaliţie, desemnaţi un candidat la conducerea SRI / De doi ani şi jumătate SRI funcţionează în afara legii

14:20

De îngrijiri paliative au nevoie pacienții cu boli cronice progresive sau incurabile, care reprezintă un risc pentru viață. În această categorie de patologii se înscriu cancerul, bolile avansate de inimă, insuficiența renală, ori afecțiuni grave precum accidentul vascular cerebral, demența, boala Parkinson. Acești pacienți au nevoi speciale, ce nu pot fi asigurate la domiciliu, oricât […] © G4Media.ro.