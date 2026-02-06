Washingtonul impune noi sancțiuni împotriva Teheranului, la câteva ore după începerea negocierilor sale cu Iranul

09:30

Venitul net bancar al Grupului BRD a totalizat 4.350 milioane lei, în creștere cu 8% în 2025 față de anul precedent, impulsionat atât de veniturile din dobanzi, cat si de alte categorii de venituri. Veniturile nete din dobânzi, reprezentând 71% din venitul net bancar, au crescut cu 6,6% față de anul anterior, pe fondul rezilienței marjelor de dobândă, susținute de un portofoliu de credit mai extins și de o pondere mai mare a creditelor în totalul activelor. Profitul net a crescut la 1,546 miliarde de lei, mai mare cu 6% decât în 2024.