Italia speră că Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina vor da un impuls candidaturii Romei pentru Jocurile Olimpice de Vară din 2040
Economica.net, 6 februarie 2026 20:50
Italia speră că Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, care încep vineri, vor da un impuls candidaturii Romei pentru Jocurile de vară din 2040, scrie DPA, transmite Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 15 minute
21:10
Bursa de la București a închis pe roșu ultima ședință de tranzacționare a săptămânii # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de vineri, iar rulajul total a scăzut la 88,1 milioane de lei (17,3 milioane de euro), de la 181,35 de milioane de lei (35,59 de milioane de euro) în şedinţa precedentă, transmite Agerpres.
Acum o oră
20:50
Italia speră că Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina vor da un impuls candidaturii Romei pentru Jocurile Olimpice de Vară din 2040 # Economica.net
Italia speră că Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, care încep vineri, vor da un impuls candidaturii Romei pentru Jocurile de vară din 2040, scrie DPA, transmite Agerpres.
20:40
Viceprimarul Adrian Cocoș va prelua atribuțiile primarului Sectorului 3 Robert Negoiță, aflat în control judiciar # Economica.net
Adrian Cocoş, viceprimar al Sectorului 3, exercită atribuţiile de primar în locul lui Robert Negoiţă, după ce procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pe cauţiune faţă de acesta din urmă pentru abuz în serviciu, a anunţat vineri Biroul de presă al Primăriei Sectorului 3.
Acum 2 ore
20:10
TikTok contrazice concluziile Comisiei Europene că designul platformei sale ar provoca dependență # Economica.net
Platforma chineză TikTok a afirmat vineri că ancheta efectuată de Comisia Europeană, care consideră că această reţea socială are un design ce le provoacă "dependenţă" utilizatorilor săi, se bazează pe "o descriere categoric falsă şi total nefondată", relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
19:50
PMB anunță că a început plombarea străzilor din Capitală. Instituția a găsit până acum 585 de gropi pe 76 de artere # Economica.net
Primăria Capitalei anunţă că a început acţiunea de plombare a gropilor din carosabil. Până în prezent, Administraţia Străzilor a inventariat 585 de gropi de pe 76 de artere din Bucureşti, informează Primăria Municipiului Bucureşti (PMB), vineri, pe pagina sa de Facebook.
19:30
Washingtonul impune noi sancțiuni împotriva Teheranului, la câteva ore după începerea negocierilor sale cu Iranul # Economica.net
Statele Unite ale Americii au anunţat vineri noi sancţiuni petroliere împotriva Iranului, la numai câteva ore după o prima rundă de tratative desfăşurate în Oman, discuţii despre care Teheranul afirmă că au avut loc într-o "atmosferă pozitivă", relatează AFP, transmite Agerpres.
Acum 4 ore
19:20
Comisia Europeană a propus al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizate băncile și sectorul energetic # Economica.net
Comisia Europeană a propus vineri al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, axat pe servicii financiare, comerţ şi energie, inclusiv interzicerea serviciilor maritime (mentenanţă, remorcare etc.) pentru petrolierele şi navele transportatoare de gaze lichefiate ruseşti, cu obiectivul ca acest pachet să intre în vigoare luna aceasta, la patru ani de la începerea invaziei lansate de Rusia în Ucraina pe 24 februarie 2022, transmit agenţiile AFP şi EFE, relatează Agerpres.
19:10
Renault va face apel la decizia unui tribunal german în privința disputei pe care o are cu grupul american Broadcom legată de drepturile asupra unui brevet # Economica.net
Renault a anunţat vineri că va contesta decizia unui tribunal german în favoarea grupului tehnologic american Broadcom în disputa privind drepturile de brevet, transmite Reuters, relatează Agerpres.
19:00
Vânzările mondiale de semiconductori ar urma să ajungă la 1.000 de miliarde de dolari în acest an # Economica.net
Vânzările globale de semiconductori ar urma să atingă 1.000 miliarde de dolari anul acesta, a anunţat vineri Asociaţia Industriei de Semiconductori (SIA), transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:50
Ministerul Finanțelor a împrumutat 335 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitația organizată joi # Economica.net
Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 335 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţiile de joi, când a împrumutat peste 2,233 de miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, cu dobânzi de 5,92% pe an şi, respectiv, 6,4% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres.
18:20
Electro-Alfa International anunță închiderea anticipată a IPO de vânzare de acțiuni nou emise # Economica.net
Electro-Alfa International, companie românească cu peste 35 de ani de experiență în domeniul producției de echipamente electrice și soluții pentru infrastructură energetică, anunță închiderea anticipată a Ofertei Publice Inițiale de vânzare a unui număr de până la 65.990.507 acțiuni nou emise.
18:10
Lia Savonea îl acuză pe Bolojan de încălcarea principiului separației puterilor în stat, după ce premierul a transmis o scrisoare către CCR privitoare la amânarea verditului asupra legii pensiilor magistraților # Economica.net
Şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Lia Savonea, a criticat vineri demersul premierului Ilie Bolojan de a transmite o scrisoare Curţii Constituţionale, susţinând că avertizarea prim-ministrului privind pierderea unor fonduri europene în eventualitatea unei soluţii de neconstituţionalitate a legii pensiilor magistraţilor reprezintă "o ingerinţă incompatibilă cu principiul separaţiei puterilor în stat", transmite Agerpres.
17:40
Ministrul Muncii, Florin Manole: 716 persoane au fost găsite la un un singur control în județul Constanța ca lucrând fără forme legale pentru servicii de ride-sharing # Economica.net
Săptămâna trecută 716 persoane au fost identificate la un singur control, în judeţul Constanţa, lucrând fără forme legale pentru angajatori din domeniul ride-sharing, a anunţat, vineri, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre Florin Manole, transmite Agerpres.
Acum 6 ore
17:20
Consiliul Concurenței intră peste CFR. Instituția a efectuat controale inopinate la sediile companiilor CFR S.A. și Electrificare CFR # Economica.net
Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind un posibil abuz de poziție dominantă al CFR S.A., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România, informează instituția prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
17:10
După șapte ani în România, publicaţia Europa Liberă, finanţată de Congresul Statelor Unite, se închide.
17:00
Vineri, 6 februarie 2026, o echipa de proiect - formată din reprezentați ai Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) - s-a deplasat la Depoul Alstom, din incinta Atelierele CFR Grivița, pentru a efectua recepția preliminară a două rame electrice interregionale Coradia Stream – unitățile TS12 și TS13. Acestea sunt ultimele trenuri din cele 12 din pachetul CSPL1, prevăzute pentru a fi predate CFR Călători.
17:00
Ilie Bolojan: Guvernul își dorește să adopte simultan pachetele de legi privind reforma administrației și de relansare economică # Economica.net
Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit, că măsurile cuprinse în proiectele de lege privind reforma administrativă şi relansarea economică vor fi adoptate simultan, întrucât aplicarea reformei administrative va crea spaţiul fiscal necesar pentru implementarea soluţiilor de relansare economică, transmite Agerpres.
16:50
Ministrul Mediului Diana Buzoianu: pentru România este important ca viitorul Cadru Financiar Multianual să acorde fonduri specifice pentru proiectele legate de apă # Economica.net
Este important pentru România ca viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034 să acorde fonduri specifice pentru proiectele legate de apă, iar investiţiile ar trebui să se concentreze pe gestionarea durabilă a apei, dar şi pe cercetarea, inovarea şi digitalizarea în acest sector, a transmis ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, la un eveniment ce a avut loc în Cipru, transmite Agerpres.
16:40
Ce spun sindicatele despre pachetul de relansare economică al Guvernului Bolojan – Anunțul BNS # Economica.net
Preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat că partea sindicală a evaluat pachetul de măsuri de relansare economică prezentat de guvern într-o notă critică, adăugând că, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit (CNT), BNS a venit cu propuneri de îmbunătăţire, în special pe zona digitală, privind Banca de Investiţii şi Dezvoltare şi schemele de ajutor de stat.
16:40
România este „pe roşu” – Nu am mai fost în această situaţie de 10 ani, avertizează şeful CFA România # Economica.net
Măsurile de relansare economică, precum bonificaţiile la plata anticipată a impozitelor, facilităţile pentru microîntreprinderi şi amortizarea accelerată, pot avea un impact pozitiv asupra investiţiilor, însă corecţia deficitului bugetar ar trebui făcută prin reducerea cheltuielilor publice, susţine preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.
16:20
Noua criză care „năpădeşte România”. Ce spun companiile despre cele mai afectate domenii – Anunțul Confederaţiei Patronale Concordia # Economica.net
Preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, declară că în multe sectoare de activitate economică se simt "mugurii unei crize", generată de cheltuirea "nejudicioasă" a banului public şi de birocratizarea excesivă.
15:50
Câţi turişti străini au venit în România în 2025. Top 20 ţări care au adus cei mai mulţi vizitatori în ţara noastră # Economica.net
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în anul 2025, au însumat 13,9 milioane de persoane, în scădere cu 2,4% faţă de anul 2024, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate vineri. Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români au reprezentat 81,4%, în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 18,6%. Mai jos, puteţi vedea topul ţărilor care au adus cei mai mulţi turişti în România.
15:30
Vizită la Moscova a şefului OSCE. Se discută rolul organizaţiei într-un viitor armistiţiu între Rusia şi Ucraina # Economica.net
Ministrul de externe elveţian Ignazio Cassis, a cărui ţară asigură anul acesta preşedinţia prin rotaţie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), se află vineri într-o vizită la Moscova, pentru a aborda cu omologul său rus Serghei Lavrov rolul acestei organizaţii internaţionale de securitate paneuropeană în aplicarea şi respectarea unui viitor armistiţiu în Ucraina, informează EFE.
Acum 8 ore
15:20
Orice întârziere a Uniunii Europene în adoptarea monedei euro digitale, o versiune digitală a numerarului, ar lăsa continentul dependent de marile companii tehnologice non-europene, a avertizat vineri un înalt oficial de la Banca Centrală Europeană (BCE), informează AFP.
14:50
Statul iese iar să împrumute bani de la români cu dobânzi mult peste bănci. Fidelis: Cum poți profita de dobânda maximă # Economica.net
Statul iese iar să se împrumute de la populație prin programul Fidelis, care vine și de această dată cu randamente mult peste cele oferite de bănci, Dobânda maximă ajunge la 7,25% pentru lei și 6% pentru euro, aceasta din urmă fiind de câteva ori peste ce oferă băncile.
14:30
Algeria rămâne una dintre puținele destinații din Africa de Nord care nu s-au grăbit să se adapteze turismului de masă. Aici nu găsești vitrine lustruite pentru vizitatori, ci orașe trăite, peisaje ample și o cultură care se lasă descoperită treptat. Tocmai acest ritm mai lent îi atrage pe cei care caută experiențe reale, bine ancorate în viața locală.
14:10
Stenograme dosar Negoiță – „Se întâmplă nenorocire ca la Rahova”. Angajaţii Primăriei Sectorului 3 discutau de pericolul construirii de străzi peste conducte de gaze # Economica.net
Mai mulţi angajaţi cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei Sectorului 3 discutau între ei despre pericolul reprezentat de construirea unor străzi peste conducte de gaz, potrivit stenogramelor aflate la dosarul în care primarul Robert Negoiţă este anchetat de DNA pentru abuz în serviciu, scrie Agerpres
14:00
Mercosur – Controversatul preşedinte din Argentina trimite Congresului Naţional spre ratificare acordul istoric cu UE # Economica.net
Preşedintele argentinian Javier Milei a trimis joi Congresului acordul comercial Mercosur-Uniunea Europeană (UE) pentru a începe procesul de ratificare, informează EFE.
13:50
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings Limited a menţinut ratingul "BBB minus" cu perspectivă negativă acordat Romgaz, un calificativ de tip investment grade (-recomandat pentru investiţii-nr.), a anunţat compania într-un comunicat remis vineri BVB.
13:50
Pensii Pilon 2 – Peste 910.000 de români au utilizat în 2025 aplicaţia „Află la ce fond de pensii eşti!”, anunţă ASF # Economica.net
Peste 910.000 de români au utilizat în anul 2025 aplicaţia "Află la ce fond de pensii eşti!", găzduită pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), numărul solicitărilor fiind cu aproximativ 59% mai mare faţă de anul anterior, potrivit datelor furnizate de autoritate.
13:30
Serbia caută să cumpere gaze din alte surse, în încercarea de a se îndepărta de gazele rusești. Va avea interconexiune și cu România # Economica.net
Serbia își diversifică aprovizionarea cu energie, îndepărtându-se de Rusia și poartă deja discuții pentru a cumpăra gaze naturale prin intermediul unui mecanism de achiziții al Uniunii Europene, a declarat miercuri președintele Aleksandar Vucic într-un interviu acordat Reuters.
13:30
Alertă – Rusia a intensificat activităţile de spionaj în Arctica, avertizează Norvegia # Economica.net
Serviciul norvegian de securitate internă PST a avertizat vineri în legătură cu înmulţirea acţiunilor de sabotaj din partea Moscovei, aşteptându-se la o intensificare a activităţilor de spionaj ale Rusiei în acest an în Norvegia, mai ales în regiunea arctică a acestei ţări şi în arhipelagul Svalbard, potrivit Reuters.
Acum 12 ore
13:20
Super – mașina care va suda linii de tramvai în București. Tocmai a fost livrată constructorului PORR # Economica.net
Contrail Machinery, furnizor român de echipamente pentru sudură de șină, anunță că a livrat constructorului PORR o mașină de sudură care va sprijini următoarea fază a lucrărilor de tramvai din București.
13:20
Primul depozit frigorific complet automatizat din România va fi finanțat de BCR și BERD, cu 183 mil. lei fiecare # Economica.net
NewCold Romania SRL va dezvolta în România primul depozit frigorific complet automatizat. Proiectul liderului olandez în soluții globale de depozitare frigorifică va fi finanțat cu 182,8 milioane de lei de către BCR, în calitate de principal partener local al companiei olandeze, și cu 182,8 milioane de lei de către BERD.
13:10
Ce s-a întâmplat cu preţurile alimentelor în ianuarie 2026 – indice internaţional FAO # Economica.net
Indicele global al preţurilor produselor alimentare a scăzut în luna ianuarie 2026, pentru a cincea lună la rând, pe fondul unor cotaţii mai mici la lactate, zahăr şi produse din carne, a anunţat, vineri, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), transmite Reuters.
12:30
Bolojan „forţează” la CCR. Premierul ar fi trimis o informare la Curtea Constituţională despre consecinţele amânării unor decizii în legătură cu pensiile magistraţilor (surse) # Economica.net
Curtea Constituţională a României (CCR) a primit de la premierul Ilie Bolojan o informare referitoare la consecinţele amânării unor decizii privind pensiile magistraţilor, au declarat, pentru AGERPRES, surse din cadrul CCR.
12:10
Planurile giganţilor Google, Facebook (Meta), Amazon şi Microsoft pentru noua epocă în care Inteligenţa Artificială „ia totul” # Economica.net
Patru dintre cele mai mari companii de tehnologie din SUA estimează că, împreună, vor avea cheltuieli de capital de aproximativ 650 de miliarde de dolari în 2026, o sumă uluitoare alocată pentru noi centre de date şi echipamentele necesare pentru a le face să funcţioneze, inclusiv cipuri cu inteligenţă artificială, cabluri de reţea şi generatoare de rezervă, transmite Bloomberg.
12:00
Anunț ANAF pentru toți românii! Răspunsul la cea mai frecventă întrebare primită de chatbotul Ana – Clarificări despre declarația unică # Economica.net
Clarificări ANAF apar în urma întrebărilor contribuabililor adresate prin chatbot-ul A.N.A.F. Cele mai multe întrebări pe care le-a primit chatbotul Ana sunt legate modul de depunere a Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale.
11:40
Noile reglementări în domeniul migrației în scop de muncă riscă să blocheze peste 70.000 de solicitări de avize de muncă deja depuse # Economica.net
România riscă să piardă forța de muncă străină prezentă deja în țară, în favoarea Spaniei, pentru că legislația internă descurajează atât muncitorii, cât și angajatorii, susţine Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM). În timp ce Spania anunță măsuri de legalizare pentru peste 500.000 de muncitori străini și oferă stabilitate și perspective clare de integrare, România continuă să aplice o strategie rigidă și coercitivă, spun oficialii PIFM.
11:40
IKEA second-hand. Ce planuri are retailerul suedez pentru România unde revinde anual sute de articole folosite WKD # Economica.net
Retailerul suedez de mobilă IKEA a lansat platforme pentru revânzarea mobilierului folosit în cinci piețe europene. În România are însă momentan o altă strategie.
11:30
Muncitorii străini ilegali din cauze strict birocratice nu au nicio cale de reintrare în legalitate aici, dar pot merge fără probleme în Spania – Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă # Economica.net
România riscă să piardă forța de muncă străină prezentă deja în țară, în favoarea Spaniei, pentru că legislația internă descurajează atât muncitorii, cât și angajatorii, susţine Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM). În timp ce Spania anunță măsuri de legalizare pentru peste 500.000 de muncitori străini și oferă stabilitate și perspective clare de integrare, România continuă să aplice o strategie rigidă și coercitivă, spun oficialii PIFM.
11:20
Alertă naţională de la ANSVSA – Toxină în laptele praf pentru sugari. Vezi produsele retrase din magazine şi farmacii # Economica.net
Mai multe formule de lapte praf pentru sugari sunt retrase de pe piaţă, ca urmare a posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină care poate fi produsă de bacteria Bacillus cereus în condiţii de nerespectare a Bunelor Practici de Fabricaţie (GMP), informează vineri Autoritatea Naţională Sanitară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).
11:20
Exporturile Germaniei către Statele Unite au scăzut cu 9,3% în 2025 din cauza tarifelor vamale, în timp ce excedentul comercial înregistrat de Germania pe relaţia cu cea mai mare economie a lumii a coborât la cel mai scăzut nivel de după 2021, a anunţat vineri Oficiul Federal de Statistică (Destatis), transmite AFP.
11:00
Cui trebuie să te adresezi dacă ai o reclamație despre un joc de cazinou? Operatorului de jocuri de noroc sau producătorului jocului? În industria jocurilor de noroc se face o distincție clară între operatorii iGaming și dezvoltatorii de jocuri.
10:50
Cod roşu în România. Anunțul de ultimă oră al autorităților (vineri, 6 februarie 2026) # Economica.net
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod roşu de inundaţii, valabilă vineri până la ora 15:00 pe râul Nişcov, în judeţele Prahova şi Buzău.
10:50
Contract uriaş – Arabia Saudită negociază cu Airbus şi Boeing cea mai mare achiziţie de avioane din istoria sa # Economica.net
Saudia, principala companie aeriană din Arabia Saudită, a demarat discuţiile preliminare cu Boeing Co şi Airbus SE pentru ceea ce ar putea fi cea mai mare achiziţie de avioane din istoria sa, într-un moment în care regatul din Orientul Mijlociu cheltuie miliarde de dolari pentru a deveni important centru de călătorii şi turism, transmite Bloomberg.
10:40
Cresc salariile la privat în 2026 – Ce spun patronii despre cum vor da mai mulţi bani angajaţilor (studiu HR Ranstad România) # Economica.net
Peste 80% dintre angajatorii din România intenţionează să majoreze salariile în 2026, însă diferenţierea pe piaţa muncii se va face tot mai mult prin pachete de beneficii şi politici flexibile de lucru, potrivit unui studiu de specialitate.
10:00
Eșec al Petrom în Marea Neagră bulgărească – după primul foraj nu a găsit gaze, urmează o nouă sondă # Economica.net
Primul foraj al OMV Petrom și NewMed Energy în blocul Han Asparuh din Marea Neagră bulgăreasacă s-a finalizat fără descoperiri semnificative de resurse de gaze, iar cele două companii vor fora o doua sondă, după câteva săpămâni.
09:50
Schimbare-surpriză de şef la cel mai mare producător auto din lume. Toyota vrea decizii mai rapide pentru îmbunătăţi profitabilitatea # Economica.net
Grupul japonez Toyota, cel mai mare producător mondial de automobile, a anunţat vineri o schimbare surprinzătoare a directorului general, chiar dacă şi-a îmbunătăţit estimările referitoare la profitul net înregistrat în anul fiscal 2025/26, transmite AFP.
09:40
Vânzări în scădere pentru One United Properties în 2025. Prețurile au crescut cu 18% # Economica.net
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a vândut mai puține locuințe anul trecut decât în 2024.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.