Se reaprinde ”Pizzagate”. Jurnalistul care a investigat cel mai cutremurător caz de pedofilie al elitelor democrate, vorbește: ”Dosarele Epstein dovedesc că Pizzagate a fost real”. Operațiuni de trafic de copii din Ucraina - legate direct de Zelenski
ActiveNews.ro, 6 februarie 2026 19:30
Aproximativ 900 de referințe la cuvântul ”pizza” și "9yo" (nine years old/ în vârstă de 9 ani) din dosarele Epstein au reaprins un subiect ce părea demult uitat: Pizzagate.
După șase ani în România, publicația Europa Liberă, finanțată de Congresul Statelor Unite, se închide. Din informațiile Paginademedia.ro, publicația se închide oficial pe 31 martie.
Fabian Radu, deputat AUR: „Când un ministru al Apărării vorbește mai mult decât gândește, riscul nu e doar ridicolul. Riscul este ca România să fie condusă, în domenii vitale, de oameni care tratează statul ca pe un experiment de comunicare” # ActiveNews.ro
Fabian Radu, deputat AUR, spune că, în timp ce ministrul Apărării visează la orbită, România nu este capabilă nici măcar să-și onoreze angajamentele deja asumate, nu are o strategie spațială națională funcțională,
A stiut SRI mai mult decat a avut libertatea sa declare prin vocea sefului Cyberint?
Patriarhul Daniel despre cele 16 sfinte femei românce canonizate azi de Biserica Neamului: ”Sunt mamele duhovnicești ale poporului nostru”. ActiveNews prezintă icoanele celor 16 noi SFINTE - FOTO # ActiveNews.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit vineri un cuvânt în care afirmă că cele 16 sfinte femei românce „sunt mamele duhovnicești ale poporului nostru”.
Blocaj în dosarul lui Călin Georgescu. Judecătorii nu au ajuns la un consens, fiind chemat un al treilea magistrat pentru „decizia finală”. Un nou termen, cu formula extinsă de trei judecători, se va întruni luni, 9 februarie, la ora 11:00 # ActiveNews.ro
Procesul lui Călin Georgescu în care se analizează acuzațiile de propagandă legionară a ajuns într-un moment critic de incertitudine juridică. După ce membrii completului de judecată nu au reușit să cadă de acord asupra începerii judecății, instanța a declarat oficial apariția unei „divergențe”.
”Eu nu o ard cu tefeliștii și neomarxiștii!” Cum a refuzat Mirel Curea să-l lase pe Mugur Ciuvică să-i închidă gura, la Antena 3 # ActiveNews.ro
O seară aparent obișnuită de dezbateri politice în platoul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN s-a transformat într-o confruntare de principii, în care jurnalistul Mirel Curea a oferit o adevărată lecție de demnitate profesională și calm în fața atacurilor virulente lansate de Mugur Ciuvică
Moarte subită. Model internațional, găsită fără suflare în casă la doar 21 de ani. Vestea a șocat o țară întreagă # ActiveNews.ro
Modelul Cristina Perez Galcenco a murit la doar 21 de ani. Tânăra era fiica fostului portar spaniol Ignacio Perez și al moldovencei Tatiana Galcenco.
Urmează Țoiu, Dogioiu, Oana Gheorghiu? Președintele comunist al Parlamentului polonez, declarat PERSONA NON GRATA de administrația Trump după ce a proferat insulte la adresa președintelui SUA # ActiveNews.ro
Președintele Parlamentului polonez, care a declanșat o grevă a membrilor Camerei Reprezentanților la instalarea sa în funcție anul trecut, a reprezentat un „impediment serios” pentru relațiile pozitive dintre Polonia și Statele Unite, a declarat ambasadorul american la Varșovia, Thomas Rose.
Jeffrey Epstein ar fi ordonat ca două fete, ucise prin strangulare în timpul actului sexual, să fie îngropate lângă ferma sa din New Mexico # ActiveNews.ro
Noi dosare cutremurătoare despre miliardarul pedofil Jeffrey Epstein susțin că acesta a ordonat îngroparea a două tinere femei lângă ferma sa din New Mexico.
Robert Negoiță, control judiciar, cauțiune și interzicerea exercitării funcției, după audierile de la DNA: ”Un procuror a dispus suspendarea mandatului meu și interzicerea exercitării funcției pe care o ocup în mod legal” # ActiveNews.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar și interzis să-și exercite funcția, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care le transmite urmăritorilor săi că speră să rezolve situația în instanță săptămâna viitoare. Procurorii DNA continuă ancheta pentru acuzațiile de abuz în serviciu.
Donald Trump a dat marea lovitură: A lansat propriul site și vinde medicamente la prețuri uluitor de mici # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a lansat joi seară un site web în numele său care urmează să permită americanilor să aibă acces la o gamă de medicamente la prețuri reduse, o miză majoră în Statele Unite unde prețurile medicamentelor sunt printre cele mai mari din lume, notează AFP.
La început, InteligențaArtificială, cu boții care stau la taifas cu tine, îți țin prelegeri, îți dausfaturi, ba chiar te și spovedesc, a părut o glumă proastă. Dar iată că glumas-a îngroșat.
Tentativă de asasinat la Moscova: Prim-adjunctul temutului GRU a fost împușcat de mai multe ori # ActiveNews.ro
Generalul rus Vladimir Alekseev, primul adjunct al șefului GRU (Direcția Principală de Informații a Rusiei), a fost victima unei tentative de asasinat la Moscova, potrivit Comitetului de Investigații al Federației Ruse.
Al treilea stat american introduce o lege care desemnează vaccinurile cu ARNm drept arme biologice de distrugere în masă # ActiveNews.ro
Senatoarea statului Tennessee, Janice Bowling, a depus proiectul de lege 1949, „Legea de interzicere a armelor biologice cu ARNm”, care interzice fabricarea, achiziționarea, deținerea sau distribuirea de injecții și produse cu ARNm , ca infracțiune de clasa B, conform statutului armelor de distrugere în masă din Tennessee.
Vladimir Putin însuși, și de astă dată nu lătrăul său, Dmitri Medvedev, și nici câțiva descreierați din presa de la Moscova, avertizează asupra faptului că Europa s-ar putea confrunta cu o iarnă nucleară.
Trump îi cheamă pe americani la un „miting de rugăciune“, în mai, la Washington. „Vom dedica din nou America lui Dumnezeu” VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a transmis, joi, că Statele Unite vor organiza un eveniment, la primăvară, pentru a „reînnoi angajamentul națiunii față de Dumnezeu". Anunțul a fost făcut în timpul tradiționalului mic-dejun național de rugăciune din capitala Statelor Unite de seara trecută.
European Conservative: Jim Jordan, președintele Comisiei Juridice din Congresul american, avertizează că cenzura UE amenință libertatea de exprimare dincolo de Europa # ActiveNews.ro
Jim Jordan, președintele republican al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din SUA, a lansat pe 5 februarie unul dintre cele mai puternice avertismente de până acum împotriva a ceea ce descrie drept un regim...
Tentativă de asasinat la Moscova: un general rus de top a fost împușcat de mai multe ori # ActiveNews.ro
Generalul rus Vladimir Alekseev, primul adjunct al șefului GRU (Direcția Principală de Informații a Rusiei), a fost victima unei tentative de asasinat la Moscova, potrivit Comitetului de Investigații al Federației Ruse.
Silvia Uscov, la ”Pe Drept Cuvânt”: Nivelarea drepturilor individuale în favoarea celor colective este o capcană # ActiveNews.ro
Am vorbit cu Silvia despre profesionalismul și activismul său social, despre motivațiile implicării ei civice, am întrebat-o cum vede sistemul judiciar românesc de azi, cum privește recentele legi care vin să îngrădească, din ce în ce mai...
Oana Blaghi, consilieră la Primăria Arad, cunoscută pentru susținerea vaccinării în pandemie, a murit subit la 36 de ani # ActiveNews.ro
Primăria Municipiului Arad este în doliu după ce Oana Blaghi, consilieră în cadrul cabinetului primarului Călin Bibarț, a încetat din viață la vârsta de 36 de ani.
”Părăsiți Iranul ACUM” – Cetățenii americani, avertizați de Ambasada Virtuală a SUA din Teheran # ActiveNews.ro
Iranul traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani. Ambasada Virtuală a SUA din Teheran a emis o alertă de securitate de urgență, avertizând asupra riscurilor majore pentru cetățenii aflați pe teritoriul iranian.
CNAS îl contrazice pe Bolojan. Numărul mare de concedii medicale, cauzat de o explozie a cazurilor de cancer # ActiveNews.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate a contrazis flagrant declarațiile premierului Bolojan referitoare la concediile medicale fictive ale românilor, care au grevat bugetul Sănătății.
Jurnalul meu video | 5 februarie 2026: De la Ilie Sărăcie la Ilie Bogăție. Nicușor Dan opune Raportului din Congresul SUA raportul frizerului Alex Firența.
6 februarie: Sfântul Ierarh Vucol, Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului, Sfânta Muceniță Fausta, Sfântul Mucenic Iulian, Episcopul Smirnei, Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare # ActiveNews.ro
Sfântul Ierarh Vucol este pomenit în calendarul creștin ortodox la 6 februarie. Era originar din ținuturile Smirnei, Asia Mică, a primit credința creștină în urma propovăduirii apostolilor.
Lecția de Istorie Anticomunistă. Filmul vieții și luptei eroului martir profesor avocat Dumitru Gh. Apostol, conducătorul grupului de rezistență armată anticomunistă din Munții Argeș (+ 6 februarie 1950) # ActiveNews.ro
6 februarie1950 - împușcarea profesorului Dumitru Apostol, conducătorulgrupului de rezistență armată anticomunistă din Munții Argeș,la ordinul căpitanului de Securitate Ion Cârnu. Omenia româneascăa luptătorilor din munți.
'AI DE NOI: Nicușor Dan a înlocuit S.R.I. cu Serviciul Roboților de Informații! Luminița Arhire: SĂ NE MAI SCRII PE FACEBOOK, NICUȘOR!... CĂ A.I. TALENT, NU GLUMĂ! # ActiveNews.ro
Lume, lume! Nu mai apelați la ChatGPT!... ne pare rău, dar ăla nu mai e „liber de contract”, căci s-a angajat, pe un salariu baban, la Cotroceni! Însă nu disperați! În momentul de față se pregătește să-i ia locul Robotul Ion, care s-a dovedit redutabil după ce SPP-ul i-a uns încheieturile cu ulei pentru mecanisme fine și i-a coafat puțin circuitele
+5 februarie – nașterea în Ceruri a unui sfânt al închisorilor comuniste – Dumitru Uță, doctorul fără de arginți. Fie să avem parte de rugăciunile lui! # ActiveNews.ro
Dumitru Uță a fost deținut politic timp de 23 de ani în Aiud, Gherla, Alba Iulia, Cluj, Poarta Albă. Prima dată a fost arestat în timpul regimului carlist, în anul 1938. Eliberat în 1940, a fost rearestat în timpul regimului antonescian, în anul 1943. Bolșevicii aveau să-l țină încarcerat până în anul 1964. În total, 23 de ani de pătimire.
5 februarie 2026
Marile Doamne necunoscute ale României: Veronica Uță a așteptat timp de 17 ani eliberarea viitorului soț, dr. Dumitru Uță (11 Decembrie 1915 - 05 Februarie 1980). Fiul lor e preot în București # ActiveNews.ro
Aflând că nu a murit în temniță, ci este liber în București, Veronica renunță la postul de directoare de școală și vine să îl caute. Când îl găsește, cei doi se căsătoresc și vor avea un fiu, pe Mircea, azi preot tot în București. „L-am așteptat timp de 17 ani pe cel care avea să-mi fie soț”, mai adaugă Veronica Uță.
Maestrul Nicolae Voiculeț: În 2024 s-a dat lovitură de stat! Adevărul a ieșit la lumină. Turul 2 înapoi! # ActiveNews.ro
„În 2024 s-a dat lovitură de stat! Adevărul a ieșit la lumină. Comisia Juridică a Casei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite (House Judiciary Committee – Republicans) a confirmat ieri în mod explicit. Nu există dovezi privind nicio ingerință rusă coordonată în alegerile prezidențiale din România.”, scrie Maestrul Nicolae Voiculeț într-un mesaj viral de pe Facebook, pe care îl redăm integral în continuare:
Sfaturile unui jurnalist pentru ca Washington Post să devină profitabil, după valul de concedieri: Produceți un singur reality show de 10 episoade numit „Killing the Washington Post”. Marele final va face toți banii # ActiveNews.ro
Washington Post, ziarul lui Jeff Bezos. a concediat o treime din personal, eliminând secțiunea de sport și mai multe birouri străine. Concedierea masivă a jurnaliștilor este considerată o lovitură extrem de dură pentru jurnalism și pentru una dintre cele mai cunoscute publicații din lume.
Zoe Dantes: Impactul discursului lui Călin Georgescu din 4 februarie 2026, după publicarea Raportului Congresului SUA. Discursul ca oglindă: între adevăr rostit și tensiunea unei națiuni obosite - VIDEO # ActiveNews.ro
Discursul lui Călin Georgescu de aseară din emisiunea Culisele Statului Paralel de la Realitatea Plus cu Anca Alexandrescu nu a fost unul de conjunctură. Nu a fost nici calm, nici conciliant, dar nici întâmplător. A fost un discurs încărcat de o tensiune care nu aparține exclusiv vorbitorului, ci unei societăți ajunse într-un punct de saturație morală.
Doliu în presa din România! Un jurnalist cunoscut pentru profesionalismul său a murit fulgerător # ActiveNews.ro
Este doliu în presa din România. Jurnalistul Victor Kapra a murit, lăsând în urmă o carieră impresionantă în domeniul economic și al tehnologiei. Vestea cu privire la decesul jurnalistul a fost făcut de Dan Dragomir, printr-un mesaj dureros și plin de regret.
Av. Silvia Uscov: Domnule PM Bolojan, cum puteți colabora cu FUNKY CITIZENS, un ONG care este prezentat de partenerul strategic american ca fiind o organizație ce amenință libertatea de exprimare? # ActiveNews.ro
Funky Citizens apare în prezent în Raportul SUA ca fiind ONG-ul ce acționează ca fact-checker și care pune avertismente (flags) pe conturi și postări și dă exemplu situația postărilor în care oamenii ar fi susținut că nu s-a dorit alegerea lui Georgescu pe motiv că el ar fi fost cel care ar fi putut să oprească un război împotriva României.
Jurnalistul Lucian Davidescu: Povestea cu "boții ruși" a fost nu doar o minciună gogonată ci și cea mai stupidă gafă strategică a României din istoria recentă # ActiveNews.ro
Cum să zici că, având cele mai mari și mai bogate servicii secrete din UE, ești totuși atât de prost încât îți dau rușii alegerile peste cap – și nu cu 1-2% ci cu 20%! – când au ei chef, fără măcar să vezi nimic.
Liberalii se reclamă între ei pentru discriminare. Alina Gorghiu, dată pe mâna CNCD după ce și-ar fi jignit colegii de partid: ”Misogini și la.....!” # ActiveNews.ro
Liberalii își pn poalele în cap, după ce Alina Gorghiu și-ar fi jignit colegii din partid. Unul dintre aceștia, Ștefan Jicol, a reclamat-o la CNCD, în timp ce altul, Alin Tișe, i-a dedicat un „pamflet” în care ironizează situația.
Avocatul Gheorghe Piperea: Intuiția “teoreticienilor conspirației” că, odată cu plandemia, am intrat într-o lume distopică mai bizară decât cea descrisă în romanul 1984 de George Orwell, este din păcate purul și crudul adevăr # ActiveNews.ro
Uniunea Europeană și-a elaborat un manual de cenzură destinat mai facilei pedepsiri a discursului dăunător.
România, citată de SUA pentru CELE MAI AGRESIVE MĂSURI DE CENZURĂ DIN UE. Luminița Arhire: DESCURCAȚI-VĂ... SUNTEȚI PE CONT PROPRIU, BĂIEȚI! # ActiveNews.ro
În timp ce Nicușor Dan scrie, și scrie, și scrie, transpirând, la Raportul lămuritor pentru cetățeni cu privire la anularea alegerilor prezidențiale -crimă înfăptuită cu sânge rece pe 6 decembrie 2024-, Camera Reprezentanților din Statele Unite s-a gândit să-l ajute pe președințel, și, dovedindu-se mai iute de picior, a ieșit dânsa cu un Raport în care ne
Aurelian Pavelescu: RAPORTUL SUA- UE A ATACAT SUA! LOVITURA DE STAT DIN ROMÂNIA, LOVITURĂ GLOBALISTĂ ÎMPOTRIVA DEMOCRAȚIEI! # ActiveNews.ro
Am afirmat încă din 6 decembrie 2024 că anularea alegerilor prezidențiale a fost o lovitură de stat și că România nu-și va găsi liniștea până când nu se va face dreptate, că responsabilii vor plăti până la ultimul. CNA a și sancționat Realitatea Tv din cauza susținerilor mele constante.
Negocierile indirecte dintre Iran și Statele Unite, programate pentru vineri dimineață la Muscat, în Oman, sunt considerate de mulți analiști drept una dintre ultimele șanse reale de a evita o nouă escaladare majoră în Orientul Mijlociu.
