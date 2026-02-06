Ion Cristoiu: De la Ilie Sărăcie la Ilie Bogăție
ActiveNews.ro, 6 februarie 2026 08:50
Jurnalul meu video | 5 februarie 2026: De la Ilie Sărăcie la Ilie Bogăție. Nicușor Dan opune Raportului din Congresul SUA raportul frizerului Alex Firența.
• • •
Acum 30 minute
08:50
CNAS îl contrazice pe Bolojan. Numărul mare de concedii medicale, cauzat de o explozie a cazurilor de cancer # ActiveNews.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate a contrazis flagrant declarațiile premierului Bolojan referitoare la concediile medicale fictive ale românilor, care au grevat bugetul Sănătății.
08:50
Jurnalul meu video | 5 februarie 2026: De la Ilie Sărăcie la Ilie Bogăție. Nicușor Dan opune Raportului din Congresul SUA raportul frizerului Alex Firența.
Acum 2 ore
08:00
6 februarie: Sfântul Ierarh Vucol, Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului, Sfânta Muceniță Fausta, Sfântul Mucenic Iulian, Episcopul Smirnei, Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare # ActiveNews.ro
Sfântul Ierarh Vucol este pomenit în calendarul creștin ortodox la 6 februarie. Era originar din ținuturile Smirnei, Asia Mică, a primit credința creștină în urma propovăduirii apostolilor.
08:00
Lecția de Istorie Anticomunistă. Filmul vieții și luptei eroului martir profesor avocat Dumitru Gh. Apostol, conducătorul grupului de rezistență armată anticomunistă din Munții Argeș (+ 6 februarie 1950) # ActiveNews.ro
6 februarie1950 - împușcarea profesorului Dumitru Apostol, conducătorulgrupului de rezistență armată anticomunistă din Munții Argeș,la ordinul căpitanului de Securitate Ion Cârnu. Omenia româneascăa luptătorilor din munți.
Acum 6 ore
03:20
'AI DE NOI: Nicușor Dan a înlocuit S.R.I. cu Serviciul Roboților de Informații! Luminița Arhire: SĂ NE MAI SCRII PE FACEBOOK, NICUȘOR!... CĂ A.I. TALENT, NU GLUMĂ! # ActiveNews.ro
Lume, lume! Nu mai apelați la ChatGPT!... ne pare rău, dar ăla nu mai e „liber de contract”, căci s-a angajat, pe un salariu baban, la Cotroceni! Însă nu disperați! În momentul de față se pregătește să-i ia locul Robotul Ion, care s-a dovedit redutabil după ce SPP-ul i-a uns încheieturile cu ulei pentru mecanisme fine și i-a coafat puțin circuitele
Acum 12 ore
00:20
+5 februarie – nașterea în Ceruri a unui sfânt al închisorilor comuniste – Dumitru Uță, doctorul fără de arginți. Fie să avem parte de rugăciunile lui! # ActiveNews.ro
Dumitru Uță a fost deținut politic timp de 23 de ani în Aiud, Gherla, Alba Iulia, Cluj, Poarta Albă. Prima dată a fost arestat în timpul regimului carlist, în anul 1938. Eliberat în 1940, a fost rearestat în timpul regimului antonescian, în anul 1943. Bolșevicii aveau să-l țină încarcerat până în anul 1964. În total, 23 de ani de pătimire.
5 februarie 2026
23:40
Marile Doamne necunoscute ale României: Veronica Uță a așteptat timp de 17 ani eliberarea viitorului soț, dr. Dumitru Uță (11 Decembrie 1915 - 05 Februarie 1980). Fiul lor e preot în București # ActiveNews.ro
Aflând că nu a murit în temniță, ci este liber în București, Veronica renunță la postul de directoare de școală și vine să îl caute. Când îl găsește, cei doi se căsătoresc și vor avea un fiu, pe Mircea, azi preot tot în București. „L-am așteptat timp de 17 ani pe cel care avea să-mi fie soț”, mai adaugă Veronica Uță.
22:50
Maestrul Nicolae Voiculeț: În 2024 s-a dat lovitură de stat! Adevărul a ieșit la lumină. Turul 2 înapoi! # ActiveNews.ro
„În 2024 s-a dat lovitură de stat! Adevărul a ieșit la lumină. Comisia Juridică a Casei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite (House Judiciary Committee – Republicans) a confirmat ieri în mod explicit. Nu există dovezi privind nicio ingerință rusă coordonată în alegerile prezidențiale din România.”, scrie Maestrul Nicolae Voiculeț într-un mesaj viral de pe Facebook, pe care îl redăm integral în continuare:
21:00
Sfaturile unui jurnalist pentru ca Washington Post să devină profitabil, după valul de concedieri: Produceți un singur reality show de 10 episoade numit „Killing the Washington Post”. Marele final va face toți banii # ActiveNews.ro
Washington Post, ziarul lui Jeff Bezos. a concediat o treime din personal, eliminând secțiunea de sport și mai multe birouri străine. Concedierea masivă a jurnaliștilor este considerată o lovitură extrem de dură pentru jurnalism și pentru una dintre cele mai cunoscute publicații din lume.
21:00
Zoe Dantes: Impactul discursului lui Călin Georgescu din 4 februarie 2026, după publicarea Raportului Congresului SUA. Discursul ca oglindă: între adevăr rostit și tensiunea unei națiuni obosite - VIDEO # ActiveNews.ro
Discursul lui Călin Georgescu de aseară din emisiunea Culisele Statului Paralel de la Realitatea Plus cu Anca Alexandrescu nu a fost unul de conjunctură. Nu a fost nici calm, nici conciliant, dar nici întâmplător. A fost un discurs încărcat de o tensiune care nu aparține exclusiv vorbitorului, ci unei societăți ajunse într-un punct de saturație morală.
Acum 24 ore
19:40
Doliu în presa din România! Un jurnalist cunoscut pentru profesionalismul său a murit fulgerător # ActiveNews.ro
Este doliu în presa din România. Jurnalistul Victor Kapra a murit, lăsând în urmă o carieră impresionantă în domeniul economic și al tehnologiei. Vestea cu privire la decesul jurnalistul a fost făcut de Dan Dragomir, printr-un mesaj dureros și plin de regret.
19:30
Av. Silvia Uscov: Domnule PM Bolojan, cum puteți colabora cu FUNKY CITIZENS, un ONG care este prezentat de partenerul strategic american ca fiind o organizație ce amenință libertatea de exprimare? # ActiveNews.ro
Funky Citizens apare în prezent în Raportul SUA ca fiind ONG-ul ce acționează ca fact-checker și care pune avertismente (flags) pe conturi și postări și dă exemplu situația postărilor în care oamenii ar fi susținut că nu s-a dorit alegerea lui Georgescu pe motiv că el ar fi fost cel care ar fi putut să oprească un război împotriva României.
19:10
Jurnalistul Lucian Davidescu: Povestea cu "boții ruși" a fost nu doar o minciună gogonată ci și cea mai stupidă gafă strategică a României din istoria recentă # ActiveNews.ro
Cum să zici că, având cele mai mari și mai bogate servicii secrete din UE, ești totuși atât de prost încât îți dau rușii alegerile peste cap – și nu cu 1-2% ci cu 20%! – când au ei chef, fără măcar să vezi nimic.
18:40
Liberalii se reclamă între ei pentru discriminare. Alina Gorghiu, dată pe mâna CNCD după ce și-ar fi jignit colegii de partid: ”Misogini și la.....!” # ActiveNews.ro
Liberalii își pn poalele în cap, după ce Alina Gorghiu și-ar fi jignit colegii din partid. Unul dintre aceștia, Ștefan Jicol, a reclamat-o la CNCD, în timp ce altul, Alin Tișe, i-a dedicat un „pamflet” în care ironizează situația.
18:20
Avocatul Gheorghe Piperea: Intuiția “teoreticienilor conspirației” că, odată cu plandemia, am intrat într-o lume distopică mai bizară decât cea descrisă în romanul 1984 de George Orwell, este din păcate purul și crudul adevăr # ActiveNews.ro
Uniunea Europeană și-a elaborat un manual de cenzură destinat mai facilei pedepsiri a discursului dăunător.
18:10
Eveniment major al Bisericii Neamului: Solemnitatea proclamării generale a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă, vineri, 6 februarie 2025. Ultimele exemplare din Calendarul Mărturisitoare și Sfinte Românce și ultima slujbă de pomenire. VIDEO # ActiveNews.ro
Arhiepiscopia Tomisului ne informează că vineri, 6 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va fi prezent la proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce, eveniment ce se va desfășura în Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din București, după următorul program:
18:10
Președintele Donald Trump, discurs despre importanța creștinismului și a rugăciunii la evenimentul anual National Prayer Breakfast - VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump ține un discurs în această dimineață la evenimentul Micul dejun Național cu Rugăciune. Este a șasea oară când președintele Trump rostește un discurs la evenimentul anual, la care președinții participă în mod obișnuit.
18:10
România, citată de SUA pentru CELE MAI AGRESIVE MĂSURI DE CENZURĂ DIN UE. Luminița Arhire: DESCURCAȚI-VĂ... SUNTEȚI PE CONT PROPRIU, BĂIEȚI! # ActiveNews.ro
În timp ce Nicușor Dan scrie, și scrie, și scrie, transpirând, la Raportul lămuritor pentru cetățeni cu privire la anularea alegerilor prezidențiale -crimă înfăptuită cu sânge rece pe 6 decembrie 2024-, Camera Reprezentanților din Statele Unite s-a gândit să-l ajute pe președințel, și, dovedindu-se mai iute de picior, a ieșit dânsa cu un Raport în care ne
17:50
Aurelian Pavelescu: RAPORTUL SUA- UE A ATACAT SUA! LOVITURA DE STAT DIN ROMÂNIA, LOVITURĂ GLOBALISTĂ ÎMPOTRIVA DEMOCRAȚIEI! # ActiveNews.ro
Am afirmat încă din 6 decembrie 2024 că anularea alegerilor prezidențiale a fost o lovitură de stat și că România nu-și va găsi liniștea până când nu se va face dreptate, că responsabilii vor plăti până la ultimul. CNA a și sancționat Realitatea Tv din cauza susținerilor mele constante.
17:30
Președintele Donald Trump, discurs despre importanța creștinismului și a rugăciunii la evenimentul anual Mic dejun Național cu Rugăciune VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump ține un discurs în această dimineață la evenimentul Micul dejun Național cu Rugăciune. Este a șasea oară când președintele Trump rostește un discurs la evenimentul anual, la care președinții participă în mod obișnuit.
17:10
Eveniment major al Bisericii Neamului: Solemnitatea proclamării generale a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă, vineri, 6 februarie 2025. Ultimele exemplare din Calendarul Mărturisitoare și Sfinte Românce și ultima slujbă de pomenire - VIDE # ActiveNews.ro
Arhiepiscopia Tomisului ne informează că vineri, 6 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va fi prezent la proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce, eveniment ce se va desfășura în Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din București, după următorul program:
17:10
Negocierile indirecte dintre Iran și Statele Unite, programate pentru vineri dimineață la Muscat, în Oman, sunt considerate de mulți analiști drept una dintre ultimele șanse reale de a evita o nouă escaladare majoră în Orientul Mijlociu.
16:40
”NU E CENZURĂ ÎN UE!” - 6 ani pentru că a publicat pe Twitter un verset din Biblie. Finlandeza interogată 13 ore și condamnată pentru ”ură” și-a spus povestea dramatică la audierile din Congresul SUA - VIDEO # ActiveNews.ro
Comisia juridică din Congresul SUA a audiat victime ale cenzurii europene, după Raportul Devastator publicat marți în care acuză Comisia Europeană de „măsuri agresive de cenzură. Printre cei audiați s-a numărat și deputata finlandeză Päivi Räsänen
16:20
Dosarele Epstein. Un cunoscut producător de la Hollywood îi scria infractorului sexual: M-am gândit mult la întrebarea pe care i-ai adresat-o lui Bill Gates - ”Cum scăpăm de oamenii săraci?” - și cred că am un răspuns la asta # ActiveNews.ro
Cea mai recentă serie de documente ale Departamentului de Justiție despre Jeffrey Epstein conține o serie tulburătoare de conversații între pedofilul și infractorul sexual și puternicul producător de la Hollywood Barry Josephson.
16:00
Dosarele Epstein. Un cunoscut producător de la Hollywood îi scria infractorului sexual: M-am gândit mult la întrebarea pe care i-ai adresat-o lui Bill Gates - ”Cum scăpăm de oamenii săraci” # ActiveNews.ro
Cea mai recentă serie de documente ale Departamentului de Justiție despre Jeffrey Epstein conține o serie tulburătoare de conversații între pedofilul și infractorul sexual și puternicul producător de la Hollywood Barry Josephson.
15:30
Cristian Șipoș, senator AUR acuză ministerul Mediului că sabotează construcția hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești, un proiect vital pentru securitatea energetică a țării # ActiveNews.ro
Senatorul AUR Cristian Șipoș condamnă demersul Ministerului Mediului de includere, în mod arbitrar, a unui areal din proximitatea amplasamentului, din județul Cluj, în categoria așa-numitelor „Zone Prioritare pentru Biodiversitate”
15:20
PE SURSE: Sorin Poclitaru dezvăluie ce s-a întâmplat cu costumul doamnei Țoiu. ALERTĂ: Nicușor Dan amenință cu dezlegarea lui Andrei Caramitru! # ActiveNews.ro
Eu va spun de pe surse ce s-a intamplat, dar sa nu spuneti ca stiti de la mine.
15:20
O nouă ”performanță” diplomatică. Delegația României, așezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Țoiu nu a reușit o bilaterală cu Marco Rubio și a plecat fară poză din SUA # ActiveNews.ro
România a participat, zilele trecute, alături de peste alte 50 de țări, la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Delegația țării noastre a fost așezată pe ultimele rânduri, iar ministrul de Externe Oana Țoiu nu a reușit o bilaterală cu Marco Rubio. Așa că a plecat fară poză din SUA.
15:10
”Nu e luptă contra dezinformării, e control al alegerilor. UE trebuie trasă la răspundere”. Un eurodeputat belgian cere dezbatere în PE pe tema cenzurii digitale și a raportului american # ActiveNews.ro
Tom Vandendriessche, eurodeputat belgian din partea Vlaams Belang a scris pe reteaua X ca va solicita o dezbatere în Parlamentul European privind acuzațiile din raportul american care semnalează ingerințe și cenzură politică în mediul digital.
14:50
„Nu e luptă contra dezinformării, e control al alegerilor. UE trebuie trasă la răspundere”. Un eurodeputat belgian cere dezbatere în PE pe tema cenzurii digitale și a raportului american # ActiveNews.ro
Tom Vandendriessche, eurodeputat belgian din partea Vlaams Belang a scris pe reteaua X ca va solicita o dezbatere în Parlamentul European privind acuzațiile din raportul american care semnalează ingerințe și cenzură politică în mediul digital.
14:30
„Nu contează ce culoare are pisica, important e să prindă șoareci”. Citatul, atribuit fostului lider chinez Den Xiaoping, a reprezentat, dincolo de pragmatismul economic și eficacitatea cu care China vroia să iasă din „secolul umilinței”, poate cea mai mare și mai perversă capcană pentru un Occident încremenit în formula 100% profit.
14:30
Președintele numit, Nicușor Dan, a cărui legitimitate, pe bună dreptate, este pusă sub semnul întrebării atât în România, cât și peste ocean, a bagatelizat raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite.
14:20
FAKE NEWS SECU MEDIA. Inspecția Judiciară demontează documentarul RECIORDER: Nu se confirmă nici una dintre acuzațiile prezentate în materialul de presă al gunoaielor securist-soroșiste - o narațiune fără suport juridic # ActiveNews.ro
Inspecția Judiciară a concluzionat că „nu se confirmă niciuna dintre acuzațiile prezentate” în documentarul gunoaielor securiste de la Recorder, „Justiție capturată”, după verificări dispuse la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii și centrate pe modul de compunere a completurilor de la Curtea de Apel București în mai multe cauze de impact.
14:00
Epstein nu a fost doar capul unei rețele de pedofilie șimonstruozități sexuale. Nici doar un ultra-influent agent Mossad care a folositsexul pentru compromiterea și controlul liderilor lumii. El a avut și rolulcheie în organizarea Plandemiei la scară mondială. Iar Bill Gates a fost plasatîn centrul rețelei COVID ca un păianjen în mijlocul plasei.
13:50
Un alt caz în care victima ar fi de vină. Hotărâre judecătorească controversată privind Catedrala Pogorârea Sfântului Duh din Cernăuți. Credincioșii români, din nou victime ale regimului de la Kiev # ActiveNews.ro
Tribunalul Gospodăresc din Cernăuți a decis, la 21 ianuarie, obligarea Eparhiei Cernăuților și Bucovinei din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UPȚ) să transfere complexul imobiliar al Catedralei Pogorârea Sfântului Duh (catedrală, hotel, centrală termică și alte dependințe), către Biserica Ortodoxă a Ucrainei Autocefală (PȚU), susținută de statul ucrainean.
13:20
Inspecția Judiciară demontează documentarul Recorder: nicio acuzație nu se confirmă, se construiește o narațiune fără suport juridic. Concluzia generală: nu a existat „influențare” prin schimbarea completurilor # ActiveNews.ro
Inspecția Judiciară a concluzionat că „nu se confirmă niciuna dintre acuzațiile prezentate” în documentarul Recorder „Justiție capturată”, după verificări dispuse la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii și centrate pe modul de compunere a completurilor de la Curtea de Apel București în mai multe cauze de impact.
13:10
Mihai Tîrnoveanu: Campania bazată pe minciună/ură a UDMR începe să nu mai aibă putere în rândurile maghiarilor. Drepturile legitime la o viață mai bună nu le-au fost luate nici de Georgescu, Simion sau Tanasă, cu atât mai puțin de mine # ActiveNews.ro
Pentru prima dată, la o postare de-a mea (cea cu anunțul protestului anti-taxe Bolojan, din 12. 02. de la Brașov) am primit aprecieri (foarte multe!) și de la unguri! Le mulțumesc sincer pentru asta și îi invit/aștept la protest.
13:10
A vorbi pe un asemenea ton partenerului strategic vital al țării tale (superputerea planetei, între altele) înseamnă să fii un iresposabil intratabil.
13:00
Toni Greblă, fostul șef AEP, acuză tranșant CCR că a anulat alegerile fără temei legal: ”Nu au existat date sau probe care să justifice o asemenea decizie. Nu au fost motive pentru interzicerea lui Georgescu” # ActiveNews.ro
Raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul SUA pune din nou sub semnul îndoielii modul în care au fost anulate alegerile prezidențiale din România, indicând lipsa unor probe clare și modul în care au fost încălcate
12:50
Mihai Tîrnoveanu: Campania bazată pe minciună/ură a UDMR începe să nu mai aibă putere în rândurile maghiarilor. Drepturile legitime la o viață mai bună nu le-au fost luate nici de Georgescu, Simion sau Tănase, cu atât mai puțin de mine # ActiveNews.ro
Pentru prima dată, la o postare de-a mea (cea cu anunțul protestului anti-taxe Bolojan, din 12. 02. de la Brașov) am primit aprecieri (foarte multe!) și de la unguri! Le mulțumesc sincer pentru asta și îi invit/aștept la protest.
12:30
CCR, acuzată că a anulat alegerile fără temei legal. Toni Greblă, fost șef AEP: ”Nu au existat date sau probe care să justifice o asemenea decizie. Nu au fost motive pentru interzicerea lui Georgescu” # ActiveNews.ro
Raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul SUA pune din nou sub semnul îndoielii modul în care au fost anulate alegerile prezidențiale din România, indicând lipsa unor probe clare și modul în care au fost încălcate
12:10
Dan Tanasă, deputat AUR: ”Nicușor Dan dinamitează relația României cu partenerul strategic pentru a-și salva propria putere. AUR cere prezentarea raportului invocat în ultimul an și desecretizarea ședinței CSAT care a stat la baza anulării alegerilor” # ActiveNews.ro
AUR cere public prezentarea integrală a raportului invocat obsesiv în ultimul an și desecretizarea ședinței CSAT care a stat la baza anulării alegerilor. Românii au dreptul să știe cine a luat aceste decizii, pe ce bază și cu ce
12:00
Dan Tanasă, deputat AUR: „Nicușor Dan dinamitează relația României cu partenerul strategic pentru a-și salva propria putere. AUR cere prezentarea raportului invocat în ultimul an și desecretizarea ședinței CSAT care a stat la baza anulării alegerilor # ActiveNews.ro
AUR cere public prezentarea integrală a raportului invocat obsesiv în ultimul an și desecretizarea ședinței CSAT care a stat la baza anulării alegerilor. Românii au dreptul să știe cine a luat aceste decizii, pe ce bază și cu ce
Ieri
09:00
Sergiu Ciocârlan: Testamentul unui isihast: ”Totul în Hristos!”. Mărturisitorul Ioan Ianolide († 5 februarie 1986) # ActiveNews.ro
Vremurile vin tăvălug, cu un program special de reeducare. Experiențele din ultimii ani nu sunt totul. Trebuie să ne înarmăm cu multă răbdare căci „suferința abia a început”. Vrând-nevrând, ne trezim intrați în „tură”. Și mintea ni se poate schimba definitiv. Dar, în tot iadul care se dezlănțuie, Dumnezeu are planul Său.
08:00
Sfânta Agata s-a născut în cetatea Panorm (astăzi Palermo) din Sicilia. Fiind ea fecioară de neam ales și bogată de averi pământești, era strălucită și cu frumusețea trupului, iar dragostea pentru Hristos era podoaba sufletului ei.
04:00
Ion Cristoiu: Căcăcioșii de la Funky Citizens au ajuns să mă cenzurezeze pe mine! Raportul Congresului SUA: România a cenzurat internetul de două ori mai dur decât a cerut Comisia Europeană! UE urăște naționalismul la fel ca URSS - VIDEO # ActiveNews.ro
Ilie Bolojan a proclamat încheierea Austerității și începutul Belșugului. Raportul Congresului SUA: România a cenzurat internetul de două ori mai dur decât a cerut C.E. Căcăcioșii de la Funky Citizens au ajuns să mă cenzureze pe mine? Jurnalul meu video:
03:00
Profesorul universitar Horea Bădău: ”Afirm cu toată responsabilitatea juridică și profesională că teza de doctorat a lui Nicușor Dan este PLAGIATĂ. Susținătorii lui folosesc tehnici de propagandă specifice unui război, de propagandă militară” - VIDEO # ActiveNews.ro
Profesorul universitar Horia Bădău a revenit, miercuri, cu un scurt mesaj video pe Facebook în care afirmă cu toată responsabilitatea juridică și profesională că teza de doctorat a lui Nicușor Dan este plagiată.
4 februarie 2026
23:10
Incredibil cât tupeu are președintele ilegitim Nicușor Dan, care se agață cu disperare de ”decizia suverană” a CCR în baza unor probe inventate de servicii, pentru a justifica lovitura de stat din decembrie 2024.
23:10
Se împlinesc 101 ani de la înființarea Patriarhiei Române. În data de 4 februarie 1925, Sfântul Sinod, întrunit la București, hotăra înființarea Patriarhiei Ortodoxe Române.
22:00
Călin Georgescu vorbește după Raportul SUA: Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru prezentarea unui adevăr pe care poporul român îl cunoaște! Mesajul președintelui interzis: Alegeri prezidențiale și alegeri parlamentare anticipate! VIDEO Realitatea Plus # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va prezenta azi, în jurul orei 21.00, un mesaj video în urma Raportului devastator al Congresului SUA care aruncă în aer falsele justificări oficiale privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.
