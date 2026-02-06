Ue propune noi sancțiuni împotriva Rusiei
Veridica.ro, 6 februarie 2026 20:20
Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei vizează petrolul, gazele, „flota din umbră”, sistemul bancar, criptomonedele și metalele.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 30 minute
20:40
Poliția britanică percheziționează proprietăți legate de Mandelson în cadrul anchetei Epstein # Veridica.ro
Poliția Metropolitană a declarat că efectuează percheziții la proprietăți legate de Peter Mandelson în Wiltshire și nordul Londrei, ca parte a anchetei lor privind acuzațiile de abatere în funcții publice.
20:30
Jandarmeria Militară Poloneză a raportat prăbușirea unui vehicul aerian fără pilot (UAV) necunoscut în incinta unei baze militare din centrul țării.
Acum o oră
20:20
Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei vizează petrolul, gazele, „flota din umbră”, sistemul bancar, criptomonedele și metalele.
Acum 6 ore
15:20
Ministrul rus de externe susține că regimul de la Kiev vrea să compromită negocierile de pace.
15:00
Partea iraniană acceptă să discute doar dosarul nuclear, în timp ce americanii vor să abordeze și alte teme.
Acum 8 ore
14:30
Potrivit CE, platforma chineză folosește metode care le dăunează utilizatorilor.
13:50
Autoritățile franceze pun acțiunea de compromitere a președintelui pe seama unei rețele rusești de dezinformare.
Acum 12 ore
13:00
Democrații critică comportamentul rușinos al președintelui american
12:50
A 56-a ediție a Forumului Mondial de la Davos a fost cel mai mediatizat eveniment al începutului acestui an. S-a vorbit despre o „Nouă ordine mondială”, despre alianța puterilor mijlocii în fața agresiunii marilor puteri și despre pericolul unei dictaturi digitale în epoca Inteligenței Artificiale. Va dispărea într-adevăr ordinea internațională așa cum știam până astăzi?
12:20
Uniunea Europeană păstrează Republica Moldova ca piață de desfacere, blocându-i exporturile spre piața comunitară și împiedicând-o să-și asigure independența energetică, potrivit unui canal de Telegram
10:50
Vladimir Alexeiev a fost spitalizat după ce un atacator necunoscut a tras mai multe focuri de armă asupra lui.
10:00
Anchetatorii vizează fapte de corupţie în domeniul imobiliar.
09:50
Primul an de mandat al lui Donald Trump a fost marcat de o distanțare a SUA de UE, dar și de scandalurile legate de campania anti-imigranți și dosarul agresorului sexual Jeffrey Epstein. Politicile administrației ar putea să îi coste pe republicani controlul Congresului, iar Donald Trump s-ar putea confrunta cu o nouă procedură de demitere.
Acum 24 ore
08:00
România participă la JO Milano - Cortina cu 29 de sportivi, care vor concura la nouă discipline.
07:10
Participant la revolta de la Capitoliu pledează vinovat într-un dosar de ameninţare cu moartea # Veridica.ro
El a afirmat, în mai multe rânduri, că îl va ucide pe liderul democraţilor din Camera Reprezentanților SUA, Hakeem Jeffries.
06:40
Totodată, lui Robert Negoiţă i s-a interzis exercitarea atribuțiilor de primar.
05:50
Inițiativa generează îngrijorare în rândul jurnaliștilor argentinieni, confruntaţi deja cu o presiune în creştere din partea guvernului de la Buenos Aires.
Ieri
18:30
Discuțiile trilaterale dintre negociatorii americani, ucraineni și ruși s-au încheiat joi în Emiratele Arabe Unite, Moscova și Kievul schimbând sute de prizonieri de război, iar SUA și Rusia convenind să „restabilească dialogul militar la nivel înalt”
18:10
Keir Starmer și-a cerut scuze victimelor lui Jeffrey Epstein și a spus că „ îi pare rău că a crezut minsiunile lui Peter Mandelson”.
17:50
Vizita cancelarului Friedrich Merz la Doha are loc în contextul în care Berlinul caută securitate energetică, parteneri de apărare și stabilitate, pe fondul temerilor legate de Iran.
17:50
Doi foști președinți ai fostei enclave armene din Azerbaidjan au fost, la rândul lor, condamnați la 20 de ani de închisoare.
17:40
SUA și Rusia sunt de acord să respecte noul pact nuclear START după expirarea acestuia # Veridica.ro
Trimisii președintelui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au negociat acordul cu oficiali ruși în marja discuțiilor cu Ucraina de la Abu Dhabi.
17:00
Parlamentul de la Liubliana pregătește o lege care să interzică accesul minorilor sub 15 ani pe rețelele sociale.
14:50
Presa pro-Kremlin îi ironizează cu cinism pe ucrainenii lăsați în frig de atacurile rusești care „dansează” și „lansează artificii”. Evident că Rusia nu are nicio vină că sistemul energetic ucrainean cedează. Portavocile regimului Putin preiau și un interviu al lui Dmitri Medvedev care, ca de obicei, amenință cu arma nucleară și îi insultă pe europeni.
13:10
Volodimir Zelenski este disperat că pierde puterea și vrea ca Rusia să îi recunoască legitimitatea pentru a putea rămâne președinte, potrivit unei narațiuni false promovate de pro-ruși din Occident și amplificate de presa pro-Kremlin.
13:10
Decizia a fost luată după reuniunea ministerială pe această temă, ce a avut loc la Washington, în această săptămână.
12:30
Iarna severă afectează şi estul Germaniei
12:30
Edilul social-democrat Robert Negoiță ar fi construit un drum privat pentru ansamblul imobiliar al fratelui său, din fonduri publice.
11:30
Consilierul lui Putin ironizează declaraţiile premierului polonez conform cărora Epstein ar fi fost un spion rus # Veridica.ro
Donald Tusk a cerut să fie investigată implicarea serviciilor secrete ruse în reţeaua de pedofilie a lui Epstein
10:20
Candidatul democrat pentru Senatul statului New York a câștigat alegerile cu aproape 92% din voturi.
09:50
Taiwanul crede că discuţiile americano-chineze de ieri sunt stabilizatoare, nu un motiv de îngrijorare.
09:30
Presa internațională vorbește despre „unul dintre cele mai întunecate momente din istoria publicației”.
09:10
Secretarul general al ONU cere Rusiei și SUA să reia dialogul cu privire la controlul armelor nucleare # Veridica.ro
Antonio Guterres spune că este nevoie urgentă de un nou tratat de reglementare, la expirarea vechiului acord.
08:40
Zelenski crede că Rusia nu va rezista sacrificiilor necesare pentru cucerirea regiunilor ucrainene din est # Veridica.ro
Pretenţiile teritoriale ale Moscovei sunt principalul obstacol în încheierea războiului
07:00
Până în martie 2027, românii vor plăti gazele naturale și energia termică la un preț „administrat”.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Premierul Pedro Sanchez a anunțat că Spania Spania va interzice accesul” „pe rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani.
19:40
Premierul laburist, Keir Starmer, a anunțat miercuri în Camera comunelor că guvernul a dispus deschiderea unei anchete penale a lui Peter Mandelson.
19:40
Administrația Trump va retrage din Minnesota 700 de agenți de imigrare care au luat parte la „Operațiunea Metro Surge”, represiunea din Minneapolis care a dus la moartea a doi cetățeni americani și a stârnit proteste la nivel național.
19:10
Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a declarat că hackerii ruși au încercat să vizeze mai multe locații ale Jocurilor Olimpice de Iarnă, care vor avea loc în Italia între 6 și 22 februarie.
19:00
Eurodeuputații nu au reușit să ajungă la o poziție comună cu privire la acordul comercial dintre UE și SUA, o evoluție care ar putea alimenta nerăbdarea Washingtonului față de întârzierea UE în respectarea părții sale dintr-un acord încheiat vara trecută.
16:20
Kievul importă tot mai mult gaz după ce propria producție și capacitățile de stocare au fost afectate de atacurile rusești
16:00
Nicușor Dan, replică dură la raportul comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor SUA # Veridica.ro
Președintele României a respins ferm acuzațiile formulate de congresmenii americani adepți ai mișcării MAGA.
15:40
Autoritățiile ucrainene spun că rușii au folosit bombe cu fragmentație la o oră aglomerată.
15:40
Acestea îi vizează pe miniștrii USR ai Externelor și Apărării, și pe premierul Bolojan, interimar la Educație.
15:20
CSM solicită guvernului adoptarea unei legi care să permită admiterea în magistratură pentru juriști cu minimum cinci ani vechime.
15:10
Cei doi au avut o videoconferință la inițiativa lui Putin
13:40
Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului încheiat în octombrie
13:00
Zelenski a anunțat că poziția delegației ucrainene va fi ajustată după recentele atacuri rusești.
13:00
Prim-Ministrul Ungariei, Viktor Orbán, susține că Ucraina se amestecă în campania electorală din Ungaria. Afirmația nu este notabilă pentru că ar fi dovedită, ci pentru că poate fi folosită fără dovezi și cu toate acestea să producă efecte politice.
11:20
Vasul, care se îndrepta spre Sankt Petersburg, are un echipaj format exclusiv din cetăţeni ruşi.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.