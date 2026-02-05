Xi îi spune lui Trump să fie prudent în livrările de arme către Taiwan

10:30

Premierul Ilie Bolojansfidează românii și poartă un ceas de lux, potrivit unei narațiuni false răspândite de Anca Alexandrescu și Realitatea Plus, care a continuat chiar și după ce Bolojan le-a arătat reporterilor că are un ceas de câteva sute de euro. Pe măsură ce narațiunea falsă a fost preluată și retransmisă, ea a suferit și modificări – de la „zeci de mii de euro”, ceasul a ajuns să aibă o valoare de 200 000 de mii de euro.