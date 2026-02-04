Justiția română se confruntă cu un deficit de judecători în creștere

Veridica.ro, 4 februarie 2026 15:20

CSM solicită guvernului adoptarea unei legi care să permită admiterea în magistratură pentru juriști cu minimum cinci ani vechime.

Acum 5 minute
15:40
Atac matinal al Rusiei asupra unei piețe din Donețk Veridica.ro
Autoritățiile ucrainene spun că rușii au folosit bombe cu fragmentație la o oră aglomerată.
15:40
Opoziția suveranistă a depus trei moțiuni simple în plenul Senatului Veridica.ro
Acestea îi vizează pe miniștrii USR ai Externelor și Apărării, și pe premierul Bolojan, interimar la Educație.
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:10
Liderii Rusiei și Chinei reconfirmă stabilitatea relației Veridica.ro
Cei doi au avut o videoconferință la inițiativa lui Putin
Acum 4 ore
13:40
Încă un bombardament israelian în Gaza, în pofida unui acord de încetare a focului Veridica.ro
Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului încheiat în octombrie
13:00
A început noua rundă de negocieri pentru oprirea războiului din Ucraina Veridica.ro
Zelenski a anunțat că poziția delegației ucrainene va fi ajustată după recentele atacuri rusești.
13:00
Dezinformare la pătrat: acuzațiile fără probe – strategia electorală a lui Orbán Veridica.ro
Prim-Ministrul Ungariei, Viktor Orbán, susține că Ucraina se amestecă în campania electorală din Ungaria. Afirmația nu este notabilă pentru că ar fi dovedită, ci pentru că poate fi folosită fără dovezi și cu toate acestea să producă efecte politice.
Acum 6 ore
11:20
Estonia a reţinut o navă container suspectată de contrabandă Veridica.ro
Vasul, care se îndrepta spre Sankt Petersburg, are un echipaj format exclusiv din cetăţeni ruşi.
10:30
FAKE NEWS: Bolojan, „premierul austerității”, are ceas de lux Veridica.ro
Premierul Ilie Bolojansfidează românii și poartă un ceas de lux, potrivit unei narațiuni false răspândite de Anca Alexandrescu și Realitatea Plus, care a continuat chiar și după ce Bolojan le-a arătat reporterilor că are un ceas de câteva sute de euro. Pe măsură ce narațiunea falsă a fost preluată și retransmisă, ea a suferit și modificări – de la „zeci de mii de euro”, ceasul a ajuns să aibă o valoare de 200 000 de mii de euro.
10:10
Cum n-o dai! (21) - Presiunea! Veridica.ro
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio
10:00
Aproape 60% dintre români sunt optimiști în privința viitorului țării Veridica.ro
Creşterea preţurilor rămâne principala îngrijorare a românilor.
Acum 12 ore
06:30
Fiul fostului dictator libian Muammar Gaddafi a fost ucis în locuința sa Veridica.ro
Seif al-Islam Gaddafi era vizat de un mandat al Curții Penale Internaționale pentru crime împotriva umanității.
05:20
Camera Reprezentanţilor SUA acuză Comisia Europeană de interferenţă în alegerile statelor UE Veridica.ro
Alegerile prezidenţiale anulate din 2024 sunt evidenţiate în raportul comisiei juridice.
Acum 24 ore
20:20
Ministerul Finanțelor dezminte un fake news legat de așa numita „taxă Temu” Veridica.ro
Voci din spectrul suveranist afirmă că introducerea acesteia a provocat pierderi de zeci de milioane de euro statului român.
20:00
Iranienii au atacat un petrolier american Veridica.ro
Un petrolier sub pavilion american a fost abordat și atacat de fregate de luptă iraniene în Strâmtoarea Ormuz, marți, înainte de a-și continua călătoria, a declarat o firmă britanică de securitate maritimă. 
19:50
NATO începe planificarea militară pentru o misiune în Arctica Veridica.ro
NATO a început planificarea militară pentru o misiunea Sentinela Arctică , a declarat marți un purtător de cuvânt al sediului militar al alianței, SHAPE, pe fondul tensiunilor dintre SUA și aliații europeni din cauza Groenlandei.
19:40
UE vrea să restabilească legătura cu Moscova Veridica.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că sunt în curs de desfășurare lucrări pregătitoare pentru reluarea discuțiilor directe dintre Europa și Rusia privind războiul din Ucraina.
19:20
Mark Rutte confirmă trei niveluri de garanții de securitate Veridica.ro
Aflat în vizită la Kiev, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat că Occidentul are în vedere trei niveluri de garanții de securitate pentru Ucraina.
19:10
Investigație a Comisiei europene în dosarele Epstein Veridica.ro
Comisia Europeană investighează dacă fostul politician britanic Peter Mandelson a încălcat regulile UE în legătură cu contactul său cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.
16:00
Suedia și Danemarca, sprijin militar comun pentru Ucraina Veridica.ro
Cele două state nordice vor achiziționa împreună sisteme de apărare antiaeriană pentru forțele armate ale Kievului.
Ieri
13:40
Spania va interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare Veridica.ro
Madridul va introduce și o lege pentru sancționarea conducerii platformelor de socializare pentru răspândirea de conținut ilegal.
13:10
OMS îşi reduce necesarul fondurilor de urgenţă Veridica.ro
Organizaţia a primit anul trecut mai puţin decât a cerut în urma retragerii Statelor Unite şi a constrângerilor bugetare globale
12:50
Campionatul Mondial de fotbal din SUA, spaima galeriilor Veridica.ro
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
12:40
Kremlinul nu are informaţii că India renunţă să mai cumpere petrol rusesc Veridica.ro
Anunţul a fost făcut ieri de preşedintele SUA după o convorbire cu premierul indian
11:40
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Parlamentul de la Kiev vrea refacerea unității cu Rusia și Belarus Veridica.ro
În Rada Supremă s-a cerut ca Ucraina să renunțe la război și să revină la dialog și la „unitatea istorică” cu Rusia și Belarus pentru a obține o pace durabilă, potrivit presei pro-Kremlin.
11:20
Franța a adoptat bugetul pentru anul în curs Veridica.ro
Guvernul lui Sebastien Lecornu a supraviețuit votării a două moțiuni de cenzură introduse de opoziție.
11:00
Atacurile ruşilor au lăsat zeci de mii de ucraineni fără curent şi căldură Veridica.ro
Rusia şi-a reluat bombardamentele asupra sistemului energetic ucrainean cu zeci de rachete şi sute de drone.
10:40
Moscova declară că soldații ruși au ajutat la respingerea atacului împotriva aeroportului din Niamey Veridica.ro
Atacul din 29 ianuarie a fost revendicat de gruparea teroristă Statul Islamic din Sahel, care acționează în Niger.
10:10
România se află pe locul 2 în UE privind expunerea la fake news și dezinformări Veridica.ro
Mai mult de jumătate dintre români spun că sunt ținta dezinformărilor din spațiul media.
10:00
Musk îşi unifică două companii pentru a dezvolta centre de date AI în spaţiu Veridica.ro
Compania rezultată ar deveni cea mai valoroasă firmă privată din istorie.
09:40
Atac rusesc asupra Kievului în ajunul unor noi negocieri de pace Veridica.ro
Preşedintele Trump aşteaptă veşti bune de la discuţiile cu ruşii şi ucrainenii
09:10
Senatul a adoptat un proiect legislativ de achitare a unei datorii istorice către SUA Veridica.ro
Creditul a fost contractat în 1992 pentru importul de materie primă pentru industria textilă românească.
08:50
Analist JP Morgan: „Deficitul bugetar al României ar putea fi de sub 6% în 2026” Veridica.ro
Pentru 2027, perspectivele sunt incerte din cauza lipsei unor măsuri deja definite.
2 februarie 2026
18:20
Scăderi substanțiale pe piețele de mărfuri Veridica.ro
Investitorii reacționează la schimbarea conducerii Băncii Centrale a SUA
17:40
Dreapta își consolidează poziția în America Latină Veridica.ro
O conservatoare câștigă alegerile prezidențiale din Costa Rica
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Rușii acuză moartea a doi civili într-un atac ucrainean cu dronă Veridica.ro
În paralel, rușii au ucis 12 mineri ucraineni în regiunea Dnipropetrovsk
14:40
Manifestație la Praga în sprijinul președintelui Cehiei Veridica.ro
Președintele Pavel este în conflict deschis cu guvernul naționalist format după alegerile din toamnă
13:50
Arestări în Germania pentru exporturi către firme de apărare din Rusia Veridica.ro
Procurorii germani au descoperit o rețea care a livrat mărfuri de zeci de milioane de euro, cu încălcarea sancțiunilor UE
13:00
FAKE NEWS: România a rămas fără gaze pentru că le-a dat Ucrainei şi Moldovei Veridica.ro
Bucureştenii suferă de frig din cauză că gazele româneşti sunt trimise în Ucraina şi Moldova, potrivit unei narațiuni false promovate de propaganda suveranistă.
12:40
Maia Sandu, propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace Veridica.ro
Deputatul norvegian Arild Hermstad a apreciat eforturile Maiei Sandu în apărarea democrației europene.
12:00
Iranul convoacă ambasadorii europeni la discuţii Veridica.ro
Aceştia ar trebui să explice decizia UE de a desemna Gardienii Revoluției drept organizație teroristă.
10:30
Jocul Rusiei în Arctica Veridica.ro
Rusia are planuri grandioase la Arctică și cea mai mare flotă de spărgătoare de gheață din lume pentru a le pune în aplicare. Moscovei îi lipsesc însă fondurile pentru a-și pune în aplicare strategia, iar flota sa îmbătrânește rapid.
10:20
PNL a depus un proiect pentru modificarea legii de funcţionare a CCR Veridica.ro
Acesta prevede sancţiuni pentru absenţe nemotivate, care merg până la revocarea din funcţie a judecătorilor constituţionali.
08:30
Parlamentul începe, astăzi, prima sesiune ordinară a anului Veridica.ro
Cele două camere îşi vor alege membrii birourilor permanente.
06:10
Mexicul anunţă că va trimite ajutoare umanitare în Cuba Veridica.ro
Insula caraibiană se confruntă cu o criză energetică majoră.
05:50
Cel puţin 12 mineri ucraineni, ucişi într-un atac cu drone ruseşti Veridica.ro
Aceştia se îndreptau spre casă, la încheierea programului de muncă.
1 februarie 2026
17:30
Administrația Prezidențială a publicat lista cadourilor primite de Nicuşor Dan în 2025 Veridica.ro
Valoarea acestora se apropie de 10.000 de euro.
15:50
Ministrul de Interne nu susține interzicerea accesului minorilor la rețelele de socializare Veridica.ro
Cătălin Predoiu invocă dificultatea implementării unei astfel de măsuri și cere o educație socială solidă și riguroasă.
15:20
Numele lui Trump, menționat de peste o mie de ori în dosarele Epstein Veridica.ro
Departamentul american de Justiție a publicat alte peste 3 milioane de pagini din dosarul lui Jeffrey Epstein.
13:30
Israelul somează „Medici fără Frontiere” să părăsească Gaza până la sfârșitul lunii Veridica.ro
Organizația caritabilă a refuzat să furnizeze statului evreu lista cu angajații săi locali.
