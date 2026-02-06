Pensionar, jefuit ziua-n amiaza mare de o sumă importantă de bani. Unul dintre hoți a fost prins
Adevarul.ro, 6 februarie 2026 20:30
21:00
Marco Rubio și JD Vance, răsfățați cu un meniu de trei stele Michelin la Jocurile Olimpice de Iarnă # Adevarul.ro
Vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio au luat masa împreună în oraș. Cine nu era pe lista de invitați nu s-a putut apropia la mai mult de 200 de metri de restaurantul cu pricina.
20:45
Regulile de acordare a voucherelor de vacanță pentru bugetari se modifică din nou începând cu anul 2026. Potrivit noilor reglementări, doar angajații din sectorul public cu salarii lunare nete de până la 6.000 de lei vor mai beneficia de tichete de vacanță, față de pragul de 8.000 de lei.
20:45
Emma Răducanu, prima finalistă la Transylvania Open. Britanica de origine română, chinuită de marea surpriză a competiției # Adevarul.ro
În această seară, Sorana Cîrstea joacă pentru calificarea în ultimul act al turneului clujean.
20:30
Blocaj în dosarul lui Călin Georgescu privind propaganda legionară. Decizia, amânată din cauza dezacordului dintre judecători # Adevarul.ro
Dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de promovarea ideilor legionare și fasciste rămâne în camera preliminară, după ce doi judecători nu au reușit să se pună de acord.
20:30
Incendiu violent într-un apartament din Năvodari: o persoană a murit, zeci de locatari evacuați # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a izbucnit vineri seară într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din Năvodari, intervenția pompierilor fiind una de amploare.
20:30
Pensionar, jefuit ziua-n amiaza mare de o sumă importantă de bani. Unul dintre hoți a fost prins # Adevarul.ro
Un bărbat de 71 de ani a fost atacat pe stradă, vineri, în Cernavodă, în timp ce se deplasa cu soţia sa, iar persoane necunoscute i-au sustras suma de 13.000 de lei.
20:15
Primăriile de comună din România care au ajuns asistate social. „În vară, o să intre jumătate în faliment” # Adevarul.ro
În România, sunt sute de primării de la țară care nu reușesc să plătească nici măcar salariile angajaților din fondurile proprii. În cel mai nordic județ al țării, Botoșani, nici măcar jumătate dintre comune nu pot face față celor mai banale cheltuieli curente.
20:00
Dragoș Sprânceană, dezvăluiri explozive despre discuțiile cu George Simion: „Trey Trainor mi-a spus că l-ar fi arestat pe loc” # Adevarul.ro
Afaceristul Dragoș Sprânceană, român stabilit în SUA și prezentat ca fiind apropiat de președintele american Donald Trump, a făcut declarații explozive, în direct la Antena 3 CNN, despre o întâlnire pe care ar fi avut-o cu liderul AUR, George Simion.
20:00
Mișcarea vine pe fondul tensiunilor geopolitice după ce președintele SUA, Donald Trump, și-a reafirmat interesul de a cumpăra insula.
19:45
Criminal în serie din Marea Britanie, condamnat pe viață pentru uciderea unei fete în 1999. Ulterior a omorât alte cinci femei # Adevarul.ro
Steve Wright, criminalul în serie în vârstă de 67 de ani din Marea Britanie, a primit condamnarea pe viață pentru uciderea Victoriei Hall, o tânără de 17 ani, în 1999. Judecătorul i-a spus că va muri în închisoare, având în vedere că acesta deja execută o pedeapsă pentru uciderea a încă cinci femei.
19:45
Prințesa moștenitoare a Norvegiei, despre legătura cu Jeffrey Epstein: „Regret profund această prietenie” # Adevarul.ro
Mesaje private făcute publice readuc în atenție relația dintre Mette-Marit și finanțatorul american condamnat pentru infracțiuni sexuale.
19:30
Andreea Raicu, reacție după incidentul în care a fost implicată Ruxandra Luca: „Nu știu unde e scandalul, dar știu sigur unde e ipocrizia” # Adevarul.ro
Andreea Raicu a reacționat pe Facebook după ce internetul a fost cuprins de controverse legate de Ruxandra Luca, vedeta matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, surprinsă în ipostaze intime cu un chirurg căsătorit.
19:30
Doar pentru distracția marelui public, de acum pe fond absolut indiferent la hainele pe care le îmbracă politicienii pentru a-și asigura supraviețuirea, mai sunt utilizate vechile formule privind orientări care să asigure partidelor succesive o amprentă recognoscibilă.
19:15
După atacul mortal asupra unui controlor de tren, în Germania a izbucnit o dezbatere privind modalităţile prin care astfel de incidente ar putea fi evitate pe viitor.
19:15
Panică într-un bloc din Mumbai: O duzină de baloane cu hidrogen au explodat într-un lift. Două persoane, transportate la spital # Adevarul.ro
Trei persoane au trecut prin momente de coșmar când o duzină de baloane umplute cu hidrogen au explodat și au luat foc într-un lift dintr-un bloc rezidențial din Mumbai.
19:15
Hoți filmați după ce au găsit un portofel și au retras bani după cardul găsit în interior # Adevarul.ro
Trei bărbaţi şi două femei au ajuns în arestul poliției, după ce şi-au însuşit portofelul pierdut de o femeie şi chiar au retras bani de pe cardul acesteia.
19:00
Un bărbat de 38 de ani a fost arestat preventiv vineri, după ce a provocat un accident rutier în parcarea unui mall din Florești, județul Cluj,
19:00
S-a decis cine exercită atribuţiile de primar în locul lui Robert Negoiţă. Cine este Adrian Cocoș # Adevarul.ro
Adrian Cocoş, viceprimar al Sectorului 3, exercită atribuţiile de primar în locul lui Robert Negoiţă, după ce procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pe cauţiune faţă de acesta din urmă pentru abuz în serviciu.
18:45
O polițistă a ajuns cu mașina în zid după o urmărire ca în filme. Șoferul fugar furase un autoturism # Adevarul.ro
Mai multe maşini, printre care şi una de poliţie, au fost avariate, vineri, în timpul unei urmăriri în trafic pe drumul naţional DN 17 din judeţul Suceava, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava.
18:30
Primăria București a început plombarea celor 585 de gropi de pe străzile afectate de iarnă # Adevarul.ro
Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat demararea lucrărilor de plombare a gropilor din carosabil, după iarna grea care a afectat numeroase străzi din Capitală. Potrivit Administrației Străzilor, până în prezent au fost inventariate 585 de gropi pe 76 de artere principale.
18:30
Grenadă aruncată de indivizi necunoscuți într-un salon de înfrumuseţare din Franța. Explozia a făcut mai multe victime # Adevarul.ro
Cel puţin şase persoane au fost rănite vineri într-un salon de înfrumuseţare din Grenoble după ce indivizi neidentificaţi au aruncat o grenadă în interior, relatează BFMTV, care citează surse din poliţie.
18:30
Kristen Stewart, „bântuită” de amintirea Prințesei Diana: „Pot să plâng pentru ea în orice moment” # Adevarul.ro
Kristen Stewart spune că încă se simte „bântuită” de prințesa Diana, la mai bine de patru ani după ce a interpretat-o în filmul Spencer (2021).
18:30
„Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul”. Sindicaliștii Europol denunță condițiile degradate din sediul IPJ Botoșani # Adevarul.ro
Sindicaliștii Europol au atras atenția vineri asupra condițiilor inacceptabile din sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani, distribuind imagini în care se vede cum plouă în clădire, iar pereții sunt plini de infiltrații.
18:15
Kremlinul acuză Kievul că urmărește blocarea negocierilor de pace prin tentativa de asasinat asupra unui general din GRU # Adevarul.ro
Kremlinul atribuie Kievului responsabilitatea pentru tentativa de asasinat asupra prim-adjunctului şeful serviciului rus de informaţii militare GRU, generalul Vladimir Alekseiev, împușcat vineri într-un bloc de apartamente din nord-vestul Moscovei.
18:00
Pericolul ascuns din jocurile video. Cum a ajuns o adolescentă să moară în urma manipulării online: „Spălare de creier completă” # Adevarul.ro
O familie din Statele Unite trăiește o dramă imensă după ce fiica lor de 16 ani și-a pierdut viața.
18:00
Injecțiile pentru slăbit și diabet pot provoca pierderea bruscă a vederii, avertizează experții din Marea Britanie # Adevarul.ro
MHRA avertizează că injecțiile Ozempic și Wegovy pot provoca un efect rar, NAION, ce reduce fluxul sanguin către nervul optic și poate duce la pierderea bruscă a vederii la un ochi. Riscul este scăzut, dar pacienții trebuie să fie atenți la simptome.
18:00
Ministerul Sănătăţii a pus în dezbatere publică OUG care instituie excepţii de la aplicarea măsurii privind neplata primei zile de concediu medical # Adevarul.ro
Ministerul Sănătăţii a publicat, vineri, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care instituie excepţii de la aplicarea măsurii privind neplata primei zile de concediu medical, apreciind că, în caz contrar, se ajunge la diminuări repetate ale indemnizaţiei pentru mai multe categorii de bolnavi.
17:45
O schiță minusculă a unui picior, păstrată 200 de ani fără să-i știe autorul, vândută cu 27 de milioane de dolari # Adevarul.ro
O schiță minusculă, reprezentând doar un picior cu călcâiul ușor ridicat și conturul unei umbre dedesubt, a fost vândută joi la licitația Christie’s din New York pentru 27,2 milioane de dolari, taxe incluse.
17:45
Partidul cancelarului german Friedrich Merz ia în considerare interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare # Adevarul.ro
Conservatorii cancelarului german Friedrich Merz iau în considerare interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la reţelele de socializare, deşi sunt semne de reticenţă din partea partenerilor lor de coaliţie de centru-stânga faţă de o interdicţie totală.
17:30
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați mai multe luni de camarazii lor # Adevarul.ro
Brigada Azov din Ucraina, aflată în subordinea Ministerului ucrainean al internelor a anunțat, vineri, că 18 soldați ruși au fost luați prizonieri.
17:30
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău” din spatele lui Cuza, omul care a organizat primul serviciu de spionaj și informații modern românesc # Adevarul.ro
Un personaj misterios, despre care se spune că era fiul unui miner belgian, a pus pe picioare primul serviciu de informații modern din istoria României. A fost spionul lui Cuza și a făcut o avere din șantaj și trafic de influență.
17:15
După parada lui Cristi Chivu, Zlatan Ibrahimovic a făcut și el senzație cu flacăra olimpică la Milano # Adevarul.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 debutează oficial în această seară.
17:15
Rețeaua națională de centre pentru bolile rare va fi extinsă. Două noi unități deschise la Craiova și Timișoara # Adevarul.ro
Ministerul Sănătății extinde rețeaua de centre pentru bolile rare, cu noi unități la Craiova și Timișoara și acces mai larg la terapii moderne.
17:00
Lia Savonea îi cere lui Ilie Bolojan să renunțe la presiuni asupra judecătorilor CCR, după ce premierul a trimis o scrisoare șefei instanței constituționale # Adevarul.ro
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție și-a exprimat îngrijorarea față de conținutul și semnificația scrisorii pe care Ilie Bolojan a adresat-o președintei Curții Constituționale a României.
17:00
Un vlogger străin a mers în Ferentari și a fost surprins de realitate: „Nu poți crede tot ce vezi pe internet” # Adevarul.ro
Un vlogger olandez aflat pentru prima dată în București a decis să intre în Ferentari, unul dintre cele mai stigmatizate cartiere ale Capitalei.
16:45
Recuperarea după un AVC poate fi accelerată printr-o metodă mult mai eficientă. Ce au descoperit oamenii de știință # Adevarul.ro
O descoperire medicală recentă ar putea schimba modul în care este privită recuperarea după un AVC.
16:30
68 de piese concurează la selecția națională Eurovision. Finaliștii vor fi anunțați pe 12 februarie # Adevarul.ro
Etapa de audiţii ale semifinaliştilor care vor concura pentru un loc în finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2026 se va desfăşura între 9 şi 11 februarie, 68 de piese urmând să intre în competiţie.
16:30
Camera de Comerț Română-Germană: România nu-și poate permite să piardă 231 de milioane de euro din cauza pensiilor magistraților # Adevarul.ro
Camera de Comerț și Industrie Română-Germană (AHK România) a transmis vineri că țara noastră nu-și poate permite să piardă 231 de milioane de euro din cauza întârzierii reformei pensiilor magistraților, pentru că pierderile ar fi mult mai mari pentru România în cazul în care reformele nu avansează.
16:30
Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor la Palatul Victoria. Care a fost agenda discuțiilor # Adevarul.ro
Reprezentanții sindicatelor și patronatelor s-au întâlnit vineri, 6 februarie, la Palatul Victoria unde s-au consultat pe tema proiectelor de lege privind reforma administrativă și relansarea economică, creșterea investițiilor și competitivității.
16:30
Analist economic: Statul ar fi trebuit să lase mai mulți bani pentru mediul privat, prin măsurile de relansare economică # Adevarul.ro
Măsurile de relansare economică pot avea un impact pozitiv asupra investiţiilor, însă corecţia deficitului bugetar ar trebui făcută prin reducerea cheltuielilor publice, susține Adrian Codîrlașu.
16:15
Claudiu Năsui, la Interviurile Adevărul. Ce pregătește USR pentru Congresul de la finalul lunii și cum își propune să rămână la guvernare # Adevarul.ro
Claudiu Năsui, fost ministru al economiei și membru al Biroului Național al USR, vine în platoul Adevărul, pentru a vorbi despre situația din partid și planurile formațiunii politice la guvernare. USR organizează un Congres la finalul lunii februarie.
16:15
Șofer de autobuz școlar, concediat după ce a abandonat 40 de elevi pe traseu. A fost deranjat de gălăgia făcută de copii # Adevarul.ro
Aproximativ 40 de elevi au fost lăsați în mijlocul drumului de șoferul autobuzului școlar care îi transporta spre casă, în Ottawa, Canada.
16:15
Liderul opoziției din Ungaria îl acuză pe Viktor Orban de campanie de dezinformare pe TikTok, similară cu cea care a afectat alegerile din România # Adevarul.ro
Peter Magyar, liderul opoziției din Ungaria și președintele Partidului Tisza, îl acuză pe premierul Viktor Orban că desfășoară o campanie de dezinformare pe TikTok, comparabilă cu cea folosită în 2024 de Călin Georgescu, care a dus la anularea alegerilor în România.
16:00
Cimitir profanat în Bihor: Terenul a fost vândut ilegal și distrus cu buldozerul, fără nicio sancțiune # Adevarul.ro
Un vechi cimitir din comuna Mădăras, județul Bihor, a fost ras cu buldozerul în 2023, după ce terenul a ajuns ilegal în proprietatea unei angajate a Primăriei, care ulterior l-a vândut unui afacerist pentru construirea de locuințe.
16:00
UNICEF: mai puțin de jumătate dintre elevii români înțeleg concepte științifice de bază # Adevarul.ro
Mai puțin de jumătate dintre elevii români sunt capabili să înțeleagă corespunzător conceptele științifice de bază, arată un raport UNICEF realizat în baza discuției cu Daniel David pe vremea când era ministru al Educației. Actualul rector al UBB susține că lucrurile se pot schimba în 4-5 ani.
16:00
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte # Adevarul.ro
Extrema dreaptă a transformat această bluză cu mâneci evazate și broderii colorate într-un emblema naționalistă, scrie Le Monde. O sursă de mândrie culturală după Revoluția din 1989 din România, ia se află acum în centrul unei confiscări politice.
16:00
Motivul pentru care un comediant a primit o interdicție de 50 de ani de a intra în Rusia. A fost reținut pe Aeroportul din Moscova # Adevarul.ro
Autoritățile ruse i-au impus comediantului kazah Nurlan Saburov o interdicție de 50 de ani de a intra în țară, după ce l-au acuzat de încălcarea regulilor de migrație și taxare și de criticarea invaziei Rusiei în Ucraina.
16:00
Furia fostului episcop pușcăriaș al Hușilor: merge la CEDO după condamnarea pentru viol: „Ce a făcut el, doar Dumnezeu îl poate judeca” # Adevarul.ro
Fostul episcop al Hușilor, Cornel Onilă, condamnat definitiv la 8 ani de închisoare pentru viol, nu se dă bătut și a decis să sesizeze Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).
15:45
Sarcina este o perioadă în care corpul unei femei începe să spună o poveste nouă. Nu se schimbă doar silueta, ci și felul în care te percepi – nevoile tale, limitele, sensibilitatea.
15:45
12 români ademeniți cu locuri de muncă în străinătate au fost puși să cerșească la semafoare, pe străzile din Atena # Adevarul.ro
O rețea de trafic de persoane care exploata bărbați români prin cerșetorie a fost destructurată la Atena de poliția greacă, cu sprijinul autorităților americane.
