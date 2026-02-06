Misterul trofeului Cupei Mondiale, furat în Brazilia după un alt jaf din Anglia: topit sau vândut pe piața neagră?

10:40

Manchester United are câțiva jucători de perspectivă în academie, iar unii dintre ei au nume de familie care înseamnă multe pentru istoria clubului de pe Old Trafford. Un exemplu este Kai Rooney, fiul legendarului Wayne Rooney, care la 16 ani este gata să primească o bursă care să se transforme într-un contract profesionist după un