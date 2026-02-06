Unde s-a mutat Ema Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs! A decis să plece din casa în care au locuit. Acum e singură cu doi copii

11:50

O nouă săptămână se apropie de final, ceea ce înseamnă că e motiv de bucurie deoarece revine cel mai dur format de televiziune! Survivor continuă diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, și mâine și duminică, de la ora 20:00, iar acțiunea atinge cote înalte. Concurenții aflați în Exil sunt gata de intrarea în show, iar coechipierii lor cu mai multă experiență, așteaptă cu nerăbdare să vadă ce provocări noi vor apărea pentru ei.