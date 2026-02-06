Concluziile ANAF despre interacţiunea contribuabililor cu chatbotul ANA
6 februarie 2026
Peste 80% dintre cei aproximativ 23.000 de contribuabili care au interacționat în prima săptămână cu chatbotul ANA, un instrument digital creat în spațiul privat virtual, au solicitat informații privind modul de depunere a declarației unice, a anuntat astăzi Agenția Națională de Administrare Fiscală. Termenul de depunere a declarației unice este de până la 25 mai […]
• • •
Peste 700 de lucrători fără forme legale au fost descoperiți la Constanța într-un singur control al inspectorilor de muncă # Rador
Peste 700 de lucrători fără forme legale au fost descoperiți săptămâna trecută la Constanța într-un singur control al inspectorilor de muncă. Toți activau în domeniul ridesharing. Ministrul Muncii, Florin Manole, consideră că acesta este un semnal de alarmă major și că statul trebuie să intervină rapid și ferm pentru reglementarea acestui sector. Oficialul atrage atenția […]
Guvernul intenționează să introducă unele excepții de la noua regulă, valabilă de la începutul acestei luni, care stabilește că prima zi de concediu medical nu este plătită. Conform unui proiect de ordonanță de urgență, publicat astăzi de Ministerul Sănătății, măsura nu se aplică în cazul concediului pentru maternitate sau de risc maternal, dar și pentru […]
Pakistan – Poliția anunță că autorul atentatului de la o moschee șiită din Islamabad a călătorit de mai multe ori în Afganistan # Rador
Poliția pakistaneză anunță că un atacator sinucigaș a ucis peste 30 de oameni după ce a deschis focul la o moschee șiită din Islamabad, apoi s-a aruncat în aer. Alte peste 170 de persoane au fost rănite în atentat. Ministerul pakistanez de Interne a anunțat că au constatat că autorul atentatului călătorise de mai multe […]
India respinge orice acuzație de implicare în atentatul cu bombă de vineri la o moschee din Islamabad # Rador
India a transmis că respinge „orice” acuzație de implicare în atentatul cu bombă de vineri la o moschee din Islamabad, atentat soldat cu cel puțin 31 de morți, spunând că astfel de afirmații sunt nefondate și fără sens. „Atentatul cu bombă de astăzi, care a avut loc la o moschee din Islamabad, este condamnabil, iar […]
Organizația Salvați Copiii recomandă interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani # Rador
Organizația Salvați Copiii recomandă interzicerea totală a accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani și permiterea accesului pentru cei între 13 și 15 ani, doar cu acordul explicit al părinților. De asemenea, organizația solicită sancțiuni reale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori, fără verificarea vârstei. ONG-ul invocă un […]
Donald Trump a distribuit un videoclip rasist în care soţii Obama sunt înfăţişaţi ca maimuțe # Rador
Președintele american Donald Trump a distribuit pe rețeaua sa de socializare un videoclip care îi prezintă pe fostul președinte democrat Barack Obama și pe fosta primă doamnă Michelle Obama ca pe nişte maimuțe, imagini rasiste folosite de mult timp pentru a dezumaniza persoanele de origine africană. Joi seară, preşedintele Trump a postat un videoclip de […]
Majoritatea populației Republicii Moldova susține integrarea cu Rusia, nu cu România, a opinat pentru agenția rusă de presă TASS șeful Centrului ruso-moldovenesc pentru prietenie și cooperare, Dmitri Sorokin, comentând declarațiile președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, despre un posibil referendum privind unirea cu România. „În condițiile în care 50% din populația țării sunt cetățeni vorbitori de […]
Oficiali ucraineni și americani au discutat despre importurile de gaze naturale lichefiate din SUA # Rador
Ministrul ucrainean al energiei a declarat vineri că a discutat despre importurile de gaze naturale lichefiate – GNL – din SUA în timpul unei întâlniri online cu omologul său american. Ministrul energiei, Denis Şmihal, a scris pe aplicația Telegram că aprovizionarea cu GNL ar putea fi crucială pentru asigurarea securității energetice a Ucrainei, în contextul […]
Autorităţile atrag atenţia cu privire la riscul de avalanşe, care a crescut la altitudini de peste 1800 m # Rador
Autorităţile atrag atenţia cu privire la riscul de avalanşe, care a crescut la altitudini de peste 1800 m, pe fondul creşterii temperaturilor în ultimele zile. Şi cei care se vor afla în trafic la acest sfârşit de săptămână sunt sfătuiţi să circule cu prudenţă, întrucât vor exista condiţii de polei. În şedinţa Comitetului Ministerial pentru […]
UE propune interzicerea tuturor serviciilor pentru exporturile navale de petrol rusesc în cadrul unui nou pachet de sancțiuni # Rador
Comisia Europeană a propus un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv o interzicere totală a serviciilor maritime pentru exporturile de petrol rusesc, a declarat vineri președinta Comisiei, Ursula von der Leyen. Rusia exportă peste o treime din petrolul său cu petrolierele occidentale – în principal către India și China – utilizând servicii de transport […]
Von der Leyen a prezentat ce va conține al X-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Federației Ruse # Rador
Comisia Europeană a prezentat noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al X-lea, al cărui principal element va fi interzicerea completă a transportului de petrol rusesc, pe care CE intenționează să îl pună în aplicare „în cooperare cu partenerii din G7, se arată în declarația președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dată publicității de serviciul […]
Oficiali de la Casa Albă au respins „indignarea falsă” provocată de un videoclip postat de Donald Trump pe Truth Social # Rador
Oficiali de la Casa Albă au respins „indignarea falsă” provocată de un videoclip postat de Donald Trump pe platforma sa socială, Truth Social. Descris ca „rasist” şi „dezgustător”, în videoclipul generat de Inteligenţa Artificială, fostul preşedinte Barack Obama şi soţia sa, Michelle, sunt înfăţişaţi ca maimuţe. De asemenea, în videoclip se reiau acuzaţiile false conform […]
Mii de urmăritori au apreciat un videoclip de un minut postat de Donald Trump pe platforma sa socială, Truth Social, în care fostul preşedinte Barack Obama şi soţia acestuia, Michelle, sunt înfăţişaţi ca maimuţe. Criticii au denunţat videoclipul ca fiind „rasist şi dezgustător”./opopescu/lalexandrescu BBC SERVICIUL MONDIAL – 6 februarie
Potrivit unor stenograme apărute în spațiul public, mai mulți angajați cu funcții de conducere din cadrul Primăriei Sectorului 3 din București discutau între ei despre pericolul reprezentat de construirea uunor străzi peste conducte de gaz. Stenogramele sunt cuprinse în dosarul în care primarul Robert Negoiță este anchetat de DNA pentru abuz în serviciu. Reporter: Diana […]
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că Europa este pregătită să negocieze cu Rusia în ce privește soluționarea conflictul din Ucraina, însă nu se va deschide „canale paralele de comunicare”. „Faptul că consilierul de politică externă al președintelui Franței, Emmanuel Macron, a vizitat Moscova, a fost coordonat strâns cu noi. Am discutat acest lucru deja […]
Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a fost recent primit la Prefectura din Milano de către prim-ministrul Giorgia Meloni, cu care are o întâlnire bilaterală. Înainte de Vance, prim-ministrul s-a întâlnit cu emirul Qatarului, sultanul Al Thani. „Îi urez bun venit vicepreședintelui J.D. Vance și secretarului de stat Marco Rubio. Se află aici pentru ceremonia de deschidere […]
Ministrul rus de externe a reiterat faptul că OSCE funcţionează conform principiului potrivit căruia nimeni nu are dreptul să-și consolideze propria securitate în detrimentul securității altora. NATO încalcă principiile fundamentale ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) prin încercarea de a ‘anexa Ucraina’, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în urma […]
Comandantul-şef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, a declarat că, în ultimele șase luni, numărul ocupanţilor ruşi implicaţi în război a rămas la același nivel, adică 711-712 mii de persoane, iar pierderile zilnice ale ruşilor sunt, în medie, de 1.000-1.100 de persoane. „Inamicul continuă acțiuni ofensive pe întreaga lungime a liniei de contact, cu […]
68 de piese concurează pentru un loc în finala Selecției Naționale 9-11 februarie: jurizarea semifinaliștilor, în direct pe tvrplus.ro Joi, 12 februarie, în cadrul Telejurnalului de la ora 20.00, aflăm finaliștii Selecției Naționale, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro 68 de piese intră în Atelierul deschis Eurovision 2026 pentru a concura […]
Administraţia SUA a cerut elaborarea unui nou acord privind controlul armelor nucleare, care să includă şi China # Rador
Administraţia SUA a cerut elaborarea unui nou acord privind controlul armelor nucleare, care să includă şi China, după ce joi a expirat ultima astfel de înţelegere care implica Rusia şi SUA. Încheiat în 2010, acordul Noul START a limitat numărul de ogive nucleare desfăşurate de ambele părţi. Preşedintele Donald Trump a spus că fostul acord […]
Cel mai așteptat eveniment sportiv al iernii începe oficial azi. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă este programată începând cu ora 20:00, ora locală. Ediția Milano – Cortina 2026 marchează o premieră: vor fi organizate patru ceremonii de deschidere – cea de la Milano, transmisă în direct la nivel global, și încă trei […]
Ministrul rus de externe acuză Ucraina în cazul tentativei de asasinare a unui general rus de rang înalt # Rador
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat vineri Ucraina că s-ar afla în spatele unei tentative de asasinat asupra unui general rus de rang înalt la Moscova, afirmând că această tentativă ar fi avut scopul să saboteze negocierile de pace. Un ofițer militar rus de rang înalt, general-locotenentul Vladimir Alekseev, a fost transportat de […]
Andrea Bocelli, Mariah Carey și Laura Pausini invitați la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Milano Cortina 2026 # Rador
Așteptarea a luat sfârșit, Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina au început. Vineri seară, a avut loc ceremonia de deschidere pe stadionul San Siro și a fost unul dintre cele mai impresionante și spectaculoase evenimente din istoria Jocurilor. Pentru prima dată, a fost o ceremonie cu mai multe locații, desfășurându-se în mai multe locuri: un eveniment […]
Au fost inundaţii şi în judeţul Vrancea. Nouă localităţi au fost afectate, potrivit ISU local, care precizează că principala cauză a acestor evenimente o reprezintă colmatarea şanţurilor de scurgere, care nu au mai putut face faţă volumului mare de apă procenit din precipitaţii. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat, astăzi, că ploile căzute […]
Știri Radio Ujgorod
Statinele sunt mult mai sigure pentru sănătate decât se considera anterior, relevă un nou studiu de amploare # Rador
O evaluare a medicamentelor folosite pentru scăderea colesterolului, statinele, relevă că acestea sunt mult mai sigure decât se credea până acum. Cercetătorii solicită actualizarea recomandărilor, pentru a evita descurajarea administrării statinelor – considerate medicamente care pot salva vieţi. Aceste pastile, care au un cost scăzut şi se administrează zilnic, pot scădea nivelul „colesterolului rău”, pentru […]
UE este dispusă să discute cu Rusia, însă nu va avea convorbiri „paralele” cu aceasta, afirmă cancelarul german # Rador
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat vineri că Uniunea Europeană este întotdeauna dispusă să poarte discuții cu Rusia în efortul de a pune capăt războiului din Ucraina, dar nu va „deschide canale paralele de comunicare”. „Suntem, desigur, întotdeauna pregătiți să discutăm cu Rusia”, a declarat Merz jurnaliștilor la Abu Dhabi. „În prezent au loc aici, […]
Cel puțin 12 persoane au murit şi 40 au fost rănite în urma unui atentat sinucigaș comis vineri la o moschee șiită din capitala Pakistanului, Islamabad, au declarat surse din domeniul securității pentru agenţia de presă Reuters. Anterior, poliţia pakistaneză a anunţat că explozia s-a produs în timpul rugăciunilor de vineri. (REUTERS – 6 februarie)/mbrotacel/aburtica
Dmitri Peskov: Putin a fost informat despre tentativa de asasinat comis la adresa general-locotenentului Vladimir Alekseev # Rador
Vladimir Putin a fost informat despre tentativa de asasinat la adresa general-locotenentului rus, Vladimir Alekseev, afirmă Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al preşedintelui rus. Serviciile speciale își fac treaba, iar datele despre tentativa de asasinat la adresa general-locotenentului, Vladimir Alekseev, din Ministerul rus al Apărării, sunt raportate președintelui Vladimir Putin, a declarat Dmitri Peskov, în […]
Danone extinde zona de retragere de pe piaţă a laptelui praf pentru sugari în mai multe state, inclusiv România # Rador
Producătorul francez de alimente Danone a extins zona de retragere de pe piaţă a formulei pentru bebeluşi, din cauza temerilor de contaminare. Toxina cereulidă a fost detectată în ingredientele de la un furnizor din China. Într-un comunicat, gigantul francez afirmă că aceasta este o măsură de precauţie, ca urmare a limitelor mai stricte introduse în […]
Ideea privind eliminarea a 13-a şi a 14-a pensii lunare este o absurditate, a declarat vineri premierul ungar, în carul emisiunii „Bună dimineața, Ungaria!” (Jó reggelt, Magyarország!), difuzată de Radio Kossuth, din Budapesta. Viktor Orbán a pus întrebarea: de ce ar fi greșit dacă pensionarii ar primi pensii mai mari? De ce ar fi greșit […]
Un studiu asupra visului lucid pare să confirme ideea că e mai bine să dormi cu gândul la problemă pentru a o rezolva. Oamenii de ştiinţă de la Northwestern University, din Statele Unite, au oferit puzzle-uri unui număr de 20 de voluntari, asociindu-le cu un sunet. În timpul somnului în laborator, sunetul era pornit când […]
Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026 au început pe gheață, în așteptarea ceremoniei de deschidere # Rador
Deși ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 nu au avut loc încă, pe gheața italiană, competițiile au început deja cu probele de curling mixt și hochei feminin. Italia și-a asigurat prima victorie joi, învingând Franța cu 4-1 în runda preliminară a Grupei B. O prezență europeană a fost vizibilă pe gheața […]
În Oman au început discuţiile dintre Statele Unite şi Iran, în contextul în care Washingtonul încearcă să limiteze programul nuclear şi balistic al Teheranului. Iranul şi-a exprimat dorinţa de a negocia activităţile sale nucleare, însă a subliniat că apărarea sa balistică nu poate fi negociată. Ministrul iranian de externe a avertizat că Teheranul se va […]
Aproximativ 3.800 din cele peste 9.200 de blocuri din capitală racordate la sistemul centralizat de termoficare primesc agent termic la parametrii insuficienți sau au furnizarea oprită complet. Potrivit aplicației Termo Alert, sistemul de termoficare funcționează acum la 59% din capacitate. Cele mai afectate sunt imobilele din sectoarele 2, 3 și 4. Compania estimează că situația […]
Introducere În anii ’60, o revoluție sonoră traversa Atlanticul. Nu era vorba despre o mișcare politică, ci despre o adevărată invazie muzicală: „British Invasion”, fenomenul care a redefinit muzica pop și rock mondială și a schimbat pentru totdeauna dinamica culturală dintre Europa și Statele Unite. Cu trupe precum The Beatles, The Rolling Stones, The Who […]
Interdicția totală a copiilor cu vârsta sub 13 ani pe rețelele sociale și acces limitat pentru cei între 13 și 15 ani # Rador
Interdicția totală a copiilor cu vârsta sub 13 ani pe rețelele sociale și acces limitat pentru cei între 13 și 15 ani, precum și sancțiuni reale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificare și introducerea obligatorie în curriculum a educației digitale și siguranței online Poziția Organizației Salvați Copiii România București, […]
La doar un an de la începerea producției modelului, Dacia sărbătorește atingerea pragului de 100.000 de exemplare Bigster construite la uzina de la Mioveni din România. Afirmându-se rapid ca una dintre poveștile de succes de top ale pieței, Bigster a devenit până în a doua jumătate a anului 2025 cel mai bine vândut C-SUV din […]
Hărțuitoarea actriței Mădălina Ghenea a fost condamnată: „Sunt aici pentru toate victimele urii, denunțați” # Rador
Tribunalul din Milano a condamnat o femeie, în vârstă de 45 de ani, la un an și șase luni de închisoare pentru hărțuirea Mădălinei Ghenea, actriță și model de origine română, în vârstă de 38 de ani, cu mesaje amenințătoare și jignitoare pe rețelele de socializare. Ghenea o reclamase pe hărțuitoare, care a rămas neidentificată […]
Guvernul va prezenta măsurile cuprinse în al treilea pachet fiscal care va fi promovat în Parlament tot prin angajarea răspunderii # Rador
Guvernul va prezenta, astăzi, de la ora 11.00, sindicatelor şi patronatelor, măsurile cuprinse în al treilea pachet fiscal care va fi promovat în Parlament tot prin angajarea răspunderii. Este vorba de setul de relansare economică şi despre reforma administraţiei, iar la aceasta din urmă se va adăuga proiectul de interzicere a cumulului pensie-salariu pentru angajaţii […]
Ministerul Sănătății intenționează să modifice modul de acordare a concediilor medicale pentru persoanele cu boli cronice. Ministrul de resort, Alexandru Rogobete, a anunțat că a avut discuții cu asociațiile de pacienți și că vor fi introduse excepții clare pentru cei cu afecțiuni oncologice și cu boli rare, dar și pentru alte categorii vulnerabile, astfel încât […]
Ministrul finanţelor în exerciţiu din Bulgaria, Temenujka Petkova, a declarat că tranziţia la euro se efectuează treptat, fără şocuri, iar guvernul demisionar a depus toate eforturile necesare pentru ca procesul să fie lin şi echitabil. Potrivit acesteia, în prezent, Bulgaria se află într-o etapă extrem de importantă a dezvoltării sale, şi anume aderarea la zona […]
Facem apel la secretarul general al NATO să nu facă declarații pro-război! (Péter Szijjártó) # Rador
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, i-a cerut, într-un videoclip, secretarului general al NATO, Mark Rutte, să nu facă „declarații pro-război”, ca răspuns la discursul rostit de Rutte, la Kiev. „Facem apel la secretarul general al NATO să nu facă declarații pro-război!„, a spus şeful diplomaţiei ungare, amintind: când a început războiul, țările NATO au […]
Armata rusă a pierdut în ianuarie mai mulți militari decât a reușit să recruteze (Oleksandr Sirski) # Rador
Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, a declarat că, în luna ianuarie, pierderile totale ale armatei Federației Ruse au constituit 31,7 mii de persoane, ceea ce depășește indicatorii de completare a efectivelor sale în aceeași perioadă. „În ianuarie, pierderile totale ale inamicului în morți și răniți grav au depășit 31,7 mii de persoane, […]
Primarul Sectorului 3 din capitală, Robert Negoiță, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune de 800.000 de lei de procurori anticorupție și a primit interdicția de a-și exercita funcția edil, potrivit unor surse judiciare citate de reporterul RRA, Diana Surdu. El a fost audiat, ieri, la sediul central al DNA aproape șase ore. Investigația […]
Bulgaria speră să adere la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în anul 2027 # Rador
Bulgaria speră să devină membră a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în anul 2027, potrivit declaraţiilor secretarului general al organizaţiei, Mathias Cormann, premierului bulgar demisionar, Rosen Jeliazkov, şi ministrului finanţelor în exerciţiu, Temenujka Petkova. În cadrul unei conferinţe de presă, Mathias Cormann, aflat în vizită oficială la Sofia, a prezentat o serie de probleme […]
EVENIMENTE INTERNE – Guvern * Palatul Victoria: Participarea premierului Ilie Bolojan la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social – ora 11:00 – Ministere * Washington DC: Se desfășară vizita ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, în Statele Unite ale Americii – Apărare * Bistriţa: Ziua Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Bistriţa – ceremonie […]
DOCUMENTAR: Roşia Montană, ţinutul „vâlvelor” şi al „morojnițelor” – 1895 de ani de la prima atestare documentară # Rador
Răzvan Moceanu Motto: „… fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi şi un dram de iubire ca s-o înţelegi” – Nicolae Iorga, în lucrarea „Orizonturile mele. O viaţă de om – aşa cum a fost” Vineri, 6 februarie, se împlinesc 1895 de […]
La doar un an de la începerea producției modelului, Dacia sărbătorește atingerea pragului de 100.000 de exemplare Bigster construite la uzina de la Mioveni din România. Afirmându-se rapid ca una dintre poveștile de succes ale pieței, Bigster a devenit până în a doua jumătate a anului 2025 cel mai bine vândut C-SUV din Europa în […]
