Inundaţii în judeţul Vrancea

Guvernul vrea să ducă la capăt anul acesta proiecte majore în sectorul energetic, printre care finalizarea centralelor pe gaze de la Mintia și Iernut. Sunt vitale pentru echilibrarea sistemului energetic după închiderea centralelor pe cărbune, a explicat premierul Ilie Bolojan, care s-a întâlnit, astăzi, la Palatul Victoria cu reprezentanții unuia dintre investitori. Obiectivul proiectului de […]