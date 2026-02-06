Ministrul rus de externe acuză Ucraina în cazul tentativei de asasinare a unui general rus de rang înalt
Rador, 6 februarie 2026 14:20
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat vineri Ucraina că s-ar afla în spatele unei tentative de asasinat asupra unui general rus de rang înalt la Moscova, afirmând că această tentativă ar fi avut scopul să saboteze negocierile de pace. Un ofițer militar rus de rang înalt, general-locotenentul Vladimir Alekseev, a fost transportat de […]
Cel mai așteptat eveniment sportiv al iernii începe oficial azi. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă este programată începând cu ora 20:00, ora locală. Ediția Milano – Cortina 2026 marchează o premieră: vor fi organizate patru ceremonii de deschidere – cea de la Milano, transmisă în direct la nivel global, și încă trei […]
Ministrul rus de externe acuză Ucraina în cazul tentativei de asasinare a unui general rus de rang înalt
Andrea Bocelli, Mariah Carey și Laura Pausini invitați la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Milano Cortina 2026 # Rador
Așteptarea a luat sfârșit, Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina au început. Vineri seară, a avut loc ceremonia de deschidere pe stadionul San Siro și a fost unul dintre cele mai impresionante și spectaculoase evenimente din istoria Jocurilor. Pentru prima dată, a fost o ceremonie cu mai multe locații, desfășurându-se în mai multe locuri: un eveniment […]
Au fost inundaţii şi în judeţul Vrancea. Nouă localităţi au fost afectate, potrivit ISU local, care precizează că principala cauză a acestor evenimente o reprezintă colmatarea şanţurilor de scurgere, care nu au mai putut face faţă volumului mare de apă procenit din precipitaţii. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat, astăzi, că ploile căzute […]
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Statinele sunt mult mai sigure pentru sănătate decât se considera anterior, relevă un nou studiu de amploare # Rador
O evaluare a medicamentelor folosite pentru scăderea colesterolului, statinele, relevă că acestea sunt mult mai sigure decât se credea până acum. Cercetătorii solicită actualizarea recomandărilor, pentru a evita descurajarea administrării statinelor – considerate medicamente care pot salva vieţi. Aceste pastile, care au un cost scăzut şi se administrează zilnic, pot scădea nivelul „colesterolului rău”, pentru […]
UE este dispusă să discute cu Rusia, însă nu va avea convorbiri „paralele” cu aceasta, afirmă cancelarul german # Rador
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat vineri că Uniunea Europeană este întotdeauna dispusă să poarte discuții cu Rusia în efortul de a pune capăt războiului din Ucraina, dar nu va „deschide canale paralele de comunicare”. „Suntem, desigur, întotdeauna pregătiți să discutăm cu Rusia”, a declarat Merz jurnaliștilor la Abu Dhabi. „În prezent au loc aici, […]
Cel puțin 12 persoane au murit şi 40 au fost rănite în urma unui atentat sinucigaș comis vineri la o moschee șiită din capitala Pakistanului, Islamabad, au declarat surse din domeniul securității pentru agenţia de presă Reuters. Anterior, poliţia pakistaneză a anunţat că explozia s-a produs în timpul rugăciunilor de vineri. (REUTERS – 6 februarie)/mbrotacel/aburtica
Dmitri Peskov: Putin a fost informat despre tentativa de asasinat comis la adresa general-locotenentului Vladimir Alekseev # Rador
Vladimir Putin a fost informat despre tentativa de asasinat la adresa general-locotenentului rus, Vladimir Alekseev, afirmă Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al preşedintelui rus. Serviciile speciale își fac treaba, iar datele despre tentativa de asasinat la adresa general-locotenentului, Vladimir Alekseev, din Ministerul rus al Apărării, sunt raportate președintelui Vladimir Putin, a declarat Dmitri Peskov, în […]
Danone extinde zona de retragere de pe piaţă a laptelui praf pentru sugari în mai multe state, inclusiv România # Rador
Producătorul francez de alimente Danone a extins zona de retragere de pe piaţă a formulei pentru bebeluşi, din cauza temerilor de contaminare. Toxina cereulidă a fost detectată în ingredientele de la un furnizor din China. Într-un comunicat, gigantul francez afirmă că aceasta este o măsură de precauţie, ca urmare a limitelor mai stricte introduse în […]
Ideea privind eliminarea a 13-a şi a 14-a pensii lunare este o absurditate, a declarat vineri premierul ungar, în carul emisiunii „Bună dimineața, Ungaria!” (Jó reggelt, Magyarország!), difuzată de Radio Kossuth, din Budapesta. Viktor Orbán a pus întrebarea: de ce ar fi greșit dacă pensionarii ar primi pensii mai mari? De ce ar fi greșit […]
Un studiu asupra visului lucid pare să confirme ideea că e mai bine să dormi cu gândul la problemă pentru a o rezolva. Oamenii de ştiinţă de la Northwestern University, din Statele Unite, au oferit puzzle-uri unui număr de 20 de voluntari, asociindu-le cu un sunet. În timpul somnului în laborator, sunetul era pornit când […]
Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026 au început pe gheață, în așteptarea ceremoniei de deschidere # Rador
Deși ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 nu au avut loc încă, pe gheața italiană, competițiile au început deja cu probele de curling mixt și hochei feminin. Italia și-a asigurat prima victorie joi, învingând Franța cu 4-1 în runda preliminară a Grupei B. O prezență europeană a fost vizibilă pe gheața […]
În Oman au început discuţiile dintre Statele Unite şi Iran, în contextul în care Washingtonul încearcă să limiteze programul nuclear şi balistic al Teheranului. Iranul şi-a exprimat dorinţa de a negocia activităţile sale nucleare, însă a subliniat că apărarea sa balistică nu poate fi negociată. Ministrul iranian de externe a avertizat că Teheranul se va […]
Aproximativ 3.800 din cele peste 9.200 de blocuri din capitală racordate la sistemul centralizat de termoficare primesc agent termic la parametrii insuficienți sau au furnizarea oprită complet. Potrivit aplicației Termo Alert, sistemul de termoficare funcționează acum la 59% din capacitate. Cele mai afectate sunt imobilele din sectoarele 2, 3 și 4. Compania estimează că situația […]
Introducere În anii ’60, o revoluție sonoră traversa Atlanticul. Nu era vorba despre o mișcare politică, ci despre o adevărată invazie muzicală: „British Invasion”, fenomenul care a redefinit muzica pop și rock mondială și a schimbat pentru totdeauna dinamica culturală dintre Europa și Statele Unite. Cu trupe precum The Beatles, The Rolling Stones, The Who […]
Interdicția totală a copiilor cu vârsta sub 13 ani pe rețelele sociale și acces limitat pentru cei între 13 și 15 ani # Rador
Interdicția totală a copiilor cu vârsta sub 13 ani pe rețelele sociale și acces limitat pentru cei între 13 și 15 ani, precum și sancțiuni reale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificare și introducerea obligatorie în curriculum a educației digitale și siguranței online Poziția Organizației Salvați Copiii România București, […]
La doar un an de la începerea producției modelului, Dacia sărbătorește atingerea pragului de 100.000 de exemplare Bigster construite la uzina de la Mioveni din România. Afirmându-se rapid ca una dintre poveștile de succes de top ale pieței, Bigster a devenit până în a doua jumătate a anului 2025 cel mai bine vândut C-SUV din […]
Hărțuitoarea actriței Mădălina Ghenea a fost condamnată: „Sunt aici pentru toate victimele urii, denunțați” # Rador
Tribunalul din Milano a condamnat o femeie, în vârstă de 45 de ani, la un an și șase luni de închisoare pentru hărțuirea Mădălinei Ghenea, actriță și model de origine română, în vârstă de 38 de ani, cu mesaje amenințătoare și jignitoare pe rețelele de socializare. Ghenea o reclamase pe hărțuitoare, care a rămas neidentificată […]
Guvernul va prezenta măsurile cuprinse în al treilea pachet fiscal care va fi promovat în Parlament tot prin angajarea răspunderii # Rador
Guvernul va prezenta, astăzi, de la ora 11.00, sindicatelor şi patronatelor, măsurile cuprinse în al treilea pachet fiscal care va fi promovat în Parlament tot prin angajarea răspunderii. Este vorba de setul de relansare economică şi despre reforma administraţiei, iar la aceasta din urmă se va adăuga proiectul de interzicere a cumulului pensie-salariu pentru angajaţii […]
Ministerul Sănătății intenționează să modifice modul de acordare a concediilor medicale pentru persoanele cu boli cronice. Ministrul de resort, Alexandru Rogobete, a anunțat că a avut discuții cu asociațiile de pacienți și că vor fi introduse excepții clare pentru cei cu afecțiuni oncologice și cu boli rare, dar și pentru alte categorii vulnerabile, astfel încât […]
Ministrul finanţelor în exerciţiu din Bulgaria, Temenujka Petkova, a declarat că tranziţia la euro se efectuează treptat, fără şocuri, iar guvernul demisionar a depus toate eforturile necesare pentru ca procesul să fie lin şi echitabil. Potrivit acesteia, în prezent, Bulgaria se află într-o etapă extrem de importantă a dezvoltării sale, şi anume aderarea la zona […]
Facem apel la secretarul general al NATO să nu facă declarații pro-război! (Péter Szijjártó) # Rador
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, i-a cerut, într-un videoclip, secretarului general al NATO, Mark Rutte, să nu facă „declarații pro-război”, ca răspuns la discursul rostit de Rutte, la Kiev. „Facem apel la secretarul general al NATO să nu facă declarații pro-război!„, a spus şeful diplomaţiei ungare, amintind: când a început războiul, țările NATO au […]
Armata rusă a pierdut în ianuarie mai mulți militari decât a reușit să recruteze (Oleksandr Sirski) # Rador
Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, a declarat că, în luna ianuarie, pierderile totale ale armatei Federației Ruse au constituit 31,7 mii de persoane, ceea ce depășește indicatorii de completare a efectivelor sale în aceeași perioadă. „În ianuarie, pierderile totale ale inamicului în morți și răniți grav au depășit 31,7 mii de persoane, […]
Primarul Sectorului 3 din capitală, Robert Negoiță, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune de 800.000 de lei de procurori anticorupție și a primit interdicția de a-și exercita funcția edil, potrivit unor surse judiciare citate de reporterul RRA, Diana Surdu. El a fost audiat, ieri, la sediul central al DNA aproape șase ore. Investigația […]
Bulgaria speră să adere la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în anul 2027 # Rador
Bulgaria speră să devină membră a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în anul 2027, potrivit declaraţiilor secretarului general al organizaţiei, Mathias Cormann, premierului bulgar demisionar, Rosen Jeliazkov, şi ministrului finanţelor în exerciţiu, Temenujka Petkova. În cadrul unei conferinţe de presă, Mathias Cormann, aflat în vizită oficială la Sofia, a prezentat o serie de probleme […]
EVENIMENTE INTERNE – Guvern * Palatul Victoria: Participarea premierului Ilie Bolojan la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social – ora 11:00 – Ministere * Washington DC: Se desfășară vizita ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, în Statele Unite ale Americii – Apărare * Bistriţa: Ziua Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Bistriţa – ceremonie […]
DOCUMENTAR: Roşia Montană, ţinutul „vâlvelor” şi al „morojnițelor” – 1895 de ani de la prima atestare documentară # Rador
Răzvan Moceanu Motto: „… fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi şi un dram de iubire ca s-o înţelegi” – Nicolae Iorga, în lucrarea „Orizonturile mele. O viaţă de om – aşa cum a fost” Vineri, 6 februarie, se împlinesc 1895 de […]
Expirate sau în tratative, acordurile internaționale au atras atenția ziarelor străine care, prin comentarii, caută să afle dacă asemenea acorduri mai sunt incă posibile, atâta vreme cât miza lor este pacea sau războiul. De ieri, 5 februarie, Noul START nu mai există. Este vorba despre tratatul convenit între SUA și Rusia în privința controlului legat […]
Primarul sectorului 3 al capitalei, Robert Negoiță, a fost plasat sub control judiciar, sub cauțiune, pentru 800.000 de lei, potrivit unor surse judiciare citate de redactorul RRA, Diana Surdu. Edilul a fost audiat joi, timp de șase ore de procurorii DNA și nu a făcut declarații presei. Ancheta vizează infracțiuni de abuz în serviciu, respectiv […]
Realizator: Laurențiu Văduva – Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano vor debuta în mai puțin de 24 de ore. Printre cei 10.000 de purtători ai flăcării olimpice s-a numărat și fostul mare fotbalist român Cristian Chivu – actualmente antrenorul echipei Internazionale Milano. Ca jucător a evoluat pe post de fundaș central la echipe precum […]
Statele Unite şi Rusia au convenit să menţină un contact regulat între comandanţii de top ai forţelor lor armate. Informaţia a fost dată publicităţii după expirarea ultimului tratat New START privind controlul armelor nucleare. În ultimele decenii, SUA şi Rusia au menţinut deschise canalele de comunicare dintre armatele lor chiar în perioade de crize şi […]
Poliţia din Italia va putea aresta persoane suspecte înaintea declanşării manifestaţiilor de stradă # Rador
Poliția italiană va putea reține temporar persoanele suspectate de tulburarea ordinii publice înaintea manifestațiilor de stradă, pentru a le împiedica să provoace tulburări, în conformitate cu un nou decret privind ordinea publică adoptat joi de guvernul de dreapta al premierului Giorgia Meloni. Proiectul de lege a fost elaborat după o manifestație organizată în weekend de […]
Preşedintele SUA şi-a exprimat susţinerea pentru premierul Ungariei înainte de alegerile din această ţară # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, şi-a exprimat susţinerea pentru premierul ungar Viktor Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie din Ungaria, numindu-l într-o postare pe Truth Social pe aliatul său „un lider cu adevărat puternic și influent”. „Relațiile dintre Ungaria și SUA au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase sub administrația mea, în mare […]
SUA şi China s-au abţinut de la semnarea declaraţiei comune privind reglementarea AI în război # Rador
Aproximativ o treime dintre țările participante la summitul militar privind inteligenţa artificială (AI) au convenit joi asupra unei declarații privind modul de reglementare a utilizării acestei tehnologii în război, dar puterile militare China și SUA s-au abținut. Tensiunile din relațiile dintre Statele Unite și aliații europeni, precum și incertitudinea cu privire la viitorul relațiilor transatlantice […]
Inspecția Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel București în urma unui control efectuat după dezvăluirile Recorder # Rador
Inspecția Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel București în urma unui control efectuat la această instanță după dezvăluirile Recorder, catalogând prescrierea dosarelor ca o coincidență temporală. Inspectorii judiciari apreciază că materialul publicat de Recorder valorifică în mod predominant perspective individuale ale unor magistrați raportate la experiențe personale. Schimbările de complet sau […]
Guvernul federal german a incinerat aproximativ trei miliarde de măști sanitare achiziționate în perioada pandemiei de COVID-19 # Rador
Guvernul federal german a incinerat aproximativ trei miliarde de măști sanitare achiziționate în perioada pandemiei de COVID-19, dar care au rămas nefolosite și au expirat. Anunțul a fost transmis astăzi de Ministerul german al Sănătății, ca răspuns în urma unei interpelări parlamentare. Potrivit acestui minister, aproximativ jumătate din cele aproximativ şase miliarde de măști cumpărate […]
Guvernul vrea să ducă la capăt anul acesta proiecte majore în sectorul energetic, printre care finalizarea centralelor pe gaze de la Mintia și Iernut. Sunt vitale pentru echilibrarea sistemului energetic după închiderea centralelor pe cărbune, a explicat premierul Ilie Bolojan, care s-a întâlnit, astăzi, la Palatul Victoria cu reprezentanții unuia dintre investitori. Obiectivul proiectului de […]
Persoanele fizice ar putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venit aferent anului trecut (proiect) # Rador
Persoanele fizice ar putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venit aferent anului trecut dacă își achită integral obligațiile fiscale până pe 15 aprilie, potrivit unui proiect publicat de Ministerul Finanțelor. Pentru acordarea facilității, contribuabili trebuie să depună declarația unică și să achite integral impozitul pe venit, precum și contribuțiile sociale datorate. […]
SUA întrerup contactul cu președintele Parlamentului Poloniei, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump # Rador
Ambasadorul SUA la Varșovia a întrerupt, joi, contactul cu președintele Parlamentului Poloniei, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump, după ce acesta a criticat politicile președintelui și a refuzat să-i susțină ambițiile de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace. Răspunsul furios al ambasadorului Tom Rose adresat președintelui Parlamentului, Włodzimierz Czarzasty, a subliniat echilibrul precar cu […]
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
Creștere alarmantă a ratei mortalității infantile în România: cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani. Județul Mureș are o rată a mortalității la copiii sub un an de aproape patru ori mai mare decât București. Cum arată situația pe județe. Harta # Rador
București, 05 februarie 2026: Rata mortalității infantile a crescut în 2024 (date definitive INS) de la 5,6 (pentru anul 2023) la 6,6 la mia de copii născuți vii, marcând cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani (din 2016, rata mortalității infantile a scăzut de la 6,8 la 5,6 la mie, în 2023). Astfel, la nivel […]
Nigeria – Toți cei 177 de oameni răpiți de la biserici din statul Kaduna sunt acum eliberați, anunță oficiali locali # Rador
Oficiali din nordul Nigeriei declară că toți localnicii care fuseseră răpiți luna trecută de la biserici locale au fost eliberați. 177 de oameni au fost răpiți de indivizi înarmați în localitatea Kurmin Wali din statul nigerian Kaduna în luna ianuarie. 80 dintre cei răpiți au revenit acasă la începutul acestei săptămâni după ce au scăpat […]
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat, joi, că 157 de militari ucraineni care fuseseră ţinuţi captivi în Rusia s-au întors în Ucraina. Un număr similar de prizonieri de război ruşi au plecat din Ucraina în Rusia. Potrivit preşedintelui, s-au întors acasă militari ai Forțelor Armate ale Ucrainei, ai Gărzii Naționale și grăniceri, acest număr incluzând soldați, […]
Polonia pregătește un nou pachet de ajutor pentru Ucraina de aproximativ 56 milioane de dolari, declară premierul Donald Tusk # Rador
Polonia pregătește un nou pachet de ajutor de 200 de milioane de zloți (55,91 milioane de dolari) pentru Ucraina, constând în principal din echipamente blindate, a declarat joi premierul Donald Tusk în timpul unei vizite la Kiev. El a precizat că Polonia ar putea oferi Ucrainei avioane de vânătoare MiG-29 în orice moment, dar că […]
Sectorul apicol din România este marcat de o perioadă de recuperare, după un an agricol extrem de dificil, fiind susținut prin mecanisme de finanțare europene și naționale. Apicultorii din județul Bacău sunt optimiști acum. Gabriel Pop, a stat de vorbă cu Relu Grigoraș, reprezentant al Asociației Crescătorilor de Albine din România. Relu Grigoraş: Suntem optimiști […]
Premierul Spaniei a declarat că este hotărât să pună în aplicare planul privind limitarea accesului copiilor la platformele de socializare # Rador
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat că este hotărât să pună în aplicare planul privind limitarea accesului copiilor la platformele de socializare, în pofida criticilor intense ale proprietarilor companiilor tehnologice. Fondatorul platformei Telegram a declarat miercuri că planurile respective vor duce la o societate supravegheată, iar Elon Musk, proprietarul platformei X, l-a etichetat pe dl […]
În judeţul Sălaj a fost lansată o strângere de fonduri pentru reconstruirea turnului bisericii din Cehu Silvaniei # Rador
Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a lansat o campanie de strângere de fonduri în judeţul Sălaj pentru reconstruirea turnului bisericii din Cehu Silvaniei. Autoritățile specializate analizează cauza prăbușirii turnului. Filiala județeană Sălaj a UDMR a scris în apelul său lansat joi că strângerea de fonduri va fi organizată în fiecare comunitate maghiară din județ […]
