Patriarhul Teoctist, 111 ani de la naștere: A relansat ideea unei Catedrale Naționale
Basilica.ro, 7 februarie 2026 01:10
Sâmbătă se împlinesc 111 ani de la nașterea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, care a păstorit Biserica Ortodoxă Română între 1986 și 2007. S-a născut în 7 februarie 1915 la Tocileni, județul Botoșani, și a primit la botez numele de Teodor. Era al zecelea copil al familiei Dumitru și Marghioala Arăpașu. Astfel, era originar din…
Acum 30 minute
01:20
Se împlinesc 21 de ani de la prima ediție a Ziarului Lumina, unicul cotidian creștin ortodox din lume # Basilica.ro
Sâmbătă se împlinesc 21 de ani de apariție zilnică neîntreruptă a cotidianului ortodox Ziarul Lumina. Apărut inițial la Iași și devenit apoi ziarul oficial al Patriarhiei Române, acesta este unicul cotidian ortodox din lume. Proiectul a reprezentat o inițiativă a laicatului din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, catalizată de mitropolitul de atunci, actualul Părinte Patriarh Daniel.…
01:10
Acum o oră
01:00
Calendar Ortodox, 7 februarie Sfântul Partenie, Episcopul Lampsacului A fost fiul lui Hristofor, diaconul bisericii din Melitopole din Misia (Asia Mică). Se ocupa încă de când era tânăr cu pescuitul, iar pentru viața sa curată, Dumnezeu l-a învrednicit chiar de la vârsta de 18 ani cu darul săvârșirii minunilor. Fericitul Partenie a fost hirotonit preot…
Acum 6 ore
21:30
În ziua de vineri, 6 februarie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfântul Sinod a adoptat o serie de hotărâri referitoare la activitatea pastorală și misionară dintre care enumerăm următoarele: A declarat anul 2027…
Acum 8 ore
17:50
Catedrala Națională a fost reconstituită în mediul virtual pe un server din jocul Minecraft dedicat Ortodoxiei # Basilica.ro
Catedrala Națională a fost reconstituită în mediul virtual, în cadrul unui proiect realizat pe serverul Orthocraft din jocul Minecraft. „Această reconstrucție surprinde amploarea impresionantă a catedralei reale, de la interiorul vast și cupola impunătoare până la iconografie, candelabre și detalii arhitecturale, toate recreate cu acuratețe și cu respect pentru tradiția ortodoxă”, a transmis creatorul serverului…
Acum 12 ore
16:40
Salvați Copiii propune educație digitală obligatorie în școli și măsuri ferme împotriva dependenței online # Basilica.ro
Organizația Salvați Copiii România solicită introducerea obligatorie a educației digitale și a siguranței online în curriculumul școlar, alături de măsuri legislative și administrative ferme pentru limitarea accesului copiilor la rețelele sociale. Organizația atrage atenția, printr-un comunicat de presă, că accesul necontrolat al minorilor la rețelele sociale reprezintă un risc major pentru sănătatea mintală, siguranța și…
16:30
PS Paisie Sinaitul: Adevărata putere a femeii creștine stă în capacitatea de a transforma lumea prin blândețe și statornicie # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a subliniat, la reașezarea în Catedrala Patriarhală a sfintelor moaște, că „adevărata putere a femeii creștine nu stă în dominație, ci în iubire, în credință și în capacitatea de a transforma lumea prin lumină, blândețe și statornicie”. Sfintele moaște din Catedrala Patriarhală au fost duse prin procesiune de la Baldachinul Sfinților…
15:50
Palatul Parlamentului va găzdui o expoziție de fotografie dedicată lui Constantin Brâncuși # Basilica.ro
La Palatul Parlamentului va avea loc luni, 9 februarie 2026, de la ora 14:00, vernisajul unei expoziții de fotografie dedicate operei și gândirii artistice a sculptorului Constantin Brâncuși. Evenimentul se va desfășura în Sala „Constantin Brâncuși”, intrarea S2A3, și propune publicului interpretări fotografice contemporane care valorifică formele esențiale și principiile fundamentale ale universului brâncușian. Expoziția…
15:50
Elevii Seminarului Teologic Ortodox Veniamin Costachi au adus bucuria lecturii într-o întâlnire specială cu preșcolarii # Basilica.ro
Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț au sărbătorit miercuri Ziua Internațională a Cititului Împreună alături de copiii de la grădinița Liceului Tehnologic din Vânători-Neamț. Evenimentul a fost desfășurat sub genericul „Citim, Visăm, Descoperim”. Activitatea a fost organizată de profesori și elevi, în parteneriat cu biblioteca instituției de învățământ și a avut…
15:30
Elevii unui liceu din Iași au oferit persoanelor vulnerabile 150 de meniuri și pachete umanitare # Basilica.ro
Elevii Liceului „Varlaam Mitropolitul” din Iași au oferit 150 de meniuri și pachete umanitare persoanelor vulnerabile cu sprijinul Platformei Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei Fiideajutor.ro. Activitatea s-a desfășurat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași, în cadrul opționalului „Cultivarea sufletului”, coordonat de părintele Cosmin Brînză. Alexandra Haliț, elevă implicată în proiect, a mărturisit: „Acest…
15:30
Proclamarea canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce la Catedrala Patriarhală | În imagini # Basilica.ro
La Catedrala Patriarhală, a avut loc vineri, 6 februarie 2026, proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce care s‑au făcut pildă prin viețuirea lor poporului nostru. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
15:10
FOTO: Sfânta Liturghie și proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinte femei românce # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, înconjurat de ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, vineri, 6 februarie. La finalul slujbei, a avut loc proclamarea generală a canonizării celor 16 femei sfinte românce. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
15:10
Sfântul Sinod întrunit la Palatul Patriarhiei: Au fost prezentate Anuarul și Sinaxarul Sinodal # Basilica.ro
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit vineri în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La finalul lucrărilor pe comisii au fost prezentate Anuarul Sfântului Sinod și Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române. Alături de ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, au participat și reprezentanți ai Cancelariei Sfântului Sinod.…
14:50
Anul Constantin Brâncuși: România și Germania celebrează relațiile diplomatice prin cultură # Basilica.ro
Demeter András István, Ministrul Culturii, s-a întâlnit recent cu doamna Angela Ganninger, Ambasadorul Republicii Federale Germania în România, în vederea dezvoltării colaborării culturale româno-germane. Un punct central al discuției a fost pregătirea evenimentelor dedicate „Anului Constantin Brâncuși”. La Berlin va fi găzduită, în perioada 20 martie – 9 august, prima expoziție dedicată marelui sculptor român organizată…
13:50
La Paris va avea loc un concert pentru susținerea Mănăstirii Godoncourt și promovarea valorilor românești # Basilica.ro
Catedrala Ortodoxă Română „Sf. Arh. Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris va găzdui sâmbătă, 21 februarie 2026, un concert caritabil pentru susținerea lucrărilor de reabilitare a Mănăstirii Godoncourt (foto sus). Evenimentul este organizat de Mănăstirea Godoncourt în parteneriat cu mai multe instituții și asociații. Un alt obiectiv al concertului este promovarea tinerelor talente din România…
13:40
PS Antonie s-a rugat pentru ierarhii care au păstorit Basarabia la cimitirul Mănăstirii Cernica # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, s-a rugat joi pentru ierarhii care au păstorit Basarabia și care sunt înhumați la cimitirul Mănăstirii Cernica din București. PS Antonie a aprins o candelă la mormintele Mitropoliților Gurie Grosu al Basarabiei (1928-1936), Tit Simedrea al Bucovinei (care a păstorit la Bălți între anii 1935-1940) și Efrem Enăchescu (1944).…
13:40
Eveniment solemn la Catedrala Patriarhală: Au fost proclamate cele 16 Sfinte Femei Românce # Basilica.ro
Vineri a avut loc la Catedrala Patriarhală proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce. Evenimentul solemn a avut loc spre finalul Sfintei Liturghii oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Actul oficial de proclamare a canonizării sfintelor a fost prezentat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul,…
12:50
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și ceilalți membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au slujit vineri la Catedrala Patriarhală cu prilejul proclamării canonizării celor 16 Sfinte femei românce. Slujba a fost transmisă live de Trinitas TV și poate fi urmărită pe rețelele sociale ale Centrului de presă Basilica. Înainte de începerea Sfintei Liturghii, moaștele…
12:40
Patriarhul Daniel despre cele 16 sfinte femei românce: Sunt mamele duhovnicești ale poporului nostru (Cuvânt integral) # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit vineri un cuvânt în care afirmă că cele 16 sfinte femei românce „sunt mamele duhovnicești ale poporului nostru”. „Tematica anului omagial și comemorativ își propune să sublinieze rolul esențial pe care îl are familia și femeia în formarea și păstrarea identității creștine, precum și în transmiterea credinței ortodoxe de…
Acum 24 ore
12:00
Canonizarea celor 16 Sfinte femei românce a fost proclamată vineri la Catedrala Patriarhală din Capitală. Icoanele și troparele sfintelor au fost prezentate la finalul Sfintei Liturghii, după citirea actului sinodal de proclamare a canonizării. Redăm icoanele celor 16 sfinte femei românce:
11:50
Donarea de sânge, un gest mic cu impact mare: campanie încheiată cu succes la București # Basilica.ro
Primăria Municipiului București a anunțat încheierea celei de-a doua campanii de donare de sânge din acest an, informează instituția prin intermediul unui comunicat de presă. Evenimentul s-a desfășurat marți și a reunit cetățeni ai Capitalei, dar și angajați ai instituțiilor locale. În total, au fost 78 de persoane care au venit să doneze sânge. „E…
11:10
Ministerul Culturii remarcă bilanțul pozitiv al participării României la Târgul de Carte de la Cairo # Basilica.ro
Ministerul Culturii a publicat bilanțul după participarea României la Târgul de Carte de la Cairo, acolo unde țara noastră a fost invitată de onoare. Potrivit unui comunicat publicat pe pagina de facebook a instituției, standul României de la Târgul de la Cairo a fost vizitat de peste 16.800 de persoane, pe parcursul a celor 13…
09:50
Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare, prăznuit în fiecare an în data de 6 februarie, este ocrotitorul spiritual al Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie s-a născut în data de 24 ianuarie 1968, în București, în familia lui Vasile și Domnica, și a primit la botez numele de Valentin. Între anii 1985 și 1990…
09:20
Încheie săptămâna cu ,,Binele de știut” din viața Bisericii. Excelența în Jurnalism: Centrul de Presă Basilica a fost nominalizat la Gala Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române a fost nominalizat la Premiul special oferit de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România la Gala „Excelența în jurnalism”. Citește mai mult. Sinodul…
09:10
Ziua Tipografilor Militari este sărbătorită, în fiecare an, pe 6 februarie, iar cu această ocazie este celebrat și Centrul Tehnic-Editorial al Armatei (CTEA), urmașul Imprimeriei Ministerului de Război, fondată în 1860. Imprimeria Ministerului de Război a fost menționată la 6 februarie 1860 pe coperta numărului inaugural al publicației Monitorul Oastei, „primul periodic administrativ apărut sub…
09:00
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și ceilalți membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române slujesc vineri la Catedrala Patriarhală cu prilejul proclamării canonizării celor 16 Sfinte femei românce. Slujba este transmisă live de Trinitas TV și poate fi urmărită pe rețelele sociale ale Centrului de presă Basilica. Înainte de începerea Sfintei Liturghii, moaștele Sfântului Cuvios…
Ieri
00:50
Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei, și Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare şi Ioan din Gaza (Harți) # Basilica.ro
Calendar ortodox, 6 februarie Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei A fost sfinţit episcop al oraşului Smirna (Asia Mică) de către Sfântul Ioan Evanghelistul. Înainte de trecerea la cele veşnice, Episcopul Vucol şi-a încredinţat eparhia vrednicului său urmaş Policarp. Ca episcop, Vucol a apărat învăţătura apostolică împotriva ereziei lui Marcian. Troparul, glas 4: Îndreptător credinţei şi…
00:40
Destin basarabean: 125 ani de la nașterea Pr. Alexie Bârcă, descendent al unei familii care a dat un sfânt # Basilica.ro
Vineri se împlinesc 125 de ani de la nașterea Părintelui Alexie Bârcă, basarabean din neam de preoți până la a șasea generație și descendent al unei familii care a dat un sfânt. A trăit într-o epocă frământată și într-o regiune peste care a trecut tăvălugul istoriei, cunoscând ocupația rusă de la început de secol XX,…
5 februarie 2026
20:00
La Editura Institutului Biblic a apărut ediția a doua a volumului de Cântări la Sfânta Liturghie al Sf. Nectarie Protopsaltul # Basilica.ro
La Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române a apărut a doua ediție a volumului „Cântări la Sfânta Liturghie” al Sfântului Nectarie Protopsaltul Ediția a fost îngrijită și diortosită de Arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București, și de Cezar Florin Cocuz. „Lucrarea Cântări la Sfânta Liturghie de Nectarie, Protopsaltul Sfântului…
19:40
Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei reunit la București: Agenda a inclus chestiuni administrative # Basilica.ro
Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s-a întrunit joi la Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Pe agenda ședinței au figurat mai multe chestiuni de ordin administrativ, precum și aspecte legate de învățământul teologic și de funcționarea unei comisii a Patriarhiei Române. Membrii Sinodului Mitropolitan au avut de avizat cereri de schimbare a statutului…
19:30
La Catedrala Patriarhală a fost oficiat ultimul parastas pentru cele 16 femei românce canonizate | Galeria foto # Basilica.ro
La Catedrala Patriarhală a avut loc joi, 5 februarie 2026, ultima slujbă de pomenire pentru cele 16 femei românce cu viață sfântă canonizate anul trecut (mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare). Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
19:20
Parastas pentru cele 16 sfinte femei românce: Sfințenia este accesibilă creștinului care o dorește și o caută în orice timp # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat joi seară ultima slujbă de Parastas pentru cele 16 sfinte femei românce. „Sfințenia este accesibilă creștinului care o dorește și o caută în orice timp”, a subliniat episcopul vicar patriarhal. Parastasul a fost oficiat la Catedrala Patriarhală, fiind precedat de slujba Vecerniei Mari. Preasfințitul Părinte Varlaam a arătat că…
16:40
Prevenția salvează vieți: Campania „Sănătate pentru Sate” s-a întors într-o comunitate din județul Prahova # Basilica.ro
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au revenit, sâmbătă, în localitatea Cioceni, județul Prahova, unde au desfășurat o nouă acțiune a campaniei „Sănătate pentru Sate”. Astfel, cetățenii au beneficiat de consultații gratuite oferite de medici specialiști în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, psihiatrie, chirurgie generală, medicină internă și ginecologie. De asemenea, pacienții au…
16:20
Evenimentele anului 2025 din Patriarhia Română au fost prezentate la Adunarea Națională Bisericească # Basilica.ro
Ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești a fost deschisă joi dimineață de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Preafericirea Sa a menționat principalele evenimente care au avut loc în anul 2025. Ședința a fost precedată de o slujbă de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop…
16:10
Copiii unei grădinițe din Cahul au sărbătorit frumusețea lecturii de Ziua Internațională a Cititului Împreună # Basilica.ro
Copiii de la Grădinița nr. 8 „Prichindel” din Cahul au participat miercuri la activități dedicate Zilei Internaționale a Cititului Împreună. La invitația conducerii instituției, părintele Andrei Apetrei, consilier eparhial, a fost prezent alături de cei mici, cărora le-a lecturat povestea „Punguța cu doi bani” de Ion Creangă. Invitatul a vorbit copiilor despre valori precum hărnicia,…
15:50
În imagini: Ședința anuală a Adunării Naționale Bisericești, condusă de Patriarhul Daniel (2026) # Basilica.ro
Ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești a avut loc joi, 5 februarie, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Ședința a fost precedată de o slujbă de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela…
15:50
Încep lucrările de construcție la Centrul de îngrijiri paliative al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului # Basilica.ro
Episcopia Maramureșului și Sătmarului a anunțat începerea lucrărilor de construcție la Centrul de îngriji paliative „Sf. Pantelimon” de la Satu Nou de Jos, județul Maramureș. Scopul centrului este de a oferi sprijin, îngrijire și alinare persoanelor aflate în suferință și familiilor lor, în spiritul grijii și compasiunii creștine, a transmis Asociația „Filantropia Maramureșeană” . Ideea…
15:50
La Editura Institutului Biblic a apărut ediția a doua a volumului de Cântări la Sfânta Liturghie # Basilica.ro
La Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române a apărut a doua ediție a volumului „Cântări la Sfânta Liturghie” de Schimonahul Nectarie, Protopsaltul Sfântului Munte Athos. Ediția a fost îngrijită și diortosită de Arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București, și de Cezar Florin Cocuz. „Lucrarea Cântări la Sfânta Liturghie de…
15:40
O familie nemțeană cu 10 copii a primit în dar o casă construită printr-un program al Arhiepiscopiei Iașilor # Basilica.ro
O familie cu 10 copii din Ruseni, județul Neamț, locuiește acum într-o casă extinsă și înnoită și a primit în dar un autoturism cu 9 locuri – toate realizate printr-un program al Arhiepiscopiei Iașilor dedicat familiilor numeroase. Familia Rica este alcătuită din 12 membri: cel mai mic copil, Filofteia, are 8 luni, iar cea mai…
14:50
Strategia Națională pentru Digitalizare în Sănătate 2026 – 2030, pusă în dezbatere publică # Basilica.ro
Ministerul Sănătății a pus în consultare publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale de Digitalizare în Sănătate 2026–2030, document strategic care vizează modernizarea profundă a sistemului sanitar românesc prin integrarea soluțiilor digitale. Strategia își propune reorientarea sistemului de sănătate către furnizarea de îngrijiri integrate, centrate pe pacient, cu sprijinul tehnologiilor digitale, facilitând…
14:30
Cultura și gastronomia românească vor fi promovate la nivel internațional de Charlie Ottley, realizatorul seriilor Wild Carpathia și Flavours of Romania, în colaborare cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe. Potrivit Ministerului Economiei, turneul internațional va include proiecții ale producției de succes Flavours of Romania, difuzată în prezent pe…
14:20
Patriarhul Ierusalimului l-a primit în vizită pe Președintele Camerei Deputaților din Parlamentul României # Basilica.ro
Dep. Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, s-a întâlnit miercuri cu Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului. Întâlnirea a făcut parte dintr-un turneu oficial pe care deputatul l-a făcut în Israel împreună cu o delegație compusă din Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, și alți parlamentari români. „Prima vizită a fost la Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea…
14:20
Îmbrățișează un bunic: Cum poți susține activitățile sociale dedicate vârstnicilor din Episcopia Hușilor # Basilica.ro
Asociația „Filantropia Ortodoxă” a Episcopiei Hușilor a lansat recent proiectul social „Îmbrățișează un bunic” pentru cei care doresc să poată sprijini activitățile sociale ale organizației. Filantropia Ortodox Huși dispune de o rețea extinsă de servicii dedicate persoanelor vârstnice, precum centre de zi, cantine sociale, programul „Masa pe roți”, cămine, servicii medicale și de ambulanță. Prin…
13:50
Copiii din Hârja, județul Bacău, au participat la activități dedicate Zilei Internaționale a Tineretului Ortodox # Basilica.ro
Copiii de la Centrul de zi din Hârja au participat miercuri la o serie de activități educativ-formative cu prilejul Zilei Internaționale a Tineretului Ortodox. Evenimentul s-a desfășurat prin campania „Tânărul ortodox, un copil plăcut lui Dumnezeu și oamenilor”. Întâlnirea a fost dedicată copiilor beneficiari ai centrului înscriși în ciclul primar. Tema principală a activității a…
13:40
Biserica în slujba vieții: O parohie din Craiova a donat aparatură medicală Secției de Neonatologie a Spitalului Filantropia # Basilica.ro
Parohia Brândușa din Craiova a donat miercuri aparatură medicală Secției de Neonatologie a Spitalului Clinic „Filantropia”. Evenimentul a reunit cadrele medicale ale secției, precum și reprezentanți ai parohiei și ai Asociației „Vasiliada” a Arhiepiscopiei Craiovei. Părintele Gabriel Sorescu, reprezentant al Parohiei Brândușa, a mulțumit cadrelor medicale pentru colaborare și deschidere și a subliniat faptul că…
12:20
Excelența în Jurnalism: Centrul de Presă Basilica a fost nominalizat la Gala Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România # Basilica.ro
Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române a fost nominalizat la Premiul special oferit de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România la Gala „Excelența în jurnalism”. Evenimentul va avea loc în data de 16 februarie, de la ora 19:00, la Teatrul „Ion Creangă” din București. La același premiu au fost nominalizați Doina Dabija de la publicația…
11:30
Anul „Iancu de Hunedoara” la Hunedoara: programul celebrării voievodului care a apărat Europa creștină # Basilica.ro
Autoritățile locale și instituțiile de cultură din municipiul Hunedoara au pregătit un program de amploare pentru a celebra Anul „Iancu de Hunedoara” și, implicit, pentru a-i cinsti memoria marelui voievod al Transilvaniei și apărător al creștinătății în Europa. Potrivit Primăriei Hunedoara, evenimentele se vor desfășura sub egida „Iancu de Hunedoara: erou, voievod, legendă”, în intervalul…
10:10
Ioan Ianolide a trecut la cele veșnice în urmă cu 40 de ani, în data de 5 februarie 1986. A fost unul dintre mărturisitorii Ortodoxiei în temnițele comuniste. S-a născut în data de 27 ianuarie 1919, în localitatea Dobroteşti, județul Teleorman. Era originar dintr-o familie înstărită, în care tatăl avea origini aromâne. După ce a…
10:10
S-a lansat platforma discoverpestisani.ro, dedicată locurilor natale ale lui Constantin Brâncuși # Basilica.ro
O platformă online dedicată locurilor natale ale lui Constantin Brâncuși a fost lansată duminică, pentru a marca 150 de ani de la nașterea sculptorului. Platforma Discover Peștișani este dedicată promovării comunei natale a lui Constantin Brâncuși din județul Gorj și se înscrie în Anul „Constantin Brâncuși” decretat la nivel național, informează Agerpres. Potrivit Isabelei Coară,…
09:20
Parohia „Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Colman” din Kildare, Irlanda, a organizat la finalul săptămânii trecute, un program duhovnicesc în care credința, rugăciunea și pelerinajul s-au împletit pentru a marca sărbătoarea Sfintei Brigita din Kildare. „Zilele Sfintei Brigita – Candela ortodoxiei pe pământ irlandez” au debutat sâmbătă, cu proiecția filmului „Unde ești, Adame?”. Evenimentul a…
