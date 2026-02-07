Trump spune că Iranul îşi doreşte ”foarte mulr” să încheie un acord după discuţiile cu SUA

00:50

Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre un obiectiv ambiţios, cu termenul stabilit pentru luna martie, pentru ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace, deşi acest termen este probabil să fie depăşit, având în vedere lipsa de convergenţă în ceea ce priveşte problema-cheie a teritoriului, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu acest subiect.