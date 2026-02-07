Zelenski cere acţiuni mai rapide pentru întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei

20:00

Judecătorii Tribunalului Bucureşti care au dezbătut dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară au avut opinii diferite, aşa încât nu au putut lua o decizie la termenul de vineri. Din acest motiv, cauza va fi repusă pe rol şi rejudecată în data de 9 februarie, în complet de divergenţă, când un al treilea judecător va înclina balanţa. Dosarul este în camera preliminară, unde se decide dacă poate începe procesul pe fond.